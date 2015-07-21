Как создать устойчивую и гармоничную систему отступов в дизайне для более быстрой разработки



Перевод «Я люблю ИП»

Недавно я работала над созданием системы отступов и размеров для одного продукта в сфере здравоохранения, чтобы улучшить читабельность текста и добиться последовательности на всех страницах. Я вывела три правила для отступов (Правило трёх «К») и четыре размера (16px, 8px, 4px, 2px), которые работали гармонично с новой системой типографики.

Из этой статьи вы узнаете, как использовать расстояния осознанно для последовательности в дизайне и более быстрой разработки.

Проблема

Мы использовали отступы в 5px, 10px, 15px, 20px, при этом у нас не было чётких правил, когда использовать каждое из этих значений.

Отступы (внешние margin и внутренние padding ) — это всего лишь один из элементов пазла. Интерлиньяж также добавляет достаточно пространства пользовательскому интерфейсу. Раньше в дизайне мы не указывали интерлиньяж, и разработчикам приходилось догадываться, какие значения установить и какие отступы добавить, чтобы дизайн выглядел более или менее одинаково. Это привело к разным отступам по всему продукту.

и внутренние ) — это всего лишь один из элементов пазла. Интерлиньяж также добавляет достаточно пространства пользовательскому интерфейсу. Раньше в дизайне мы не указывали интерлиньяж, и разработчикам приходилось догадываться, какие значения установить и какие отступы добавить, чтобы дизайн выглядел более или менее одинаково. Это привело к разным отступам по всему продукту. Одни и те же компоненты и блоки контента выглядели по разному. В результате в дизайне отсутствовала стабильность и это мешало читабельности текста из-за плотности данных.

Располагая элементы вертикально, дизайнер не может оставить это на волю случая или неопределённости. Слишком часто дизайнеры полагаются на вертикальные отступы, которые есть по умолчанию в Photoshop (5px, 10px). Такой подход допустим при создании горизонтального ритма, если колонки являются кратными 10px, но вряд ли это будет соответствовать типографике.



Роберт Брингхёрст, автор книги «Основы стиля в типографике»



Интерфейс до и после введения системы отступов

Начало

Ещё раз приведу слова Роберта Брингхёрста:

Не создавайте без шкалы. Именно шрифт должен быть той мерой, которая определяет всё остальное.

Итак, шрифт и интерлиньяж — это основа, на которой мы будем строить нашу систему расстояний.

Шаг 1. Определите интерлиньяж для основного текста (и сетку, которая будет для вас работать)

Я начала с гипотезы, что нам подойдёт популярная 8-пиксельная сетка (т. е. расстояния, которые кратны или делятся на 8). В качестве эксперимента я взяла основной шрифт размером 13px и интерлиньяж размером 16px и 24px. Но эти значения не подошли. В первом случае, расстояния были слишком маленькие, во втором — слишком большие.



13/16px + отступы 8px сверху и снизу = 48px ширина строки. Слишком тесно!

13/24px + отступы 8px сверху и снизу = 64px ширина строки. Слишком свободно!

Затем я решила соединить шрифт размером 13px с чётными значениями от 16 до 24px в качестве интерлиньяжа. Сначала я попробовала 18px. Если бы это сработало, то это означало, что я буду применять 6-пиксельную сетку (с расстояниями в 2, 3, 6, 12, 18, 24...). Затем я попробовала интерлиньяж в 20px, и он отлично подошёл. Значит, я буду применять 4-пиксельную сетку (с расстояниями в 2, 4, 8, 12, 16, 20...).



13/18px + отступы 6px сверху и снизу = 48px ширина строки. Всё ещё слишком тесно!

13/20px + отступы 8px сверху и снизу = 56px ширина строки. В самый раз!

Шаг 2. Закон Хика и геометрическая прогрессия для определения расстояний

Чем больше количество вариантов, тем сложнее сделать выбор.



Закон Хика

Чтобы создать устойчивую систему, которая упрощает выбор, нужно использовать минимально необходимое количество вариантов.

Все расстояния должны быть кратны базовому числу сетки, например, в моём случае, 4. Значит, я могу выбрать любые значения из этого ряда: 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28...

Обычно 4–5 вариантов будет достаточно даже для сложных корпоративных продуктов. Но если вам действительно нужно, то можно выбрать дополнительные значения.

Я решила выбрать первые четыре значения, полученные с помощью геометрической прогрессии, так как это даёт более визуально ощутимые интервалы (чтобы подчеркнуть иерархию). Итак, я получила следующие цифры: 2, 4, 8, 16.

Подробнее о том, как выбирать значения, можно почитать в этом посте от Нейтана Кёртиса (перевод).

Как использовать эти значения для создания устойчивой системы? На помощь приходит Правило трёх «К»

На меня оказали большое влияние термины, которые представил в своей статье Нейтан: внешние отступы (Insets), стеки (Stacks) и строчные отступы (Inline). Я решила добавить к этому ещё один слой, чтобы моей команде было легче понимать, где используется каждый из этих элементов. Я разбила все правила для расстояний на три группы, начинающиеся на «К»: Контейнеры, Контент и Компоненты.

