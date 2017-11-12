«Гибкая разработка»: кратко о методологиях Agile
Разработка программного обеспечения — это труд, который требует своевременного принятия правильных решений. CTO, архитекторы, тимлиды и сами разработчики регулярно делают выбор в пользу тех или иных инструментов, платформ и фреймворков.
Но все принимаемые решения нужно как-то «синхронизировать». Один из резидентов Hacker News отметил, что ему приходилось наблюдать за тем, как пяти сотням разработчиков в одной крупной компании разрешили самостоятельно принимать некоторые решения в «отрыве» от команды. По его словам, это был хаос. И хотя команда начала работать быстрее, она двигалась в никуда, потому что позднее возникали проблемы на этапах поддержки ПО.
Чтобы избежать подобных ситуаций, используется семейство процессов гибкой разработки. Их внедрение позволяет руководству компании повысить заинтересованность и мотивацию сотрудников, а также ускорить доставку продукта заказчику. В последнее время эта тема приобретает все большую популярность, потому что на некоторые методологии Agile обращают внимание общественности главы крупнейших корпораций.
Поэтому мы решили начать серию постов о «гибких» методологиях, чтобы еще раз рассмотреть их особенности, сравнить варианты и помочь вашим компаниям оптимизировать процессы. Сегодня мы говорим о Scrum, канбан и экстремальном программировании.
/ Flickr / Sebastian Sikora / CC
Scrum — это фреймворк гибкой разработки ПО, который считается методологией «по умолчанию». Для многих является синонимом Agile. По статистике за 2016 год, предоставленной VersionOne, Scrum используют 58% «гибких» компаний. При этом её поддерживают многие SaaS-платформы. Например, решение ServiceNow, частью которого является инструмент Agile Development.
Методология была разработана в конце 80-х — начале 90-х годов. Процесс управления состоит из фиксированных коротких итераций — спринтов (sprints).
Используя методологию Scrum, представитель заказчика плотно работает с командой разработки, расставляя приоритеты в списке требований к продукту (Product Backlog). Этот список состоит из баг-фиксов, функциональных и нефункциональных требований — из всего, что нужно сделать для реализации рабочего приложения.
Функциональные элементы, добавляемые в бэклог, называют историями. Каждая задача оценивается в определенное количество очков. Очки являются абстрактной метрикой и для её оценки могут использоваться самые разные шкалы (например, ряд Фибоначчи или степени двойки).
На основании списка требований заказчика команда определяет функции, которые хочет реализовать, и начинает свой спринт. Обычно он длится 30 дней. В конце подсчитывается общее количество очков, набранных командой за спринт (скорость). Это позволяет более четко планировать следующие спринты.
За последние десять лет программисты Кен Швабер (Ken Schwaber), Майк Бидл (Mike Beedle) и Джефф Сазерленд (Jeff Sutherland) приложили множество усилий для развития Scrum. Кен Швабер — наиболее активный сторонник фреймворка, и его сайт — хорошее место, чтобы начать свое знакомство с методологией. Он также выпустил книгу.
Scrum за все время существования приобрел огромную популярность и используется командами разработчиков даже в крупных компаниях. Однако сообщество за это время выявило и определенные её недостатки.
Например, среди них отмечают чрезмерную ориентированность на набор очков. При планировании, команда отбирает истории, которые она сможет завершить к концу спринта, руководствуясь скоростью предыдущего этапа. Основная цель этих очков — сделать планирование более надежным и предоставить четкую перспективу.
Однако здесь скрывается проблема: поскольку работа разработчиков оценивается в баллах, они будут стараться заработать их побольше и оптимизировать под это свою деятельность. Что не приводит к улучшению кодовой базы, не делает её проще.
Другая проблема — длительные митапы. Причем совещания проводятся синхронно со всеми участниками разработки, что становится проблемой для специалистов, работающих удаленно. Людям приходится встраивать многочасовые совещания в свое расписание для обмена информацией, которую можно передавать иным способом.
Что касается неизменности историй во время спринта, то в больших масштабах это также приводит к проблемам. У программистов нет возможности перераспределить работу при обнаружении новых особенностей. Scrum не позволяет перестраивать корабль прямо во время плавания, поэтому приходится ждать окончания сессии, чтобы внести изменения.
Особенность Scrum заключается в том, что этот фреймворк уделяет мало внимания практикам разработки. Поэтому некоторые agile-компании (порядка 10%) комбинируют его с экстремальным программированием (XP).
