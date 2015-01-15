Про МАССИВный ночник Pure Storage и счастливую пиарщицу
Всем привет! Ниже вас ждет история о том, как покупка лампы обернулась приездом одной из самых долгожданных новинок в сфере СХД — массива Pure Storage. Осторожно, много фото!
Эта история началась с того, что наша милая PR-менеджер Галя заказала на AliExpress ночник. Ну, знаете, такую небольшую лампу, призванную создавать ощущение уюта по ночам.
Через месяц ей доставили вот такую коробку:
Галя даже поднять её не смогла — пришлось звать нас с тележкой:
Открыв коробку, мы немало удивились — это же первая в России СХД Pure Storage FlashArray, модель //m20 с 38 Тб Flash (почему – читайте здесь)!
Как говорится, шутки в сторону, давайте рассмотрим полученный аппарат. Массив состоит из двух контроллеров в одном шасси высотой 3U. Модули SSD устанавливаются в контроллерное шасси pack’ами по 10 модулей. Дополнительные дисковые полки тоже состоят из двух pack'ов. m20 расширяется до 40 SSD-модулей, ниже мы подробно расскажем о них.
При объёме SSD-модуля в 7 Tб и при включенной дедупликации с компрессией можно получить на почти базовой модели более 250 TБ эффективной емкости. Неплохо.
Массив Pure Storage m20 без передней панели:
Конкретно в наш массив установлен один capacity pack из 10 модулей SSD по 3,8 Tб каждый. Это дает чуть меньше 21 Тб места для уникальных данных, или 63—100 Тб с учетом технологий дедупликации и сжатия.
Коробку при транспортировке немного помяли, на производительность массива это не повлияло. Почта России с AliExpress — что поделать. Хорошо еще, что в почтовый ящик не засунули :)
И вот, наконец, мы приступили к «вскрытию». Массив упакован качественно, на фото видно подробную инструкцию по установке.
Посередине лежит коробка с лицевой панелью, справа — с кабелями питания и KVM.
Распаковываем коробки, достаём лицевую панель и монтажные рельсы:
«Ну и лампа! — недоумевает Галя. — Куда же я такую поставлю?»
m20 R2 упакован в полиэтилен, для дополнительной защиты лицевая часть массива защищена картоном.
На лицевой стороне, помимо SSD-модулей, расположены модули NVRAM. В m20 R2 устанавливается два NVRAM по 8 Гб каждый. NVRAM и SSD закручиваются винтами со шлицем torx, что предотвращает возможность случайно достать не тот модуль.
Ребята даже отвертку специально для этого приложили!
Выдвижная бирка с серийным номером — удобное решение. К сожалению, встречается не на каждом сервере или СХД.
Откручиваем винты и достаём NVRAM и SSD-модули.
NVRAM-модуль отдельно. Как видно, много места в контроллерном шасси он не занимает.
Обещанный SSD-модуль объёмом 3,8 Тб вблизи. На самом деле он состоит из двух SSD-дисков Samsung PM863a, каждый объёмом 1,92 TБ. Диски выполнены по технологии V-NAND.
Производителем Pure Storage заявлен выпуск новых моделей СХД с дисками NVMe. После выхода новых моделей можно произвести обновление имеющейся m20 R2 до NVMe без потери данных. Отвечает за такой апгрейд технология Pure EverGreen, позволяющая «на ходу» модернизировать любой контроллер в старшую модель.
А вот так выглядит массив сзади:
Слева видны два блока питания, остальное пространство занимают два контроллера m20 R2.
Давайте подробно рассмотрим порты массива:
Для подключения дисковых полок используются порты Mini SAS HD, работающие на скорости 12 Гбит/с.
Для управления массивом предназначены порты 1 Гбит Ethernet ETH0. Порт 1 Гбит Ethernet ETH1 можно использовать как для управления, так и для репликации.
Порты ETH2 и ETH3 (10 Гбит Ethernet optical) — только для репликации. В массивах Pure Storage доступна асинхронная репликация, а также построение катастрофоустойчивого хранилища — ActiveCluster. ActiveCluster реализует синхронную репликацию логических томов массивов в режиме Active/Active, то есть операции чтения/записи можно производить на реплицируемые логические тома обоих массивов одновременно.
Порты FC работают на максимальной скорости 16 Гбит/с. Для портов Ethernet (iSCSI) доступна скорость в 40 Гбит/с — таким образом, порты ввода/вывода больше не будут узким местом массива.
Тем временем Галя пытается понять, как же включить эту чертову лампу:
Достаём контроллер из шасси:
Контроллер m20 R2 без крышки выглядит вот так:
В каждом контроллере установлено по два CPU Intel Xeon. Далеко не каждый All-Flash массив (особенно младших моделей) может похвастаться двумя процессорами на контроллер.
Справа видны back-end порты подключения контроллера к общей шине, рядом установлена система охлаждения (занимает всю ширину контроллера), слева — карты портов ввода/вывода. Далее мы рассмотрим всё это подробнее.
Процессор и RAM контроллера крупным планом:
Снимаем карту с портами ввода/вывода 10 Гбит Ethernet. Компоненты монтируются/демонтируются удобно, ничего не мешает.
Посадочное место карты ввода/вывода и её разъём подключения:
А вот сама карта ввода/вывода с портами 10 Гбит Ethernet:
Обратите внимание, карта FC 16 Гбит/с имеет собственную систему охлаждения:
Back-end порты контроллера с системой охлаждения:
Устанавливаем контроллер на рабочее место:
Блоки питания мощностью 1200 Вт совмещены с вентиляторами. Недлинные, много полезного места в контроллерном шасси не занимают.
Блок питания крупным планом:
Консольный (KVM) кабель имеет множество портов для подключения:
Перейдём непосредственно к монтажу. Pure Storage использует оригинальные ручки для переноски массива. В процессе монтажа они отстёгиваются (главное — потом их не потерять).
Крепления монтажных рельс выполнены новаторским способом:
Монтажные рельсы целиком:
Удобнейшие защёлки на монтажных рельсах, весь монтаж не займёт больше 2 минут.
Устанавливаем массив в стоечный шкаф вдвоём, всё строго по инструкции :)
Pure m20 R2 в стоечном шкафу без лицевой панели…
… устанавливаем лицевую панель — массив готов к включению!
Первый в России массив Pure Storage включен!
Дизайн и подсветка лицевой панели яркие, очень выделяются в ряду шкафов. Сразу видно, что вы владелец Pure Storage.
С закрытыми дверьми выглядит еще лучше:
«Шумноват ночник. Но светит хорошо!» ;)
Кажется, Галя довольна!
Специалисты по системам хранения данных, компания «Инфосистемы Джет»
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