В контейнерах используется квадратный отступ (16px) (Square Inset).

В контенте используются стеки (сверху — 2px, снизу — 0, 4, 8, 16px в зависимости от вида контента).

В компонентах используются строчные отступы (в большинстве случаев — 8px, редко — 4px, когда элементы связаны).

Первая «К» — Правила для Контейнеров

Контейнеры — это рамки в вашем интерфейсе, которые содержат внутри себя контент. Обычно это страницы, карточки, модальные окна, панели и т. д. Раз они стоят на самом верху иерархии, необходимо, чтобы у них были самые большие отступы со всех сторон (в моём случае — 16px). Нейтан называет это квадратным отступом. Совет: никогда не включайте границу ( border ) в ваши расчёты (в этой статье хорошо объясняется почему).



Страница, страница с карточкой, панель с деталями, модальное окно

Вторая «К» — Правила для Контента

Контент живёт внутри контейнера. Контент содержит:

заголовки (h1, h2, h3, h4, h5),

разные данные в виде абзацев, списков, форм, таблиц (они стоят ниже по иерархии, чем заголовки, поэтому в дальнейшем я буду называть их «узел»).

Контент выстраивается вертикально при помощи отступов. Но интерлиньяж (расстояние между строк) также добавляет пространство. Нейтан рассказывает в своей статье, как этого избежать при помощи mixin. Но я так и не смогла разобраться, как использовать этот подход на постоянной основе, поэтому придумала свой с учётом и интерлиньяжа, и отступов одновременно. Вот он:

А) Сначала разберитесь с отступами для заголовков

Как видно на рисунке ниже я начала с двух вариантов интерлиньяжа для заголовков. Соотношение основного шрифта (13px) к основному интерлиньяжу (20px) равно ~ 1,54. Берём это значение, чтобы посчитать интерлиньяж для остальных шрифтов. И округляем до ближайших значений, кратных 4 (базовое число сетки).

Чтобы облегчить выбор между двумя вариантами, я решила использовать интерлиньяж 1,5 и выше. Я всё ещё сомневалась, что лучше выбрать, но после некоторых поисков мы с командой определились, какой вариант нам подходит.



Рассчитываем соотношение интерлиньяжа. Выбираем варианты со значением 1,5 и выше. Путём поисков находим окончательное решение.

Немного о самих поисках

Я начала с заголовка h1 и попробовала разные отступы 0px, 2px, 4px, 8px. Большинство отступов при интерлиньяже 36px были слишком узкими. Но отступ в 4px при интерлиньяже 40px был как раз тем, что нужно.

Затем я перешла к h2. В нашем продукте h2 — это первый заголовок в контейнере с белой страницей. По правилу для контейнеров первый заголовок h2 получил сверху отступ в 16px. Я решила сделать такой же отступ перед всеми заголовками h2, так как в этом случае хорошо видна иерархия между секциями.



Применяем правило для контейнеров и делаем по краям отступ в 16px. Делаем отступ 16px между секциями. Если между секциями сделать отступ 8px, то иерархия теряется.

Далее я экспериментировала со всеми отступами (от 0 до 8px) между заголовками от h2 до h5 и узлами контента (абзацами, списками, формами, таблицами). Отступы в 2px и 4px были достаточно близки, но нам всё-таки показалось, что отступ в 2px смотрится немного лучше.



Расстояние между заголовком и узлом контента пропорционально расстояниям внутри узла.



Стеки из заголовков, расстояния в 2px и 4px

Б) Затем разберитесь с отступами внутри узлов

В нашем продукте четыре основных вида контента:

таблицы (около 50 %),

списки (около 30 %),

формы (около 15 %),

абзацы (ещё 5 %).

Я начала с самого простого вида контента — с абзаца.

Отступы внутри абзаца

Это самое простое — просто сделайте так, чтобы расстояние между двумя линиями внутри абзаца было равно 0px. Любые элементы внутри абзаца (например, две отдельные строки в таблице), которые выглядели не как список, получали отступ в 0px.



Настройки для абзацев в Sketch

Отступы между двумя абзацами

Моим первым желанием было использовать в качестве отступа между абзацами расстояние равное интерлиньяжу — 20px. Но затем я наткнулась на рекомендации WCAG SC 1.4.8, где сказано: «Интерлиньяж внутри абзаца должен равняться 150 %. Расстояние между абзацами должно быть (минимум) в 1,5 раза больше, чем интерлиньяж — под этим мы имеем в виду, что расстояние от верхней линии последней строки первого абзаца до верхней линии первой строки следующего абзаца должно быть равно 250 %». Предположив, что эти проценты вычисляются из базового шрифта в 13px, я рассчитала значение для расстояния между абзацами:

13px X 250% — 13px X 150% = 13px.

