Почему хороший IaaS-провайдер не строит свой дата-центр: 5 основных причин
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Хотя провайдеры с собственным ЦОД получают определенные преимущества, включая больший контроль за инфраструктурой, недостатки такого подхода зачастую перевешивают. Это и необходимость крупных первоначальных капиталовложений, и сложность масштабирования. Поэтому в сегодняшнем материале мы говорим о том, почему хороший IaaS-провайдер не должен строить собственный дата-центр.
/ фото Ecole Polytechnique CC
Как говорят в исследовательском агентстве SP Home Run, чтобы возвести свой ЦОД придется выделить порядка 10 тыс. долларов за квадратный метр. А дата-центры занимают много места.
Например, лондонский Softlayer от IBM может разместить 15 тыс. серверов, а дата-центр SingleHop занимает площадь более 4300 квадратных метров. Если использовать приближение SP Home Run, то цена последнего составляет приблизительно 43 миллиона долларов. А дата-центры размера Google или Facebook могут стоить сотни миллионов.
Необходимо учитывать затраты на серверы и системы хранения данных, покупку лицензий, расходы на электроэнергию и охлаждение. Центры обработки данных сильно «греются», и считается, что на охлаждение «железа» уходит большая часть потребляемой мощности. А потребляют они много. Например, в 2012 году Facebook построили в округе Крук, США, 28-мегаваттный дата-центр. Столько же энергии потребляет весь округ целиком.
Не стоит сбрасывать со счетов дополнительные расходы на кабель-каналы, освещение, пожарные системы и само серверное оборудование. В плане ценообразования серверы похожи на автомобили – после покупки их стоимость тут же падает. Кроме того, «железо» регулярно устаревает, и, если следовать классической схеме, приходится проводить апгрейд раз в три года.
Получается, что IaaS-провайдер, владеющий собственным ЦОД, сталкивается с еще одной статьей расходов – регулярным обновлением парка серверов. Да, старое оборудование можно продать, а вырученные деньги пустить на покупку нового, но зачастую перепродажа не приносит большой выгоды.
Еще важно понимать, что после введения дата-центра в эксплуатацию придется нанимать обученных сотрудников, которые будут следить за его состоянием. И хотя количество людей в машинных залах может быть мало – по данным Facebook, в ЦОД города Прайнвилль в 2010 году работали всего 35 человек – их все равно «поддерживают» тысячи системных администраторов, работающих удаленно. Ими тоже нужно управлять и платить зарплату.
Есть мнение, что если провайдер владеет собственным дата-центром, то он сумеет защитить данные пользователей от всех «напастей». Однако это опасное заблуждение. Наличие ЦОДа в собственности зачастую, наоборот, оказывается недостатком.
IaaS-провайдер со своим дата-центром попадает в условия серьёзной конкуренции. Ему придется оказывать качественные услуги по предоставлению инфраструктуры и одновременно «соперничать» с другими дата-центрами, которые во многих аспектах будут заведомо выигрывать.
Дата-центры постоянно наполняют свои машинные залы современным оборудованием. IaaS-провайдер, основная цель которого – предоставление облачных услуг, рано или поздно отстанет. К тому же далеко не каждый поставщик, располагающий собственным ЦОД, может пройти сертификацию на уровень Tier, который является весомым показателем надежности ЦОДа.
Более того, «профессиональные» дата-центры вкладывают средства и экспертизу в повышение защищенности периметра. Например, здание ЦОД Xelent, в котором располагается оборудование «ИТ-ГРАД», обладает многоуровневой системой безопасности с несколькими периметрами. Въезд и проход на территорию осуществляется строго по пропускам – если сотрудник забыл свой ID дома, его не пропустят на рабочее место.
На объекте есть вооруженная охрана, а вся территория покрыта камерами видеонаблюдения и датчиками движения. Металлический забор оснащен вибродатчиками.
/ фото Xelent / Облачная площадка «ИТ-ГРАД» на базе дата-центра Xelent
Например, это касается стандарта PCI DSS. Он призван унифицировать требования международных платежных систем к обеспечению безопасности данных держателей карт. А приведение инфраструктуры в соответствие с требованиями PCI DSS – трудоемкая задача.
В стандарте прописаны нормы безопасности, в том числе обязательное наличие систем видеонаблюдения и внедрение процессов идентификации сотрудников. Облачный провайдер получает эти услуги «автоматически», размещая «железо» в готовом дата-центре. Например, все оборудование «ИТ-ГРАД» находится в запираемых стойках под присмотром камер в режиме 24/7.
Это позволяет IaaS-провайдеру сфокусироваться на разработке собственных сервисов и расширить спектр предоставляемых услуг.
