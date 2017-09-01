Как звезда бразильских сериалов случайно помогла открыть IT-компанию в России
1 сентября 2008 года, ровно девять лет назад, у ITSumma появился первый офис в Иркутске. Мы считаем этот день одним из трех дней рождения компании — есть еще день официальной регистрации юрлица и день, когда звезда мыльных опер пришла на ток-шоу в прайм-тайм Бразилии и рассказала о сайте makemebabies.com, на который тут же устремился мощный поток посетителей и который поэтому стал одним из наших первых клиентов. На сайт можно было загрузить две фотографии, они смешивались, и выдавалась фотография ребенка, который получился бы у людей на фото.
В нашем блоге мы пишем о технологиях, своих разработках, интересных мыслях, но сегодня я хотел бы порассуждать о том, почему успех — это почти всегда случайность. В том числе и появление ITSumma — это случайное стечение обстоятельств. Под катом — мои мысли об этом и история создания компании.
На одной из конференций, где предприниматели рассказывали о своих историях успеха, я обратил внимание на один интересный момент — практически все они рассказывали, что бизнес получился случайно. Это довольно интересно — никто не говорит о том, что осознанно шел к тому, чтобы сделать тот или иной бизнес. Я задумался — всегда ли случайность является основным фактором успеха, или это специфика характера личности привела к тому, что в конце концов им «повезло»? Можно ли человеку самому научиться думать и вести себя так, чтобы такие «случайности» происходили?
В 2008 году мой друг, который в то время жил в Санкт-Петербурге, занимался разработкой программного обеспечения, распознающего лица. Вместе со своими партнерами из Израиля они запустили сайт makemebabies.com.
Статью о сайте на Mashable прочитала звезда бразильских сериалов, загрузила фотографии, и абсолютно случайно у нее получился ребенок, один в один похожий на их маленького сына. Она пришла с этой фотографией на вечернее ток-шоу в Бразилии. За несколько часов на сайт зашло три миллиона человек, сайт упал. Я в то время занимался системным администрированием на фрилансе, друзья позвонили мне и попросили помочь. Практически двое суток я не спал, пытаясь не дать сайту упасть. А потом ребята попросили поддерживать сайт постоянно и помочь им разработать новый, чтобы больше не падал. Так появилась наша компания.
Потом эти друзья из Израиля приезжали к нам в Иркутск, и мы всё шутили: подумать только, продюсер того бразильского телешоу до сих пор не знает, сколько жизней он изменил, сам того не предполагая. Один из них теперь занимается производством гитар, и его новая модель — ожидаемее новых моделей Fender в 2017 году. Гитары он начал делать на деньги, которые заработал от того совместного предприятия, получившего случайный успех.
Первый «большой» клиент ITSumma пришел к нам тоже, можно сказать, случайно — в дата-центр, где он обслуживался, ударила молния. Сегодня нам исполнилось девять лет, и я до сих пор не понимаю, как нам удалось пройти этот путь к успешному бизнесу.
Сейчас в ITSumma работают 60 человек, у нас есть офисы в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге и мы пытаемся открыть офис в США
Как-то еще более рациональные люди, чем я, объяснили мне — суть в том, что я просто не замечаю «неудачные» события, они просто считаются обычной жизнью, а когда случается что-то «особенное» — ты обращаешь на это внимание. Что «везение» зависит от количества неудачных попыток, которые ты перед этим совершил.
И тут я понял одно из самых главных решений для себя. Когда что-то не получается в первый, второй или третий раз, это еще не означает полный провал; это означает лишь то, что в следующий раз может получиться. У многих успешных предпринимателей есть истории неудач — очень редко бывает, что кому-то везет с самого начала. Основатель финской студии Rovio Питер Вестербакка с друзьями сделал десятки неудачных игр, и только с Angry birds прославился на весь мир, заработав миллионы долларов. Мало кто знает, что перед тем, как основать Microsoft, Билл Гейтс с Полом Алленом, учась в старших классах уже пробовали создать компанию, разрабатывая устройства для количества проезжающих машин в их родном Сиэтле. Устройство не заработало, но именно совместный опыт работы, разработки ПО дали Гейтсу и Аллену возможность три года спустя создать Microsoft. Неудачи случались и с Марком Цукербергом, и с Сергеем Брином, и с многими другими.
