Адаптивная вёрстка

В чём разница между резиновой, адаптивной и отзывчивой вёрсткой? Как правильно их применять?

Давайте разберёмся в отличиях подходов и попробуем сформулировать один общий вместо трёх.

Когда мобильного веба не было даже в самых смелых фантазиях, весь интернет был на десктопных компьютерах с небольшими экранами. Оптимизирован для разрешения 1024 на 768 и браузера Internet Explorer 5! — гордо писали тогда на сайтах. Но прошло время, экраны подросли и пришлось к этому как-то подстраиваться. Сначала это были просто резиновые таблицы: колонки по 25%, содержимое 50%, а в отдельной строке colspan=3 и распорка для минимальной ширины. Надеюсь, вы не поняли о чём я сечас говорил.

Резиновая вёрстка — это когда вы задаёте всему макету и отдельным его частям не фиксированную ширину, а эластичную — в процентах. За исключением минимальной и максимальной ширины. Высоту в вебе в принципе не принято задавать — обычно она подстраивается под содержимое. Фикс или резина? — спрашивали верстальщики 2000-х про макет и втайне надеялись на второе, поинтереснее. Сейчас сложно представить, но когда-то это было прорывной идеей, которая усложнила вёрстку, но сделала первый шаг в правильном пути.

Таблицы для раскладки ушли, а резиновая вёрстка осталась. Если у вас эластичные флоаты, флексы… да хоть гриды! — это всё равно резиновая вёрстка. Но если ширина внешнего контейнера зафиксирована — это уже фикс, сколько бы ни было резины внутри. Чуть более универсальный фикс, но всё равно. В общем, главное чтобы сайт двигался так или иначе вместе с окном, а не торчал кирпичом где-то в центре или с краю.

Когда расширился круг устройств с интернетом и появились первые мобильные браузеры — встала задача как-то подстраиваться под них. Простая резина здесь уже не справлялась — нужно было переписывать стили. Одной из первых, в 2006 году появилась техника адаптивной раскладки Марка ван ден Доббельстина. В статье на A List Apart Марк предложил добавлять классы при загрузке или ресайзе окна и на каждый диапазон вешать стили. До первой реализации медиавыражений в Safari оставалось два года.

Когда в начале десятых годов появилось для чего адаптировать и чем адаптировать — мобильные браузеры и медиавыражения — вышли книги, давшие названия подходам: «Адаптивный веб-дизайн» Аарона Густавсона и «Отзывчивый веб-дизайн» Итана Маркота. Подходы Аарона и Итана продолжали идеи Марка, но с более современными технологиями и несколько отличались направлением мысли.

«Адаптивный веб-дизайн» Аарона предлагал гибко адаптировать сайты к возможностям устройств и браузеров. Важной частью этой философии был ненавязчивый JavaScript с прогрессивным улучшением — и всё это поверх семантической разметки. Хотя Аарон писал не совсем об этом, сегодня принято считать, что главное в адаптивной вёрстке — привязка к конкретным разрешениям и устройствам. Стили переключаются от одного брейкпоинта к другому, то есть у вас есть фиксированные макеты для iPad и iPhone, а то, что между ними вас не волнует.

«Отзывчивый веб-дизайн» Итана ставил во главу три вещи: резиновый макет, гибкие картинки и медиавыражения. Все размеры и отступы Итан предлагал указывать в процентах с сумасшедшими дробями для точности. Отличительной чертой подхода стало плавное изменение сайта, с ориентацией не на конкретные устройства, а на содержимое. То есть ваш резиновый макет хорошо выглядит не только на iPhone и iPad, но и в любой точке между ними.

Чуть позже Итан сформулировал ещё один важный принцип в книге «Сначала мобильные». Если до тех пор отправной точкой для адаптации вёрстки служила десктопная версия, то он предложил перевернуть схему и начинать с мобильной версии, а потом её улучшать. Почему так? Потому, что усложнять простое проще, чем упрощать сложное. Вдуматесь! А ещё потому, что нет соблазна просто спрятать сложно адаптируемое и обделить мобильных пользователей.

Ну как, стало понятно? Вот адаптивная, вот отзывчивая… М-м, нет, не очень. Из-за путаницы между техникой адаптивной раскладки и философией адаптивного веб-дизайна, из-за того, что все эти подходы прекрасно сочетаются и уже не проследить чёткую границу между ними — из-за всего этого, я плюнул на терминологическую чистоту и стал называть всё это адаптивным дизайном или адаптивной вёрсткой. Это понятие всегда было достаточно широким, чтобы вместить все остальные способы.

Да и принцип дискретной адаптации от размеров устройств и без резины имел смысл лет 10 назад. При сегодняшнем разнообразии устройств полагаться на конкретные размеры и жёстко переключаться между ними — значит однажды очень больно промахнуться. Притом, никто вам не мешает при полностью резиновой вёрстке дописывать адаптацию под нужные разрешения.

Ну и как теперь верстать? Просто! Сначала делаете мобильный резиновый макет, который хорошо вписывается в небольшие устройства. А когда размеры экрана или окна начинают расти — начинаете использовать появившееся пространство для улучшения интерфейса. Появляется боковая колонка, вторая, растут размеры картинок и подгружаются новые разрешения и так далее. То есть медиавыражения меняют стили не когда вы дошли до экрана самого модного телефона, а когда это нужно для содержимого сайта и удобства пользователя. Мы именно так и учим делать на интенсиве по продвинутой вёрстке.

Чтобы сделать хороший адаптивный сайт, нужно понимать много нюансов: вьюпорт, медиавыражения, адаптивные картинки и другое. Сегодня мы сделали первый шаг и разобрались с подходами: он оказывается всего один. Про остальное ещё поговорим.

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