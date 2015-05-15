Регистрация
company_banner
АйТи-Лекс 67,63
Правовое сопровождение ИТ-проектов
сегодня в 08:10

В «Налог на Гугл» внесли изменения

  • Tutorial
image


Не прошло и года с даты вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые СМИ окрестили «Налогом на Гугл», как в него внесены существенные изменения.

Опубликован Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ, которым изменен порядок исчисления налога с услуг в электронной форме, оказываемых иностранными организациями.

Напомним, что «услуги в электронной форме» включают широкий перечень транзакций от приобретения лицензий, до хостинга и реализации ПО через зарубежные площадки.

Принятые поправки отразятся на всех компаниях, приобретающих такие услуги у зарубежных поставщиков.

Выделим два основных уточнения в Налоге на Гугл.

1. Покупатели больше не платят НДС за поставщика


С российских организаций и предпринимателей сняты обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС в случае приобретения услуг в электронной форме у иностранных организаций.

Теперь обязанности по исчислению и уплате НДС возложены на иностранную организацию, оказывающую услуги в электронной форме, либо ее агента, участвующего в расчетах с покупателем.

Можно вздохнуть с облегчением. Похоже, эксперимент с администрированием налога удался. Поэтому ранее установленное ограничение по уплате НДС только за физических лиц с иностранных поставщиков сняли и обязали платить за всех покупателей, включая коммерческих.

2. Покупатель на ОСН может зачесть НДС


В случае приобретения услуг в электронной форме у иностранных организаций, предъявленный НДС можно будет зачесть без оформления счетов-фактур. при наличии договора и выделении НДС в счете.

Это прямое следствие из первого пункта. Покупатель будет лишен возможности зачета НДС, уплаченного им в качестве налогового агента.

Теперь для зачета иностранная организация должна состоять на налоговом учете в качестве налогоплательщика по услугам в электронной форме. Для подтверждения уплаты НДС потребуется договор с иностранной организацией и/или и (или) расчетный документ с выделением суммы налога и указанием ИНН и КПП иностранной организации, а также документов на перечисление оплаты, включая сумму налога, иностранной организации.

Изменения в части НДС по услугам в электронной форме вступают в силу с 01 января 2018 года.
Метки:
АйТи-Лекс 67,63
Правовое сопровождение ИТ-проектов
Поделиться публикацией
Похожие публикации
Комментарии 5
  • 0

    Значит, для тех кто избегал уплаты НДС, передав ИНН поставщику, с 2018 услуги все же подорожают?

    • 0
      Почему подорожают? Сумма в счете увеличится на НДС?
      • 0

        Да. Сейчас поставщик указывает в счете, что НДС будет уплачен покупателем самостоятельно.

        • +1
          Ну и что? Фактически сумма останется та же, т.к. сейчас вы платите НДС за поставщика. А со следующего года будете избавлены от лишних забот.
          • 0

            А вот и не плачу. Надеюсь на удачу.

    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

    Информация
    • Дата основания 02 сентября 2008
    • Локация Новосибирск
      Россия
    • Сайт it-lex.ru
    • Численность 2–10 человек
    • Дата регистрации 14 апреля 2015
    Twitter
      Читать @ict_lawyer
      Блог на Хабрахабре
      Самое читаемое
      Интересные публикации

      Аккаунт

      Разделы

      Информация

      Услуги

      Приложения

      © 2006 – 2017 «TM»
      Служба поддержки
      Мобильная версия