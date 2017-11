Нормальный сброс

Расскажите про ресеты и нормалайзы, что лучше использовать?

Знаете, это как отвёртка и молоток — что лучше? Все хороши.

HTML хорош тем, что вы набросали тегов и всё — они сразу выглядят. И во всех браузерах всё примерно одинаково: чёрным Таймсом по белому <body> , да с синими ссылками. Эх, красота! Но в том и дело, что почти: точные стили для всех элементов хоть и рекомендованы сегодня в HTML5, но в каждом браузере свои.

В HTML 4 было всего 78 строк стилей по умолчанию, вроде head { display: none } или text-decoration: underline для ссылок. В WebKit, Chrome и Firefox сегодня около 1000 строк стилей, в которые смело можно снаряжать археологическую экспедицию. Но мы не будем, у нас и так дел хватает.

Разработчикам долго не мешало это примерное соответствие стилей, к тому же браузеры старались их изредка улучшать и унифицировать. Проблема была в другом: все эти отступы, рамки, подчёркивания всегда не по дизайну и приходится их снова и снова отменять для каждого элемента. Но потом кто-то придумал ластик, первый сброс стилей.

* { margin: 0; padding: 0; border: 0; joffrey: kill; cersei: kill; frey: kill; }

Звёздочка выбирает все элементы, а дальше начинается: margin: 0 , padding: 0 , border: 0 , джоффри , серсея , фрей и все остальные свойства, которые мешают вам жить. Способ довольно варварский: не только потому, что выбирает элементы, которым ничего не нужно сбрасывать, но и потому, что некоторые стили лучше не трогать, иначе всё развалится — например, элементы форм.

/* ORLY? */ div, span { margin: 0; padding: 0; border: 0; }

Следующей попыткой сделать из HTML стерильный набор кубиков, стал CSS Reset из Yahoo UI, который сбрасывал стили только там, где это было нужно. Ещё большую популярность получил Reset CSS Эрика Мейера, сделанный по мотивам Yahoo UI. Эти ресеты не только сбрасывали отступы, но и приводили к единому значению размер и семейство шрифта, выравнивание для текста и другие свойства.

/* YUI Reset */ html { color: #000; background: #FFF; } select { *font-size:100%; }

Между ресетами Yahoo и Мейера были различия: Эрик, например, разумно не трогал элементы форм. Было много других решений, но все они решали единую задачу — сделать из сложных стилей по умолчанию простой констуктор, чтобы вы сразу могли писать свои стили, не сбрасывая встроенные.

Эти ресеты никогда не были чистыми сбросами браузерных стилей: нет-нет, да назначались цвета, выравнивание, начиналась борьба за кроссбраузерность. В итоге все проекты несли печать предпочтений конкретных авторов. Самым нейтральным из ресетов до сих пор остаётся Reset CSS Мейера, но даже он убрал вредный :focus { outline: 0 } — и правильно сделал.

/* Не забыть вернуть обводку */ :focus { outline: 0; } /* Забыл */

Многих ресеты раздражали: для внутренних блоков с содержимым приходилось восстанавливать стили не только для списков, но и базовых текстовых элементов вроде <strong> , <em> , ``` и других. У Yahoo даже был CSS Base, который назначал правильные базовые стили. После ресета, который отменял неправильные. Почему бы и нет.

Николас Галлахер и Джонатан Нил зашли с другой стороны: вместо того, чтобы сбрасывать примерно одинаковые браузерные умолчания, они подробно изучили все различия и проблемы — и сделали Normalize.css. Он делает везде одинаково и решает много проблем по пути.

С Normalize вам снова приходится убирать отступы со списков. Многих это провоцирует использовать элементы попроще, но будьте внимательны — это чревато диватозом. Зато Normalize берёт на себя сложности оформления элементов форм, поведение мобильных браузеров и много мелких багов.

Видите? Совсем другую задачу решает проект. Я на днях видел сайт, на котором после Normalize.css подключают Reset CSS, чтобы оставить нормализацию, но при этом получить нейтральный конструктор. Это конечно глупости, которые приводят к распуханию глобальных стилей. Уж лучше собрать свой гибрид — кода там всего ничего.

@import "normalize.css"; @import "reset.css"; @import "yui-reset.css"; @import "yui-base.css"; @import "h5bp.css";

Благо Normalize.css дотошно документирован: у каждого свойства стоит объяснение зачем оно нужно. В сомнительных местах, которые не нормализуют, а назначают более подходящие (по мнению авторов) умолчания — стоят пометки. Это помогает не просто слепо копировать его из проекта в проект, а использовать только нужные части.

Представьте, что вы в рамках проекта делаете модуль, который потом будет использоваться на другом сайте. У вас есть Normalize, а у них? Или наоборот: на ваш проект приходит сторонний модуль — а там нет Normalize и всё подогнано под браузерные баги, ну или особенности. Или даже есть Normalize, но другой версии. Так себе модульность получается.

А вот если бы вы сразу пошли в Normalize и скопировали нужные кусочки для каждой сложной ситуации — модуль бы вышел хороший, независимый. Normalize — это ещё и самая полная энциклопедия кроссбраузерных сложностей Да, это провоцирует лёгкое дублирование, но дарит гибкость — притом, что сжатие повторяющихся фрагментов — это хлеб с маслом для gzip.

Reset CSS не обновлялся с 2011 года, хотя до сих пор отлично работает. Но его эпоха уже прошла — на смену спешит новое свойство all со значением unset. Оно сбрасывает браузерные умолчания, где это нужно — почитайте на MDN. Normalize.css сейчас в моде и хорошо решает проблемы кроссбраузерности, но попробуйте использовать его как справочник. Ну так Reset или Normalize? Танцуйте от задачи.

/* Welcome to the */ .future { all: initial; all: inherit; all: unset; }

Видеоверсия

Вопросы можно задавать здесь.