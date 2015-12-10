5 аргументов в пользу коробочной АТС
Несмотря на всю привлекательность облачных решений существует ряд ситуаций, когда клиенты выбирают «Коробку». Сегодня мы рассмотрим 5 причин, почему компании выбирают «железные» решения и расскажем, какие возможности открывает коробочная АТС.
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Помимо облачных продуктов, о которых мы уже много раз писали в блоге, iptelefon предлагает также программную IP-АТС Zeon. Это коробочное решение позволяет установить готовую АТС на любом сервере или виртуальной машине и получить максимально широкий функционал, либо приобрести готовое программно-аппаратное решение — то есть «коробку», которая уже работает.
Сегодня мы коснемся нескольких ситуаций, которые делают невозможным или неэффективным создание облачной телефонной станции. При этом прекрасной альтернативой становится коробочное IP-решение, такое как IP-АТС Zeon.
При всей гибкости облачных АТС, они не позволяют определить, как именно происходит направление звонка, через какие узлы проходит трафик — обычно для этих задач имеется несколько альтернатив, но не более того. Выбирая свою АТС, которая будет работать на вашем сервере, можно вручную определить маршрутизацию всех вызовов. Коробочные продукты позволяют задавать любые правила передачи голосового трафика, например, при переводе звонка на мобильный телефон сотрудника или на IP-софтфон…
Если к вам в офис или на производственную площадку приходят каналы E1 (цифровые потоки на 30 линий) и вы хотите работать с ними через единую современную АТС, развертывание локального решения будет более эффективным. В этом случае линии будут подключены к единому пулу ресурсов и станут использоваться наравне с IP-телефонией по тем правилам, которые вы зададите. IP-АТС Zeon будет гибче любого голосового шлюза, а настройка проще.
Есть предприятия, где недопустима утечка информации, а большинство звонков внутренние. Подобные ситуации встречаются на режимных предприятиях, где правила фильтрации трафика на Firewall очень жесткие. В этом случае о внешнем облаке можно забыть, но зато внутри сети можно установить защищенный коммуникационный сервер, и добиться разрешения на передачу голосовой информации по зашифрованным каналам. В IP-АТС Zeon это доступно из коробки.
Большинство современных облачных АТС уже имеет модули интеграции с популярными CRM-системами. Например, наша Hive работает вместе с amoCRM, Клиентикс и другими системами. Но если вы хотите интегрировать виртуальную АТС с другой CRM, намного проще будет сделать это прямо на сервере, не стараясь подключить к облачному решению нестандартный модуль. Zeon уже интегрирован с Bitrix24, amoCRM, Clientix, retailCRM, Yclients — уточняйте про вашу CRM у наших менеджеров.
Наконец, если в ваши планы входит создание большого контакт-центра, коробочный продукт подойдет для этого намного больше из-за широты функций. В IP-АТС Zeon уже имеются компоненты для построения детальных отчетов, работы с очередями, система триггеров (позволяет автоматически переключать состояние АТС, при сбоях), средства мониторинга, уведомления о пропущенных вызовах, средства автодозвона, карточка клиента (мини-CRM), готовое виртуальное рабочее место оператора, постановка на паузу, подслушивание и суфлирование, внедрение в разговор, разграничение прав и многое другое.
Во всех перечисленных выше случаях коробочная IP-АТС Zeon будет справляться с поставленными перед ней задачами лучше. Мы можем установить ее на ваш сервер или виртуальную машину. Или можем разместить АТС в нашем дата-центре.
В составе IP-АТС Zeon вы также можете использовать такие модули, как Колл-центр, Автодозвон, Статистика, Контакты, Бизнес-чат, Конференции, готовую интеграцию с одной из популярных CRM-систем или же подключить свое собственное ПО через открытую API.
→ С доступными конфигурациями IP-АТС Zeon вы можете познакомиться здесь.
