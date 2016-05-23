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сегодня в 13:12

IBM Research анонсировали 50-кубитный квантовый компьютер

    На саммите Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) компания IBM анонсировала разработку 50-кубитного квантового компьютера. Квантовые компьютеры выполняют определенный спектр задач с невероятной скоростью. А машина с 50-кубитами, по оценкам Google, способна превзойти по производительности самые мощные суперкомпьютеры.


    / фото IBM Research CC

    На сегодняшний день этот компьютер является самой производительной квантовой машиной. Но о её массовом распространении и выходе на коммерческие рынки говорить не приходится. По словам представителей компании, новая система требует особых условий для работы.

    Профессор Эндрю Чайлдс (Andrew Childs) из Мэрилендского университета отметил, что в IBM еще не опубликовали технические подробности новой машины, поэтому судить о её производительности пока рано. Чайлдс добавил, что увеличение числа квантовых разрядов не всегда приводит к росту вычислительной мощности. Кубиты могут накладывать помехи друг на друга, что сказывается на «тесноте» их связей.

    Помимо 50-кубитной машины, IBM на конференции представили публике свою 20-кубитную квантовую вычислительную систему, к которой можно будет получить доступ из облака (IBM Q). В компании отмечают, что пользователи смогут начать работу с системой уже в конце этого года, а в начале 2018 она получит серию апгрейдов.

    В следующем году ИТ-гигант планирует продолжить улучшать свои устройства: повышать качество кубитов и соединений, понижать процент ошибок вычислений. Например, за последние 6 месяцев ученым удалось продлить время жизни кубитов до 90 мкс, что два раза больше, чем у предыдущих «облачных» 5- и 16-кубитных компьютеров.

    Развитие экосистемы


    IBM также продолжают развивать квантовую экосистему, разрабатывая программные инструменты с открытым кодом, приложения и обучающие материалы для сообщества. Уже более 60 тыс. клиентов воспользовались возможностями IBM Q и провели 1,7 млн экспериментов. На их основании были написаны 35 публикаций. Среди зарегистрированных участников числятся 1500 университетов, 300 школ и 300 частных организаций. В IBM убеждены, что это важно для развития квантовых вычислений.

    Чтобы помочь другим ученым, IBM ранее в этом году представили проект QISKit — пакет разработки программ для квантовых компьютеров. QISKit позволяет запускать приложения на реальных квантовых процессорах IBM или симуляторе. В последних обновлениях пакета появились инструменты для визуализации состояний квантовой системы и компилятор.

    Профессор Принстонского университета Эндрю Хоак (Andrew Houck) говорит, что благодаря этому сервису его студенты запускают квантовые алгоритмы на реальных квантовых машинах. По его словам, это значительно повысило интерес к занятиям. А Мэтт Джонсон (Matt Johnson), генеральный директор QC Ware, отмечает, что QISKit помогает им понять, какие юзкейсы для квантовых алгоритмов могут быть востребованы в будущем.

    Будущее технологии


    IBM Research серьезно продвинулись в своих исследованиях с момента создания первого квантового компьютера. Но не только они участвуют в «квантовой гонке». Google и Intel также разрабатывают собственные решения. Еще один игрок в этой сфере — стартап Rigetti из Сан-Франциско. А канадская компания D-Wave уже продает компьютеры, основанные технологии квантового отжига, которые купили НАСА и Google.

    В будущем квантовые компьютеры обещают стать главной вычислительной силой в решении ряда проблем, например, задач оптимизации или химических симуляциях. Ожидается, что квантовые вычисления позволят создавать новые типы лекарств и материалов, а также быстро находить решения для задачи коммивояжера и задачи о максимальном разрезе.

    P.S. А вот еще несколько материалов из нашего корпоративного блога:

    Метки:
    ИТ-ГРАД 248,25
    vmware iaas provider
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    Комментарии 2
    • +3
      В будущем квантовые компьютеры обещают стать главной вычислительной силой в решении ряда проблем, например, задач оптимизации или химических симуляциях

      А также ломать криптографию. :)

      • –1
        На фото прошивают ПЗУ на ферритовых кольцах?

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        • Дата основания 15 августа 2008
        • Локация Россия
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        • Дата регистрации 12 мая 2010
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