Объединённая компания «Яндекс.Такси» и Uber планирует провести IPO в 2019 году
Совместная компания Uber и «Яндекс.Такси» рассматривает возможность проведения IPO в первой половине 2019 года — об этом в разговоре с Bloomberg сообщил финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
Что за совместная компания
IPO проведёт совместная компания, которую «Яндекс.Такси» создаст после поглощения бизнеса Uber в России и нескольких соседних странах. О слиянии стало известно в июле — тогда сообщалось, что «Яндекс» и Uber объединят бизнесы по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.
В совместную структуру также перейдет сервис по доставке еды UberEATS, работающий в тех же странах, что и такси-сервисы. Весь проект оценивается в $3,73 млрд, доля Uber в нем составит 36,6%.
Сделка в настоящий момент не завершена — она может быть одобрена только после одобрения антимонопольными ведомствами России и нескольких других стран, и не факт, что разрешение будет получено. Например, Антимонопольная служба России опасается, что новый игрок рынка создаст угрозу конкуренции.
При этом, даже не завершенная сделка уже оказала влияние и на сами компании, и на рынок в целом. В частности, сразу после объявления о слиянии с Uber цена акций «Яндекса» побила исторический рекорд.
Планы
По словам Абовски, в 2018 году «Яндекс» планирует активно инвестировать в сервис доставки еды UberEats — сейчас инженеры работают над интеграцией бэкенда сервисов заказа такси и еды, при этом слияние самих приложений не планируется. Также «Яндекс» тестирует сервис совместных поездок для сотрудников компании. Кроме того, в рамках развития направления доставки еды в ноябре 2017 года компания приобрела сервис Foodfox.
IPO объединенной компании планируется провести на одной из американских бирж. Напомним, акции самого «Яндекса» торгуются на Nasdaq.
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