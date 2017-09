Методы обнаружения «склеенных» файлов

Метод проверки области после EOF-маркера. Множество популярных форматов файлов имеют так называемый маркер конца файла, который отвечает за отображение нужных данных. Например, программы для просмотра фотографий считывают все байты вплоть до этого маркера, однако, область после него остается игнорируемой. Этот метод идеально подходит для форматов: JPEG, PNG, GIF, ZIP, RAR, PDF. Метод проверки размера файла. Структура некоторых форматов (аудио- и видеоконтейнеры) позволяет вычислить реальный размер файла и сравнить его с исходным размером. Форматы: AVI, WAV, MP4, MOV. Метод проверки CFB-файлов. CFB или Compound File Binary Format — формат документов, разработанный в Microsoft, представляющий собой контейнер с собственной файловой системой. Этот метод основан на обнаружении аномалий в файле.

Есть ли жизнь после конца файла?

JPEG

PNG

RAR

Формат Начальная сигнатура Конечная сигнатура JPEG 0xFF 0xD8 0xFF 0xD9 PNG 0x89 0x50 0x4E 0x47 0x0D 0x0A 0x1A 0x0A 0x49 0x45 0x4E 0x44 0xAE 0x42 0x60 0x82 RAR 0x52 0x61 0x72 0x21 0x0A 0x25 0x25 0x45 0x4F 0x46

Найти начальную сигнатуру; Найти конечную сигнатуру; Если после конечной сигнатуры нет данных — ваш файл чист и не содержит вложений! В ином случае необходимо искать после конечной сигнатуры другие форматы.

GIF и PDF

Формат Начальная сигнатура Конечная сигнатура GIF 0x47 0x49 0x46 0x38 0x00 0x3B PDF 0x25 0x50 0x44 0x46 0x0A 0x25 0x25 0x45 0x4F 0x46

Пункт 1 повторяется из предыдущего алгоритма. Пункт 2 повторяется из предыдущего алгоритма. При нахождении конечной сигнатуры запомнить её расположение и искать дальше; Если таким образом дошли до последнего EOF-маркера — файл чист. Если файл не заканчивается конечной сигнатурой — goto место последней найденной конечной сигнатуры.

ZIP

Сигнатуры Описание 0x50 0x4B 0x03 0x04 Сигнатура обычного архива 0x50 0x4B 0x05 0x06 Сигнатура пустого архива 0x50 0x4B 0x07 0x08 Сигнатура архива, разделенного на части

Local File Header 1 File Data 1 Data Descriptor 1 Local File Header 2 File Data 2 Data Descriptor 2 ... Local File Header n File Data n Data Descriptor n Archive decryption header Archive extra data record Central directory

Размер имеет значение

AVI

Смещение Размер Следующее смещение 4 31442 8+31442=31450

WAV

MP4

Смещение Значение Следующее смещение 0 28 28+0=28 28 8 28+8=36 36 303739 36+303739=303775 303775 6202 303775+6202=309977

MOV

Проверяем Compound File Binary Format

Аномальный размер файла

Неизвестный тип сектора

CountFat – количество секторов FAT. Находится на 44 смещении от начала файла (4 байта); CountMiniFAT – количество секторов MiniFAT. Находится на 64 смещении от начала файла (4 байта); CountDIFAT – количество секторов DIFAT. Находится на 72 смещении от начала файла (4 байта); CountDE – количество секторов Directory Entry. Для нахождения этой переменной необходимо найти первый сектор DE, который находится на 48 смещении. Затем необходимо получить полное представление DE из FAT и посчитать число DE-секторов; CountStreams – количество секторов с датастримами; CountFree – количество свободных секторов; CountClassified – количество секторов с определенным типом;

