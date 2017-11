34 независимых блога о UI-дизайне, веб-разработке и программировании

Дизайн пользовательского интерфейса

Программирование и веб-разработка

О программистах и их философии

Разное

Мы продолжаем нашу серию дайджестов с независимыми блогами разработчиков со всего мира. В сегодняшнем материале мы собрали ресурсы о дизайне пользовательских интерфейсов, веб-разработке, а также философии программирования и жизни программистов.Под катом вы найдете ссылки на блоги, рекомендованные резидентами разных платформ: Quora, Stack Overflow, Hacker News, Reddit и др. Авторы этих блогов занимают самые разные должности в ИТ-экосистеме: разработчики, тестировщики, дизайнеры, управленцы, и пишут как статьи для начинающих, так и более продвинутые материалы.Другие наши тематические подборки:Брэндон Уокин (Brandon Walkin) занимается разработкой пользовательских интерфейсов под операционные системы OS X и iOS в компаниях Apple и Facebook. Поэтому если вы работаете с этими системами или с такими плагинами, как BWToolkit, блог увлечет вас надолго. А если вы хотите быть в курсе последних разработок Apple, стоит подписаться на Брэндона в Twitter Лукас Матис (Lukas Mathis) тоже разработчик пользовательских интерфейсов. Он недавно опубликовал книгу « Designed for Use », которую рекомендуют многие специалисты в сфере UI-дизайна. В свое блоге Лукас публикует посты, которые отличаются обилием фактов и дополнительных ссылок по теме. Также он делает интервью с другими разработчиками.Клэйтон Миллер (Clayton Miller) в своем блоге пишет о дизайне пользовательского интерфейса, графике и электронной музыке. Осенью 2009 года Клэйтон запустил проект 10/GUI . Сам автор характеризует его как попытку переосмыслить принципы взаимодействия человека и компьютера с помощью рабочего стола. В том же году автор опубликовал видеоролик о концепции проекта, который высоко оценило множество онлайн-изданий. Что касается музыкально таланта блогера, его композиции вы найдете здесь Блог Энди Морана (Andy Moron) будет полезен для тех, кто хочет разобраться в парсинге контента. На эту тему автор подготовил 9 достойных руководств. Блог также будет полезен для тех, кто хочет вникнуть в основы Linux. Автор обладает интересным хорошим юмора и утверждает, что сможет распалить ваш интерес к программированию на С++ и Python.Этот блог понравится тем, кто разрабатывает веб-приложения на Elixir, Erlang, Ruby, JavaScript, C# и C++. Вас ждут подробные руководства и разборы задач, решенных автором — разработчиком ПО с 10-летним опытом.В блоге Криса Веллонса (Сhris Wellons) все как надо: туториалы, примеры, пояснения и лайфхаки. Автор дает советы по работе с Linux, Java и Javascript, пишет посты по геймдеву и оптимизации. Материалы в блоге накапливались с 2007 года.Статьи инженера-программиста компании Fluke Networks Мэтта Клайна (Matt Kline) будут интересны тем, кто увлекается и работает со встроенными системами, низкоуровневыми языками программирования, любит Rust и D.Эван Миллер (Evan Miller) посветил освещает вопросы из самых разных категорий: от тестирования и программирования на Go, Swift и Erlang до прикладной математики и бизнес-заметок.Непримечательный, на первый взгляд, блог Дэна Луу (Dan Luu) — один из самых цитируемых ресурсов на Stack Overflow и в кругу преподавателей ведущих университетов. В этом нет ничего удивительного: Дэн работал над ускорителем аппаратного обеспечения для глубокого обучения в Google, разрабатывал поисковые системы в Microsoft и занимался много чем еще. Он начал вести свой блог, чтобы записывать интересные идеи, но потом переключился на разбор сложных технических вопросов и задач программирования.