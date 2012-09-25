IaaS-дайджест: руководства, тренды и кейсы
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- Блог компании ИТ-ГРАД
Сегодня мы подготовили для вас подборку, в которую включили свежие публикации из нашего корпоративного блога. Под катом вас ждут материалы по ИБ, наши практические кейсы и руководства с разбором тонкостей настройки виртуальной инфраструктуры.
/ фото Daniel Avelino PD
Что такое аутентификация, зачем она нужна и какой бывает? Здесь мы ответим на эти вопросы и обсудим особенности использования 2FA в облачных сервисах.
Сколько стоит построить ЦОД, почему он обязывает поставщика конкурировать с «полнофункциональными» дата-центрами и станет ли услуга надёжнее, если IaaS-провайдер разместит сервера в собственных машинных залах.
Читайте в статье, кто несёт ответственность за безопасность информации и какие параметры и процессы включает в себя аттестация провайдера.
Что делать, если нужно быстро связаться с компанией-партнёром по сети? В этом материале мы рассмотрим сценарии подключения облака к удалённой облачной площадке и локальной инфраструктуре. Предлагаем пошаговые алгоритмы разных соединений, обзор тонкостей конфигурации VPN и другие варианты подключений: к сетям внутри организации и локальной инфраструктуре.
Здесь мы обсуждаем решения для дополнительной защиты VMware-среды, представленные на российском рынке. Разберём особенности, плюсы и минусы проверенных инструментов, чтобы вы смогли выбрать подходящее для компании решение.
В этой статье мы собрали рекомендации для защиты исходного кода и других данных в облачной среде. Также ответим на вопросы, которые возникают у компаний при миграции в облако: что учесть, как решать проблемы и как контролировать среду.
Не все компании могут построить инфраструктуру в соответствии со стандартом PCI DSS. Поэтому они пользуются услугой PCI DSS-хостинга. Проанализируем рынок хостинг-площадок и выясним, каким компаниям нужно соответствовать стандарту. Разберёмся в тонкостях и технических вопросах услуги и определим зоны ответственности клиента и поставщика.
Любая организация хочет, чтобы её IT-системы работали круглосуточно. Глобальные катастрофы препятствуют бесперебойной работе компании: их невозможно предвидеть, а устранить последствия без потери времени сложно. В этом материале расскажем, как защититься от катастроф с помощью услуги аварийного восстановления и какими преимуществами и недостатками она обладает.
Здесь предлагаем обзор функционала vCloud Director версий 8.10 и 8.20. Подробнее обсудим импорт виртуальных машин: ограничения, возможности и особенности процесса в обеих версиях.
Ещё один материал об операциях с виртуальными машинами в vCloud Director. На этот раз говорим об экспорте: зачем нужна эта функция и какими характеристиками обладают ВМ под управлением vCloud Director. Внутри вы найдёте пошаговое руководство по экспорту виртуальной машины.
Здесь речь пойдёт о политиках хранилища: что это такое, из чего состоит и какие возможности предлагает. Расскажем, как реализуются политики на уровне дисков виртуальных машин.
Эта статья посвящена обзору решения vDS. В этой статье поделимся примерами, которые помогут разобраться в необходимости применения vDS.
Этот материал представляет собой наглядное руководство по выбору типа облака. Внутри вы найдёте примеры компаний-пользователей, обзор особенностей облачных площадок и степень соответствия требованиям. Поможем выбрать вариант для решения задач вашей компании.
/ фото Elaine Smith PD
Здесь мы кратко затронем историю компании NetApp. Посмотрим, какие решения она предложила в этом году и разберёмся в отличиях продуктов из новой линейки.
В этой статье обсуждаем вопросы с конференции «Облака 2017: основные тренды». Говорим об эволюции провайдеров, особенностях предоставления сервисов под конкретные задачи и изменениях в подходе к составлению соглашения об уровне обслуживания.
Из этого материала вы узнаете, что думают представители отрасли о различных моделях облачных услуг. Это позволит понять и оценить принципы работы каждой из них и выбрать подходящую для решения специфических задач в рамках компании.
Какое облако можно назвать надёжным? То, в котором программные решения грамотно сочетаются с серверной составляющей. В этой статье разбираемся в специфике работы поставщиков железа: что позволяет вендорам оставаться на рынке, в каком направлении развивается отрасль и чем выгодно сотрудничество IaaS-провайдера и поставщика оборудования.
По оценкам исследователей, рост рынка облачных услуг составляет 22% в год. Говорим о роли IaaS-модели в развитии облачных решений. Посмотрим на прогнозы экспертов и тенденции: машинное обучение, искусственный интеллект, контейнеры, отказ от серверов и другие системы на базе IaaS-платформы.
Говорим о том, как институт «МИРБИС» автоматизировал все внутренние процессы с помощью платформы SAP S4/HANA. Обозначим задачи и тонкости реализации проекта.
Из этой статьи вы узнаете, что такое «Биржа вагонов» RailCommerce и для чего она нужна. Специалисты компании расскажут, какие задачи лучше решать в облаке, а также о сильных и слабых сторонах облачной инфраструктуры.
Статья об облачных решениях контакт-центра City-call. Расскажем в этой статье, как City-call использует облачные технологии для повышения эффективности своего бизнеса.
Доверяют ли российские заказчики облачным технологиям? Опыт компании «Первый БИТ» показывает, что им доверяют не только в России, но и в странах СНГ. В этой статье представители компании поделятся тонкостями размещения бизнеса в Казахстане.
В этой статье расскажем о задачах, которые решает компания Azoft с помощью виртуальной инфраструктуры. Представители компании делятся опытом выбора провайдера и реализации проекта «Спасибо от Сбербанка» в облаке «ИТ-ГРАД». Отметим, какие преимущества и недостатки видят в облаке специалисты Azoft.
