Андрей Ершов об эволюции Future в Java и Scala на jug.msk.ru
31 августа 2017 года в офисе компании КРОК прошла встреча московского сообщества Java-разработчиков с участием Андрея Ершова, рассказавшего об эволюции базового примитива асинхронной разработки Future и его реализации в языках программирования Java и Scala.
Андрей является руководителем проектов и архитектором в компании Dino Systems, разрабатывающей программные продукты в области телекоммуникаций (один из клиентов — компания Coursera).
Активный спикер проводимых JUG.ru конференций с технически сложными, интересными и популярными у участников конференций докладами.
Доклады Андрея:
Очень хорош доклад про CRDT (conflict-free replicated data type). Представленное на встрече СodeFreeze является дополненным и расширенным вариантом доклада с JPoint 2017.
Прочие ссылки: GitHub, Twitter.
Андрей Когунь начинает встречу, напоминая о приближающихся конференциях DevOops (20 октября), SmartData (21 октября) и Joker (3-4 ноября).
В первой части доклада Андреем Ершовым подробно была расссказана история Future от появления в виде интерфейса в Java 5 до развития альтернативных (в Guava) и стандартных его реализаций (венцом которых является CompletableFuture в Java 8). Проведено детальное сравнение различных аспектов реализации и использования Future в языках Java и Scala.
Вторая часть после перерыва была посвящена логированию и обработке исключений в асинхронных вычислениях. Завершающим аккордом стало представление обширного списка ссылок на статьи по теме доклада. Существенным дополнением были и квалифицированные ответы Андрея на вопросы, возникающие у слушателей.
Презентация доклада и фотографии со встречи. Видео скоро появится на YouTube (с дополнительным анонсом в VK и G+).
Имеется возможность подписаться на рассылку следующих встреч jug.msk.ru.
О докладчике
Андрей является руководителем проектов и архитектором в компании Dino Systems, разрабатывающей программные продукты в области телекоммуникаций (один из клиентов — компания Coursera).
Активный спикер проводимых JUG.ru конференций с технически сложными, интересными и популярными у участников конференций докладами.
Доклады Андрея:
- «Как мы делали высокодоступную платформу или практические приемы использования in-memory grids» (Joker 2016: презентация, видео пока доступно только для участников конференции)
- «Как мы делали телефонную платформу с использованием GridGain» (JUG.ru-2016: статья на Хабрахабре, видео)
- «CRDT. Разрешай конфликты лучше, чем Cassandra» (JBreak 2017: презентация)
- «CRDT. Разрешай конфликты лучше, чем Cassandra» (JPoint 2017: презентация, видео пока доступно только для участников конференции)
- «Эволюция класса Future в Java и Scala» (PS Java Meetup #1 2017: видео часть 1 и часть 2)
- «CRDT. Бесконфликтная синхронизация данных» (СodeFreeze 2017: статья на Хабрахабре, видео)
Очень хорош доклад про CRDT (conflict-free replicated data type). Представленное на встрече СodeFreeze является дополненным и расширенным вариантом доклада с JPoint 2017.
Прочие ссылки: GitHub, Twitter.
О докладе
Андрей Когунь начинает встречу, напоминая о приближающихся конференциях DevOops (20 октября), SmartData (21 октября) и Joker (3-4 ноября).
В первой части доклада Андреем Ершовым подробно была расссказана история Future от появления в виде интерфейса в Java 5 до развития альтернативных (в Guava) и стандартных его реализаций (венцом которых является CompletableFuture в Java 8). Проведено детальное сравнение различных аспектов реализации и использования Future в языках Java и Scala.
Вторая часть после перерыва была посвящена логированию и обработке исключений в асинхронных вычислениях. Завершающим аккордом стало представление обширного списка ссылок на статьи по теме доклада. Существенным дополнением были и квалифицированные ответы Андрея на вопросы, возникающие у слушателей.
Презентация доклада и фотографии со встречи. Видео скоро появится на YouTube (с дополнительным анонсом в VK и G+).
Имеется возможность подписаться на рассылку следующих встреч jug.msk.ru.
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