Нельзя научиться программировать без практики. С другой стороны, не зная теоретических основ, эффективно решать задачи тоже не получится. Цель этого блога — стать неким мостом между теоретиками и практиками. Автор надеется сформировать у читателей реальную картину того, что происходит в ИТ-индустрии. На сайте собрана обширная коллекция материалов из разных категорий ИТ. Кроме того, каждый желающий может внести свой вклад в развитие ресурса виде статьи или обзора (с лицензией Creative Commons или ее аналогами).В ранних постах автора можно найти информацию о компиляторах и эксплойтах, в более поздних — о вычислительных сетях и сетевом программировании. Также в блоге много информации о Perl, Lisp и играх. Все материалы структурированы и выходят регулярно.Автор Нитсан Вакарт (Nitsan Wakart) «с огоньком» пишет о FlameGraph, Javascript и др. Среди особенностей блога — нескучная подача материала (смешные картинки, сам стиль автора, даже стихи), а также хорошая визуализация в виде графиков и схем.Программист Брюс Доусон (Bruce Dawson) работает в компании Google над браузером Chrome для Windows. Подавляющее число постов в его блоге о производительности, отладке и разработке систем безопасности. Темы остальных публикаций варьируются — можно даже наткнуться на рецепты коктейлей . Тем не менее заблудиться в блоге не получится, так как автор позаботился о достойной навигации для читателей.Автор блога — Марк Доминус (Mark Dominus). Он написал книгу « Higher-Order Perl: Transforming Programs with Programs ». Кроме того, он готовил материалы для Perl.com, PerlMonth и The Perl Journal. Создается впечатление, что Марк не пишет ни о чем другом кроме Perl, но это не совсем так. В своем блоге автор также публикует посты, посвященные математике и еще десятку других тем.Роберт С. Мартин (Robert C. Martin), также известный как Дядя Боб, с 1970 года оказывает консультационные услуги в области разработки ПО. Ему принадлежит авторство таких книг, как « The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Programmers » и « Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship ». Автор продвигает идею чистого кода, борется за профессиональный подход к программированию и чтит его как ремесло и искусство. Поэтому посты в большинстве своем представляют собой философские размышления на ту или иную тему. Однако автор не забывает и о чисто технических вопросах.Этот блог станет хорошим подспорьем для тех, кто только начинает свой путь разработчика. Автор дает четкие ответы на самые популярные вопросы новичков: «Какой ЯП использовать в том или ином проекте?», «Каково это быть разработчиком?», «А ведущим разработчиком?» и так далее. Тем не менее в блоге есть посты, которые могут заинтересовать и профессионалов, например, эксперименты автора с HTML или его презентации Вашему вниманию предлагаются подкасты и статьи на самые разные темы: от анимации до разбора отдельных функций ЯП. Подкасты записываются еженедельно, а публикации появляются раз в 2–3 дня. Приятным бонусом станет симпатичный дизайн сайта и удобная навигация.К тому времени, когда автор блога Питер Круминс (Peter Krumins) окончил среднюю школу, у него уже был многолетний опыт разработки на Perl и PHP, а также C и C++. Сейчас он руководит кроссплатформенной компанией Browserling, которая занимается тестированием сайтов. Темы блога отличаются большим разнообразием, а новые посты публикуются 1–2 раза в месяц. Питер также написал несколько книг , которые ценятся многими программистами за юмор, хорошие примеры и дельные советы.Джон Реджер (John Regehr), профессор информатики в Университете Юты публикует мини-лекции по функционалу С, нарушениям безопасности потоков, рассказывает, как применять volatile и так далее. Все доступно и со множеством примеров.Если случилось так, что вы владеете китайским языком, точно стоит заглянуть на этот сайт. Его рекомендуют многие разработчики и хвалят за полноту материалов и широкие спектр тем. Больше всего информации о разработке ПО и безопасности. Есть статьи об искусственном интеллекте.Всем фанатам Mozilla и Новой Зеландии стоит обратить свое внимание на блог Роберта О'Каллахана (Robert O'Callahan). В нем вы найдете неприлично много информации об упомянутом браузере и десятки красивых фотографий новозеландских пейзажей.