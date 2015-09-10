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сегодня в 15:18

Управляем Windows Server по SSH в облаке Azure Pack Infrastructure

    В этой статье мы рассмотрим, как быстро и просто настроить возможность подключения по SSH к Windows Server и управлять гетерогенными инфраструктурами на Windows и Linux через терминал, подключаясь единым способом.

    Данный способ особо поможет пользователям macOS и Linux при управлении гетерогенными инфраструктурами через терминал, ведь полноценной реализации RSRP провайдера для Powershell Core до сих пор нет (но Microsoft ведет работу над ним), таким образом просто подключиться к Windows Server из кросс-платформенного Powershell Core не удастся. Нам поможет OpenSSH для Windows, который активно развивается, а Microsoft это развитие поддерживает финансово.

    В облаке Azure Pack Infrastructure от InfoboxCloud мы уже предсоздали образ с Windows Server, версии 1709 для современных веб-приложений и сервисов, требующих стека Microsoft.

    В образе предустановлено и настроено:

    • OpenSSH. Просто создайте виртуальную машину, пробросьте порт 22 и можно подключаться по SSH.
    • пакетный менеджер chocolatey, позволяющий обновлять все преднастроенное с помощью choco upgrade all и быстро устанавливать дополнительное ПО.
    • Windows Subsystem for Linux. Вы можете просто установить подходящий дистрибутив Linux в Windows и иметь привычное окружение, хорошо подходящее для задач администрирования.
    • Поддержка контейнеров Windows и Docker (предустановлены docker, docker-compose, docker-machine и consul, возможность быстрой установки kubernetes при необходимости).

    Также в статье рассказано, как добавить поддержку SSH на Windows на собственном сервере или виртуальной машине.

    В конце статьи скидка на облако.

    Зачем вообще нужно подключаться к Windows Server по SSH


    Современные гетерогенные ИТ-инфраструктуры удобнее обслуживать с помощью единого способа подключения, как к Windows так и к Linux, имея возможности подключаться серверам друг к другу, запускать скрипты автоматизации, собирать данные и так далее. Также современный компьютер администратора может работать не только на Windows, но и на Linux или macOS и возможность использовать привычный способ подключения через консоль поможет пользователям использовать эффективно и Windows Server. В нашем облаке стоимость Windows и Linux виртуальных машин одинакова и вы можете выбирать лучшую ОС для вашей задачи, не идя на компромиссы.

    Как подключиться к Windows Server по SSH?


    Готовый образ для современных веб-приложений и сервисов

    Заполните форму для получения доступа в облако.
    Мы предсоздадим вам всю требуемую инфраструктуру и вы сразу сможете начать работать.

    Для подключения по SSH в качестве логина используйте Administrator, пароль — указанный при создании серверов (будет отправлен в письме с доступами).



    Подключение успешно выполняется, можно работать как с CMD, так из Powershell из привычного для вас окружения с самой современной Windows Server версии 1709.


    Если вы хотите создать серверы самостоятельно — воспользуйтесь образом «WS1709 DC Core EN SSH Docker».


    Для обновления ОС используйте команду

    sconfig

    Для обновления предустановленного ПО, команду:

    choco upgrade all

    Нужен графический интерфейс для управления ОС без него? Читайте прошлую статью про Project Honolulu – веб-интерфейс управления современными Windows Server.

    Самостоятельная установка OpenSSH на Windows Server

    Если вы уже используете Windows Server (приходите и мы его смигрируем в облако и все вам поставим :) ), ниже расскажем как наиболее простым образом установить OpenSSH самостоятельно.

    Сделаем это на примере обычной Windows Server 2016. Подключитесь к серверу по RDP (порт 3389).
    Запустите Powershell от имени администратора.



    Установите пакетный менеджер Chocolatey командой:

    Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))




    Теперь выполните команду:

    choco install openssh -params '"/SSHServerFeature"'



    Для обновления переменных окружения уже запущенного терминала выполните команду:

    refreshenv

    Проверьте подключение к Windows Server по SSH.



    Для включения возможности выполнения удаленных команд, запустите Powershell и введите:

    Enable-PSRemoting




    Теперь вы можете полноценно управлять Windows Server по SSH и из консоли Windows Server подключаться к другим Linux–серверам даже без установки Linux в Windows Subsystem for Linux (WSL).



    Скидка 25% на облако для читателей статьи


    В следующих статьях мы рассмотрим другие технологии из образа для современных веб-приложений и сервисов на Windows, но можно не ждать новой статьи. Всем новым пользователям мы дарим 25% скидку на ресурсы облака Azure Pack Infrastructure до 1 марта 2018 года.

    Для получения скидки заполните форму https://infoboxcloud.ru/request и в поле комментария укажите секретный код: «Скидка 25% с хабра за инновации». Также будет полезно, если укажете требуемое количество серверов, для каждого количество ядер процессора, объем оперативной памяти, диска и желаемую ОС. Если нужно перенести текущую ИТ-инфраструктуру в облако — поможем с этим.

    Если у вас есть замечания или предложения по новому образу, как его сделать еще удобнее — напишите нам.

    Отличного дня и успешной работы!
    Метки:
    Infobox 76,96
    Компания
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    Комментарии 2
    • 0
      Не знаю как сейчас, а год назад когда я пытался его использовать, то OpenSSH для Windows был почти полностью не пригоден для продакшена. Можно было запускать разве что какие-то совсем простые и не критичные скрипты.
      • 0
        OpenSSH используется только для подключения к серверу, дальше работаем с cmd, powershell и т.д. Баги есть конечно, но некритичные и OpenSSH обновляется в одну команду choco upgrade openssh — если обнаружен баг надо ишью на гитхабе открывать и починят. С другой стороны а какая альтернатива? Никакой. PSRemoting не доделан, по RDP не получится запускать скрипты из другой ОС. С текущей реализацией OpenSSH на Windows вполне можно жить.

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      • Дата основания 13 мая 2002
      • Локация Санкт-Петербург
        Россия
      • Сайт infobox.ru
      • Численность 51–100 человек
      • Дата регистрации 09 августа 2008
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