Вышла DuerOS — новая ОС с элементами ИИ
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Компания Baidu в начале ноября выпустила DuerOS — новую операционную систему, которая должна будет подстегнуть разработку систем искусственного интеллекта. По словам разработчиков, ОС позволит быстрее развивать интерактивные возможности ИИ: распознавание и генерацию речи.
Об особенностях DuerOS и функциях операционных систем будущего расскажем далее.
/ фото montillon.a CC
Хотя официальный запуск DuerOS состоялся в ноябре, проект тестируется уже с начала этого года. DuerOS быстро стала популярной среди производителей оборудования в Китае. Они интегрировали её в сотни устройств: от холодильников и кондиционеров до смартфонов и роботов.
Особенность операционки — мощный пакет машинного обучения для распознавания голоса. Компания планирует открыть доступ к тысяче часов аудиозаписей мандаринского языка. Это позволит разработчикам обучать устройства «слышать» человеческую речь в сложных условиях, например в окружении шума.
Создатели также откроют доступ к 500 тысячам слов-обращений на китайском языке: «xiaodu xiaodu» для активации DuerOS и др. Помимо этого, разработчики проекта предлагают сотрудничество и финансовые вознаграждения за помощь в развитии обработки естественного языка виртуального собеседника. Baidu планируют разрабатывать курсы и проводить семинары в университетах и исследовательских институтах, чтобы обмениваться идеями об интерактивном искусственном интеллекте.
В течение 2017 года компания активно продвигала свой продукт: в июле Baidu и NVIDIA объявили о расширении партнерских отношений. Компании работают над решениями на базе искусственного интеллекта в разных сферах: облачная инфраструктура, автопилотируемые машины и домашние роботы.
Платформа глубокого обучения Baidu будет работать на процессорах NVIDIA Volta. Эти компании и китайские автопроизводители внедрят платформу NVIDIA Drive PX в системы автопилотируемых машин. DuerOS также интегрируют в приставку NVIDIA Shield TV китайского производства.
Ещё один союз — Baidu и компания аудиософта Conexant. Они объединились для продвижения продуктов и услуг с поддержкой распознавания голоса на базе искусственного интеллекта.
Эволюция технологий искусственного интеллекта и стремление повысить производительность мобильных устройств стали основой для создания операционных систем нового поколения. По мнению представителей индустрии, ОС будущего должны обладать расширяемой семантической структурой, то есть учиться понимать новые слова и расширять язык взаимодействия автоматически. Например, пока что в сервис Google Now разработчики вносят всю необходимую информацию «вручную».
Кроме того, ОС научится понимать пользователя. Пассивное получение рекомендаций превратится в систему интерактивных запросов, которая будет предугадывать желания пользователя. Также операционные системы будущего должны овладеть грамматикой по типу «оператор + данные».
Разработкой подобных систем, помимо Baidu, занимается команда WEAVE.AI. Их продукт WeaveOS на базе искусственного интеллекта уже содержит некоторые из перечисленных компонентов ОС будущего. Другая команда энтузиастов — Airocorp. По замыслу разработчиков, их решение FI-OS упростит жизнь пользователей и превратит компьютер из рабочего инструмента в компаньона человека, изучающего поведение и привычки пользователя.
Энди Рубин, один из создателей Android, тоже считает, что искусственный интеллект — операционная система будущего. Рубин разрабатывает смартфон Essential и решение для «умного» дома Essential Home на операционной системе Ambient. Цель разработчика — создать единую платформу для всех устройств и приложений.
Исследователи Оксфордского и Йельского университетов полагают, что в течение следующих десяти лет машины смогут переводить тексты, писать школьные сочинения и проводить хирургические операции лучше людей. По их словам, вероятность того, что искусственный интеллект за 45 лет превзойдет людей во всех видах деятельности, равна 50%.
Baidu — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы. Основной из них — одноимённая поисковая система. Baidu также имеет онлайн-энциклопедию — Энциклопедию Байду, которая обогнала по популярности Википедию в Китае.
