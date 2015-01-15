Регистрация
168,84
Рейтинг
Инфосистемы Джет
Компания
сегодня в 08:59 Администрирование

Про МАССИВный ночник Pure Storage и счастливую пиарщицу



    Всем привет! Ниже вас ждет история о том, как покупка лампы обернулась приездом одной из самых долгожданных новинок в сфере СХД — массива Pure Storage. Осторожно, много фото!

    Эта история началась с того, что наша милая PR-менеджер Галя заказала на AliExpress ночник. Ну, знаете, такую небольшую лампу, призванную создавать ощущение уюта по ночам.

    Через месяц ей доставили вот такую коробку:



    Галя даже поднять её не смогла — пришлось звать нас с тележкой:



    Открыв коробку, мы немало удивились — это же первая в России СХД Pure Storage FlashArray, модель //m20 с 38 Тб Flash (почему – читайте здесь)!

    Как говорится, шутки в сторону, давайте рассмотрим полученный аппарат. Массив состоит из двух контроллеров в одном шасси высотой 3U. Модули SSD устанавливаются в контроллерное шасси pack’ами по 10 модулей. Дополнительные дисковые полки тоже состоят из двух pack'ов. m20 расширяется до 40 SSD-модулей, ниже мы подробно расскажем о них.

    При объёме SSD-модуля в 7 Tб и при включенной дедупликации с компрессией можно получить на почти базовой модели более 250 TБ эффективной емкости. Неплохо.

    Массив Pure Storage m20 без передней панели:



    Конкретно в наш массив установлен один capacity pack из 10 модулей SSD по 3,8 Tб каждый. Это дает чуть меньше 21 Тб места для уникальных данных, или 63—100 Тб с учетом технологий дедупликации и сжатия.

    Коробку при транспортировке немного помяли, на производительность массива это не повлияло. Почта России с AliExpress — что поделать. Хорошо еще, что в почтовый ящик не засунули :)



    И вот, наконец, мы приступили к «вскрытию». Массив упакован качественно, на фото видно подробную инструкцию по установке.



    Посередине лежит коробка с лицевой панелью, справа — с кабелями питания и KVM.



    Распаковываем коробки, достаём лицевую панель и монтажные рельсы:



    «Ну и лампа! — недоумевает Галя. — Куда же я такую поставлю?»



    m20 R2 упакован в полиэтилен, для дополнительной защиты лицевая часть массива защищена картоном.



    Tefal Pure Storage: мы заботимся о вас:



    На лицевой стороне, помимо SSD-модулей, расположены модули NVRAM. В m20 R2 устанавливается два NVRAM по 8 Гб каждый. NVRAM и SSD закручиваются винтами со шлицем torx, что предотвращает возможность случайно достать не тот модуль.



    Ребята даже отвертку специально для этого приложили!



    Выдвижная бирка с серийным номером — удобное решение. К сожалению, встречается не на каждом сервере или СХД.



    Откручиваем винты и достаём NVRAM и SSD-модули.



    NVRAM-модуль отдельно. Как видно, много места в контроллерном шасси он не занимает.



    Обещанный SSD-модуль объёмом 3,8 Тб вблизи. На самом деле он состоит из двух SSD-дисков Samsung PM863a, каждый объёмом 1,92 TБ. Диски выполнены по технологии V-NAND.



    Производителем Pure Storage заявлен выпуск новых моделей СХД с дисками NVMe. После выхода новых моделей можно произвести обновление имеющейся m20 R2 до NVMe без потери данных. Отвечает за такой апгрейд технология Pure EverGreen, позволяющая «на ходу» модернизировать любой контроллер в старшую модель.

    А вот так выглядит массив сзади:



    Слева видны два блока питания, остальное пространство занимают два контроллера m20 R2.

    Давайте подробно рассмотрим порты массива:



    Для подключения дисковых полок используются порты Mini SAS HD, работающие на скорости 12 Гбит/с.

