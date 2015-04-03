Обзор новой версии хостинга Infobox
Команда инженеров Infobox запустила новый высокопроизводительный хостинг сайтов:
В этой статье:
Промо-код на бесплатный месяц хостинга: e515644543e39366b1f3ef1ff
За присланный нам отзыв можем подарить второй месяц — подробности в конце статьи.
За долгие годы размещения более 300 000 клиентов мы попробовали несколько различных архитектур:
Обе схемы добавляют накладные расходы при обработке HTTP-запросов к сайтам. Особенно сильно на производительность влияют сетевые задержки, приводя к снижению скорости работы сайтов клиентов.
В новом хостинге сайты клиентов и база располагаются на одном и том же физическом сервере не добавляя сетевых накладных расходов. Масштабирование выполняется добавлением физических хостов, но при этом каждый размещенный сайт клиента гарантировано располагается на едином сервере полностью, что обеспечивает максимально высокую скорость работы.
На хост-серверах мы используем SSD-диски enterprise–уровня с пропускной способностью 12Gb/s, что позволяет нам обрабатывать запросы к клиентским сайтам ещё быстрее, чем на обычных SSD 6Gb/s. Особенно данное ускорение ощущается при работе с базами данных.
По нашим тестам, произвольная запись на этих дисках до 2х раз быстрее SSD 6Gb/s и в сотни раз быстрее обычных HDD дисков.
Процессор больше не будет узким горлышком для вашего сайта — высокая частота ядер существенно ускоряет выполнение скриптов и запросов к базе данных.
Мы переписали phpredis модуль и теперь предоставляем всем клиентам возможность безопасной работы с сессиями без блокировок, redis доступен на всех тарифах без дополнительной платы.
Внутри компании написана и развернута система мониторинга быстродействия сайтов на платформах конкурентов. Мониторинг снимает показатели CPU / FS / MYSQL и среднюю скорость загрузки сайта. Мы следим за основными конкурентами и предоставляем действительно «Самый быстрый» php-хостинг.
На веб-серверах используется последняя версия CloudLinux, ограничение ресурсов клиентов осуществляется с помощью технологии LVE. Сама суть ограничений не в том, чтобы заставить клиента с большой нагрузкой перейти на VPS, а в защите клиентов от значительного увеличения потребления ресурсов соседствующих сайтов. Сейчас, на все сайты установлено ограничение в 2Гб RAM (фактическое потребление памяти) и 500% CPU (пять физических ядер сервера).
Для увеличения аптайма мы создали систему резервирования хостов. При недоступности хоста, обслуживающего хостинг, запросы к сайтам переводятся на резервное железо, файлы и база на котором синхронизируются с боевым сервером. Таким образом, потерять клиентские сайты в случае железных сбоев практически невозможно. Время недоступности при железной поломке боевого сервера в самом худшем случае — до 20 минут. Переключение происходит не автоматически для исключения возможности потери файлов между синхронизациями, решение о переключении принимает администратор услуги.
Все данные клиентских сайтов ежедневно резервируются на бекап-серверы. Удобные инструменты восстановления сайтов и баз из созданных копий доступны в панели управления. Также не выходя из панели управления, вы можете настроить резервное копирование на любой удалённый FTP сервер.
В обновленном Linux–хостинге всего один тариф – 99 рублей в месяц за первый сайт и 49 рублей в месяц за каждый дополнительный. Мы уже включили максимально возможную для используемого оборудования скидку в ежемесячную плату.
Заказчик может приобрести ровно столько сайтов, сколько необходимо, не переплачивая за лишнее.
В тариф входит:
Дополнительные сайты, дисковое пространство и IP–адреса можно добавить в любое время без проблем из панели управления.
Основные возможности:
Доступные способы оплаты:
Для теста использовался реальный развернутый сайт на Joomla с контентом. Проверялась устойчивость до 200 запросов в секунду одновременно. Распределение времени отклика вы можете видеть ниже (Яндекс.Танк):
Время отклика сайта устойчиво держится между 20 мс и 30 мс, недоступности сайта не возникает.
Мы надеемся, что хостинг нового поколения от Infobox позволит вашему сайту работать быстрее, а вам — зарабатывать больше.
Если вы занимаетесь разработкой сайтов — добро пожаловать в нашу партнерскую программу – зарабатывайте 40% от каждого платежа за хостинг ваших клиентов. При этом клиенты платят по тем же рыночным ценам без наценок и переплат.
