Конференция Joker 2017: удивительные истории
Дополнение к обзору с подведением итогов конференции Joker, проходившей в Санкт-Петербурге 3-4 ноября 2017 года.
На какие темы какие доклады были на конференции, кто из спикеров принял участие, что было интересного, чем отличался этот год от предыдущих — обо всём можно прочитать дальше.
В названии предыдущего обзора было обыграно наименование фильма Роберта Земекиса, поэтому в названии этой статьи интересным показалось провести аналогии с его следующим фильмом (Удивительные истории или Amazing Stories) и прошедшей конференцией.
Проект Удивительные истории является серией фильмов по идее и при продюсерстве Стивена Спилберга (команда JUG.ru с Алексеем Фёдоровым во главе). Каждый из фильмов серии снят одним из известных режиссёров — самим Спилбергом, Мэттью Роббинсом, Майклом Муром, Робертом Земекисом и другими (спикеры Алексей Шипилёв, Барух Садогурский, Евгений Борисов, Тагир Валеев и т.п.).
Множество интересных ярких оригинальных фильмов (докладов) были успешно объединены продюсером (организаторами) в рамках серии фильмов (конференции), от всего этого в итоге выиграли только зрители (участники конференции).
В подготовку конференции командой JUG.ru Group было вложено много сил и потрачено много времени. В ходе подготовки на Хабрахабре была опубликована серия статей:
Второй год подряд конференция проводилась в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, что вызвано всё увеличивающимся числом участников.
Пустой зал, ждущий докладчиков и участников перед началом конференции. Холл в перерывах между докладами. Стенды спонсоров (Red Hat).
Ещё спонсоры — SEMrush, JetBrains и Альфа-Банк.
Как и ранее, кроме залов со спикерами, можно было встретиться в дискуссионных зонах. Кроме того, у докладчиков и представителей компаний-спонсоров брались интервью Олегом olegchir Чирухиным и Евгением phillennium Трифоновым. Интервью могли видеть зрители онлайн-трансляции конференции в перерывах между докладами.
Андрей Дмитриев и Алексей Фёдоров открывают конференцию. Заполненный зал во время открытия.
Очень насыщенная программа конференции включала четыре трека с докладами, из которых можно было выбрать любой. Доклады параллельных треков доступны в записи и могут быть просмотрены участниками конференции в любое удобное время.
Ниже представлен краткий обзор примерно лишь четверти всех докладов.
Java 9: the good parts (not modules)
Cay Horstmann, San Jose State University
Кей Хорстманн является одним из известнейших авторов в мире Java, написавшим множество книг. Самая известная его книга — двухтомник Core Java (раз, два десятого издания на английском и раз, два оно же на русском языке). Даже просто посмотреть на столь выдающуюся личность было интересно.
В докладе рассказывалось о новых возможностях Java 9, не относящихся к модульности. Кроме более широко известных (удобные методы для конструирования коллекций, JShell, улучшения в Stream API), заинтересовали и прочие упомянутые возможности (например, новые методы I/O и регулярных выражений, получение информации о процессах операционной системы, файлы текстовых ресурсов в UTF-8).
Java Puzzlers NG S03 — Откуда вы все лезете-то?!
Тагир Валеев, JetBrains и Барух Садогурский, JFrog
Был представлен третий сезон Java Puzzlers NG как продолжение второго, который был показан полгода назад на конференции JPoint 2017. Тагир и Барух отлично дополняли друг друга в докладе такого типа.
Ввёл в смятение при просмотре приём, опробованный в докладах этой серии первый раз — правильным из четырёх ответов сначала объявлялся вовсе неправильный! Барух вполне насладился полученным эффектом и даже выслушал объяснение неправильного ответа (если не ошибаюсь, у Евгения Мандрикова).
Java и GPU: где мы сейчас?
Дмитрий Александров, T-Systems
Прекрасный обзор современного положения дел по возможностям использования GPU из Java. После интереснейшего экскурса в историю развития вычислений на графических процессорах последовало описание актуальных технологий (CUDA, OpenCL) и библиотек (вплоть до Aparapi).
Полезная хорошо изложенная информация. Докладчик отлично владеет темой, способен интересно изложить материал и, что немаловажно, полно и чётко ответить на вопросы слушателей.
Модули Java 9. Почему не OSGi?
Никита Липский, Excelsior LLC
В мае этого года Никита в ходе тура выступлений на конференциях выступал на встрече jug.msk.ru. На следующий день было запланировано его выступление на Oracle Code 2017 Moscow с более ранним вариантом этого доклада. Было интересно послушать, наконец, этот доклад и на Joker.
