Конференция ISDEF: развиваем не продукт, а бизнес
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В последний уикенд сентября в подмосковном Виноградово, что в 1 км от Долгопрудного, «сердца» МФТИ, пройдет наша 16-я ежегодная конференция русскоязычной Ассоциации ИТ-бизнесменов ISDEF (Independent Software Developers Forum).
ISDEF — это клуб топов ИТ-бизнеса без формальностей и лишнего пафоса. 15 лет назад она началась как огромная тусовка всех продуктовых «софтверщиков» по осени под Москвой, обросшая «мясом» докладов и мастерклассов. К нам едут за идеями для развития своего бизнеса, особенно на экспорт, ведь тут можно “подержать за пуговицу” других собственников и топов, уже преуспевших в своей нише.
Года три назад мы уже публиковали вдохновляющий (по крайней мере, нас самих) пост про то, что такое ISDEF. Теперь расскажем что будет этой осенью.
(От автора: я лично приехал впервые в 2008 году еще как коммерческий директор Agnitum, вендора защитных решений Outpost, когда Наталья Касперская, тогда еще гендиректор главного нашего конкурента, Лаборатории Касперского, рассказавала про работу с партнерскими каналами продаж за рубежом — как войти в страну на их руках и когда «отжать». В этом году что-то похожее в современном контексте расскажет бывший представитель ЛК по Испании и Португалии Ованес Михайлов).
Многие, особенно бывшие фрилансеры и нынешние ИТ-аутсорсеры, сходят с дистанции развития продукта еще на ранних этапах, другие же пытаются заручиться спасательным кругом извне в виде грантов, субсидий и прочих акселераторов. Но есть ли достаточно знаний? ISDEF решает именно проблему “прокачки” знаниями и решимостью “выплыть”. Конференция ориентирована на “self-funded startups” — на предпринимателей, которые строят свой бизнес не на чужие, а на свои заработанные деньги. Сообщество из 300 ИТ-предпринимателей вместе ищет решения мудреных кейсов продвижения на новые рынки, отбраковывает или внедряет новые технологические платформы, и каждый не прочь делиться своим опытом с другими.
Участников из «продуктовых» ИТ-компаний, представляющих себе процесс развития и сбыта продукта, у нас большинство, но хватает и «сервисников», которые либо помогают становлению продуктов, либо сами засматриваются на то, в какую бы нишу вывести свою (не «заказную») разработку. Есть мнение, что те, кто хочет развивать свой бизнес самостоятельно за рубежом, просто обязаны ездить на ISDEF, чтобы легче решать проблемы роста — роста как с нуля, так и при масштабировании бизнеса.
Так вот, “продуктовики” из ISDEF успешно конкурируют с Adobe (в сферах электронного документооборота и дистанционного обучения), Symantec (в сфере информационной безопасности), Oracle и 1С (в продуктах для разработчиков БД, CRM и ERP), с другими лидерами в классических нишах ИТ-продуктов; лидируют на новых рынках с платформами “умного железа” (IoT, medtech, fintech)… “Плавать” в “бассейне с акулами” заведомо непросто, но стать такой же “акулой” в походе на мировые рынки вдвойне труднее, не опираясь на чужой опыт. Иметь “продуктовый” IT-бизнес что в России, что в ЕС, Америке, Азии – дорожка рискованная, ведь рынки стремительно меняются, а торговля в ИТ-сфере все более и более регулируется.
Вот почему на ISDEF 2017 (почти) не будет кабинетных теоретиков. Если и обсуждаются в общих словах возможности роста бизнеса, то сразу примеряются на свои ситуации. Обсуждаются особенности маркетинга и продаж ПО, аспекты отношений собственников между собой и с сотрудниками, международные продажи и их подводные камни — и участвуют как старожилы Хабра, хватившие «фунт лиха» на мировых рынках (например, быстро растущие erlyvideo и eapotapov, более классические EvgeniyRyzhkov и его коллега Andrey2008 из PVS-Studio), малоизвестные долларовые миллионеры из числа независимых разработчиков с нишевыми решениями. Вопросам юридической оптимизации уделяется много внимания, ведь она становится ключевой.
Каждая из секций ISDEF представлена широким набором спикеров с докладами на разнообразные тематики. Некоторые из них:
Бонусом успешные кейсы по внедрению инноваций в российских стартапах.