Промо-код на бесплатный месяц хостинга: e515644543e39366b1f3ef1ff
Ждем ваших отзывов на partners@infobox.ru. За полезные отзывы будем дарить дополнительный бесплатный месяц. Полезный отзыв — это рассказ нам об ошибке или проблеме, либо конструктивное предложение, как что-то сделать удобнее и лучше для вас. Нам не все равно.
Если все отлично — можете рассказать, какой проект разместили и какие ваши задачи он успешно решает.
Успехов!
- переработала и упростила архитектуру хостинга, снизив задержки в работе сайтов
- использовала новейшие серверы с высокочастотными процессорами до 3.7 ГГц и самыми быстрыми дисками SAS SSD 12Gbit/s
- развернула полностью новую панель управления хостингом на технологиях Plesk
- внедрила процесс непрерывного мониторинга конкурирующих решений для предоставления услуги постоянно лучшего качества.
В этой статье:
- глубже рассмотрим, что изменилось (практически все): архитектура, железо, программные оптимизации, отказоустойчивость, новая панель, новый единый тариф за 99 рублей.
- покажем на примере, как развернуть сайт (спрятано в спойлер для тех, кому интересно)
- стрельнем Яндекс.Танком по реальному сайту на хостинге в качестве нагрузочного тестирования.
Промо-код на бесплатный месяц хостинга: e515644543e39366b1f3ef1ff
За присланный нам отзыв можем подарить второй месяц — подробности в конце статьи.
Архитектура нового хостинга
За долгие годы размещения более 300 000 клиентов мы попробовали несколько различных архитектур:
- Веб-серверы с общими базами данных (1 сервер баз данных на несколько веб-серверов)
- Кластерное решение (сетевые хранилища, веб-ноды обрабатывающие запросы и балансировщики перед ними)
Обе схемы добавляют накладные расходы при обработке HTTP-запросов к сайтам. Особенно сильно на производительность влияют сетевые задержки, приводя к снижению скорости работы сайтов клиентов.
В новом хостинге сайты клиентов и база располагаются на одном и том же физическом сервере не добавляя сетевых накладных расходов. Масштабирование выполняется добавлением физических хостов, но при этом каждый размещенный сайт клиента гарантировано располагается на едином сервере полностью, что обеспечивает максимально высокую скорость работы.
Производительность
12GB/s SSD
На хост-серверах мы используем SSD-диски enterprise–уровня с пропускной способностью 12Gb/s, что позволяет нам обрабатывать запросы к клиентским сайтам ещё быстрее, чем на обычных SSD 6Gb/s. Особенно данное ускорение ощущается при работе с базами данных.
По нашим тестам, произвольная запись на этих дисках до 2х раз быстрее SSD 6Gb/s и в сотни раз быстрее обычных HDD дисков.
Высокочастотные процессоры 3.4 Ггц (Turbo Boost до 3.7 Ггц)
Процессор больше не будет узким горлышком для вашего сайта — высокая частота ядер существенно ускоряет выполнение скриптов и запросов к базе данных.
Работа с сессиями php redis без блокировок
Мы переписали phpredis модуль и теперь предоставляем всем клиентам возможность безопасной работы с сессиями без блокировок, redis доступен на всех тарифах без дополнительной платы.
Непрерывное сравнение производительности с конкурентами
Внутри компании написана и развернута система мониторинга быстродействия сайтов на платформах конкурентов. Мониторинг снимает показатели CPU / FS / MYSQL и среднюю скорость загрузки сайта. Мы следим за основными конкурентами и предоставляем действительно «Самый быстрый» php-хостинг.
Изоляция от других пользователей
На веб-серверах используется последняя версия CloudLinux, ограничение ресурсов клиентов осуществляется с помощью технологии LVE. Сама суть ограничений не в том, чтобы заставить клиента с большой нагрузкой перейти на VPS, а в защите клиентов от значительного увеличения потребления ресурсов соседствующих сайтов. Сейчас, на все сайты установлено ограничение в 2Гб RAM (фактическое потребление памяти) и 500% CPU (пять физических ядер сервера).
