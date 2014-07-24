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вчера в 17:58

Объединённая компания «Яндекс.Такси» и Uber планирует провести IPO в 2019 году



    Совместная компания Uber и «Яндекс.Такси» рассматривает возможность проведения IPO в первой половине 2019 года — об этом в разговоре с Bloomberg сообщил финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

    Что за совместная компания


    IPO проведёт совместная компания, которую «Яндекс.Такси» создаст после поглощения бизнеса Uber в России и нескольких соседних странах. О слиянии стало известно в июле — тогда сообщалось, что «Яндекс» и Uber объединят бизнесы по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

    В совместную структуру также перейдет сервис по доставке еды UberEATS, работающий в тех же странах, что и такси-сервисы. Весь проект оценивается в $3,73 млрд, доля Uber в нем составит 36,6%.

    Сделка в настоящий момент не завершена — она может быть одобрена только после одобрения антимонопольными ведомствами России и нескольких других стран, и не факт, что разрешение будет получено. Например, Антимонопольная служба России опасается, что новый игрок рынка создаст угрозу конкуренции.

    При этом, даже не завершенная сделка уже оказала влияние и на сами компании, и на рынок в целом. В частности, сразу после объявления о слиянии с Uber цена акций «Яндекса» побила исторический рекорд.

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    Планы


    По словам Абовски, в 2018 году «Яндекс» планирует активно инвестировать в сервис доставки еды UberEats — сейчас инженеры работают над интеграцией бэкенда сервисов заказа такси и еды, при этом слияние самих приложений не планируется. Также «Яндекс» тестирует сервис совместных поездок для сотрудников компании. Кроме того, в рамках развития направления доставки еды в ноябре 2017 года компания приобрела сервис Foodfox.

    IPO объединенной компании планируется провести на одной из американских бирж. Напомним, акции самого «Яндекса» торгуются на Nasdaq.

    В этом нашем материале мы подробно рассказывали о том, как купить акции «Яндекса» на зарубежных биржевых площадках и Московской бирже. Открыть брокерский счет для этого можно дистанционно через «Госуслуги».

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    Метки:
    ITI Capital 140,07
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