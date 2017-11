Как искать IT вакансии в ЕС

А главная задача — это сделать поиск работы простым и полезным занятием.

Так что же может сделать поиск работы простым и полезным времяпрепровождением?

Так что же делать?

Меньше — это больше!

Так поиск работы становится простым и полезным времяпрепровождением.

подтвердить опыт рекрутера;

установить с ним личный контакт;

при личном беседе/переписке рассказать о кандидатах, их технических навыках и необходимости в визовой поддержке и что хлопоты с визой меркнут на фоне высокого технического уровня кандидатов (вот так буквально, потому что это правда).

Программист считает, что он лучше знает, как программистам удобно искать работу. Даже звучит убедительно, ведь программисты понимают потребности программистов и разделяют общую боль, причиненную рекрутерами.У меня была такая мысль — “Вот сейчас я сделаю так, как должно быть”. Так появился мой проект. Так появляются тысячи проектов, созданных программистами.Большинство из моих идей по совершенствованию процесса трудоустройства оказались заблуждением. Например, идея размещать описание вакансий у себя на сайте. Это звучит как минимум странно, ведь столько платформ именно это и делают. Но довольно опытные рекрутеры не хотят даже думать на тему размещения вакансий. Я не знаю, насколько публикация вакансий выгодна стольким проектам, но я не реализовал этот функционал по той причине, что он не решал главную задачу.Конечно же, я бы создавал описания вакансий только с самой важной и нужной информацией, что сделало бы их чтение интересным процессом (и это было бы очередным наивным заблуждением). Но просматривать каждый день описание вакансий, пусть даже интересных и подобранных специальным алгоритмом (модная тема сегодня) — это не только скучно, но и трудоемко. Но самое важное, что половина таких “сладких” вакансий — пустые закидушки… (этот метод должен быть знаком всем, кому приходилось искать квартиру в аренду). В качестве примера я могу привести собственный случай. В ленте на LinkedIn я увидел объявление: Remote contract job opportunity for a Fullstack Nodejs developer in a London based company. Remote + contract — то что я так давно искал. Я отправил свое резюме и настойчиво просил прислать описание вакансии. В итоге мне ответил другой рекрутер с этой же компании со словами: эта вакансия пока что в планах только…Давайте очень коротко остановимся на том, как происходит поиск работы в ЕС. Вот как это у меня происходило до недавнего времени (несмотря на наличие своего проекта, я ищу работу, так как это и для проекта полезно и 3 года в одной компании — это много для меня)Все начинается с того, что мне нужна новая работа, причем, чем раньше, тем лучше. На этой стадии я уже в проигрыше, но еще не понимаю этого.Итак:Составляю резюме, так как оно устарело потому что я не соблюдал один из принципов поиска работы (работу нужно искать тогда, когда она тебе не очень то и нужна)Причесываю свой LinkedIn аккаунт… Если бы! Я этого никогда не делал, потому что не имел понятия, насколько это мощный инструмент, если уметь им пользоваться.Рассылаю резюме по имеющимся у меня адресам рекрутеров/агентов (которые периодически присылают мне вакансии).Загружаю свое резюме на куче разных агрегаторов резюме и вакансий. Это самый надежный способ обеспечить себе приток спама на следующих пару месяцев.Просматриваю вакансии на stackoverflow и отправляю резюме на понравившиеся, но как же меня утомляет придумывать cover letter под каждую вакансию, а тем более заполнять формы, являющиеся частью подачи заявки на вакансию, отвечая, например на такой вопрос: “Опишите, как бы вы реализовали на JavaScript сохранение и воспроизведения действий пользователя на сайте”. Это же сколько времени нужно потратить, а возможно никто даже и не прочтет!Довольно скоро я получаю звонки от рекрутеров. Они проводят со мной ознакомительные беседы, спрашивают о моем опыте, хотя это все есть в резюме…Еще им нравится звонить в рабочее время, когда у меня нет времени на общение или оно сильно ограничено. Такие рекрутеры иногда пишут на почту “Я не смог к вам дозвониться… один из моих супер клиентов ищет JavaScript инженера… ”. Но еще чаще они звонят повторно в тот же день до истечения рабочего времени или на следующий день и если я не ответил, они больше не перезванивают.