Надежность
Аварийное восстановление
Для увеличения аптайма мы создали систему резервирования хостов. При недоступности хоста, обслуживающего хостинг, запросы к сайтам переводятся на резервное железо, файлы и база на котором синхронизируются с боевым сервером. Таким образом, потерять клиентские сайты в случае железных сбоев практически невозможно. Время недоступности при железной поломке боевого сервера в самом худшем случае — до 20 минут. Переключение происходит не автоматически для исключения возможности потери файлов между синхронизациями, решение о переключении принимает администратор услуги.
Резервное копирование
Все данные клиентских сайтов ежедневно резервируются на бекап-серверы. Удобные инструменты восстановления сайтов и баз из созданных копий доступны в панели управления. Также не выходя из панели управления, вы можете настроить резервное копирование на любой удалённый FTP сервер.
Возможности
В обновленном Linux–хостинге всего один тариф – 99 рублей в месяц за первый сайт и 49 рублей в месяц за каждый дополнительный. Мы уже включили максимально возможную для используемого оборудования скидку в ежемесячную плату.
Заказчик может приобрести ровно столько сайтов, сколько необходимо, не переплачивая за лишнее.
В тариф входит:
- 1 сайт / 1 БД / FTP-доступ
- 5 Гб места на диске SSD 12GB/s
- Автоустановщик 200+ CMS
- Бесплатный SSL–сертификат (Lets Encrypt конечно же)
- Резервное копирование без дополнительной оплаты.
- Круглосуточная поддержка 24х7х365
Дополнительные сайты, дисковое пространство и IP–адреса можно добавить в любое время без проблем из панели управления.
Основные возможности:
- Новая современная панель управления услугами CCPv2, переписанная на javascript, позволяющая работать с услугой без чтения документации. В будущем в эту панель будут добавлены и другие услуги Infobox.
- Полноценный Plesk внутри без дополнительных лицензионных платежей с привычной панелью управления
- Возможность выбора режима работы сервера: apache + fastcgi, nginx + php-fpm, apache + fpm, возможность отдачи статики через nginx
- Последние стабильные версии php, perl и python
- Акселератор php
- Возможность просмотра логов в реальном времени
- SSH и FTP доступ к вашим файлам
- Файловый менеджер с визуальным редактором кода
- Установка CMS в один клик ( все популярные и не очень движки )
- Бесплатный сертификат на любой домен ( Let`s-Encrypt )
- Поддержка протокола HTTP/2.0
- Хранение innodb таблиц базы данных в формате Barracuda
- Поддержка IPv6
- Возможность развертывания из Git
Доступные способы оплаты:
- по счету в банке
- картой
- Яндекс.Деньги
- Webmoney
- QIWI Кошелек
Обзор процесса заказа и оплаты
Нажав на кнопку «Заказать» пользователь попадает в новую форму заказа, которую мы постарались сделать максимально простой для быстрой регистрации:
Указываете требуемое количество сайтов, скидка применяется автоматически.
При выборе оплаты за год мы дарим домен в зоне RU. На большее количество лет оплачиваете — больше доменов получаете бесплатно.
При вводе Фамилии и Имени форма подсказывает популярные, что позволяет ускорить ввод.
После заполнения данных и установки галочки согласия с обработкой ПД и договором нажмите «Оформить заказ».
На электронную почту придет письмо с доступами к панели управления и счет для оплаты.
Войдите в панель управления https://panel.infobox.ru с полученными в письме данными для доступа.
Большой оранжевый прямоугольник «Заказ требует оплаты» напоминает нам, что сделанный заказ хорошо бы оплатить. Нажмите на него.
Теперь нажмите «Оплатить заказ».
Выберите подходящий способ и нажмите «Оплатить».
После ввода данных карты и подтверждения производится оплата и услуга становится активной.
Можно перейти на главную страницу нажав на «домик» в левом верхнем углу панели управления.
Процесс заказа
Нажав на кнопку «Заказать» пользователь попадает в новую форму заказа, которую мы постарались сделать максимально простой для быстрой регистрации:
Указываете требуемое количество сайтов, скидка применяется автоматически.
При выборе оплаты за год мы дарим домен в зоне RU. На большее количество лет оплачиваете — больше доменов получаете бесплатно.
При вводе Фамилии и Имени форма подсказывает популярные, что позволяет ускорить ввод.
После заполнения данных и установки галочки согласия с обработкой ПД и договором нажмите «Оформить заказ».
На электронную почту придет письмо с доступами к панели управления и счет для оплаты.
Оплата хостинга
Войдите в панель управления https://panel.infobox.ru с полученными в письме данными для доступа.
