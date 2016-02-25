Россия заняла первое место на Всемирной олимпиаде роботов
Российские робототехники взяли треть всех медалей в Коста-Рике — 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых. К мировому первенству сборную готовил Университет Иннополис.
В Сан-Хосе закончились мировые соревнования по робототехнике — World Robot Olympiad 2017. Два дня 392 команды из 53 стран боролись за медали в «Основной», «Творческой», «Студенческой» категориях и в «Футболе роботов». На соревнованиях Россию представлял 41 робототехник из 10 регионов страны.
Россияне заняли первые места в «Основной» категории в старшей и средней возрастной группе, в младшей возрастной группе наши робототехники заняли весь пьедестал. Ещё два золота у России в «Творческой» категории в старшей и средней возрастной группе. Команда Fixies из Иннополиса второй год подряд привозит бронзу «Футбола роботов».
По словам руководителя отдела проектных олимпиад Университета Иннополис Алексея Хабибуллина, такой успех сборной — результат планомерной работы национальных организаторов, верной стратегии формирования и подготовки сборной. Университет Иннополис проводил сфокусированные федеральные учебно-тренировочные сборы, школы олимпиадной подготовки и курсы повышения квалификации педагогов.
«Это триумф российской сборной. У нас 8 медалей и первое место в общекомандном зачёте, у сборных на 2 и 3 месте всего по 3—4 медали. У нас могли быть ещё медали в ʺФутболе роботовʺ, если бы жребий не выпал так, что нашим ребятам пришлось соревноваться друг с другом, — рассказывает Алексей Хабибубллин. — После финала у нас было собрание с представителями сборных других стран, которые спрашивали, как нам удалось подготовить команды на таком уровне. Они взяли наши контакты, чтобы позаниматься с российскими тренерами, посетить наши площадки и пригласить к себе для обмена опытом. Иностранные коллеги и судьи подчеркнули, что Университет Иннополис отлично справляется с работой в области олимпиадной робототехники».
Напомним, с 2014 года Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду и готовит сборную России ко Всемирной олимпиаде роботов. В прошлом году российские робототехники привезли из Индии 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. В 2018 году финал WRO пройдёт в Таиланде.
Результаты WRO 2017:
Основная категория младшая:
1 место — Россия (Владивосток)
2 место — Россия (Владивосток)
3 место — Россия (Нижний Тагил)
Основная категория средняя:
1 место — Россия (Владивосток)
2 место — Малайзия
3 место — Тайвань
Основная категория старшая:
1 место — Россия (Новосибирск)
2 место — Малайзия
3 место — Тайвань
Творческая категория младшая группа:
1 место — Малайзия
2 место — Филиппины
3 место — Китай
Творческая категория средняя группа:
1 место — Россия (Санкт-Петербург)
2 место — Япония
3 место — Тайвань
Творческая категория старшая группа:
1 место — Россия (Санкт-Петербург)
2 место — Германия
3 место — Сирия
Футбол роботов:
1 место — Тайвань
2 место — Тайвань
3 место — Россия (Иннополис)
Студенческая категория ARD:
3 место — Япония
2 место — Венгрия
1 место — Таиланд
В Сан-Хосе закончились мировые соревнования по робототехнике — World Robot Olympiad 2017. Два дня 392 команды из 53 стран боролись за медали в «Основной», «Творческой», «Студенческой» категориях и в «Футболе роботов». На соревнованиях Россию представлял 41 робототехник из 10 регионов страны.
Россияне заняли первые места в «Основной» категории в старшей и средней возрастной группе, в младшей возрастной группе наши робототехники заняли весь пьедестал. Ещё два золота у России в «Творческой» категории в старшей и средней возрастной группе. Команда Fixies из Иннополиса второй год подряд привозит бронзу «Футбола роботов».
По словам руководителя отдела проектных олимпиад Университета Иннополис Алексея Хабибуллина, такой успех сборной — результат планомерной работы национальных организаторов, верной стратегии формирования и подготовки сборной. Университет Иннополис проводил сфокусированные федеральные учебно-тренировочные сборы, школы олимпиадной подготовки и курсы повышения квалификации педагогов.
«Это триумф российской сборной. У нас 8 медалей и первое место в общекомандном зачёте, у сборных на 2 и 3 месте всего по 3—4 медали. У нас могли быть ещё медали в ʺФутболе роботовʺ, если бы жребий не выпал так, что нашим ребятам пришлось соревноваться друг с другом, — рассказывает Алексей Хабибубллин. — После финала у нас было собрание с представителями сборных других стран, которые спрашивали, как нам удалось подготовить команды на таком уровне. Они взяли наши контакты, чтобы позаниматься с российскими тренерами, посетить наши площадки и пригласить к себе для обмена опытом. Иностранные коллеги и судьи подчеркнули, что Университет Иннополис отлично справляется с работой в области олимпиадной робототехники».
Напомним, с 2014 года Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду и готовит сборную России ко Всемирной олимпиаде роботов. В прошлом году российские робототехники привезли из Индии 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. В 2018 году финал WRO пройдёт в Таиланде.
Результаты WRO 2017:
Основная категория младшая:
1 место — Россия (Владивосток)
2 место — Россия (Владивосток)
3 место — Россия (Нижний Тагил)
Основная категория средняя:
1 место — Россия (Владивосток)
2 место — Малайзия
3 место — Тайвань
Основная категория старшая:
1 место — Россия (Новосибирск)
2 место — Малайзия
3 место — Тайвань
Творческая категория младшая группа:
1 место — Малайзия
2 место — Филиппины
3 место — Китай
Творческая категория средняя группа:
1 место — Россия (Санкт-Петербург)
2 место — Япония
3 место — Тайвань
Творческая категория старшая группа:
1 место — Россия (Санкт-Петербург)
2 место — Германия
3 место — Сирия
Футбол роботов:
1 место — Тайвань
2 место — Тайвань
3 место — Россия (Иннополис)
Студенческая категория ARD:
3 место — Япония
2 место — Венгрия
1 место — Таиланд
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