В «Налог на Гугл» внесли изменения
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Не прошло и года с даты вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые СМИ окрестили «Налогом на Гугл», как в него внесены существенные изменения.
Опубликован Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ, которым изменен порядок исчисления налога с услуг в электронной форме, оказываемых иностранными организациями.
Напомним, что «услуги в электронной форме» включают широкий перечень транзакций от приобретения лицензий, до хостинга и реализации ПО через зарубежные площадки.
Принятые поправки отразятся на всех компаниях, приобретающих такие услуги у зарубежных поставщиков.
Выделим два основных уточнения в Налоге на Гугл.
1. Покупатели больше не платят НДС за поставщика
С российских организаций и предпринимателей сняты обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС в случае приобретения услуг в электронной форме у иностранных организаций.
Теперь обязанности по исчислению и уплате НДС возложены на иностранную организацию, оказывающую услуги в электронной форме, либо ее агента, участвующего в расчетах с покупателем.
Можно вздохнуть с облегчением. Похоже, эксперимент с администрированием налога удался. Поэтому ранее установленное ограничение по уплате НДС только за физических лиц с иностранных поставщиков сняли и обязали платить за всех покупателей, включая коммерческих.
2. Покупатель на ОСН может зачесть НДС
В случае приобретения услуг в электронной форме у иностранных организаций, предъявленный НДС можно будет зачесть без оформления счетов-фактур. при наличии договора и выделении НДС в счете.
Это прямое следствие из первого пункта. Покупатель будет лишен возможности зачета НДС, уплаченного им в качестве налогового агента.
Теперь для зачета иностранная организация должна состоять на налоговом учете в качестве налогоплательщика по услугам в электронной форме. Для подтверждения уплаты НДС потребуется договор с иностранной организацией и/или и (или) расчетный документ с выделением суммы налога и указанием ИНН и КПП иностранной организации, а также документов на перечисление оплаты, включая сумму налога, иностранной организации.
Изменения в части НДС по услугам в электронной форме вступают в силу с 01 января 2018 года.
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