Большой оранжевый прямоугольник «Заказ требует оплаты» напоминает нам, что сделанный заказ хорошо бы оплатить. Нажмите на него.
Теперь нажмите «Оплатить заказ».
Выберите подходящий способ и нажмите «Оплатить».
После ввода данных карты и подтверждения производится оплата и услуга становится активной.
Можно перейти на главную страницу нажав на «домик» в левом верхнем углу панели управления.
Как развернуть сайт
Войдите в панель управления с данными, полученными по почте после регистрации. Каждая подключенная услуга отображается в отдельной плитке + отдельные плитки вынесены для самых важных операций: управления пользователями, оплаты. Также присутствует возможность переключения в классическую панель управления Infobox с помощью плитки «Другие услуги» (что позволяет совершать переход на новую панель постепенно). Использование новой панели управления как правило не требует предварительного обучения. Хотите добавить пользователя — нажмите на соответствующую плитку и добавляйте. Хотите пополнить баланс, нажмите на «Счета» и «Пополнить».
Раздел «Веб-сайты» — наш новый хостинг нового поколения. Нажмите «Добавить новый веб-сайт» для размещения сайта.
Если необходимо добавить ресурсов в услугу, это можно сделать нажав «Добавить больше ресурсов».
Затем нажмите «ОК» и «Далее».
Укажите имя сайта и нажмите «Далее».
На этом шаге вы можете перенести или зарегистрировать новый домен. В нашем примере мы просто делегируем существующий домен на NS–серверы Infobox.
Сайт был успешно добавлен.
Чтобы посмотреть NS–серверы, которые нужно указать в настройках домена у регистратора, нажмите «Домены». Затем нажмите на добавленный домен.
Как мы видим, нужно прописать у регистратора следующие NS:
В случае, если вы заказали домен у Infobox – NS прописываются автоматически.
После обновления NS–серверов (может занять несколько часов) сайт будет открываться по доменному имени со страницей по-умолчанию.
Если в процессе возникли вопросы или нужна помощь, на главной странице панели управления нажмите «Другие услуги» -> «Поддержка» -> «Запросы».
После добавления сайта и делегирования/регистрации/переноса домена он появляется в разделе «Веб-сайты». При нажатии на саму плитку сайта вам становятся доступен упрощенный интерфейс управления хостингом. Раздел «Операции» на плитке — то, что можно сделать быстро прямо с плитки.
У нашего хостинга есть 2 интерфейса: упрощенный для выполнения быстрых операций:
Упрощенный интерфейс — фактически ссылки на наиболее часто используемые операции в Plesk.
Также доступен полноценный интерфейс управления Plesk в разделе «Другие инструменты».
Таким образом, если вы когда-либо использовали Plesk – вы уже умеете работать с нашим новым хостингом.
Давайте добавим базу данных для нашего сайта. Для этого нажмите «Базы данных» -> «Добавить базу данных».
Укажите параметры базы и нажмите «ОК».
База данных успешно создана.
В услугу входит бесплатная миграция сайта. Если вы не хотите самостоятельно переносить сайт — это сделают наши специалисты. Просто напишите нам в разделе «Другие услуги» -> «Поддержка» -> «Запросы» и мы перенесем ваш сайт в удобное для вас время.
Фактически перенос состоит из 3х шагов: перенос файлов сайта, перенос базы данных и прописывание конфигурации для сайта. После этого можно переключить DNS.
Перенос файлов сайта выполняется из раздела «Импортирование сайта» на главной странице панели управления.
База загружается с помощью импорта резервной копии или в привычном интерфейсе PHPMyAdmin.
Конфигурацию сайта удобно менять из редактора файлового менеджера:
Перейдем в раздел «Приложения», выбираем нужное и нажимаем «Установить». При необходимости можно выбрать конкретную версию продукта для установки.
Указываем параметры установки CMS и нажимаем «Установить».
CMS успешно установлена.
Как развернуть сайт
Войдите в панель управления с данными, полученными по почте после регистрации. Каждая подключенная услуга отображается в отдельной плитке + отдельные плитки вынесены для самых важных операций: управления пользователями, оплаты. Также присутствует возможность переключения в классическую панель управления Infobox с помощью плитки «Другие услуги» (что позволяет совершать переход на новую панель постепенно). Использование новой панели управления как правило не требует предварительного обучения. Хотите добавить пользователя — нажмите на соответствующую плитку и добавляйте. Хотите пополнить баланс, нажмите на «Счета» и «Пополнить».