Многие могли слышать о таких файлах, как rarjpeg'и. Это особый вид файлов, представляющий собой склеенную вплотную jpeg-картинку и rar-архив. Он является прекрасным контейнером для скрытия факта передачи информации. Создать rarjpeg можно с помощью следующих команд:UNIX:WINDOWS:Или же при наличии hex-редактора.Разумеется, для скрытия факта передачи информации можно использовать не только формат JPEG, но и многие другие. Каждый формат имеет свои особенности, благодаря которым он может подходить или нет для роли контейнера. Я опишу, как можно найти приклеенные файлы в наиболее популярных форматах или же указать на факт склейки.Методы детектирования склеенных файлов можно разделить на три группы:Для нахождения ответа на этот вопрос, необходимо углубиться в спецификации формата, который является «родоначальником» склеенных файлов и понять его структуру. Любой JPEG начинается с сигнатуры 0xFF 0xD8.После этой сигнатуры находится служебная информация, опционально иконка изображения и, наконец, само сжатое изображение. В этом формате конец изображения отмечается двухбайтной сигнатурой 0xFF 0xD9.Первые восемь байт PNG-файла занимает следующая сигнатура: 0x89, 0x50, 0x4E, 0x47, 0x0D, 0x0A, 0x1A, 0x0A. Сигнатура конца, которая заканчивает поток данных: 0x49, 0x45, 0x4E, 0x44, 0xAE, 0x42, 0x60, 0x82.Общая сигнатура для всех rar-архивов: 0x52 0x61 0x72 0x21 (Rar!). После неё идет информация о версии архива и прочие сопутствующие данные. Опытным путем было установлено, что архив заканчивается сигнатурой 0x0A, 0x25, 0x25, 0x45, 0x4F, 0x46.Таблица форматов и их сигнатур:Алгоритм проверки на склейку в данных форматах предельно прост:PDF документ может иметь более одного EOF-маркера, например, из-за неправильной генерации документа. Количество конечных сигнатур в GIF-файле равно количеству кадров в нем. Исходя из особенностей этих форматов, можно улучшить алгоритм проверки наличия приклеенных файлов.Большая разница между размером файла и позицией после последней конечной сигнатуры указывает на наличие приклеенного вложения. Разница может составлять больше десяти байт, хотя возможна установка иных значений.Особенность ZIP-архивов заключается в наличие трех различных сигнатур:Структура архива такова:Больше всего интересна центральная директория, которая содержит метаданные о файлах в архиве. Центральная директория всегда начинается с сигнатуры 0x50 0x4b 0x01 0x02 и заканчивается сигнатурой 0x50 0x4b 0x05 0x06, после которых следует 18 байт метаданных. Что интересно, пустые архивы состоят только из конечной сигнатуры и 18 нулевых байт. После 18 байт следует область комментария к архиву, которая является идеальным контейнером для скрытия файла.Для проверки ZIP-архива необходимо найти конечную сигнатуру центральной директории, пропустить 18 байт и искать сигнатуры известных форматов в области комментария. Большой размер комментария также свидетельствует о факте склейки.Структура AVI-файла следующая: каждый файл начинается с сигнатуры RIFF (0x52 0x49 0x46 0x46). На 8 байте идет уточняющая формат сигнатура AVI (0x41 0x56 0x49 0x20). Блок на 4 смещении, состоящий из 4 байт, содержит начальный размер блока данных (порядок байт — little endian). Чтобы узнать номер блока, содержащего следующий размер, необходимо сложить размер заголовка (8 байт) и размер, полученный в блоке 4-8 байт. Таким образом вычисляется полный размер файла. Допускается, что вычисленный размер может быть меньше, чем реальный размер файла. После вычисленного размера файл будет содержать только нулевые байты (необходимо для выравнивания границы в 1 Кб).Пример вычисления размера:Как и AVI, WAV-файл начинается с сигнатуры RIFF, однако, у этого файла сигнатура с 8 байта — WAVE (0x57 0x41 0x56 0x45). Размер файла вычисляется таким же образом, как и AVI. Реальный размер должен полностью совпадать с вычисленным.MP4 или MPEG-4 – формат медиаконтейнера, используемый для хранения видео- и аудиопотоков, также предусматривает хранение субтитров и изображений.На смещении 4 байта расположены сигнатуры: тип файла ftyp (66 74 79 70) (QuickTime Container File Type) и подтип файла mmp4 (6D 6D 70 34). Для распознания скрытых файлов, нас интересует возможность вычисления размера файла.Рассмотрим пример. Размер первого блока находится на нулевом смещении, и он равен 28 (00 00 00 1С, порядок байт Big Endian); он же указывает на смещение, где находится размер второго блока данных. На 28 смещении находим следующий размер блока равный 8 (00 00 00 08). Чтобы найти следующий размер блока, необходимо складывать размеры найденных предыдущих блоков. Таким образом, вычисляется размер файла:Этот широко используемый формат является также контейнером MPEG-4. MOV использует проприетарный алгоритм сжатия данных, имеет похожую на MP4 структуру и используется в тех же целях — для хранения аудио и видеоданных, а также сопутствующих материалов.Как и MP4, любой mov-файл имеет на 4 смещении 4-х байтную сигнатуру ftyp, однако, следующая сигнатура имеет значение qt__ (71 74 20 20). Правило вычисления размера файла не изменилось: начиная с начала файла вычисляем размер следующего блока и складываем.Метод проверки этой группы форматов на наличие «приклеенных» файлов заключается в вычислении размера по заданным выше правилам и сравнении его с размером проверяемого файла. Если текущий размер файла много меньше вычисленного, то это указывает на факт склейки. При проверке AVI-файлов допускается, что вычисленный размер может быть меньше размера файла из-за наличия добавленных нулей для выравнивания границы. В таком случае, необходимо проверять нули после вычисленного размера файла.Этот формат файла, разработанный в Microsoft, также известен под названием OLE (Object Linking and Embedding) или COM (Component Object Model). Файлы DOC, XLS, PPT принадлежат к группе CFB-форматов.CFB-файл состоит из 512-байного заголовка и секторов одинаковой длины, хранящих потоки данных или служебную информацию. Каждый сектор имеет свой собственный неотрицательный номер, исключение составляют специальные номера: «-1» — нумерует свободный сектор, «-2» — нумерует сектор, замыкающий цепочку. Все цепочки секторов определены в FAT-таблице.Предположим, что злоумышленник модифицировал некий doc-файл и вклеил в его конец другой файл. Есть несколько различных способов его обнаружить или указать на аномалию в документе.Как было сказано выше, любой CFB-файл состоит из заголовка и секторов равной длины. Чтобы узнать размер сектора, необходимо считать двухбайтное число на 30 смещении от начала файла и возвести 2 в степень этого числа. Данное число должно быть равно или 9 (0x0009), или 12 (0x000C), соответственно, размер сектора файла равен 512 или 4096 байт. После нахождения сектора необходимо проверить следующее равенство:(FileSize — 512) mod SectorSize = 0Если это равенство не выполняется, то можно указать на факт склейки файлов. Однако этот метод имеет существенный недостаток. Если злоумышленник знает размер сектора, то ему достаточно приклеить свой файл и ещё n байт, чтобы величина приклеенных данных была кратна размеру сектора.Если злоумышленник знает о методе обхода предыдущей проверки, то данный метод может детектировать наличие секторов с неопределенными типами.Определим равенство:FileSize = 512 + CountReal * SectorSize, где FileSize — размер файла, SectorSize — размер сектора, CountReal — количество секторов.Определим также следующие переменные:CountClassified = CountFAT + CountMiniFAT + CountDIFAT + CountDE + CountStreams + CountFreeОчевидно, что при неравенстве CountClassified и CountReal можно сделать вывод о возможной склейке файлов.