«Кем вы видите себя через 5 лет»: советы топ-менеджера с Уолл-стрит об ответах на коварные вопросы рекрутеров
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Что же на самом деле хотят узнать работодатели, спрашивая соискателя о его сильных и слабых сторонах? Карла Гаррис, заместитель председателя крупнейшего американского банка Morgan Stanley, рассказала о том, что стоит за большинством вопросов и выделила среди них те, которые чаще всего задаются на интервью, часто кажутся бессмысленными кандидатам, но на самом деле довольно коварны.
1. «Расскажите о себе»
Этот вопрос скорее всего будет задан первым. Однако соискателю не стоит пускаться в детали своей биографии или пересказывать текст резюме: нужно рассказывать об опыте, который может охарактеризовать его как подходящего для работы кандидата. Покажите, что понимаете, как добиться успеха на работе и что для этого необходимо.
Совет: Нужно говорить о тех личностных качествах, которые подходят под описание вакансии. Собеседнику важно понимать, насколько соискатель соответствует выдвигаемым требованиям.
2. «Опишите себя в трех словах»
Этот вопрос задается, чтобы понять, насколько человек ориентируется в специфике должности, и обладает ли он качествами, необходимыми для этой роли. Например, собираясь пройти стажировку на Уолл-стрит, во время интервью можно охарактеризовать себя как человека с аналитическим складом ума, внимательного к деталям.
Совет: Стоит подкреплять самохарактеристику реальными примерами на тот случай, если работодатель захочет узнать, в чем проявляются те или иные личностные качества соискателя.
3. «Какие у вас слабые стороны?»
Этот вопрос часто приводит людей в замешательство, в то же время он задается практически всегда, поэтому лучше быть к нему готовым. Лучше всего называть ту слабость, которая не является ключевой характеристикой для потенциальной работы. Назвав ее, стоит рассказать о том, что было сделано или продолжает делаться, чтобы преодолеть её.
Совет: Не стоит говорить о своём перфекционизме: это клише. Кандидат может упомянуть то, что может помочь ему на новой работе: например, рассказать о том, что он тренирует навык публичных выступлений.
4. «Почему мы должны нанять именно вас?»
В ответе на этот вопрос работодатель хочет узнать о том, что отличает его собеседника от других кандидатов в лучшем ключе.
Совет: Кандидату нужно представить, что он – это продукт, а его потенциальный работодатель – покупатель. То, о чем будет говорить соискатель, чем-то похоже на текст сопроводительного письма. Нужно рассказать о своих особых навыках, о любви к профессии – о том, что наверняка заинтересует «покупателя».
5. «Расскажите о своих неудачах»
Все мы люди, а значит, все мы совершали ошибки. Задавая этот вопрос, работодатель хочет увидеть в кандидате умение рефлексировать, признавать свои неудачи и работать над их устранением.
Совет: Нужно рассказать о действиях, которые предпринимались, чтобы переломить ситуацию. Например, если раньше кандидат не всегда понимал, каким требованиям должна соответствовать его работа, то сейчас он научился задавать вопросы, чтобы правильно выполнять порученные просьбы.
6. «Почему вам интересны именно мы?»
Здесь работодатель хочет увидеть, насколько много кандидат знает о компании и об области ее деятельности. Этот вопрос в том числе направлен и на то, чтобы понять, не общается ли соискатель с конкурентами.
Совет: При ответе на этот вопрос нужно показать, насколько сильные стороны и личностные черты совпадают с позицией компании и ее корпоративной культурой. Работодатель гордится ценностями своей компании и будет рады увидеть в соискателе своего единомышленника.
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