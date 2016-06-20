Как в банках: государство застрахует биржевые инвестиции граждан на сумму до 1,4 млн рублей
На прошлой неделе стало известно о том, что в России появится система страхования индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) граждан — соответствующие предложения опубликовал Центробанк РФ. Теперь деньги и ценные бумаги, которые граждане держат на этих счетах, будут застрахованы по аналогии с обычными банковскими вкладами. О том, что такое ИИС, и как будут защищены активы на таких счетах — читайте в нашем новом материале.
Что такое ИИС
ИИС — это брокерский счет, который дает своему владельцу физическому лицу право на налоговые льготы двух различных типов. Индивидуальные инвестиционные счета заработали в России с 1 января 2015 года. Сначала размещать на них можно было до 400 000 руб., но в этом году сумма выросла до 1 млн руб. с возможностью довнесения по 400 000 руб. в течение двух лет.
Одной из основных причин появления нового инвестиционного инструмента стало стремление государства к повышению ликвидности рынка — нужно было привлечь на биржи людей, которые раньше на них не торговали, но обладают достаточными для этого средствами. Владельцам ИИС были предложены два варианта льгот.
Льгота первого типа — налоговый вычет в размере 13% от внесенной суммы — подходит людям, которые не собираются пробовать себя в роли активного инвестора, а хотят просто хранить свои деньги не «дома под подушкой».
Работает это так — если человек в 2017 году внесет на счет, к примеру, 400 тысяч рублей, то ему вернут налоговый вычет в размере 52 тыс. рублей (13%) за этот год. Деньги можно внести даже в декабре, а уже в январе получить вычет. Одновременно нет и запрета на инвестиции — можно использовать деньги с ИИС для торговли на бирже, получать с этого прибыль и сохранить право на получение вычета.
Если владелец индивидуального инвестиционного счета не получал вычет, а использовал счет для торговли на бирже, то по прошествии трех лет прибыль от операций на инвестиционном счете освобождается от подоходного налога.
По данным Московской биржи, по итогам II квартала 2017 года было открыто более 231 тысяч таких счетов. Активны из них 88 тысяч счетов, оборот ИИС на биржевых торгах за это время составил около 20 млрд руб.
Как будет работать страхование
Согласно планам Центробанка, заниматься страхованием ценных бумаг и денег на индивидуальных инвестиционных счетах будет специальная структура, независимая от самого центробанка и Агентства страхования вкладов (АСВ), защищающего вклады граждан в банках. Новый фонд будет наполняться за счет ежеквартальных взносов профессиональных участников рынка (например, брокеров и банков).
Страховка не будет распространяться на рыночные риски — если инвестиции принесут убыток, никто его компенсировать не будет, а вот от банкротства брокера или оказывающего брокерские услуги банка новая система должна защитить.
Объем активов на ИИС, подпадающих под защиту, составит 1,4 млн рублей – по аналогии с условиями по страхованию вкладов. Внедрение системы страхования инвестиций позволит привлечь на рынок новых розничных инвесторов. В конечном итоге Центробанк не хочет давать преимущества трейдерам перед вкладчиками банков.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.