Экстремальное программирование привлекло к себе внимание в конце 90-х. Концепция зародилась в сообществе Smalltalk, а её авторами считаются разработчики Кент Бек (Kent Beck) и Уорд Каннингем (Ward Cunningham), которые хотели сформировать новые практики в разработке ПО, сделанные для людей.
Первым проектом, созданным по методологии Extreme Programming, стала система контроля платежей Chrysler Comprehensive Compensation (C3) в середине девяностых. Сам термин «экстремальное программирование» появился в 1997 году.
Концепция строится на основании двенадцати приёмов:
XP сильно напоминает Scrum и предполагает, что заказчик плотно взаимодействует с командой разработчиков, расставляя приоритеты (истории). Программисты также оценивают, планируют и реализуют задачи короткими итерациями.
Однако Extreme Programming делает сильный упор на тестирование, что отличает её от Scrum. Методология гласит, что разработчик не может сказать, что код написан правильно до тех пор, пока не пройдут все модульные тесты. Поэтому часто XP идет рука об руку с техникой разработки Test Driven Development (TDD), когда сперва пишется тест, а затем логика для его прохождения.
Но такая «тестоориентированность» одновременно и недостаток подхода. Чтобы адаптировать XP, нужно инвестировать в создание инфраструктуры автоматизированных тестов и непрерывного развертывания ПО.
При этом, если в случае Scrum компания может послать менеджеров проектов на двухдневные курсы, то в случае с экстремальным программированием приходится тренировать всю команду разработчиков. Что гораздо более затратно. Нужно менять культуру в организации, объединяя несколько отделов: XP требует, чтобы тестировщики, UI-дизайнеры, программисты, архитекторы и пользователи работали сообща.
/ Flickr / U.S. Army / CC
Scrum по-прежнему остается эффективной методологией, которая пользуется популярностью. Особенно в комбинации с экстремальным программированием. Вместе их процент использования среди Agile-команд достигает 68%.
Однако сегодня многие команды рассматривают иные варианты и обращают внимание на другие методологии. Одной из них стал канбан. CTO ConvertKit Грант Аммонс (Grant Ammons) говорит, что компании сперва адаптируют Scrum, который учит их необходимым дисциплинам для разработки ПО, а затем ищут более удобную альтернативу и обращаются к канбану.
Канбан — это техника для управления разработкой, где процесс разработки рассматривается как конвейер с запросами на реализацию функций, с которого сходит улучшенное программное обеспечение.
Канбан зародился как часть системы производства Тойоты «точно вовремя», поэтому методология исключает излишнее накопление задач. Например, если тестировщики проверяют пять функций за неделю, а разработчики и аналитики реализуют десять, то «общая пропускная способность конвейера» ограничивается до пяти функций. Это нужно, чтобы избежать накопления работы у QA-команды, иначе они могут начать «срезать углы» и случайно пропустить на рынок некачественный продукт.
В этом случае также можно провести перераспределение ресурсов: когда программисты и аналитики выполнили свою норму, они могут помочь с тестированием и написанием автоматизированных тестов. В будущем это позволяет повысить пропускную способность конвейера.
И канбан легко выявляет такие узкие места. В своей простейшей реализации — это большая доска с расчерченными столбцами, в которых размещаются стикеры-карточки. Столбики — это этапы процесса разработки, а стикеры — рабочие задачи. Цифры вверху каждого столбика показывают, сколько карточек разрешено в нем «копить».
Однако, как отмечают в сообществе HN, у такого подхода тоже есть определённые недостатки. В том же Scrum короткие спринты положительно сказываются на мотивации разработчиков. Программисты знают, что работа над продуктом закончится, когда весь список требований на 30 дней будет выполнен. В случае с канбаном — это постоянный и нескончаемый поток заданий. Однако есть выход — краткое обсуждение списков задач на неделю (или две).
Также ввиду своей специфики, канбан плохо подходит для долгосрочного планирования и неудобен в работе для крупных команд разработки (больше пяти человек).
Напоследок отметим, что использование Agile-методологий накладывает серьезные требования на опыт членов команды и их способность эффективно взаимодействовать друг с другом. При этом каждая более или менее распространенная методология имеет свои сильные и слабые стороны, а также области применения. По этой причине появляются новые фреймворки и дорабатываются «старые».