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/ фото Daniel Avelino PD
Безопасность в облаке
Что такое аутентификация, зачем она нужна и какой бывает? Здесь мы ответим на эти вопросы и обсудим особенности использования 2FA в облачных сервисах.
Сколько стоит построить ЦОД, почему он обязывает поставщика конкурировать с «полнофункциональными» дата-центрами и станет ли услуга надёжнее, если IaaS-провайдер разместит сервера в собственных машинных залах.
Читайте в статье, кто несёт ответственность за безопасность информации и какие параметры и процессы включает в себя аттестация провайдера.
Что делать, если нужно быстро связаться с компанией-партнёром по сети? В этом материале мы рассмотрим сценарии подключения облака к удалённой облачной площадке и локальной инфраструктуре. Предлагаем пошаговые алгоритмы разных соединений, обзор тонкостей конфигурации VPN и другие варианты подключений: к сетям внутри организации и локальной инфраструктуре.
Здесь мы обсуждаем решения для дополнительной защиты VMware-среды, представленные на российском рынке. Разберём особенности, плюсы и минусы проверенных инструментов, чтобы вы смогли выбрать подходящее для компании решение.
В этой статье мы собрали рекомендации для защиты исходного кода и других данных в облачной среде. Также ответим на вопросы, которые возникают у компаний при миграции в облако: что учесть, как решать проблемы и как контролировать среду.
Не все компании могут построить инфраструктуру в соответствии со стандартом PCI DSS. Поэтому они пользуются услугой PCI DSS-хостинга. Проанализируем рынок хостинг-площадок и выясним, каким компаниям нужно соответствовать стандарту. Разберёмся в тонкостях и технических вопросах услуги и определим зоны ответственности клиента и поставщика.
Любая организация хочет, чтобы её IT-системы работали круглосуточно. Глобальные катастрофы препятствуют бесперебойной работе компании: их невозможно предвидеть, а устранить последствия без потери времени сложно. В этом материале расскажем, как защититься от катастроф с помощью услуги аварийного восстановления и какими преимуществами и недостатками она обладает.
Руководства
Здесь предлагаем обзор функционала vCloud Director версий 8.10 и 8.20. Подробнее обсудим импорт виртуальных машин: ограничения, возможности и особенности процесса в обеих версиях.
Ещё один материал об операциях с виртуальными машинами в vCloud Director. На этот раз говорим об экспорте: зачем нужна эта функция и какими характеристиками обладают ВМ под управлением vCloud Director. Внутри вы найдёте пошаговое руководство по экспорту виртуальной машины.
Здесь речь пойдёт о политиках хранилища: что это такое, из чего состоит и какие возможности предлагает. Расскажем, как реализуются политики на уровне дисков виртуальных машин.
Эта статья посвящена обзору решения vDS. В этой статье поделимся примерами, которые помогут разобраться в необходимости применения vDS.
Этот материал представляет собой наглядное руководство по выбору типа облака. Внутри вы найдёте примеры компаний-пользователей, обзор особенностей облачных площадок и степень соответствия требованиям. Поможем выбрать вариант для решения задач вашей компании.
/ фото Elaine Smith PD
Тренды и мнения
Здесь мы кратко затронем историю компании NetApp. Посмотрим, какие решения она предложила в этом году и разберёмся в отличиях продуктов из новой линейки.
В этой статье обсуждаем вопросы с конференции «Облака 2017: основные тренды». Говорим об эволюции провайдеров, особенностях предоставления сервисов под конкретные задачи и изменениях в подходе к составлению соглашения об уровне обслуживания.
Из этого материала вы узнаете, что думают представители отрасли о различных моделях облачных услуг. Это позволит понять и оценить принципы работы каждой из них и выбрать подходящую для решения специфических задач в рамках компании.
Какое облако можно назвать надёжным? То, в котором программные решения грамотно сочетаются с серверной составляющей. В этой статье разбираемся в специфике работы поставщиков железа: что позволяет вендорам оставаться на рынке, в каком направлении развивается отрасль и чем выгодно сотрудничество IaaS-провайдера и поставщика оборудования.
По оценкам исследователей, рост рынка облачных услуг составляет 22% в год. Говорим о роли IaaS-модели в развитии облачных решений. Посмотрим на прогнозы экспертов и тенденции: машинное обучение, искусственный интеллект, контейнеры, отказ от серверов и другие системы на базе IaaS-платформы.
Кейсы
Говорим о том, как институт «МИРБИС» автоматизировал все внутренние процессы с помощью платформы SAP S4/HANA. Обозначим задачи и тонкости реализации проекта.
Из этой статьи вы узнаете, что такое «Биржа вагонов» RailCommerce и для чего она нужна. Специалисты компании расскажут, какие задачи лучше решать в облаке, а также о сильных и слабых сторонах облачной инфраструктуры.
Статья об облачных решениях контакт-центра City-call. Расскажем в этой статье, как City-call использует облачные технологии для повышения эффективности своего бизнеса.
Доверяют ли российские заказчики облачным технологиям? Опыт компании «Первый БИТ» показывает, что им доверяют не только в России, но и в странах СНГ. В этой статье представители компании поделятся тонкостями размещения бизнеса в Казахстане.
В этой статье расскажем о задачах, которые решает компания Azoft с помощью виртуальной инфраструктуры. Представители компании делятся опытом выбора провайдера и реализации проекта «Спасибо от Сбербанка» в облаке «ИТ-ГРАД». Отметим, какие преимущества и недостатки видят в облаке специалисты Azoft.
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