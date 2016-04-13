Крупнейшего производителя авиаэлектроники Rockwell Collins купят за $30 млрд
Два ведущих игрока на рынке поставщиков авиационного оборудования объявили о заключении сделки, в рамках которой UTC приобретает акции Rockwell Collins за $30 млрд, включая чистый долг компании в размере $7 млрд, сообщает Reuters.
По условиям соглашения UTC заплатит $140 за акцию Rockwell Collins. Из этой суммы будет выплачено по $93,33 наличными и по $46,67 акциями United Technologies Corp. Об интересе UTC к Rockwell Collins на рынке говорили с начала года. За этот период акции производителя подорожали в общей сложности на 40%.
Как рассказали участники сделки, после транзакции объем продаж United Tech может достичь $67-$68 млрд. Для сравнения — у Boeing этот показатель составляет $95 млрд.
По информации Reuters, эта сделка стала возможным, в том числе из-за поведения двух крупнейших авиапроизводителей Boeing Co. и Airbus Group SE. Оба гиганта пытаются нарастить прибыль за счет поставщиков и подталкивают тех к снижению цен. Также Boeing в июле заявил о намерении создать собственную компанию для производства электронного авиационного оборудования, что стало бы угрозой для Rockwell Collins. А на прошлой неделе представители Airbus призвали UTC устранить промышленные проблемы, которые задерживали новые поставки самолетов.
По словам аналитиков, покупка акций Rockwell Collins может значительно повысить влияние United Technologies в бизнесе по поставке комплектующих и станет дополнительным рычагом, чтобы противостоять давлению со стороны Airbus и Boeing.
Эта покупка также продолжает волну консолидации среди производителей авиационных компонентов. В начале года французский поставщик авиационных двигателей Safran договорился о покупке производителя Zodiac за 8,7 млрд евро. Затем Rockwell Collins поглотил компанию B/E Aerospace, которая производила предметы интерьера для салонов и санузлов самолетов, за $8,6 млрд. Сделка между Rockwell Collins и UTC станет уже третьей в этом году. Сообщается, что стороны потратили месяц, пытаясь достичь соглашения.
Покупка должна завершиться в третьем квартале 2018 года. После этого в UTC планируют создать новую бизнес-единицу Collins Aerospace Systems. Ее возглавит гендиректор Rockwell Collins Келли Ортберг, а обязанности президента и главного операционного директора будет выполнять Дейв Гитлин, который сейчас руководит UTC Aerospace Systems. Компания будет разрабатывать технологическое оборудование для нового поколения интеллектуальных самолетов. Представители компании сообщают, что эта сделка позволит сэкономить более $500 млн на четвертый год после покупки.
Это будет самое дорогое соглашение в истории авиационной отрасли. Пока по сумме сделки первое место занимает покупка Goodrich ($16,5 млрд). Примечательно, что ее акции тоже приобрела UTC.
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