Инвесторы снизили финансовую оценку Uber на $18,5 млрд после серии скандалов и хакерских атак

Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITI Capital:

По сообщениям Reuters TechCrunch , японская корпорация SoftBank предлагает Uber приобрести долю в компании. Ранее Uber оценивалась в $68,5 млрд, однако по новому соглашению SoftBank планирует приобрести акции со скидкой в 30%, то есть по оценке 2015 года — примерно $50 млрд. Причина дисконта — череда скандалов вокруг Uber, которая привела в том числе к отставке сооснователя и CEO проекта Трэвиса Каланика.В ходе нового раунда инвестиций продать акции смогут сотрудники и текущие акционеры Uber, владеющие как минимум 10 тысячами акций компании. 2017 год оказался очень сложным для Uber. Вокруг компании регулярно разгорались мощные скандалы. Ниже их краткий список.На протяжение всего года водители активно высказывали свое недовольство политикой компании во многих странах присутствия Uber. К примеру, еще в январе 2017 года суд Сан-Франциско присудил компании штраф в $20 млн — судья посчитал, что в двух десятков городов США Uber вводил будущих водителей в заблуждение насчет будущего заработка. В феврале свои претензии основателю компании Трэвису Каланику высказал лично один из водителей Uber Black — предприниматель поспорил с ним и обвинил в неумении брать ответственность за свою жизнь. После попадания записи спора в интернет возник скандал, и Каланик был вынужден извиниться.В марте 2017 года издание The New York Times рассказало о том, что с 2014 года в Uber существует специализированная программа Greyball — с ее помощью такси-сервис обманывал власти и полицию в городах, где его работа была официально запрещена.Секретное приложение отслеживало заказы поездок от чиновников и полицейских и подменяло реальные автомобили на карте на «автомобили-призраки» или скрывало все доступные машины. Работа приложения была согласована с юристами компании.Кроме того, в апреле водитель конкурирующего с Uber сервиса Lyft также подал на компанию в суд, обвинив в использовании программы для отслеживания действий конкурентов Hell. Предполагается, что этот софт создавал поддельные профили пользователей Lyft, чтобы отслеживать положение машин конкурентов, а также следило за теми водителями, которые работали на оба сервиса.В суд на Uber подавали не только водители — 23 февраля 2017 года иск к компании направила входящая в Alphabet компания-разработчик беспилотных автомобилей Waymo. Компания обвинила бывшего сотрудника Энтони Левандовски в краже конфиденциальных данных, в том числе описания технологии для измерения дальности встречающихся автомобилю объектов — лидара.Позднее Левандовски создал свой стартап Otto, который был куплен Uber. В Waymo посчитали, что запуск Otto был способом скрыть изначальную цель увольнения — переход в Uber, который также занимается разработками в области беспилотных автомобилей. Компания отрицала факт кражи технологий, но сначала Левандовски отстранили от создания лидаров, но затем и вовсе уволили. Одновременно было решено отказаться от использования бренда Otto, якобы из-за претензий канадской Otto Motors.Еще одна мощная волна скандалов, приведшая в итоге к уходу с должности Каланика, была связана с жалобами сотрудниц компании на домогательства со стороны коллег и руководителей. 19 февраля 2017 года бывшая сотрудница Сьюзан Фаулер рассказала об этом в своем блоге, после чего об аналогичных случаях заявили и другие бывшие и действующие сотрудницы Uber.В итоге собственного расследования Uber в начале июня уволила более 20 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах к коллегам по работе. К расследованию привлекли юридическую компанию Perkins Coie, которая изучила более двух сотен жалоб.Также зимой 2017 года в The New York вышло расследование , посвященное корпоративной культуре Uber. Материал основывался на интервью с 30 бывшими и текущими сотрудниками компании — они заявили не только о случаях домогательств, но и общей нездоровой обстановке и внутрикорпоративных конфликтах.22 ноября 2017 года издание Bloomberg рассказало о хакерской атаке на Uber. В результате инцидента злоумышленники украли данные 50 млн пассажиров и водителей сервиса. Кроме того, преступники похитили номера водительских прав примерно 600 тысяч американских водителей. При этом, чтобы предотвратить дальнейшую утечку компания заплатила хакерам $100 тыс. И на протяжение нескольких месяцев скрывала факт утечки.По словам представителей Uber, инвесторы из SoftBank были оповещены об атаке и утечке заранее, еще до публичного разглашения этой информации. Однако это не позволило компании сохранить собственную финансовую оценку на уровне начала года — слишком много скандалов принес ей 2017 год.