P.S. Еще несколько материалов из Первого блога о корпоративном IaaS:
Об особенностях DuerOS и функциях операционных систем будущего расскажем далее.
/ фото montillon.a CC
О системе
Хотя официальный запуск DuerOS состоялся в ноябре, проект тестируется уже с начала этого года. DuerOS быстро стала популярной среди производителей оборудования в Китае. Они интегрировали её в сотни устройств: от холодильников и кондиционеров до смартфонов и роботов.
Особенность операционки — мощный пакет машинного обучения для распознавания голоса. Компания планирует открыть доступ к тысяче часов аудиозаписей мандаринского языка. Это позволит разработчикам обучать устройства «слышать» человеческую речь в сложных условиях, например в окружении шума.
Создатели также откроют доступ к 500 тысячам слов-обращений на китайском языке: «xiaodu xiaodu» для активации DuerOS и др. Помимо этого, разработчики проекта предлагают сотрудничество и финансовые вознаграждения за помощь в развитии обработки естественного языка виртуального собеседника. Baidu планируют разрабатывать курсы и проводить семинары в университетах и исследовательских институтах, чтобы обмениваться идеями об интерактивном искусственном интеллекте.
В течение 2017 года компания активно продвигала свой продукт: в июле Baidu и NVIDIA объявили о расширении партнерских отношений. Компании работают над решениями на базе искусственного интеллекта в разных сферах: облачная инфраструктура, автопилотируемые машины и домашние роботы.
Платформа глубокого обучения Baidu будет работать на процессорах NVIDIA Volta. Эти компании и китайские автопроизводители внедрят платформу NVIDIA Drive PX в системы автопилотируемых машин. DuerOS также интегрируют в приставку NVIDIA Shield TV китайского производства.
Ещё один союз — Baidu и компания аудиософта Conexant. Они объединились для продвижения продуктов и услуг с поддержкой распознавания голоса на базе искусственного интеллекта.
Операционные системы нового поколения
Эволюция технологий искусственного интеллекта и стремление повысить производительность мобильных устройств стали основой для создания операционных систем нового поколения. По мнению представителей индустрии, ОС будущего должны обладать расширяемой семантической структурой, то есть учиться понимать новые слова и расширять язык взаимодействия автоматически. Например, пока что в сервис Google Now разработчики вносят всю необходимую информацию «вручную».
Кроме того, ОС научится понимать пользователя. Пассивное получение рекомендаций превратится в систему интерактивных запросов, которая будет предугадывать желания пользователя. Также операционные системы будущего должны овладеть грамматикой по типу «оператор + данные».
Кто этим занимается
Разработкой подобных систем, помимо Baidu, занимается команда WEAVE.AI. Их продукт WeaveOS на базе искусственного интеллекта уже содержит некоторые из перечисленных компонентов ОС будущего. Другая команда энтузиастов — Airocorp. По замыслу разработчиков, их решение FI-OS упростит жизнь пользователей и превратит компьютер из рабочего инструмента в компаньона человека, изучающего поведение и привычки пользователя.
Энди Рубин, один из создателей Android, тоже считает, что искусственный интеллект — операционная система будущего. Рубин разрабатывает смартфон Essential и решение для «умного» дома Essential Home на операционной системе Ambient. Цель разработчика — создать единую платформу для всех устройств и приложений.
Исследователи Оксфордского и Йельского университетов полагают, что в течение следующих десяти лет машины смогут переводить тексты, писать школьные сочинения и проводить хирургические операции лучше людей. По их словам, вероятность того, что искусственный интеллект за 45 лет превзойдет людей во всех видах деятельности, равна 50%.
О компании Baidu
Baidu — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы. Основной из них — одноимённая поисковая система. Baidu также имеет онлайн-энциклопедию — Энциклопедию Байду, которая обогнала по популярности Википедию в Китае.
P.S. Еще несколько материалов из Первого блога о корпоративном IaaS:
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