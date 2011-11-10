5 мифов о персональных данных

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Пару месяцев назад поднялся хайп по поводу изменения законодательства о персональных данных. Находчивые юристы стали наперебой убеждать, что любая форма обратной связи или виджет заказа обратного звонка на сайте свидетельствует об обработке персональных данных пользователей, Роскомнадзор уже штрафует за нарушения и нужно срочно вставать на учет.



Вся эта шумиха основана на мифах о персональных данных. Давайте разберемся, что произошло на самом деле, чем это грозит и как этого избежать.



Правила обработки персональных данных не изменились. В июле 2017 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за нарушение законодательства о персональных данных. Введены новые составы правонарушений и суммы штрафов повышены до 75 000 рублей. Это правда.



Но нужно понимать, что суммы штрафов для физических лиц на порядок, а для предпринимателей в разы ниже штрафов для юридических лиц. Максимальный штраф в 75 тыс. руб. установлен для юридических лиц по одному их 7 составов. В остальных случаях максимальный штраф колеблется от 30 до 50 тыс. руб.



Из неприятного – штрафы по различным составам частично могут складываться. Среди возможных нарушений в частности перечислены:



обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законом, или несовместимая с целями сбора персональных данных;

обработка персональных данных при отсутствии письменного согласия субъекта;

неисполнение обязанности по опубликованию политики по обработке персональных данных.

Однако беспокойство по данному поводу в большинстве случаев вызвано поверхностным пониманием закона о персональных данных. Чтоб оценить риски привлечения к ответственности рассмотрим 5 наиболее популярных мифов о персональных данных, блуждающих в умах интернет-сообщества.



1. Персональные данные — это любые сведения о физическом лице

На первый взгляд так и есть.

«Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)» (ч.1 ст.3 ФЗ «О персональных данных»). Однако если переложить данную норму на обычный язык, персональными данными являются только те сведения, на основе которых можно установить личность человека или которые относятся к человеку, личность которого бесспорно известна.



Проверим тезис на информации о номере телефона или адресе электронной почты. У вас нет легального доступа к абонентской базе или базе пользователей почтового сервиса. Следовательно, сами по себе данные сведения не позволяют установить личность человека, который ими пользуется.



Поэтому данные нельзя считать персональными в том случае, если без использования дополнительной информации они не позволяют идентифицировать физическое лицо.



Если у вас остались сомнения в такой трактовке нормы, можно ознакомиться с первоисточником на сайте Роскомнадзора. Дословно норма Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных звучит так:

«Персональные данные означают информацию, касающуюся конкретного или могущего быть идентифицированным лица (»субъекта данных")" (ст.2 Конвенции). Другими словами пока мистер «Х» вам не известен вы можете хранить о нем данные без нарушений. Например, по поводу телефонного номера «инкогнито» есть прямые ответы региональных отделений Роскомнадзора:

«Абонентский номер (номер телефона) служит для обозначения и возможности идентификации конечного оборудования абонента в сети связи при соединении с ним абонентских устройств из чего следует, что номер телефона без указания на его владельца не является информацией, на основании которой это лицо (субъекта персональных данных) можно однозначно идентифицировать и его использование не может подразумевать обработку персональных данных его владельца».

Выводы



Если форма обратной связи не предполагает предоставление помимо номера телефона или электронного адреса дополнительных сведений, идентифицирующих пользователя, такая информация не относится к персональных данным. Запрос имени совместно с номером телефона или email пользователя также не делает данные персональными, т.к. имя не идентифицирует гражданина.

«Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая (ч.1 ст.19 ГК РФ)». Поэтому с точки зрения гражданского законодательства просто имени не достаточно для возникновения юридических последствий. Как минимум, необходимы еще отчество и фамилия.



Аналогичным образом не относятся к ПДн сведения об IP, cookie, и прочие данные, собираемые в автоматическом режиме в связи с активностью на сайте или в приложении пользователя, не прошедшего полную идентификацию.



2. Оператор по обработке персональных – это лицо, осуществляющее их обработку

«Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными» (ч.2 ст.3). Однако из данного правила есть исключение.

«Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора» (ч.3 ст.6). Указанные лица не определяют «цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными», а потому не считаются операторами персональных данных.



На практике к таким лицам могут относиться любые консалтинговые и сервисные компании, включая облачные сервисы. Персональные данные предоставляются клиентами, они же и несут ответственность за легальность их обработки.



Аналогично любые сервисы не должны отвечать за обработку ПДн сотрудников клиентов, которые последние самостоятельно загружают в сервис. Именно клиент должен получить согласие субъекта персональных данных на передачу сервису и их обработку соответствующими способами.



Выводы



Не спешите хоронить считать себя оператором. Возможно, вы получили персональные данные для обработки от оператора, а не субъекта персональных данных.



3. Все сайты должны опубликовать Политику конфиденциальности

Действительно, в ФЗ «О персональных данных» есть норма о публикации Политики конфиденциальности:

«Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети» (ч.2 ст.18.1). Однако не забывайте о возможных исключениях из данного правила.



Во-первых, не все сведения о физическом лице относятся к персональным данным (см. миф 1).



Во-вторых, такие правила не возлагаются на лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора (см. миф 2 выше).



В-третьих, сам ФЗ «О персональных данных» не возлагает на физических лиц (в том числе ИП) обязанность издания документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных. Такие документы должны издаваться только юридическими лицами (пп.2 ч.1 ст.18.1).



4. На обработку персональных данных требуется письменное согласие

Действительно, в качестве первого условия обработки ПДн названо согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (пп.1 ч.1 ст.6 ФЗ «О ПДн»).Но при этом не всегда обязательно оформлять согласие на бумаге за собственноручной подписью субъекта ПДн. Есть ряд дополнительных или взаимоисключающих правил.



1. Согласие на обработку ПДн не требуется лицу, действующему по поручению оператора (ч.4 ст.6)



2. Отдельное согласие не требуется в случаях, когда оператором выполняется обработка ПДн:



в целях заключения или исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных (пп.5 ч.1 ст.6);

к которым предоставлен доступ неограниченного круга лиц субъектом персональных данных либо по его просьбе (пп.10 ч.1 ст.6).

Таким образом в случае принятия пользовательского соглашения достаточно уведомить пользователя об обработке его персональных данных.



3. Согласие может быть дано оператору в иной форме

«Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом» (ч.1 ст.9).

Другими словами, если федеральный закон не требует получения согласия строго в письменной форме, оно может быть дано любым иным способом, в том числе путем совершения запрашиваемых действий. Например, такими действиями могут признаваться направление проверочного кода, указанного в СМС, переход по ссылке, направленной на электронную почту пользователя при регистрации в аккаунте и т.п.



4. Согласие в письменной форме может быть подписано электронной подписью

«Согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью признается равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе» (ч.4 ст.9) Здесь следует принимать во внимание, что под электронной подписью понимается усиленная квалифицированная электронная подпись (см. ч.3 ст.18 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»).



5. Каждый оператор ПДн должен быть включен в реестр Роскомнадзора

Многие консультанты рекомендуют подать уведомление в Роскомнадзор для включения в реестр операторов персональных данных, ссылаясь на данную норму:

«Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных» (ч.1 ст.22). Однако при этом забывают, что в той же статье закона предусмотрены исключения из данного правила. К рассматриваемой ситуации обработки ПДн частным интернет-сервисом относятся минимум два основания освобождения от обязанности подачи уведомления.



В частности оператор вправе осуществлять без уведомления Роскомнадзора обработку следующих персональных данных:

«полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных» (пп.2 ч.2 ст.22)

«сделанных субъектом персональных данных общедоступными» (пп.4 ч.2 ст.22)

Выводы



1) В первом случае для обработки ПДн без уведомления Роскомнадзора достаточно предложить пользователю принять пользовательское соглашение, которое по сути является договором. Для получения сообщений на номер телефона и адрес электронной почты в любом случае необходимо получать согласие пользователя, поэтому принятие пользовательского соглашение решает две задачи одновременно: с одной стороны вы легально используете данные без уведомления Роскомнадзора, с другой – получаете согласие на обращение к пользователю по указанным номерам и адресам, включая при необходимости рекламную рассылку.