P.S. Еще несколько статей из нашего корпоративного блога:
Но все принимаемые решения нужно как-то «синхронизировать». Один из резидентов Hacker News отметил, что ему приходилось наблюдать за тем, как пяти сотням разработчиков в одной крупной компании разрешили самостоятельно принимать некоторые решения в «отрыве» от команды. По его словам, это был хаос. И хотя команда начала работать быстрее, она двигалась в никуда, потому что позднее возникали проблемы на этапах поддержки ПО.
Чтобы избежать подобных ситуаций, используется семейство процессов гибкой разработки. Их внедрение позволяет руководству компании повысить заинтересованность и мотивацию сотрудников, а также ускорить доставку продукта заказчику. В последнее время эта тема приобретает все большую популярность, потому что на некоторые методологии Agile обращают внимание общественности главы крупнейших корпораций.
Поэтому мы решили начать серию постов о «гибких» методологиях, чтобы еще раз рассмотреть их особенности, сравнить варианты и помочь вашим компаниям оптимизировать процессы. Сегодня мы говорим о Scrum, канбан и экстремальном программировании.
/ Flickr / Sebastian Sikora / CC
Scrum
Scrum — это фреймворк гибкой разработки ПО, который считается методологией «по умолчанию». Для многих является синонимом Agile. По статистике за 2016 год, предоставленной VersionOne, Scrum используют 58% «гибких» компаний. При этом её поддерживают многие SaaS-платформы. Например, решение ServiceNow, частью которого является инструмент Agile Development.
Методология была разработана в конце 80-х — начале 90-х годов. Процесс управления состоит из фиксированных коротких итераций — спринтов (sprints).
Используя методологию Scrum, представитель заказчика плотно работает с командой разработки, расставляя приоритеты в списке требований к продукту (Product Backlog). Этот список состоит из баг-фиксов, функциональных и нефункциональных требований — из всего, что нужно сделать для реализации рабочего приложения.
Функциональные элементы, добавляемые в бэклог, называют историями. Каждая задача оценивается в определенное количество очков. Очки являются абстрактной метрикой и для её оценки могут использоваться самые разные шкалы (например, ряд Фибоначчи или степени двойки).
На основании списка требований заказчика команда определяет функции, которые хочет реализовать, и начинает свой спринт. Обычно он длится 30 дней. В конце подсчитывается общее количество очков, набранных командой за спринт (скорость). Это позволяет более четко планировать следующие спринты.
За последние десять лет программисты Кен Швабер (Ken Schwaber), Майк Бидл (Mike Beedle) и Джефф Сазерленд (Jeff Sutherland) приложили множество усилий для развития Scrum. Кен Швабер — наиболее активный сторонник фреймворка, и его сайт — хорошее место, чтобы начать свое знакомство с методологией. Он также выпустил книгу.
Scrum за все время существования приобрел огромную популярность и используется командами разработчиков даже в крупных компаниях. Однако сообщество за это время выявило и определенные её недостатки.
Например, среди них отмечают чрезмерную ориентированность на набор очков. При планировании, команда отбирает истории, которые она сможет завершить к концу спринта, руководствуясь скоростью предыдущего этапа. Основная цель этих очков — сделать планирование более надежным и предоставить четкую перспективу.
Однако здесь скрывается проблема: поскольку работа разработчиков оценивается в баллах, они будут стараться заработать их побольше и оптимизировать под это свою деятельность. Что не приводит к улучшению кодовой базы, не делает её проще.
Другая проблема — длительные митапы. Причем совещания проводятся синхронно со всеми участниками разработки, что становится проблемой для специалистов, работающих удаленно. Людям приходится встраивать многочасовые совещания в свое расписание для обмена информацией, которую можно передавать иным способом.
Что касается неизменности историй во время спринта, то в больших масштабах это также приводит к проблемам. У программистов нет возможности перераспределить работу при обнаружении новых особенностей. Scrum не позволяет перестраивать корабль прямо во время плавания, поэтому приходится ждать окончания сессии, чтобы внести изменения.
Extreme Programming
Особенность Scrum заключается в том, что этот фреймворк уделяет мало внимания практикам разработки. Поэтому некоторые agile-компании (порядка 10%) комбинируют его с экстремальным программированием (XP).
Экстремальное программирование привлекло к себе внимание в конце 90-х. Концепция зародилась в сообществе Smalltalk, а её авторами считаются разработчики Кент Бек (Kent Beck) и Уорд Каннингем (Ward Cunningham), которые хотели сформировать новые практики в разработке ПО, сделанные для людей.
