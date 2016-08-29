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сегодня в 15:55

Как обманывают трейдеров на биржах криптовалют: расследование Business Insider



    График торгов криптовалюты Vcash, которой манипулировали недобросовестные трейдеры

    Издание Business Insider опубликовало большое расследование о схемах манипуляции ценами альткоинов на некоторых биржах криптовалюту, похожих на операции, которые совершал герой фильма «Волк с Уолл-стрит». Мы перечисляем главные факты из этой статьи.

    О чем речь


    На биржах криптовалют широко распространена схема манипуляции под названием «pump and dump» — она подразумевает сговор ряда трейдеров, которые покупают определенную криптовалюту, а потом начинают скоординированную через чаты в Telegram рекламную кампанию, призванную раскрутить выбранную ими монету.

    На форумах и тематических группах в соцсетях они рассказывают о перспективах валюты, когда поверившие им сторонние трейдеры начинают ее покупать – цена растет. Когда она увеличивается достаточно, вступившие в сговор трейдеры продают свои монеты и прекращают рекламную кампанию. В результате цена быстро падает до первоначальной, а инвесторы «второй волны», поверившие в перспективы купленной криптовалюты оказываются в убытке.

    Журналисты обнаружили схемы pump and dump для раскрутки криптовалют UBQ, VCash, Chill Coin, Magi Coin и Indorse — это только за предыдущие две недели. Все манипуляции проводились на двух биржах — российской Yobit и расположенной в Лас-Вегасе Bittrex.

    Именно схемы Pump and dump реализовывал Джордан Белфорд, ставший прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Стоит отметить, что схемы Pump and dump запрещены на обычных биржах, регулируемых государством, вроде Nasdaq, London Stock Exchange или Московской биржи. Однако в случае бирж криптовалют подобные операции могут являться законными как раз из-за отсутствия в большинстве законодательства, регулирующего торговлю криптовалютами.

    Подробная схема мошенничества


    Сначала в специализированных Telegram-каналах обсуждается координированная скупка конкретной криптовалюты:



    Анонс скама в сообществе PumpKings — после проведения манипуляции опубликован отчет о том, насколько удалось поднять цену альткоина и объем торгов им. Изображение: Business Insider

    Затем участвующие в манипуляции трейдеры начинают раскручивать выбранную монету — они вступают в дискуссии на форумах, в соцсетях, пишут о перспективах валюты на Reddit и т.п. Задача – убедить сторонних инвесторов в том, что рост стоимости монеты оправдан и продолжится в будущем. При этом заранее устанавливается цель — на сколько должна вырасти цена криптовалюты. По ее достижению — участники манипуляции продают купленные альткоины и прекращают активности по раскрутке. В итоге цена очень быстро возвращается к начальному уровню.



    Схема мошенничества: обсуждение в чате, в назначенное время объявляется валюта для координированной скупки, ее цена тут же растет, затем трейдеры пытаются привлечь внимание сторонних инвесторов. Изображение: Business Insider

    Неизвестно, насколько много трейдеров участвуют в таких манипуляциях, однако число подписчиков одного только сообщества Pump King составляет ~15 тысяч. Также трудно подсчитать, сколько в результате такого мошенничества могут заработать принимающие в нем участие трейдеры. Одно ясно точно — в настоящий момент руки организаторов подобных скамов развязаны из-за практического отсутствия регулирования. И напротив, любой, кто организует подобную схему на «обычной» бирже, очень быстро столкнется с проблемами с законом.

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    Метки:
    ITI Capital 141,74
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