Нужно перестать относиться к неудачам как к проблеме, а думать так: «Сейчас не повезло, но это приближает меня к успеху». И тогда обязательно повезет. То есть прийти к успеху можно только если постоянно что-то делать, и если продолжать двигаться вперед — рано или поздно, но «удача» придет. Если ты останавливаешься после первой же попытки — да, почти наверняка чуда не произойдет. Но если ты сделал, скажем, сто попыток, то с одной из этих попыток точно что-то получится.
В нашем блоге мы пишем о технологиях, своих разработках, интересных мыслях, но сегодня я хотел бы порассуждать о том, почему успех — это почти всегда случайность. В том числе и появление ITSumma — это случайное стечение обстоятельств. Под катом — мои мысли об этом и история создания компании.
На одной из конференций, где предприниматели рассказывали о своих историях успеха, я обратил внимание на один интересный момент — практически все они рассказывали, что бизнес получился случайно. Это довольно интересно — никто не говорит о том, что осознанно шел к тому, чтобы сделать тот или иной бизнес. Я задумался — всегда ли случайность является основным фактором успеха, или это специфика характера личности привела к тому, что в конце концов им «повезло»? Можно ли человеку самому научиться думать и вести себя так, чтобы такие «случайности» происходили?
В 2008 году мой друг, который в то время жил в Санкт-Петербурге, занимался разработкой программного обеспечения, распознающего лица. Вместе со своими партнерами из Израиля они запустили сайт makemebabies.com.
Статью о сайте на Mashable прочитала звезда бразильских сериалов, загрузила фотографии, и абсолютно случайно у нее получился ребенок, один в один похожий на их маленького сына. Она пришла с этой фотографией на вечернее ток-шоу в Бразилии. За несколько часов на сайт зашло три миллиона человек, сайт упал. Я в то время занимался системным администрированием на фрилансе, друзья позвонили мне и попросили помочь. Практически двое суток я не спал, пытаясь не дать сайту упасть. А потом ребята попросили поддерживать сайт постоянно и помочь им разработать новый, чтобы больше не падал. Так появилась наша компания.
Потом эти друзья из Израиля приезжали к нам в Иркутск, и мы всё шутили: подумать только, продюсер того бразильского телешоу до сих пор не знает, сколько жизней он изменил, сам того не предполагая. Один из них теперь занимается производством гитар, и его новая модель — ожидаемее новых моделей Fender в 2017 году. Гитары он начал делать на деньги, которые заработал от того совместного предприятия, получившего случайный успех.
Первый «большой» клиент ITSumma пришел к нам тоже, можно сказать, случайно — в дата-центр, где он обслуживался, ударила молния. Сегодня нам исполнилось девять лет, и я до сих пор не понимаю, как нам удалось пройти этот путь к успешному бизнесу.
Сейчас в ITSumma работают 60 человек, у нас есть офисы в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге и мы пытаемся открыть офис в США
Как-то еще более рациональные люди, чем я, объяснили мне — суть в том, что я просто не замечаю «неудачные» события, они просто считаются обычной жизнью, а когда случается что-то «особенное» — ты обращаешь на это внимание. Что «везение» зависит от количества неудачных попыток, которые ты перед этим совершил.
И тут я понял одно из самых главных решений для себя. Когда что-то не получается в первый, второй или третий раз, это еще не означает полный провал; это означает лишь то, что в следующий раз может получиться. У многих успешных предпринимателей есть истории неудач — очень редко бывает, что кому-то везет с самого начала. Основатель финской студии Rovio Питер Вестербакка с друзьями сделал десятки неудачных игр, и только с Angry birds прославился на весь мир, заработав миллионы долларов. Мало кто знает, что перед тем, как основать Microsoft, Билл Гейтс с Полом Алленом, учась в старших классах уже пробовали создать компанию, разрабатывая устройства для количества проезжающих машин в их родном Сиэтле. Устройство не заработало, но именно совместный опыт работы, разработки ПО дали Гейтсу и Аллену возможность три года спустя создать Microsoft. Неудачи случались и с Марком Цукербергом, и с Сергеем Брином, и с многими другими.
Нужно перестать относиться к неудачам как к проблеме, а думать так: «Сейчас не повезло, но это приближает меня к успеху». И тогда обязательно повезет. То есть прийти к успеху можно только если постоянно что-то делать, и если продолжать двигаться вперед — рано или поздно, но «удача» придет. Если ты останавливаешься после первой же попытки — да, почти наверняка чуда не произойдет. Но если ты сделал, скажем, сто попыток, то с одной из этих попыток точно что-то получится.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.