Раздел «Веб-сайты» — наш новый хостинг нового поколения. Нажмите «Добавить новый веб-сайт» для размещения сайта.
Если необходимо добавить ресурсов в услугу, это можно сделать нажав «Добавить больше ресурсов».
Затем нажмите «ОК» и «Далее».
Укажите имя сайта и нажмите «Далее».
На этом шаге вы можете перенести или зарегистрировать новый домен. В нашем примере мы просто делегируем существующий домен на NS–серверы Infobox.
Сайт был успешно добавлен.
Чтобы посмотреть NS–серверы, которые нужно указать в настройках домена у регистратора, нажмите «Домены». Затем нажмите на добавленный домен.
Как мы видим, нужно прописать у регистратора следующие NS:
- ns2.pa.infobox.ru
- ns1.pa.infobox.ru
В случае, если вы заказали домен у Infobox – NS прописываются автоматически.
После обновления NS–серверов (может занять несколько часов) сайт будет открываться по доменному имени со страницей по-умолчанию.
Если в процессе возникли вопросы или нужна помощь, на главной странице панели управления нажмите «Другие услуги» -> «Поддержка» -> «Запросы».
После добавления сайта и делегирования/регистрации/переноса домена он появляется в разделе «Веб-сайты». При нажатии на саму плитку сайта вам становятся доступен упрощенный интерфейс управления хостингом. Раздел «Операции» на плитке — то, что можно сделать быстро прямо с плитки.
Управление хостингом: упрощенный интерфейс и Plesk
У нашего хостинга есть 2 интерфейса: упрощенный для выполнения быстрых операций:
Упрощенный интерфейс — фактически ссылки на наиболее часто используемые операции в Plesk.
Также доступен полноценный интерфейс управления Plesk в разделе «Другие инструменты».
Таким образом, если вы когда-либо использовали Plesk – вы уже умеете работать с нашим новым хостингом.
Давайте добавим базу данных для нашего сайта. Для этого нажмите «Базы данных» -> «Добавить базу данных».
Укажите параметры базы и нажмите «ОК».
База данных успешно создана.
Перенос существующего сайта
В услугу входит бесплатная миграция сайта. Если вы не хотите самостоятельно переносить сайт — это сделают наши специалисты. Просто напишите нам в разделе «Другие услуги» -> «Поддержка» -> «Запросы» и мы перенесем ваш сайт в удобное для вас время.
Фактически перенос состоит из 3х шагов: перенос файлов сайта, перенос базы данных и прописывание конфигурации для сайта. После этого можно переключить DNS.
Перенос файлов сайта выполняется из раздела «Импортирование сайта» на главной странице панели управления.
База загружается с помощью импорта резервной копии или в привычном интерфейсе PHPMyAdmin.
Конфигурацию сайта удобно менять из редактора файлового менеджера:
Развертываем новый сайт
Перейдем в раздел «Приложения», выбираем нужное и нажимаем «Установить». При необходимости можно выбрать конкретную версию продукта для установки.
Указываем параметры установки CMS и нажимаем «Установить».
CMS успешно установлена.
Нагрузочное тестирование
Для теста использовался реальный развернутый сайт на Joomla с контентом. Проверялась устойчивость до 200 запросов в секунду одновременно. Распределение времени отклика вы можете видеть ниже (Яндекс.Танк):
Время отклика сайта устойчиво держится между 20 мс и 30 мс, недоступности сайта не возникает.
Заключение
Мы надеемся, что хостинг нового поколения от Infobox позволит вашему сайту работать быстрее, а вам — зарабатывать больше.
Если вы занимаетесь разработкой сайтов — добро пожаловать в нашу партнерскую программу – зарабатывайте 40% от каждого платежа за хостинг ваших клиентов. При этом клиенты платят по тем же рыночным ценам без наценок и переплат.
Промо-код на бесплатный месяц хостинга: e515644543e39366b1f3ef1ff
Ждем ваших отзывов на partners@infobox.ru. За полезные отзывы будем дарить дополнительный бесплатный месяц. Полезный отзыв — это рассказ нам об ошибке или проблеме, либо конструктивное предложение, как что-то сделать удобнее и лучше для вас. Нам не все равно.
Если все отлично — можете рассказать, какой проект разместили и какие ваши задачи он успешно решает.
Успехов!
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.