Юлия Шувалова (Stepik, Директор по развитию) — 10 способов использовать обучение для роста продаж, продвижения и саппорта IT продукта. Ну и конечно – о лидогенерации (возможности вебинаров и т.д.)
Соскучились по кейсам? Евгений Бирченко (компания Порядок, CIO) и Алексей Савкин (BSC Designer, CEO) с кейсами о том, как находить и вовлекать правильных партнеров для B2B-продаж узкоспециального софта на локальных рынках.
Ассоциация организует конференцию на собственные взносы (ежегодный взнос равен $150) и на спонсорские пожертвования. Поэтому участие в качестве не-спикера — платное, которое покрывает расходы на проведение конференции. К сожалению, мы выкладываем традиционно видеозаписи только некоторых докладов, когда спикеры не против. Да и основную пользу все же видим в общении на протяжении 3 вечеров до, между и после докладов.
Заявка на участие до 09.09 — всего по ₽12000 ($200), есть скидки на заявки от одной компании. После этой даты билеты вырастут в цене до максимальной ₽18000 ($300). Подать заявку можно на промо-сайте конференции, посмотрев полный список спикеров. Приезжайте!
ISDEF — это клуб топов ИТ-бизнеса без формальностей и лишнего пафоса. 15 лет назад она началась как огромная тусовка всех продуктовых «софтверщиков» по осени под Москвой, обросшая «мясом» докладов и мастерклассов. К нам едут за идеями для развития своего бизнеса, особенно на экспорт, ведь тут можно “подержать за пуговицу” других собственников и топов, уже преуспевших в своей нише.
Года три назад мы уже публиковали вдохновляющий (по крайней мере, нас самих) пост про то, что такое ISDEF. Теперь расскажем что будет этой осенью.
(От автора: я лично приехал впервые в 2008 году еще как коммерческий директор Agnitum, вендора защитных решений Outpost, когда Наталья Касперская, тогда еще гендиректор главного нашего конкурента, Лаборатории Касперского, рассказавала про работу с партнерскими каналами продаж за рубежом — как войти в страну на их руках и когда «отжать». В этом году что-то похожее в современном контексте расскажет бывший представитель ЛК по Испании и Португалии Ованес Михайлов).
Продавать свои продукты! Но как?
Многие, особенно бывшие фрилансеры и нынешние ИТ-аутсорсеры, сходят с дистанции развития продукта еще на ранних этапах, другие же пытаются заручиться спасательным кругом извне в виде грантов, субсидий и прочих акселераторов. Но есть ли достаточно знаний? ISDEF решает именно проблему “прокачки” знаниями и решимостью “выплыть”. Конференция ориентирована на “self-funded startups” — на предпринимателей, которые строят свой бизнес не на чужие, а на свои заработанные деньги. Сообщество из 300 ИТ-предпринимателей вместе ищет решения мудреных кейсов продвижения на новые рынки, отбраковывает или внедряет новые технологические платформы, и каждый не прочь делиться своим опытом с другими.
Участников из «продуктовых» ИТ-компаний, представляющих себе процесс развития и сбыта продукта, у нас большинство, но хватает и «сервисников», которые либо помогают становлению продуктов, либо сами засматриваются на то, в какую бы нишу вывести свою (не «заказную») разработку. Есть мнение, что те, кто хочет развивать свой бизнес самостоятельно за рубежом, просто обязаны ездить на ISDEF, чтобы легче решать проблемы роста — роста как с нуля, так и при масштабировании бизнеса.
Так вот, “продуктовики” из ISDEF успешно конкурируют с Adobe (в сферах электронного документооборота и дистанционного обучения), Symantec (в сфере информационной безопасности), Oracle и 1С (в продуктах для разработчиков БД, CRM и ERP), с другими лидерами в классических нишах ИТ-продуктов; лидируют на новых рынках с платформами “умного железа” (IoT, medtech, fintech)… “Плавать” в “бассейне с акулами” заведомо непросто, но стать такой же “акулой” в походе на мировые рынки вдвойне труднее, не опираясь на чужой опыт. Иметь “продуктовый” IT-бизнес что в России, что в ЕС, Америке, Азии – дорожка рискованная, ведь рынки стремительно меняются, а торговля в ИТ-сфере все более и более регулируется.