Весьма глубокое любопытное исследование (с уместным цитированием Хармса и Толстого), почему же спецификация OSGi не была использована для модульности в Java 9 и был спрооектирован Jigsaw.
Впечатлило интервью Никиты, взятое Евгением Трифоновым во второй день конференции (фото можно посмотреть ниже). Информация об истории Excelsior JET была ещё дополнена в ходе интересного рассказа.
Текстовый редактор — это вам не высшая математика, тут думать надо
Алексей Кудрявцев, JetBrains
Занимательный рассказ о внутреннем устройстве редактора Intellij IDEA. Используемые подходы, структуры данных и алгоритмы. Сравнение с другими известными редакторами. Объяснение причин принятых архитектурных решений, их преимущества и недостатки.
Shenandoah: сборщик мусора, который смог (часть 2)
Алексей Шипилёв, Red Hat
Вторая часть повествования о сборщике мусора Shenandoah. Первая часть была представлена на конференции JPoint 2017, его видео доступно здесь.
Доклад продолжал знакомить с особенностями технической реализации Shenandoah, акцентируя внимание слушателей более детально на проблемах, которые встают перед сборщиком мусора с низкими паузами.
Большая притягательность и популярность докладов Алексея, несмотря на их высокую техническую сложность, очередной раз вызвала искреннее восхищение.
Java 8: Хороший, плохой, злой
Николай Алименков, XP Injection
Доклад Николая был завершающим в первый день конференции. Несмотря на недавний выход Java 9, тема правильности использования множества возможностей Java 8 всё ещё актуальна.
Показанный в ходе доклада код можно посмотреть на GitHub. Просмотр доклада был полезен, приведённые примеры интересны, переписка с Тагиром lany Валеевым даже забавна.
Смотревшие онлайн-трансляцию в перерывах между докладами имели счастливую возможность видеть интервью, которые брали Олег и Евгений. Интервьюируемыми были участники программного комитета, спикеры и представители компаний-спонсоров.
Например, представителем первой группы (участник программного комитета) является Владимир Ситников. Примерами спикеров — Нитсан Вакарт и Тагир Валеев. Представителем параллельной вселенной .NET — Андрей DreamWalker Акиньшин (спикер другой конференции, проводимой JUG.ru — DotNext 2017).
Доклады второго дня были не менее интересными, чем доклады дня первого.
Boot yourself, Spring is coming
Кирилл Толкачёв, Альфа-Лаборатория и Евгений Борисов, Naya Technologies
Спикерский тандем Кирилла с Евгением уже отлично ранее себя зарекомендовал. На этот раз в их исполнении был доклад о Spring Boot, состоявший из двух частей. Первая и вторая часть были разделены получасовым перерывом.
Докладчики с огромной скоростью доносили информацию до слушателей, показывая слайды попеременно с кодом. Зрителям действие нравилось — на обоих частях доклада зал был полон. Одобрительный отзыв о докладе другого спикера конференции не заставил себя долго ждать.
Amazon Alexa vs Google Home: Большая битва голосовых интерфейсов на Java
Барух Садогурский, JFrog и Леонид Игольник, CA Technologies
Доклад воспринимался как продолжение серии, начатой Барухом и Леонидом на конференции DevOops докладами этим и этим.
Доклад был стилизован под боксёрский поединок (приглядевшись, можно заметить на спикерах белые халаты), рефери в котором выступил Антон Архипов. В нескольких раундах сравнивались Amazon Alexa (Леонид) и Google Home (Барух). Отличный доклад, много положительных эмоций от него и у зрителей, и у самих докладчиков, я думаю.
Дизайн реактивной системы на Spring 5/Reactor
Максим Гореликов, Альфа-Лаборатория
Максим рассказал о реактивных возможностях (интеграции Project Reactor) в Spring 5. Для примера была взято несколько взаимосвязанных синхронных сервисов и пошагово проводилось улучшение данной системы с помощью реактивных подходов.
Эксперименты, облечённые в код, можно посмотреть на GitHub.
TestContainers — интеграционное тестирование с Docker
Сергей Егоров, Uvita
Доклад анонсировался Сергеем ещё до конференции в одном из выпусков подкаста Разбор полётов. Заинтриговавшись анонсом, с интересом послушал и посмотрел.
Целью библиотеки TestContainers является наибольшее приближение во время выполнения тестов к промышленной среде, в которой приложение будет работать. Библиотека активно используется рядом известных Java-проектов и компаний (в том числе и в ZeroTurnaround, где Сергей недавно работал и где как раз начал заниматься TestContainers).
Проект Amber: вести с полей
Тагир Валеев, JetBrains
Персональным докладом Тагира на конференции (кроме парного доклада с Барухом) стал рассказ об Amber Project — собрании разных перспективных (или не очень) возможностей, которые могут появиться в следующих выпусках Java.
Кроме трёх JEP, перечисленных на странице проекта, были упомянуты JEP 303, JEP 309 и JEP 305. Слушатели доклада не преминули Тагира процитировать.
Как мы расширяли бутылочное горлышко разработки
Сергей Абдульманов, Мосигра
Завершающим конференцию стал доклад Сергея Milfgard Абдульманова — звезды Хабрахабра, пишущего отличные статьи и с 2010 года работающего в компании Мосигра.
Рассказывалось о трудном пути масштабирования при организации процесса выпуска настольных игр. На каждом из этапов напрашивались аналогии с выпуском программного обеспечения, что и, вероятно, в качестве одной из целей доклада преследовалось.
Сергей Егоров, Кирилл Токачёв, Барух Садогурский и Леонид Игольник, Никита Липский, Алексей Шипилёв в качестве интервьюируемых. Алексей Фёдоров и Андрей Дмитриев подводят итоги конференции в конце второго дня.
Алексей Фёдоров закрывает конференцию. Организаторы, волонтёры и спикеры конференции на традиционных завершающих общих фотографиях.
С презентациями всех докладов можно ознакомиться на сайте конференции. Всем участникам конференции, оставившим отзывы, отправлена ссылка на видео всех докладов.
На какие темы какие доклады были на конференции, кто из спикеров принял участие, что было интересного, чем отличался этот год от предыдущих — обо всём можно прочитать дальше.
В названии предыдущего обзора было обыграно наименование фильма Роберта Земекиса, поэтому в названии этой статьи интересным показалось провести аналогии с его следующим фильмом (Удивительные истории или Amazing Stories) и прошедшей конференцией.
Проект Удивительные истории является серией фильмов по идее и при продюсерстве Стивена Спилберга (команда JUG.ru с Алексеем Фёдоровым во главе). Каждый из фильмов серии снят одним из известных режиссёров — самим Спилбергом, Мэттью Роббинсом, Майклом Муром, Робертом Земекисом и другими (спикеры Алексей Шипилёв, Барух Садогурский, Евгений Борисов, Тагир Валеев и т.п.).
Множество интересных ярких оригинальных фильмов (докладов) были успешно объединены продюсером (организаторами) в рамках серии фильмов (конференции), от всего этого в итоге выиграли только зрители (участники конференции).
Подготовка конференции
В подготовку конференции командой JUG.ru Group было вложено много сил и потрачено много времени. В ходе подготовки на Хабрахабре была опубликована серия статей:
- Конференции для разработчиков как путь в Senior? И что, работает?
- «Работаю над проектами, объединяющими книгу и интерактив»: Кей Хорстманн о книгах и не только
- «Есть плюсы как для админов, так и для разработчиков»: Олег Анастасьев про облако Одноклассников
- «Java-разработчики не осознают проблему с профайлерами»: Андрей Паньгин и Нитсан Вакарт о Java-профилировании
- В поисках перформанса, часть 2: Профилирование Java под Linux (интервью с Сашей Гольдштейном)
- Много, быстро, распределенно: как выбирать In-Memory Data Grid-решение (интервью с Виктором Гамовым, Андреем Ершовым и Владимиром Озеровым)
- Что такое Spring Cloud и как его готовить – интервью с Евгением Борисовым и Кириллом Толкачёвым
- Что общего у разработки программного обеспечения с разработкой настольных игр? (интервью с Сергеем Абдульмановым)
- «Иногда приходится заглядывать в код Spark»: Александр Морозов (SEMrush) об использовании Scala, Spark и ClickHouse
- «В ЕЕ всегда есть альтернатива» — Дмитрий Александров (T-Systems) о Java EE / EE4J
Второй год подряд конференция проводилась в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, что вызвано всё увеличивающимся числом участников.
Пустой зал, ждущий докладчиков и участников перед началом конференции. Холл в перерывах между докладами. Стенды спонсоров (Red Hat).
Ещё спонсоры — SEMrush, JetBrains и Альфа-Банк.
Как и ранее, кроме залов со спикерами, можно было встретиться в дискуссионных зонах. Кроме того, у докладчиков и представителей компаний-спонсоров брались интервью Олегом olegchir Чирухиным и Евгением phillennium Трифоновым. Интервью могли видеть зрители онлайн-трансляции конференции в перерывах между докладами.
Открытие конференции
Андрей Дмитриев и Алексей Фёдоров открывают конференцию. Заполненный зал во время открытия.