    Для управления массивом предназначены порты 1 Гбит Ethernet ETH0. Порт 1 Гбит Ethernet ETH1 можно использовать как для управления, так и для репликации.

    Порты ETH2 и ETH3 (10 Гбит Ethernet optical) — только для репликации. В массивах Pure Storage доступна асинхронная репликация, а также построение катастрофоустойчивого хранилища — ActiveCluster. ActiveCluster реализует синхронную репликацию логических томов массивов в режиме Active/Active, то есть операции чтения/записи можно производить на реплицируемые логические тома обоих массивов одновременно.

    Порты FC работают на максимальной скорости 16 Гбит/с. Для портов Ethernet (iSCSI) доступна скорость в 40 Гбит/с — таким образом, порты ввода/вывода больше не будут узким местом массива.

    Тем временем Галя пытается понять, как же включить эту чертову лампу:



    Достаём контроллер из шасси:



    Контроллер m20 R2 без крышки выглядит вот так:



    В каждом контроллере установлено по два CPU Intel Xeon. Далеко не каждый All-Flash массив (особенно младших моделей) может похвастаться двумя процессорами на контроллер.

    Справа видны back-end порты подключения контроллера к общей шине, рядом установлена система охлаждения (занимает всю ширину контроллера), слева — карты портов ввода/вывода. Далее мы рассмотрим всё это подробнее.

    Процессор и RAM контроллера крупным планом:



    Снимаем карту с портами ввода/вывода 10 Гбит Ethernet. Компоненты монтируются/демонтируются удобно, ничего не мешает.

    Посадочное место карты ввода/вывода и её разъём подключения:



    А вот сама карта ввода/вывода с портами 10 Гбит Ethernet:



    Обратите внимание, карта FC 16 Гбит/с имеет собственную систему охлаждения:



    Back-end порты контроллера с системой охлаждения:



    Устанавливаем контроллер на рабочее место:



    Блоки питания мощностью 1200 Вт совмещены с вентиляторами. Недлинные, много полезного места в контроллерном шасси не занимают.



    Блок питания крупным планом:



    Консольный (KVM) кабель имеет множество портов для подключения:



    Перейдём непосредственно к монтажу. Pure Storage использует оригинальные ручки для переноски массива. В процессе монтажа они отстёгиваются (главное — потом их не потерять).



    Крепления монтажных рельс выполнены новаторским способом:



    Монтажные рельсы целиком:



    Удобнейшие защёлки на монтажных рельсах, весь монтаж не займёт больше 2 минут.



    Устанавливаем массив в стоечный шкаф вдвоём, всё строго по инструкции :)



    Pure m20 R2 в стоечном шкафу без лицевой панели…



    … устанавливаем лицевую панель — массив готов к включению!



    Первый в России массив Pure Storage включен!



    Дизайн и подсветка лицевой панели яркие, очень выделяются в ряду шкафов. Сразу видно, что вы владелец Pure Storage.

    С закрытыми дверьми выглядит еще лучше:



    «Шумноват ночник. Но светит хорошо!» ;)



    Кажется, Галя довольна!



    Специалисты по системам хранения данных, компания «Инфосистемы Джет»
    Метки:
    Инфосистемы Джет 168,84
    Компания
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Комментарии 3
    • 0
      Pult это ты?
      • +1
        Специально приложенная отвёртка это конечно хорошо, но закреплённый на каждом сервере ключ-отвёртка, как например делает HP, намного лучше и удобнее.
        • 0
          мало фоток пиарщицы

          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

          Информация
          • Дата основания 1991 год
          • Локация Москва
            Россия
          • Сайт jet.su
          • Численность 1001–5000 человек
          • Дата регистрации 02 апреля 2014
          Ссылки
          Facebook
          ВКонтакте
          Блог на Хабрахабре
          Самое читаемое
          Интересные публикации

          Аккаунт

          Разделы

          Информация

          Услуги

          Приложения

          © 2006 – 2017 «TM»
          Служба поддержки
          Мобильная версия