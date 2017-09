Создание портала самообслуживания IT на примере интеграции MS SCCM и ServiceNow. Часть 2

имеется ли Collection ID в CMDB?

является ли компьютер thin client?

Имя компьютера

Collection ID

Этап 3. Постимплементация

неверные Collection ID: закрались пробелы и неправильные символы во время импорта, исправили.

неверное имя компьютера: Аккуратность CMDB — компы были созданы вручную с неверным именем. Исправлены по мере появления ошибок.

Этап 4. Тюнинг

удалению/обновления приложения;

добавление в процесс политики Citrix.

Так как ServiceNow облачная система, а инфраструктура заказчика обычно закрыта от внешних подключений, необходимо установить MID-server ServiceNow (или его аналог для других ITSM-систем) Способ проверки результата: не все системы автоматизации позволяют получать результат установки приложения через API. В самых нетривиальных случаях потребуется доступ к базе данных. Не все приложения устанавливаются одним инструментом. Компьютеры могут быть подключены через VPN/Home Office, при этом SCCM не всегда имеет доступ к агенту, установленному на компьютере. Но это чисто сетевая проблема и должна решаться другими инструментами.

Продолжение статьи , где мы рассказываем об этапах процесса разработки портала на примере одного из наших заказчиков.После положительного результата происходит проверка запрошенного приложения и компьютера на предмет возможности автоматической установки:Процесс автоматического развертывания программного обеспечения (Automated Software deployment workflow):Разберем диаграмму по этапам, начиная от блока Start, заканчивая End.1) Проставляем соответствующий — понятный для Service Desk агента и пользователю статус запроса. В нашем случае Work in Progress2) Во избежание параллельного изменения записи добавлен таймер отладки, так как помимо workflow работают Business rule.3) Происходит запуск скрипта на mid server, Service Now передает в скрипт следующие переменные:var script = C:\\Scripts\\add.ps1 '+ current.variables.u_computer.name +" "+ current.variables.u_software.u_install_id;Скрипт добавляет компьютер в коллекцию установки приложения и сразу же получает ответ Success (Yes) или Failed (No).Вот живой пример4) Дадим время SCCM для установки приложения, скажем 4 часа. Что происходит в это время:a. SCCM клиент на компьютере периодически запрашивает с сервера политики.b. Получает данные о назначенном для установки приложении.c. Инициирует процесс скачивания с точки распространения.d. Запускает установку приложения и возвращает статус установки.5) Запускается второй скрипт, с теми же параметрами, но результатом является статус установки. Если Successfully installed, то конец workflow6) Проверяет статус установки, если Failed, то переходит в пункт 9.7) Проверяет статус установки, если Reboot pending, то переходит в пункт 10.8) Глобальный таймаут процесса, во избежание цикла.9) Создает задачу на группу поддержки Service Now для решения ошибки или задержки установки. По закрытию задачи запускается процесс с начала, с пункта 3, но вместо добавления в коллекцию, проверяет наличие компьютера в коллекции.10) Применим для приложений, требующих перезагрузку. Отправляет письмо с просьбой перезагрузиться в удобное время.После внедрения в производство, в течение недели были проанализированы все запросы, с новым workflow, порядка 300, а также их статус. Результат был следующим:Были найдены несколько ошибок и пробелов, которые устранены;После исправления, картина получилась такаяВ итоге, основной массой не установленного приложения являлось банальное отсутствие компьютера в сети по разным причинам или просто компьютер был выключен. Так же многие пользователи работают через vpn и имеют ограничения на скачивание и установку пакетов, в целях сохранения пропускной способности канала.После успешной имплементации идет тюнинг процесса, добавляется функционал по:Сама концепция точно такая же, как и установка приложения.Ну и в качестве заключения несколько слов о встреченных проблемах и необходимых зависимостях.Для точного определения конечной машины, CMDB должен быть в актуальном состоянии. Но автоматическое наполнение CMDB – это уже совсем другая задача…Авторы: vkuptsov