Отдав управление дата-центром на аутсорс, облачный поставщик получает доступ к большому количеству телекоммуникационных провайдеров. Это позволяет его клиентам выбрать оптимальный вариант подключения для бизнеса и защитить инфраструктуру от отказов оборудования (за счет использования резервных мощностей). Дополнительно возможность выбора интернет-провайдера создает конкурентную среду, которая дает клиентам возможность подобрать наиболее выгодные пакеты подключений для своих высокопроизводительных сервисов.
Например, в дата-центр DataSpace, где также располагаются мощности «ИТ-ГРАД», приходят магистральные трассы 20 крупных операторов связи – это «Ростелеком», «Гарс Телеком», «АКАДО Телеком», «Билайн», «Мегафон», МТС и другие. Также в здании есть независимые телекоммуникационные вводы от двух разных колодцев МГТС на расстоянии более 100 метров друг от друга и шесть 100-миллиметровых кабельных каналов, ведущих к главной и дополнительной точкам ввода данных (MPoE и SPoE).
Обслуживание дата-центра требует наличия квалифицированного персонала и времени. Приходится следить за системами охлаждения, источниками питания, безопасностью.
По словам Фила Коллертона (Phil Collerton), бывшего начальника отдела эксплуатации Interxion, в дата-центре очень много «подвижных компонентов», которые приходится учитывать. Все начиная от систем безопасности и заканчивая резервированием должно работать на максимуме возможностей, чтобы провайдер мог предоставлять свои сервисы. Как говорит Фил, обслуживание ЦОДа – это работа на полную ставку.
Один человек, ответственный за работоспособность источников бесперебойного питания, скорее всего не обладает тем же уровнем экспертизы в области поддержания бэкап-систем для хранимых в облаке данных. Создание «универсальных солдат» может сказать на качестве сервисов провайдера. Поэтому хорошо, если задачи по обслуживанию «железа» и программного обеспечения ложатся на плечи разных организаций.
Сценарий, при котором ЦОД расширяет перечень услуг и начинает предоставлять IaaS-сервисы, возможен. Однако полноценным облачным провайдером он не станет, поскольку основная его деятельность будет направлена на размещение оборудования (co-location), управление жизненным циклом ЦОД и предоставление телекоммуникационных услуг.
Облачные сервисы в этом случае остаются лишь «расширителем» ассортимента дата-центра и составляют примерно 5–10% от общего числа услуг. И чаще всего это происходит за счет привлечения партнеров в лице IaaS-провайдеров, которые рассматривают инфраструктуру ЦОД в качестве надежной площадки для размещения.
P.S. Еще пара материалов из Первого блога о корпоративном IaaS:
/ фото Ecole Polytechnique CC
Это большие расходы
Как говорят в исследовательском агентстве SP Home Run, чтобы возвести свой ЦОД придется выделить порядка 10 тыс. долларов за квадратный метр. А дата-центры занимают много места.
Например, лондонский Softlayer от IBM может разместить 15 тыс. серверов, а дата-центр SingleHop занимает площадь более 4300 квадратных метров. Если использовать приближение SP Home Run, то цена последнего составляет приблизительно 43 миллиона долларов. А дата-центры размера Google или Facebook могут стоить сотни миллионов.
Необходимо учитывать затраты на серверы и системы хранения данных, покупку лицензий, расходы на электроэнергию и охлаждение. Центры обработки данных сильно «греются», и считается, что на охлаждение «железа» уходит большая часть потребляемой мощности. А потребляют они много. Например, в 2012 году Facebook построили в округе Крук, США, 28-мегаваттный дата-центр. Столько же энергии потребляет весь округ целиком.
Не стоит сбрасывать со счетов дополнительные расходы на кабель-каналы, освещение, пожарные системы и само серверное оборудование. В плане ценообразования серверы похожи на автомобили – после покупки их стоимость тут же падает. Кроме того, «железо» регулярно устаревает, и, если следовать классической схеме, приходится проводить апгрейд раз в три года.
Получается, что IaaS-провайдер, владеющий собственным ЦОД, сталкивается с еще одной статьей расходов – регулярным обновлением парка серверов. Да, старое оборудование можно продать, а вырученные деньги пустить на покупку нового, но зачастую перепродажа не приносит большой выгоды.
Еще важно понимать, что после введения дата-центра в эксплуатацию придется нанимать обученных сотрудников, которые будут следить за его состоянием. И хотя количество людей в машинных залах может быть мало – по данным Facebook, в ЦОД города Прайнвилль в 2010 году работали всего 35 человек – их все равно «поддерживают» тысячи системных администраторов, работающих удаленно. Ими тоже нужно управлять и платить зарплату.
Повышается надежность и защищенность
Есть мнение, что если провайдер владеет собственным дата-центром, то он сумеет защитить данные пользователей от всех «напастей». Однако это опасное заблуждение. Наличие ЦОДа в собственности зачастую, наоборот, оказывается недостатком.