Скотт Хансельман (Scott Hanselman), разработчик из Microsoft, рассказывает о культуре, гаджетах, коде, сетях и др. Автор также ведет YouTube-канал и записывает подкасты о жизни «типичного программиста». А еще Скотт вместе со своей женой опубликовал книгу о том, что представляет собой брак «нормальный человек + человек, помешанный на компьютерах». Скотт также участвовал в написании книг « Professional ASP.NET MVC 4 » и « Professional ASP.NET 4.5 in C# and VB ».Не самый лучший (по его словам) программист Тэф в своем блоге с говорящим названием не стесняясь рассказывает все, что думает о программистах и программировании.Блог Эвана Клицке (Evan Klitzke) посвящен таким темам, как Linux, C++, Go, SSH и многим другим. Автор пишет о самообучении, программировании и кластерных алгоритмах.Энди Винго (Andy Wingo) за свою жизнь успел сделать многое: служил в Намибии, работал в Латинской Америке и Испании, а ныне — обосновался во Франции и трудится в компании Igalia. В блоге Энди вы найдете посты на самые разные темы: от языка Р4 до языка Ндонга (что это такое можно узнать здесь ).Забавный и достаточно откровенный блог девушки-программиста Чарити Мейджорс (Charity Majors), которая не стесняется в выражениях. Большинство постов раскрывают особенности взаимоотношений внутри треугольника «кандидат — интервьюер — работодатель» и нацелены на то, чтобы сделать процесс прохождения интервью и саму работу в сфере технологий менее «ужасной». В ноябре 2016 года была издана книга « Database Reliability Engineering », соавтором которой стала Чарити.С самого детства финская девушка Уна (Oona) была очарована техникой, разбирая ее по частям, на радость родителям. В итоге это переросло в настоящую страсть к программированию и цифровой обработке сигналов. Сейчас Уна — специалист по мониторингу, программист и практикующий художник-инфографик. В своем блоге она рассказывает об упомянутых вещах, основываясь на личном опыте. В конце некоторых постов можно даже найти домашнее задание для более полного погружения в тему.Художник, программист и автор веб-комикса xkcd Рэндел Манро (Randall Munroe) — физик по образованию. Он занимался проблемами робототехники в НАСА, а затем превратил свое хобби — комикс xkcd — в основной источник дохода. В основе сюжета — будничные эпизоды из жизни программистов, абстрактные понятия математики и информатики, теоретическая физика и романтические зарисовки, щедро сдобренные циничным юмором.Автор блога Майк Тейлор (Mike Taylor) работает программистом в компании Index Data. И главная страсть Майка — палеонтология и динозавры ( публикации блог по теме). Тем не менее блог The Reinvigorated Programmer посвящен всему, что интересует Майка, кроме динозавров: программированию, японской кухне и др.Цель автора — сделать ПО с открытым исходным кодом простым настолько, чтобы другие участники проекта смогли понять его всего за пару часов. Для достижения этой цели он разработал пошаговую стратегию, детали которой подробно разъясняются в блоге. Если вы сторонник Open Source, то найдете здесь много интересных размышлений.Если вы в последнее время интересуетесь теорией языков программирования, но не знаете, с чего начать, этот коллективный блог может послужить неплохим стартом.Хотя Реймонд Чен (Raymond Chen) называет Win32 «динозавром», именно ему он посвятил свой блог, а также книгу « The Old New Thing: Practical Development Throughout the Evolution of Windows ». Он пишет об истории Windows, Win32 и вреде иллюзии, что с помощью изоленты можно что-то починить.Если вы когда-либо задумывались, что значит код из «Терминатора» или «Девушки с татуировкой дракона», вам точно приглянется этот блог. Внутри — код из фильмов и сериалов и пояснения к нему.Еженедельные рассылки, внутри которых последние новости и полезные материалы на разные темы: от Javascript до мобильных разработок.P.S. О чем еще мы пишем в нашем корпоративном блоге: