Как легализовать рассылку клиентам

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Недавно мы разместили в свободном доступе бесплатный образец



Каждый из нас сталкивается с проблемой СПАМа. Согласитесь, неприятно получать рассылку из неизвестных источников. С другой стороны, любой владелец сайта задавался вопросом, как донести сообщение до пользователя, минуя СПАМ-фильтры и корзину.



Помимо этого рассылки пользователям могут нарушать законодательство. Отметим минимум две проблемы:



Закон «О рекламе» запрещает распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе Интернет при отсутствии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы (ч.1 ст.18 ФЗ-38). Закон «О персональных данных» требует получение согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных и регистрацию в Роскомнадзоре в качестве оператора персональных данных (п.1 ч.1 ст.6 и ч.1 ст.22 ФЗ-152).

Об ответственности за рассылку информация ниже, а сейчас о простом способе выкинуть страхи из головы и заняться делом.



Уведомление об обработке персональных данных

Не требует получения согласия на обработку персональных данных и регистрации оператора ПДн использование персональных данных в целях заключения и исполнения договора. Одновременно в договор можно включить условие о согласии на получение рекламной рассылки.



Где взять этот договор, если вы ни разу с пользователем не виделись? Ответ прост: пользовательское соглашение может принять всякий пользователь вашего сайта при регистрации, заполнении формы обратной связи или подписке на новости.



Фактически Пользовательское соглашение представляет собой договор присоединения. Для этого в п.1.2. Соглашения специально предусмотрено правило:

Использование вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:



просмотр Контента в рамках Сервиса;

оформление подписки на информационную рассылку;

направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте;

обращение в службу поддержки Сайта по реквизитам, размещенным на Сайте;

иное использование Сервиса,

создает договор на условиях настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных для Сторон документов в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данный подход давно используется на практике сайтами с функцией регистрации и успешно масштабируется на одностраничники и сайты-визитки.



Разрешение на рекламную рассылку

Согласие на рассылку дается пользователем одновременно с принятием Пользовательского соглашения. Для этого в приведенный образец соглашения включен специальный раздел 4 «Уведомления».



4.1. Пользователь соглашается получать от Правообладателя на электронный адрес и/или абонентский номер телефона, указанный вами при работе с Сервисом, информационные электронные сообщения (далее — «нотификаторы»).

4.2. Правообладатель вправе использовать нотификаторы для информирования Пользователя об изменениях и новых возможностях Сервиса, об изменении Соглашения или указанных в нем Обязательных документов, а также для рассылок информационного или рекламного характера.

Можете использовать наш шаблон Пользовательского соглашения в качестве примера при составлении собственного соглашения для сайта или разместить у себя «как есть» в паре с подходящей Политикой конфиденциальности.



Обратим внимание, что содержание Политики конфиденциальности зависит от состава собираемых на вашем сайте данных, способов и целей их использования.



Чем грозит нарушение законодательства о рекламе и персональных данных.

Штраф за нарушение запрета по ФЗ «О рекламе» по ч.1 ст. КоАП РФ: для граждан от 2 до 2,5 тыс. рублей; для должностных лиц (включая ИП) от 4 до 20 тыс. руб.; для юридических лиц от 100 до 500 тыс. руб.



За обработку ПДн в случаях, не предусмотренных законодательством о ПДН (без получения согласия) по ч.1 ст.13.11 КоАП РФ предусмотрен штраф: для физических лиц 1 тыс. руб.; для должностных лиц от 5 до 10 тыс. руб.; для юр. лиц от 30 до 50 тыс. руб.



В случае отсутствия уведомления Роскомнадзора об обработке ПДн (для включения в реестр операторов ПДН) предусмотрена ответственность по ст.19.7 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 рублей; на юридических лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.



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Источник Недавно мы разместили в свободном доступе бесплатный образец Пользовательского соглашения для сайта . Теперь хотим рассказать, как на его основе легализовать новостную рассылку пользователям.Каждый из нас сталкивается с проблемой СПАМа. Согласитесь, неприятно получать рассылку из неизвестных источников. С другой стороны, любой владелец сайта задавался вопросом, как донести сообщение до пользователя, минуя СПАМ-фильтры и корзину.Помимо этого рассылки пользователям могут нарушать законодательство. Отметим минимум две проблемы:Об ответственности за рассылку информация ниже, а сейчас о простом способе выкинуть страхи из головы и заняться делом.Не требует получения согласия на обработку персональных данных и регистрации оператора ПДн использование персональных данных в целях заключения и исполнения договора. Одновременно в договор можно включить условие о согласии на получение рекламной рассылки.Где взять этот договор, если вы ни разу с пользователем не виделись? Ответ прост: пользовательское соглашение может принять всякий пользователь вашего сайта при регистрации, заполнении формы обратной связи или подписке на новости.Фактически Пользовательское соглашение представляет собой договор присоединения. Для этого в п.1.2. Соглашения специально предусмотрено правило:Данный подход давно используется на практике сайтами с функцией регистрации и успешно масштабируется на одностраничники и сайты-визитки.Согласие на рассылку дается пользователем одновременно с принятием Пользовательского соглашения. Для этого в приведенный образец соглашения включен специальный раздел 4 «Уведомления».Можете использовать наш шаблон Пользовательского соглашения в качестве примера при составлении собственного соглашения для сайта или разместить у себя «как есть» в паре с подходящей Политикой конфиденциальности.Обратим внимание, что содержание Политики конфиденциальности зависит от состава собираемых на вашем сайте данных, способов и целей их использования.Штраф за нарушение запрета по ФЗ «О рекламе» по ч.1 ст. КоАП РФ: для граждан от 2 до 2,5 тыс. рублей; для должностных лиц (включая ИП) от 4 до 20 тыс. руб.; для юридических лиц от 100 до 500 тыс. руб.За обработку ПДн в случаях, не предусмотренных законодательством о ПДН (без получения согласия) по ч.1 ст.13.11 КоАП РФ предусмотрен штраф: для физических лиц 1 тыс. руб.; для должностных лиц от 5 до 10 тыс. руб.; для юр. лиц от 30 до 50 тыс. руб.В случае отсутствия уведомления Роскомнадзора об обработке ПДн (для включения в реестр операторов ПДН) предусмотрена ответственность по ст.19.7 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 рублей; на юридических лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

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