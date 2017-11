Трансляция h264 видео без перекодирования и задержки

mfxStatus sts = MFX_ERR_NONE; // Буфер с содержимым потока h264 mfxBitstream mfx_bitstream; memset(&mfx_bitstream, 0, sizeof(_mfxBS)); mfx_bitstream.MaxLength = 1 * 1024 * 1024; // 1MB mfx_bitstream.Data = new mfxU8[mfx_bitstream.MaxLength]; // Реализация протокола на основе UDP StreamReader *reader = new StreamReader(/*...*/); MFXVideoDECODE *mfx_dec; mfxVideoParam mfx_video_params; MFXVideoSession session; mfxFrameAllocator *mfx_allocator; // Инициализация сессии MFX mfxIMPL impl = MFX_IMPL_AUTO; mfxVersion ver = { { 0, 1 } }; session.Init(sts, &ver); if (sts < MFX_ERR_NONE) return 0; // :( // Создаем декодер, устанавливаем кодек AVC (h.264) mfx_dec = new MFXVideoDECODE(session); memset(&mfx_video_params, 0, sizeof(mfx_video_params)); mfx_video_params.mfx.CodecId = MFX_CODEC_AVC; // Декодируем в системную память mfx_video_params.IOPattern = MFX_IOPATTERN_OUT_SYSTEM_MEMORY; // Устанавливаем глубину очереди в минимальное значение mfx_video_params.AsyncDepth = 1; // получаем метаинформацию о видео reader->ReadToBitstream(&mfx_bitstream); sts = mfx_dec->DecodeHeader(&mfx_bitstream, &mfx_video_params); if (sts < MFX_ERR_NONE) return 0; // :( // Запросим информацию о размере кадров mfxFrameAllocRequest request; memset(&request, 0, sizeof(request)); sts = mfx_dec->QueryIOSurf(&mfx_video_params, &request); if (sts < MFX_ERR_NONE) return 0; // :( mfxU16 numSurfaces = request.NumFrameSuggested; // Для декодера необходимо чтобы ширина и высота были кратны 32 mfxU16 width = (mfxU16)MSDK_ALIGN32(request.Info.Width); mfxU16 height = (mfxU16)MSDK_ALIGN32(request.Info.Height); // NV12 - формат YUV 4:2:0, 12 бит на пиксель mfxU8 bitsPerPixel = 12; mfxU32 surfaceSize = width * height * bitsPerPixel / 8; // Выделим память для поверхностей в которые будут декодироваться кадры mfxU8* surfaceBuffers = new mfxU8[surfaceSize * numSurfaces]; // Метаинформация о поверхностях для декодера mfxFrameSurface1** pmfxSurfaces = new mfxFrameSurface1*[numSurfaces]; for(int i = 0; i < numSurfaces; i++) { pmfxSurfaces[i] = new mfxFrameSurface1; memset(pmfxSurfaces[i], 0, sizeof(mfxFrameSurface1)); memcpy(&(pmfxSurfaces[i]->Info), &(_mfxVideoParams.mfx.FrameInfo), sizeof(mfxFrameInfo)); pmfxSurfaces[i]->Data.Y = &surfaceBuffers[surfaceSize * i]; pmfxSurfaces[i]->Data.U = pmfxSurfaces[i]->Data.Y + width * height; pmfxSurfaces[i]->Data.V = pmfxSurfaces[i]->Data.U + 1; pmfxSurfaces[i]->Data.Pitch = width; } sts = mfx_dec->Init(&mfx_video_params); if (sts < MFX_ERR_NONE) return 0; // :( mfxSyncPoint syncp; mfxFrameSurface1* pmfxOutSurface = NULL; mfxU32 nFrame = 0; // Начало декодирования потока while (reader->IsActive() && (MFX_ERR_NONE <= sts || MFX_ERR_MORE_DATA == sts || MFX_ERR_MORE_SURFACE == sts)) { // Ждем если устройство было занято if (MFX_WRN_DEVICE_BUSY == sts) Sleep(1); if (MFX_ERR_MORE_DATA == sts) reader->ReadToBitstream(mfx_bitstream); if (MFX_ERR_MORE_SURFACE == sts || MFX_ERR_NONE == sts) { nIndex = GetFreeSurfaceIndex(pmfxSurfaces, numSurfaces); if (nIndex == MFX_ERR_NOT_FOUND) break; } // Декодирование кадра // Декодер самостоятельно находит NAL-пакеты в потоке и забирает их sts = mfx_dec->DecodeFrameAsync(mfx_bitstream, pmfxSurfaces[nIndex], &pmfxOutSurface, &syncp); // Игнорируем предупреждения if (MFX_ERR_NONE < sts && syncp) sts = MFX_ERR_NONE; // Ожидаем окончания декодирования кадра if (MFX_ERR_NONE == sts) sts = session.SyncOperation(syncp, 60000); if (MFX_ERR_NONE == sts) { // Кадр готов! mfxFrameInfo* pInfo = &pmfxOutSurface->Info; mfxFrameData* pData = &pmfxOutSurface->Data; // Декодированный кадр имеет формат NV12 // плоскость Y: pData->Y, полное разрешение // плоскость UV: pData-UV, разрешение в 2 раза ниже чем у Y } } // Конец цикла декодирования