→ Посмотреть покрупнее
Помимо облачных продуктов, о которых мы уже много раз писали в блоге, iptelefon предлагает также программную IP-АТС Zeon. Это коробочное решение позволяет установить готовую АТС на любом сервере или виртуальной машине и получить максимально широкий функционал, либо приобрести готовое программно-аппаратное решение — то есть «коробку», которая уже работает.
Сегодня мы коснемся нескольких ситуаций, которые делают невозможным или неэффективным создание облачной телефонной станции. При этом прекрасной альтернативой становится коробочное IP-решение, такое как IP-АТС Zeon.
Вы хотите самостоятельно управлять всей телефонией, каналами, маршрутами
При всей гибкости облачных АТС, они не позволяют определить, как именно происходит направление звонка, через какие узлы проходит трафик — обычно для этих задач имеется несколько альтернатив, но не более того. Выбирая свою АТС, которая будет работать на вашем сервере, можно вручную определить маршрутизацию всех вызовов. Коробочные продукты позволяют задавать любые правила передачи голосового трафика, например, при переводе звонка на мобильный телефон сотрудника или на IP-софтфон…
Принцип работы АТС ЗЕОН
К вам приходят потоки E1
Если к вам в офис или на производственную площадку приходят каналы E1 (цифровые потоки на 30 линий) и вы хотите работать с ними через единую современную АТС, развертывание локального решения будет более эффективным. В этом случае линии будут подключены к единому пулу ресурсов и станут использоваться наравне с IP-телефонией по тем правилам, которые вы зададите. IP-АТС Zeon будет гибче любого голосового шлюза, а настройка проще.
Если на вашем предприятии жестко ограничен выхода в интернет
Есть предприятия, где недопустима утечка информации, а большинство звонков внутренние. Подобные ситуации встречаются на режимных предприятиях, где правила фильтрации трафика на Firewall очень жесткие. В этом случае о внешнем облаке можно забыть, но зато внутри сети можно установить защищенный коммуникационный сервер, и добиться разрешения на передачу голосовой информации по зашифрованным каналам. В IP-АТС Zeon это доступно из коробки.
Вам нужна особая интеграция с вашей CRM-системой
Большинство современных облачных АТС уже имеет модули интеграции с популярными CRM-системами. Например, наша Hive работает вместе с amoCRM, Клиентикс и другими системами. Но если вы хотите интегрировать виртуальную АТС с другой CRM, намного проще будет сделать это прямо на сервере, не стараясь подключить к облачному решению нестандартный модуль. Zeon уже интегрирован с Bitrix24, amoCRM, Clientix, retailCRM, Yclients — уточняйте про вашу CRM у наших менеджеров.
Планируется делать большой Контакт-центр
Наконец, если в ваши планы входит создание большого контакт-центра, коробочный продукт подойдет для этого намного больше из-за широты функций. В IP-АТС Zeon уже имеются компоненты для построения детальных отчетов, работы с очередями, система триггеров (позволяет автоматически переключать состояние АТС, при сбоях), средства мониторинга, уведомления о пропущенных вызовах, средства автодозвона, карточка клиента (мини-CRM), готовое виртуальное рабочее место оператора, постановка на паузу, подслушивание и суфлирование, внедрение в разговор, разграничение прав и многое другое.
IP-АТС Zeon
Во всех перечисленных выше случаях коробочная IP-АТС Zeon будет справляться с поставленными перед ней задачами лучше. Мы можем установить ее на ваш сервер или виртуальную машину. Или можем разместить АТС в нашем дата-центре.
В составе IP-АТС Zeon вы также можете использовать такие модули, как Колл-центр, Автодозвон, Статистика, Контакты, Бизнес-чат, Конференции, готовую интеграцию с одной из популярных CRM-систем или же подключить свое собственное ПО через открытую API.
→ С доступными конфигурациями IP-АТС Zeon вы можете познакомиться здесь.
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