Некоторые присылают описание вакансий и если какая-то меня заинтересовала, я отвечаю им и … как минимум половина даже не отписывает и не звонит. А я думал, что программистов катастрофически не хватает…Далее рекрутеры, с которыми я установил голосовой контакт, предлагают мне вакансии и если мне вакансия понравилась, мы договариваемся о первом интервью. Чаще всего доступность работодателя в приоритете, но не так сложно откорректировать время, чтобы было удобно и мне.После первого удачного интервью рекрутеры задают “хитрый” вопрос о том, интервьюируюсь ли я с другими компаниями в данный момент. Этот вопрос является хитрым потому, что на него отвечаешь в стиле “да, у меня много предложений” полагая, что так рекрутер посчитает меня еще более ценным кандидатом и скажет об этом компании, в которой я успешно прошел первое интервью и они, минуя техническое интервью, сразу же сделают мне предложение по работе с зарплатой на 30% выше, чем я хотел попросить.Но на самом деле это все равно что признаться девушке на первом свидании, что ваш новый BMW в кредите не следующие 5 лет.Рекрутер теряет интерес, если понимает, что конкурирует за вас с другими сотрудниками по цеху. Помните, я выше писал о том, начиная активный поиск работы я уже в проигрыше. Логика тут в том, что если мне работа нужна срочно, я постараюсь сказать об этом как можно большему кругу рекрутеров и компаний, полагая, что это должно увеличить мои шансы. Но по факту, это создает очень много лишней работы для меня, много ненужных интервью и тестовых заданий и отбивает интерес у опытных рекрутеров работать со мной.Такой подход к поиску работы порождает автоматизированные рассылки спама с неподходящими вакансиями от рекрутеров, которые не читают резюме, потому что его читают программы для автоскрининга.Как я могу ожидать профессионального подхода со стороны рекрутеров, если я собственноручно и добровольно делаю себя непривлекательным для них?Нет ничего плохого в том, что вам работа нужна как можно быстрее. Так бывает. Плохо тогда, если каждая новая работа нужна здесь и сейчас. Это значит, что подход неверный и его нужно менять.Если так сложились обстоятельства, что нужно сменить работу в обозримом будущем, не стоит об это всем знать. Об этом нужно знать только тем, кто может и хочет помочь.Как найти таких рекрутеров? Это не так сложно. Если не делать ошибок, которые я выше описал и не трубить во все трубы вместо сотрудничества с одним или несколькими рекрутерами (например, если вы рассматриваете разные страны и вероятно у одного рекрутера не будет вакансий по всем интересующим вас странам).Интересно, что даже премиум подписка на LinkedIn имеет ограничение по количеству inMail. Это сделано для того, чтобы ограничить поток спама от чересчур “активных” кандидатов. Видите, какая это серьезная проблема?Искать рекрутеров стоит через LinkedIn (знаю, что он заблокирован, но продолжу). Необходимо наполнить его подробной информацией. Далее, даже с бесплатной подпиской доступен простой поиск, например по ключевому слову “IT recruiter” и указать интересующие страны. Если у рекрутера подпись IT recruiter — просмотрите его аккаунт и проситесь к нему в контакты. Часто бывают подписи с указанием технологий, например Helping talented JavaScript engineers with jobs in Germany. Если вы JavaScript engineer/developer, такой рекрутер вас гарантированно добавит. Так шаг за шагом будете находить рекрутеров и далее уже в общении с ними вы поймете, с кем вам интересно искать работу.Или можете воспользоваться моим проектом. О том, как он работает сейчас, я напишу далее в этой статье.Но в идеале, искать работу лучше тогда, когда она особо и не нужна. Это называется пассивный поиск работы. Он открывает вам доступ к рекрутерам, который могут помочь вам не спеша найти действительно интересную работу, возможно даже в компании или стране, о которой вы и не задумывались.Как же так получается, что кандидат, который уже хорошо трудоустроен, является таким ценный для рекрутеров?