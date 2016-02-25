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Innopolis University
российский ИТ-вуз
сегодня в 12:37

Россия заняла первое место на Всемирной олимпиаде роботов

    Российские робототехники взяли треть всех медалей в Коста-Рике — 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых. К мировому первенству сборную готовил Университет Иннополис.

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    В Сан-Хосе закончились мировые соревнования по робототехнике — World Robot Olympiad 2017. Два дня 392 команды из 53 стран боролись за медали в «Основной», «Творческой», «Студенческой» категориях и в «Футболе роботов». На соревнованиях Россию представлял 41 робототехник из 10 регионов страны.

    Россияне заняли первые места в «Основной» категории в старшей и средней возрастной группе, в младшей возрастной группе наши робототехники заняли весь пьедестал. Ещё два золота у России в «Творческой» категории в старшей и средней возрастной группе. Команда Fixies из Иннополиса второй год подряд привозит бронзу «Футбола роботов».

    По словам руководителя отдела проектных олимпиад Университета Иннополис Алексея Хабибуллина, такой успех сборной — результат планомерной работы национальных организаторов, верной стратегии формирования и подготовки сборной. Университет Иннополис проводил сфокусированные федеральные учебно-тренировочные сборы, школы олимпиадной подготовки и курсы повышения квалификации педагогов.

    «Это триумф российской сборной. У нас 8 медалей и первое место в общекомандном зачёте, у сборных на 2 и 3 месте всего по 3—4 медали. У нас могли быть ещё медали в ʺФутболе роботовʺ, если бы жребий не выпал так, что нашим ребятам пришлось соревноваться друг с другом, — рассказывает Алексей Хабибубллин. — После финала у нас было собрание с представителями сборных других стран, которые спрашивали, как нам удалось подготовить команды на таком уровне. Они взяли наши контакты, чтобы позаниматься с российскими тренерами, посетить наши площадки и пригласить к себе для обмена опытом. Иностранные коллеги и судьи подчеркнули, что Университет Иннополис отлично справляется с работой в области олимпиадной робототехники».

    Напомним, с 2014 года Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду и готовит сборную России ко Всемирной олимпиаде роботов. В прошлом году российские робототехники привезли из Индии 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. В 2018 году финал WRO пройдёт в Таиланде.

    Результаты WRO 2017:

    Основная категория младшая: 
    1 место — Россия (Владивосток)
     2 место — Россия (Владивосток) 
    3 место — Россия (Нижний Тагил)

     Основная категория средняя:
     1 место — Россия (Владивосток) 
    2 место — Малайзия 
    3 место — Тайвань

     Основная категория старшая: 
    1 место — Россия (Новосибирск) 
    2 место — Малайзия
     3 место — Тайвань

     Творческая категория младшая группа: 
    1 место — Малайзия
     2 место — Филиппины
     3 место — Китай

     Творческая категория средняя группа: 
    1 место — Россия (Санкт-Петербург) 
    2 место — Япония 
    3 место — Тайвань

     Творческая категория старшая группа:
     1 место — Россия (Санкт-Петербург) 
    2 место — Германия 
    3 место — Сирия

     Футбол роботов: 
    1 место — Тайвань 
    2 место — Тайвань 
    3 место — Россия (Иннополис)

     Студенческая категория ARD:
     3 место — Япония 
    2 место — Венгрия 
    1 место — Таиланд
    Метки:
    Innopolis University 63,37
    российский ИТ-вуз
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    Информация
    • Дата основания 10 декабря 2012
    • Локация Россия
    • Сайт university.innopolis.ru
    • Численность 501–1000 человек
    • Дата регистрации 04 сентября 2013
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