Это значение будет указано в CSS как margin-bottom: 13px . Но у нас нет такого отступа среди тех, которые мы определили на шаге 2. Поэтому я взяла ближайшее значение в 16px.



Определяем расстояние между абзацами на основании WCAG SC 1.4.8



Настройки для отступов между абзацами в Sketch

Если я сомневаюсь в расчётах, я всегда проверяю их визуально. Расстояние между абзацами в 16px выглядит лучше по сравнению с другими вариантами. (Мне показалось, что 12px подходит ещё лучше, но я стала вводить ещё один отступ только для таких случаев, так как в нашем продукте не так много абзацев, а абзацев, идущих друг за другом — тем более.)

Отступы между элементами списка

Список — это узел, который состоит из нескольких элементов однородных данных. Раз все эти элементы группируются в списке, важно, чтобы расстояние между ними было меньше, чем расстояние между абзацами (например, 16px), которые обычно включают разнородные данные. В то же время элементы списка должны отделяться друг от друга, иначе они будут выглядеть как один абзац. Я взяла значения от 0 до 16px, их было всего три — 2, 4 и 8px. Отступ в 4px выглядел лучше всего для иерархии.



Расстояние между элементами списка в 2, 4 и 8px

Отступы между двумя инпутами с лейблами

Поля внутри формы складываются в стеки один за другим.



Расстояние в 4px выглядит слишком тесно, 16px — слишком свободно, 8px — в самый раз.

Отступы между двумя инпутами без лейблов

Не использовать лейблы — это не очень хорошая практика с точки зрения доступности интерфейса. Тем не менее, в некоторых ситуациях лучше их не показывать (но продолжать использовать), например:

когда несколько инпутов относятся к одному объекту (например, адрес на картинке внизу состоит из нескольких полей, которые сгруппированы под одним лейблом),

когда лейбл слишком очевиден или повторяется (например, поиск или фильтры запроса).

В этом случае, в зависимости от ситуации, используется разное расстояние. Если инпуты относятся к одному объекту, то лучше использовать расстояние в 8px. Если логически они относятся к разным вещам, то лучше использовать 16px, как и в случае с абзацами.

Отступы внутри таблиц

Таблицы, так же как и списки, хорошо подходят для группировки однородных данных. Тем не менее, информация в таблицах обычно более плотная и имеет множество параметров. Поэтому и отступы в таблице отличаются. Если данные будут слишком близко, то их будет сложно читать, на отвлекаясь на следующую строку. Используя отступ в 8px между текстом и границей таблицы, мы получим расстояние в 16px между текстом в двух строках. Это то же самое расстояние, которое используется между абзацами.



Расстояние между текстом и границей таблицы в 4px — слишком тесно, 8px — в самый раз.

Третья «К» — Правила для Компонентов

Компоненты — это кнопки, инпуты, иконки и т. д. Обычно они располагаются друг за другом горизонтально (в строке). Все компоненты имеют размер кратный 4 (и 8). Поэтому высота кнопок и инпутов составляет 24px (вместе с границей — 26px). Когда шрифт и все компоненты лежат на сетке базовых линий и имеют пропорциональный размер, то весь дизайн становится гармоничным.

Отступы между двумя компонентами

Я придерживалась простого правила использовать отступ в 8px в большинстве случаев между двумя компонентами. Иногда я использовала отступ в 4px, чтобы показать более тесную связь между ними (по закону близости в гештальт-психологии).



Расстояние в 8px (фиолетового цвета) и 4px (оранжевого цвета)

Отступы внутри компонентов

Для всех компонентов я использовала отступы в 8px с правой и с левой стороны.



Кнопка и инпут высотой 26px (включая границу 1px сверху и снизу и отступы в 8px по бокам)

Отступы внутри компонентов с иконками

Ещё раз, основываясь на законе близости, я сделала отступ между иконками внутри компонента в 4px, вместо 8px.

Отступы между компонентами и иконками

Если иконка относится к компоненту, то она размещается на расстоянии 4px от него, чтобы показать связь с этим компонентом (по закону близости). Если иконка относится к группе компонентов, то она располагается на расстоянии 8px, чтобы показать связь именно с группой, а не с отдельным компонентом.

Заключение

Используя данные принципы:

Вы создадите систему отступов с ограниченным количеством вариантов и ограниченными правилами применения (закон Хика), которые будет легко запомнить.

В вашем интерфейсе вы будете использовать расстояния, которые помогают передать визуальную иерархию и соответствуют рекомендациям WCAG 1.4.8. Это позволит людям с разными возможностями получать информацию с вашего сайта.

Это ускорит процесс разработки, так как разработчики будут знать правила применения отступов и смогут правильно перенести их из макета.

Дизайнерам не нужно будет поправлять вёрстку, разработчикам не нужно будет изучать макеты с помощью таких инструментов как Zeplin.

Полезные ссылки

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