“По статистике большинство опытных агентств по трудоустройству закрывают львиную долю поступающих вакансий из своей внутренней базы”Однажды устроив кандидат на работу, обеспечив ему положительный опыт поиска работы, рекрутер автоматически обеспечиваете себе едва ли не 100% повторное размещение этого кандидата через 2-3 года. Есть такая статистика, что опытный рекрутер может превратить из 25 пассивных кандидатов как минимуму 5 в активных.Работая с такими рекрутерами, вы будете получать должный уровень сервиса, что практически невозможно при активном поиске.Вот так просто, без спешки и необходимости делать быстрый выбор, вы получаете возможность буквально подобрать себе новую вакансию чуть ли не на заказ (почти как смокинг).При пассивном поиске работы никто не будет ожидать от вас принятия быстрого решения, никто не будет спамить и донимать звонками. Если вы посчитаете, что вакансия интересна, вы сможете пройти интервью и с каждым таким разом у вас будет возможность находить свои слабые места и устранять их. А может даже корректировать направление вашей карьеры, потому что процесс интервью на самом деле очень полезен для развития технических навыков.Но если вы совершенно точно знаете, что не собираетесь менять работу, я рекомендую не заниматься пассивным поиском работы. Не стоит подавать ложные надежды.Теперь я коротко напишу о проекте itRabota и как вышеупомянутое ложится в его новую стратегию.На данный момент проект дает возможность напрямую работать с рекрутерами, но уже не только с теми, кого я давно знаю! Теперь я также продвигаю профили кандидатов рекрутерам, которых нахожу и проверяю через LinkedIn. Это больше подходит для активных кандидатов.Продвижение заключается в том, что на основании статистики просмотра профилей я принимаю решение искать рекрутеров, которые специализируются на конкретных технологиях. Например, если у меня есть JavaScript программисты с недостаточным количеством запросов контактных данных, я ищу рекрутеров, которые специализируются на фронтенд. Статистика просмотров и запросов контактов профиля вскоре также будет доступна кандидатам.Цель проверки рекрутеров в следующем:Это также позволяет мне избежать распространения личных данных кандидатов кому-то еще кроме рекрутеров.Недавно я обновил функционал создания профиля с целью сделать его максимально быстрым и понятным (изменения были сделаны на основе GA и собранной статистики с использованием инструмента для анализа действий посетителей сайта).Появилась возможность просто загрузить резюме без регистрации.В случае регистрации через LinkedIn, публичная информация будет импортирована автоматически для экономии времени.Разумеется, есть возможность указать, находитесь ли вы активном или пассивном поиске работы. Это будет четким индикатором для рекрутеров, и профиль пассивных кандидатов будет доступен тем рекрутерам, которые хотят и умеют работать с пассивными кандидатами.Еще есть такой важный момент. Часто у кандидатов может возникать вопрос, что происходит тогда, когда рекрутеры не звонят. Занимается ли кто-то подбором вакансии или уже все забыли?Ответить на этот вопрос довольно сложно… если только вы не пассивно ищете работу сотрудничая с одним рекрутером, который заинтересован найти вам именно такую вакансию, ради которой вы готовы будете на перемены.Также я работаю на внедрением рейтинга для рекрутеров. Интересно, что идея принадлежит нескольким рекрутерам, с кем я работаю.Дополнительным и очень важным бонусом в работе с ограниченным количеством рекрутеров является то, что я могу быть с ними в постоянном контакте или другими словами — держать руку на пульсе. Узнавать от них положение дел по кандидатам и собирать из первых уст статистику по самым популярным технологиям/трендам и делиться ней с кандидатами.Как и раньше, все услуги для кандидатов бесплатные. Пользуясь возможностью, хочу выразить благодарность всем ребятам, кто давали интересные советы по улучшению проекта или информировали о проблемах, которые я смог быстро устранить. Спасибо!!!За новостями проекта вы можете следить в FB или VK группах.PS:Поскольку может возникнуть мысль, что я делаю что-то наподобие LinkedIn, вот мой ответ: принципиальное отличие в контроле уровня конкуренции. На LinkedIn тысячи конкурирующих рекрутеров и это большая проблема них. Для меня важно не количество рекрутеров, а как эффективно они помогают моим кандидатам. Ведь кандидату нужна работа, а рекрутеру — уверенность, что взамен на высокий уровень сервиса он не окажется у разбитого корыта.