2) Второе исключение из правил касается общедоступных данных. Это основание может пригодиться социальной сети, доске объявлений или сайту поиска работы, где пользователи самостоятельно делают доступной информацию о себе. В таком случае нет необходимости не только уведомлять Роскомнадзор об обработки данной категории ПДн, но и получать дополнительное согласие пользователя на их обработку.



3) Помимо этого вспомните, что не все лица, осуществляющие обработку ПДн считаются операторами. Некоторые из них действуют по поручению оператора (см. миф 2 выше). Поэтому им не нужно направлять уведомление в Роскомнадзор об обработке ПДн, предоставленных оператором.



4) Отдельного упоминания заслуживает регомендация встать на учет «как бы чего не вышло». Это во всех отношениях вредный совет, т.к. Роскомнадзор должен проводить плановые проверки операторов, включенных в реестр. И тогда вам простая политика конфиденциальности не поможет: спросят все внутренние регламенты по информационной безопасности и проверят фактическое выполнение!



Обращайте внимание на детали – в них кроется юрист дьявол.



Источник Пару месяцев назад поднялся хайп по поводу изменения законодательства о персональных данных. Находчивые юристы стали наперебой убеждать, что любая форма обратной связи или виджет заказа обратного звонка на сайте свидетельствует об обработке персональных данных пользователей, Роскомнадзор уже штрафует за нарушения и нужно срочно вставать на учет.Вся эта шумиха основана на мифах о персональных данных. Давайте разберемся, что произошло на самом деле, чем это грозит и как этого избежать. Правила обработки персональных данных не изменились. В июле 2017 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за нарушение законодательства о персональных данных. Введены новые составы правонарушений и суммы штрафов повышены до 75 000 рублей. Это правда.Но нужно понимать, что суммы штрафов для физических лиц на порядок, а для предпринимателей в разы ниже штрафов для юридических лиц. Максимальный штраф в 75 тыс. руб. установлен для юридических лиц по одному их 7 составов. В остальных случаях максимальный штраф колеблется от 30 до 50 тыс. руб.Из неприятного – штрафы по различным составам частично могут складываться. Среди возможных нарушений в частности перечислены:Однако беспокойство по данному поводу в большинстве случаев вызвано поверхностным пониманием закона о персональных данных. Чтоб оценить риски привлечения к ответственности рассмотрим 5 наиболее популярных мифов о персональных данных, блуждающих в умах интернет-сообщества.На первый взгляд так и есть.Однако если переложить данную норму на обычный язык, персональными данными являются только те сведения, на основе которых можно установить личность человека или которые относятся к человеку, личность которого бесспорно известна.Проверим тезис на информации о номере телефона или адресе электронной почты. У вас нет легального доступа к абонентской базе или базе пользователей почтового сервиса. Следовательно, сами по себе данные сведения не позволяют установить личность человека, который ими пользуется.Поэтому данные нельзя считать персональными в том случае, если без использования дополнительной информации они не позволяют идентифицировать физическое лицо.Если у вас остались сомнения в такой трактовке нормы, можно ознакомиться с первоисточником на сайте Роскомнадзора. Дословно норма Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных звучит так:Другими словами пока мистер «Х» вам не известен вы можете хранить о нем данные без нарушений. Например, по поводу телефонного номера «инкогнито» есть прямые ответы региональных отделений Роскомнадзора:Если форма обратной связи не предполагает предоставление помимо номера телефона или электронного адреса дополнительных сведений, идентифицирующих пользователя, такая информация не относится к персональных данным. Запрос имени совместно с номером телефона или email пользователя также не делает данные персональными, т.к. имя не идентифицирует гражданина.Поэтому с точки зрения гражданского законодательства просто имени не достаточно для возникновения юридических последствий. Как минимум, необходимы еще отчество и фамилия.Аналогичным образом не относятся к ПДн сведения об IP, cookie, и прочие данные, собираемые в автоматическом режиме в связи с активностью на сайте или в приложении пользователя, не прошедшего полную идентификацию.Однако из данного правила есть исключение.Указанные лица не определяют «цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными», а потому не считаются операторами персональных данных.