IaaS-провайдер со своим дата-центром попадает в условия серьёзной конкуренции. Ему придется оказывать качественные услуги по предоставлению инфраструктуры и одновременно «соперничать» с другими дата-центрами, которые во многих аспектах будут заведомо выигрывать.
Дата-центры постоянно наполняют свои машинные залы современным оборудованием. IaaS-провайдер, основная цель которого – предоставление облачных услуг, рано или поздно отстанет. К тому же далеко не каждый поставщик, располагающий собственным ЦОД, может пройти сертификацию на уровень Tier, который является весомым показателем надежности ЦОДа.
Более того, «профессиональные» дата-центры вкладывают средства и экспертизу в повышение защищенности периметра. Например, здание ЦОД Xelent, в котором располагается оборудование «ИТ-ГРАД», обладает многоуровневой системой безопасности с несколькими периметрами. Въезд и проход на территорию осуществляется строго по пропускам – если сотрудник забыл свой ID дома, его не пропустят на рабочее место.
На объекте есть вооруженная охрана, а вся территория покрыта камерами видеонаблюдения и датчиками движения. Металлический забор оснащен вибродатчиками.
/ фото Xelent / Облачная площадка «ИТ-ГРАД» на базе дата-центра Xelent
Часть требований стандартов выполняется «автоматически»
Например, это касается стандарта PCI DSS. Он призван унифицировать требования международных платежных систем к обеспечению безопасности данных держателей карт. А приведение инфраструктуры в соответствие с требованиями PCI DSS – трудоемкая задача.
В стандарте прописаны нормы безопасности, в том числе обязательное наличие систем видеонаблюдения и внедрение процессов идентификации сотрудников. Облачный провайдер получает эти услуги «автоматически», размещая «железо» в готовом дата-центре. Например, все оборудование «ИТ-ГРАД» находится в запираемых стойках под присмотром камер в режиме 24/7.
Это позволяет IaaS-провайдеру сфокусироваться на разработке собственных сервисов и расширить спектр предоставляемых услуг.
Больше опций для клиентов
Отдав управление дата-центром на аутсорс, облачный поставщик получает доступ к большому количеству телекоммуникационных провайдеров. Это позволяет его клиентам выбрать оптимальный вариант подключения для бизнеса и защитить инфраструктуру от отказов оборудования (за счет использования резервных мощностей). Дополнительно возможность выбора интернет-провайдера создает конкурентную среду, которая дает клиентам возможность подобрать наиболее выгодные пакеты подключений для своих высокопроизводительных сервисов.
Например, в дата-центр DataSpace, где также располагаются мощности «ИТ-ГРАД», приходят магистральные трассы 20 крупных операторов связи – это «Ростелеком», «Гарс Телеком», «АКАДО Телеком», «Билайн», «Мегафон», МТС и другие. Также в здании есть независимые телекоммуникационные вводы от двух разных колодцев МГТС на расстоянии более 100 метров друг от друга и шесть 100-миллиметровых кабельных каналов, ведущих к главной и дополнительной точкам ввода данных (MPoE и SPoE).
Можно сконцентрироваться на услугах
Обслуживание дата-центра требует наличия квалифицированного персонала и времени. Приходится следить за системами охлаждения, источниками питания, безопасностью.
По словам Фила Коллертона (Phil Collerton), бывшего начальника отдела эксплуатации Interxion, в дата-центре очень много «подвижных компонентов», которые приходится учитывать. Все начиная от систем безопасности и заканчивая резервированием должно работать на максимуме возможностей, чтобы провайдер мог предоставлять свои сервисы. Как говорит Фил, обслуживание ЦОДа – это работа на полную ставку.
Один человек, ответственный за работоспособность источников бесперебойного питания, скорее всего не обладает тем же уровнем экспертизы в области поддержания бэкап-систем для хранимых в облаке данных. Создание «универсальных солдат» может сказать на качестве сервисов провайдера. Поэтому хорошо, если задачи по обслуживанию «железа» и программного обеспечения ложатся на плечи разных организаций.
Сценарий, при котором ЦОД расширяет перечень услуг и начинает предоставлять IaaS-сервисы, возможен. Однако полноценным облачным провайдером он не станет, поскольку основная его деятельность будет направлена на размещение оборудования (co-location), управление жизненным циклом ЦОД и предоставление телекоммуникационных услуг.
Облачные сервисы в этом случае остаются лишь «расширителем» ассортимента дата-центра и составляют примерно 5–10% от общего числа услуг. И чаще всего это происходит за счет привлечения партнеров в лице IaaS-провайдеров, которые рассматривают инфраструктуру ЦОД в качестве надежной площадки для размещения.
P.S. Еще пара материалов из Первого блога о корпоративном IaaS:
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