Вот почему на ISDEF 2017 (почти) не будет кабинетных теоретиков. Если и обсуждаются в общих словах возможности роста бизнеса, то сразу примеряются на свои ситуации. Обсуждаются особенности маркетинга и продаж ПО, аспекты отношений собственников между собой и с сотрудниками, международные продажи и их подводные камни — и участвуют как старожилы Хабра, хватившие «фунт лиха» на мировых рынках (например, быстро растущие erlyvideo и eapotapov, более классические EvgeniyRyzhkov и его коллега Andrey2008 из PVS-Studio), малоизвестные долларовые миллионеры из числа независимых разработчиков с нишевыми решениями. Вопросам юридической оптимизации уделяется много внимания, ведь она становится ключевой.
Каждая из секций ISDEF представлена широким набором спикеров с докладами на разнообразные тематики. Некоторые из них:
Рост бизнеса
- Дмитрий Калаев, friifond , поделится опытом акселерации в США. Self-funded проект ФРИИ успел засветиться в Калифорнии. Узнаем, что случилось с первым тестовым набором и первыми проектами;
- Евгения Барченко, GoTech-vc, пройдется по теме сотрудничества стартапов и корпораций и потенциале корпоративных акселераторов.
Бонусом успешные кейсы по внедрению инноваций в российских стартапах.
Маркетинг и продажи
- Евгений Потапов (@eapotapov), @itsumma, стартапящий в Калифорнии, расскажет об опыте масштабирования успешной российской бизнес-модели на рынке США. Что из этого получается, какие приемы компания использует для адаптации, с какими проблемами сталкивается и какие издержки терпит.
Новые рынки
- Николай Русанов, директор по развитию iRidium mobile, расскажет о рисках, которые пришли с рынком IOT, и приведет примеры как Amazon Alexa, Siri и Google Home применяются в реальных “умных” инсталляциях, как это влияет на бизнес разработчиков и пользовательский опыт взаимодействия с умными системами.
IT-рынок
- О контроле за сотрудниками мы слышим не в первый раз, однако, чем же отличаются его компоненты? Андрей Игнатов, Kickidler, поговорит о рынке контроля сотрудников в целом, о том, какие изменения внутри него происходят, зачем это. Андрей в курсе ситуации в России и в мире, а также перспектив развития. Все, кому интересны подобные системы – welcome!
Юридические вопросы
- Дмитрий Дубограев, Femida.US, расскажет о правовых ляпах последних лет: новые инновационные залёты (суды/контракты/закрытие каналов), или что мешает расти и развиваться. Эмпирический (непрофессиональный) взгляд на просчеты в стратегии, HR, финансах, маркетинге и soft-skills.
Личностные взаимоотношения (Люди в бизнесе)
- Ошибся, что ушибся: вперед наука. Многие из нас совершают ошибки, но не умеют их исправлять. Евгений Рыжков, @pvs-studio, расскажет, на чем его команда спотыкалась, прежде, чем найти верное решение. Контент-маркетинг, крутой персонаж-логотип, дешевая версия продукта, публикации у блогеров, контекстная реклама — угадайте, что из этого сработало, а что провалилось?
Юлия Шувалова (Stepik, Директор по развитию) — 10 способов использовать обучение для роста продаж, продвижения и саппорта IT продукта. Ну и конечно – о лидогенерации (возможности вебинаров и т.д.)
Соскучились по кейсам? Евгений Бирченко (компания Порядок, CIO) и Алексей Савкин (BSC Designer, CEO) с кейсами о том, как находить и вовлекать правильных партнеров для B2B-продаж узкоспециального софта на локальных рынках.
И про деньги
Ассоциация организует конференцию на собственные взносы (ежегодный взнос равен $150) и на спонсорские пожертвования. Поэтому участие в качестве не-спикера — платное, которое покрывает расходы на проведение конференции. К сожалению, мы выкладываем традиционно видеозаписи только некоторых докладов, когда спикеры не против. Да и основную пользу все же видим в общении на протяжении 3 вечеров до, между и после докладов.
Заявка на участие до 09.09 — всего по ₽12000 ($200), есть скидки на заявки от одной компании. После этой даты билеты вырастут в цене до максимальной ₽18000 ($300). Подать заявку можно на промо-сайте конференции, посмотрев полный список спикеров. Приезжайте!
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