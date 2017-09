Ожидание длиной в 15 лет. Nginx Application Server

Установка

[unit] name=unit repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/7/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1

# yum install unit

# sudo apt-key add nginx_signing.key

deb http://nginx.org/packages/ubuntu/ xenial unit deb-src http://nginx.org/packages/ubuntu/ xenial unit

# apt-get update # apt-get install unit

curl --unix-socket ./control.unit.sock http://localhost/

curl -X PUT -d @/path/to/start.json --unix-socket ./control.unit.sock http://localhost/

location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8300; proxy_redirect http://127.0.0.1:8300/ /; proxy_read_timeout 60s; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; } location ~ \.php$ { proxy_pass http://127.0.0.1:8300; proxy_redirect http://127.0.0.1:8300/ /; proxy_read_timeout 60s; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; }

location = / { proxy_pass http://127.0.0.1:8601; proxy_redirect http://127.0.0.1:8601/ /; proxy_read_timeout 60s; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; break; } location / { try_files $uri /bitrix/urlrewrite.php =404; proxy_pass http://127.0.0.1:8600; proxy_redirect http://127.0.0.1:8600/ /; proxy_read_timeout 60s; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; }

curl -sS -X PUT -d @/path/to/server.config http://127.0.0.1:8443/

{ "applications": { "laravel": { "type": "php 7.0", "user": "nobody", "group": "nobody", "workers": 2, "root": "/var/www/vhosts/laravel/public", "script": "index.php", }, "plain": { "type": "php 7.0", "user": "nobody", "group": "nobody", "workers": 2, "root": "/var/www/vhosts/test", "index": "index.php" }, "bitrix": { "type": "php 5.6", "user": "nobody", "group": "nobody", "workers": 2, "root": "/var/www/vhosts/bitrix", "script": "/bitrix/urlrewrite.php" }, "bitrix_index": { "type": "php 5.6", "user": "nobody", "group": "nobody", "workers": 2, "root": "/var/www/vhosts/bitrix", "script": "index.php" } },

"listeners": { "*:8300": { "application": "laravel" }, "*:8500": { "application": "plain" }, "*:8600": { "application": "bitrix" }, "*:8601": { "application": "bitirx_index" } } }

Начиная с момента появления Nginx в 2004 году, мы все задавались вопросом: когда же на nginx можно будет запускать приложения? Мы запускали PHP в php-fpm и на апаче, запускали Python через uWSGI, иногда жили с Apache, а если нам нужны были разные версии PHP — жили с зоопарком из FPM-ов.Только что на конференции NginxConf в Портленде Nginx, Inc. объявил о запуске Nginx Application Platform. ITSumma тестировала один из его компонентов, собственно сам Application Server под названием Nginx Unit с закрытой версии. В этом посте мы расскажем о том, как выглядит Nginx Unit, и как на нем запускать приложения.Nginx Unit — это сервер приложений для веба, позволяющий запускать веб-приложения, написанные на различных языках программирования (php, python, go). Этот инструмент достаточно легок и позволяет на лету переконфигурировать настройки и количество приложений по мере необходимости при разработке.Поддерживаемые на текущий момент платформы:Python 2.6, 2.7, 3PHP 5, 7Go 1.6 or laterВажная и крутая возможность для людей с зоопарком платформ: разные версии одной и той же платформы можно запустить в рамках одного конфига, одного аппсервера — прощай, зоопарк PHP-FPM-ов.Исходный код проекта загружен на Гитхаб Что классно и интересно: ребята загрузили на Гитхаб код начиная с первого коммита и обещают принимать пулл-реквесты в классическом для Гитхаба стиле. Среди всего прочего можно посмотреть историю, логику и стиль разработки — очень интересно.Важно: текущая версия все еще бета, с огромным количеством отладочного кода, который добавляет свой оверхед. В следующих версиях обещают значительную оптимизацию, которая должна переплюнуть текущие апп-серверы по производительности.Пакеты сейчас доступны для CentOS 7.0 и Ubuntu 16.04 LTS1. Создайте файл /etc/yum.repos.d/unit.repo со следующим содержимым:2. Запустите установку пакета:1. Скачайте PGP-ключ NGINX , Inc.2. Добавьте ключ в связку ключей apt. После этого не должно быть оповещений об отсутствующем PGP-ключе во время установки Unit.3.4. Добавьте в конец файла /etc/apt/sources.list строки:5. Скачайте Unit:Nginx Unit состоит из нескольких служебных процессов (master/controller/router) и непосредственно самих процессов-приложений. Конфигурация производится через REST API, через юникс сокет unit.control.sock.Получение текущего конфигаЗагрузка новогоКонфигурация состоит из набора приложений (application) и воркеров (listener).Рассмотрим запуск приложения на примере запуска «1С-Битрикс» и Laravel:Фронтэндом выступает классический nginx, а бэкэндом — Nginx Unit. Сейчас каждое «приложение» Nginx Unit для PHP подразумевает одну точку входа. В случае с Битриксом их может быть две — urlrewrite.php и index.php, соответственно в бете — нужно либо объединить эту логику в один файл в коде, либо запускать два приложения. В ближайших версиях Nginx Unit ребята обещают сделать роутинг, чтобы избежать этой проблемы.Конфигурация для Laravel:Конфигурация для «1С-Битрикс»:Для замены конфигурации запускаемВ настоящий момент конфигурацию надо подгружать при запуске апп-сервера, в следующих версиях Unit будет сохранять загруженную конфигурацию при перезапуске.8443 — порт по умолчанию апп-сервера.Сначала перечисляем приложения, при этом для каждого приложения указываем версию интерпретатора. В качестве точки входа можно указать параметр index (и тогда скрипт будет браться из строки запроса), или, в случае точки входа, script — и тогда запросы будут идти на конкретный скрипт. Опять же, обратите внимание, для «1С-Битрикс» запускаются два приложения:Конфиг:Затем апы вешаются на порты:Мы все ждали этого довольно давно, однако давайте все-таки рассмотрим случаи, когда Unit принесет серьезное преимущество:Пока Application Platform еще бета, но уже можно пробовать и готовить свои конфигурации к продакшену. Ждем дальнейших новостей!