На практике к таким лицам могут относиться любые консалтинговые и сервисные компании, включая облачные сервисы. Персональные данные предоставляются клиентами, они же и несут ответственность за легальность их обработки.Аналогично любые сервисы не должны отвечать за обработку ПДн сотрудников клиентов, которые последние самостоятельно загружают в сервис. Именно клиент должен получить согласие субъекта персональных данных на передачу сервису и их обработку соответствующими способами.Не спешитесчитать себя оператором. Возможно, вы получили персональные данные для обработки от оператора, а не субъекта персональных данных.Действительно, в ФЗ «О персональных данных» есть норма о публикации Политики конфиденциальности:Однако не забывайте о возможных исключениях из данного правила.Во-первых, не все сведения о физическом лице относятся к персональным данным (см. миф 1).Во-вторых, такие правила не возлагаются на лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора (см. миф 2 выше).В-третьих, сам ФЗ «О персональных данных» не возлагает на физических лиц (в том числе ИП) обязанность издания документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных. Такие документы должны издаваться только юридическими лицами (пп.2 ч.1 ст.18.1).Действительно, в качестве первого условия обработки ПДн названо согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (пп.1 ч.1 ст.6 ФЗ «О ПДн»).Но при этом не всегда обязательно оформлять согласие на бумаге за собственноручной подписью субъекта ПДн. Есть ряд дополнительных или взаимоисключающих правил.Таким образом в случае принятия пользовательского соглашения достаточно уведомить пользователя об обработке его персональных данных.Другими словами, если федеральный закон не требует получения согласия строго в письменной форме, оно может быть дано любым иным способом, в том числе путем совершения запрашиваемых действий. Например, такими действиями могут признаваться направление проверочного кода, указанного в СМС, переход по ссылке, направленной на электронную почту пользователя при регистрации в аккаунте и т.п.Здесь следует принимать во внимание, что под электронной подписью понимается усиленная квалифицированная электронная подпись (см. ч.3 ст.18 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»).Многие консультанты рекомендуют подать уведомление в Роскомнадзор для включения в реестр операторов персональных данных, ссылаясь на данную норму:Однако при этом забывают, что в той же статье закона предусмотрены исключения из данного правила. К рассматриваемой ситуации обработки ПДн частным интернет-сервисом относятся минимум два основания освобождения от обязанности подачи уведомления.В частности оператор вправе осуществлять без уведомления Роскомнадзора обработку следующих персональных данных:1) В первом случае для обработки ПДн без уведомления Роскомнадзора достаточно предложить пользователю принять пользовательское соглашение, которое по сути является договором. Для получения сообщений на номер телефона и адрес электронной почты в любом случае необходимо получать согласие пользователя, поэтому принятие пользовательского соглашение решает две задачи одновременно: с одной стороны вы легально используете данные без уведомления Роскомнадзора, с другой – получаете согласие на обращение к пользователю по указанным номерам и адресам, включая при необходимости рекламную рассылку.2) Второе исключение из правил касается общедоступных данных. Это основание может пригодиться социальной сети, доске объявлений или сайту поиска работы, где пользователи самостоятельно делают доступной информацию о себе. В таком случае нет необходимости не только уведомлять Роскомнадзор об обработки данной категории ПДн, но и получать дополнительное согласие пользователя на их обработку.3) Помимо этого вспомните, что не все лица, осуществляющие обработку ПДн считаются операторами. Некоторые из них действуют по поручению оператора (см. миф 2 выше). Поэтому им не нужно направлять уведомление в Роскомнадзор об обработке ПДн, предоставленных оператором.4) Отдельного упоминания заслуживает регомендация встать на учет «как бы чего не вышло». Это во всех отношениях вредный совет, т.к. Роскомнадзор должен проводить плановые проверки операторов, включенных в реестр. И тогда вам простая политика конфиденциальности не поможет: спросят все внутренние регламенты по информационной безопасности и проверят фактическое выполнение!Обращайте внимание на детали – в них кроетсядьявол.

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