Первым проектом, созданным по методологии Extreme Programming, стала система контроля платежей Chrysler Comprehensive Compensation (C3) в середине девяностых. Сам термин «экстремальное программирование» появился в 1997 году.
Концепция строится на основании двенадцати приёмов:
- Разработка через тестирование (Test-driven development)
- Игра в планирование (Planning game)
- Заказчик всегда рядом (Onsite customer)
- Парное программирование (Pair programming)
- Непрерывная интеграция (Continuous integration)
- Рефакторинг (Design improvement)
- Частые небольшие релизы (Small releases)
- Простота проектирования (Simple design)
- Метафора системы
- Коллективное владение кодом (Collective code ownership)
- Стандарт оформления кода (Coding standard)
- 40-часовая рабочая неделя (Sustainable pace)
XP сильно напоминает Scrum и предполагает, что заказчик плотно взаимодействует с командой разработчиков, расставляя приоритеты (истории). Программисты также оценивают, планируют и реализуют задачи короткими итерациями.
Однако Extreme Programming делает сильный упор на тестирование, что отличает её от Scrum. Методология гласит, что разработчик не может сказать, что код написан правильно до тех пор, пока не пройдут все модульные тесты. Поэтому часто XP идет рука об руку с техникой разработки Test Driven Development (TDD), когда сперва пишется тест, а затем логика для его прохождения.
Но такая «тестоориентированность» одновременно и недостаток подхода. Чтобы адаптировать XP, нужно инвестировать в создание инфраструктуры автоматизированных тестов и непрерывного развертывания ПО.
При этом, если в случае Scrum компания может послать менеджеров проектов на двухдневные курсы, то в случае с экстремальным программированием приходится тренировать всю команду разработчиков. Что гораздо более затратно. Нужно менять культуру в организации, объединяя несколько отделов: XP требует, чтобы тестировщики, UI-дизайнеры, программисты, архитекторы и пользователи работали сообща.
/ Flickr / U.S. Army / CC
Канбан
Scrum по-прежнему остается эффективной методологией, которая пользуется популярностью. Особенно в комбинации с экстремальным программированием. Вместе их процент использования среди Agile-команд достигает 68%.
Однако сегодня многие команды рассматривают иные варианты и обращают внимание на другие методологии. Одной из них стал канбан. CTO ConvertKit Грант Аммонс (Grant Ammons) говорит, что компании сперва адаптируют Scrum, который учит их необходимым дисциплинам для разработки ПО, а затем ищут более удобную альтернативу и обращаются к канбану.
Канбан — это техника для управления разработкой, где процесс разработки рассматривается как конвейер с запросами на реализацию функций, с которого сходит улучшенное программное обеспечение.
Канбан зародился как часть системы производства Тойоты «точно вовремя», поэтому методология исключает излишнее накопление задач. Например, если тестировщики проверяют пять функций за неделю, а разработчики и аналитики реализуют десять, то «общая пропускная способность конвейера» ограничивается до пяти функций. Это нужно, чтобы избежать накопления работы у QA-команды, иначе они могут начать «срезать углы» и случайно пропустить на рынок некачественный продукт.
В этом случае также можно провести перераспределение ресурсов: когда программисты и аналитики выполнили свою норму, они могут помочь с тестированием и написанием автоматизированных тестов. В будущем это позволяет повысить пропускную способность конвейера.
И канбан легко выявляет такие узкие места. В своей простейшей реализации — это большая доска с расчерченными столбцами, в которых размещаются стикеры-карточки. Столбики — это этапы процесса разработки, а стикеры — рабочие задачи. Цифры вверху каждого столбика показывают, сколько карточек разрешено в нем «копить».
Однако, как отмечают в сообществе HN, у такого подхода тоже есть определённые недостатки. В том же Scrum короткие спринты положительно сказываются на мотивации разработчиков. Программисты знают, что работа над продуктом закончится, когда весь список требований на 30 дней будет выполнен. В случае с канбаном — это постоянный и нескончаемый поток заданий. Однако есть выход — краткое обсуждение списков задач на неделю (или две).
Также ввиду своей специфики, канбан плохо подходит для долгосрочного планирования и неудобен в работе для крупных команд разработки (больше пяти человек).
Напоследок отметим, что использование Agile-методологий накладывает серьезные требования на опыт членов команды и их способность эффективно взаимодействовать друг с другом. При этом каждая более или менее распространенная методология имеет свои сильные и слабые стороны, а также области применения. По этой причине появляются новые фреймворки и дорабатываются «старые».
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