Доклады первого дня
Очень насыщенная программа конференции включала четыре трека с докладами, из которых можно было выбрать любой. Доклады параллельных треков доступны в записи и могут быть просмотрены участниками конференции в любое удобное время.
Ниже представлен краткий обзор примерно лишь четверти всех докладов.
Java 9: the good parts (not modules)
Cay Horstmann, San Jose State University
Кей Хорстманн является одним из известнейших авторов в мире Java, написавшим множество книг. Самая известная его книга — двухтомник Core Java (раз, два десятого издания на английском и раз, два оно же на русском языке). Даже просто посмотреть на столь выдающуюся личность было интересно.
В докладе рассказывалось о новых возможностях Java 9, не относящихся к модульности. Кроме более широко известных (удобные методы для конструирования коллекций, JShell, улучшения в Stream API), заинтересовали и прочие упомянутые возможности (например, новые методы I/O и регулярных выражений, получение информации о процессах операционной системы, файлы текстовых ресурсов в UTF-8).
Java Puzzlers NG S03 — Откуда вы все лезете-то?!
Тагир Валеев, JetBrains и Барух Садогурский, JFrog
Был представлен третий сезон Java Puzzlers NG как продолжение второго, который был показан полгода назад на конференции JPoint 2017. Тагир и Барух отлично дополняли друг друга в докладе такого типа.
Ввёл в смятение при просмотре приём, опробованный в докладах этой серии первый раз — правильным из четырёх ответов сначала объявлялся вовсе неправильный! Барух вполне насладился полученным эффектом и даже выслушал объяснение неправильного ответа (если не ошибаюсь, у Евгения Мандрикова).
Java и GPU: где мы сейчас?
Дмитрий Александров, T-Systems
Прекрасный обзор современного положения дел по возможностям использования GPU из Java. После интереснейшего экскурса в историю развития вычислений на графических процессорах последовало описание актуальных технологий (CUDA, OpenCL) и библиотек (вплоть до Aparapi).
Полезная хорошо изложенная информация. Докладчик отлично владеет темой, способен интересно изложить материал и, что немаловажно, полно и чётко ответить на вопросы слушателей.
Модули Java 9. Почему не OSGi?
Никита Липский, Excelsior LLC
В мае этого года Никита в ходе тура выступлений на конференциях выступал на встрече jug.msk.ru. На следующий день было запланировано его выступление на Oracle Code 2017 Moscow с более ранним вариантом этого доклада. Было интересно послушать, наконец, этот доклад и на Joker.
Весьма глубокое любопытное исследование (с уместным цитированием Хармса и Толстого), почему же спецификация OSGi не была использована для модульности в Java 9 и был спрооектирован Jigsaw.
Впечатлило интервью Никиты, взятое Евгением Трифоновым во второй день конференции (фото можно посмотреть ниже). Информация об истории Excelsior JET была ещё дополнена в ходе интересного рассказа.
Текстовый редактор — это вам не высшая математика, тут думать надо
Алексей Кудрявцев, JetBrains
Занимательный рассказ о внутреннем устройстве редактора Intellij IDEA. Используемые подходы, структуры данных и алгоритмы. Сравнение с другими известными редакторами. Объяснение причин принятых архитектурных решений, их преимущества и недостатки.
Shenandoah: сборщик мусора, который смог (часть 2)
Алексей Шипилёв, Red Hat
Вторая часть повествования о сборщике мусора Shenandoah. Первая часть была представлена на конференции JPoint 2017, его видео доступно здесь.
Доклад продолжал знакомить с особенностями технической реализации Shenandoah, акцентируя внимание слушателей более детально на проблемах, которые встают перед сборщиком мусора с низкими паузами.
Большая притягательность и популярность докладов Алексея, несмотря на их высокую техническую сложность, очередной раз вызвала искреннее восхищение.
Java 8: Хороший, плохой, злой
Николай Алименков, XP Injection
Доклад Николая был завершающим в первый день конференции. Несмотря на недавний выход Java 9, тема правильности использования множества возможностей Java 8 всё ещё актуальна.
Показанный в ходе доклада код можно посмотреть на GitHub. Просмотр доклада был полезен, приведённые примеры интересны, переписка с Тагиром lany Валеевым даже забавна.
Интервью первого дня
Смотревшие онлайн-трансляцию в перерывах между докладами имели счастливую возможность видеть интервью, которые брали Олег и Евгений. Интервьюируемыми были участники программного комитета, спикеры и представители компаний-спонсоров.
Например, представителем первой группы (участник программного комитета) является Владимир Ситников. Примерами спикеров — Нитсан Вакарт и Тагир Валеев. Представителем параллельной вселенной .NET — Андрей DreamWalker Акиньшин (спикер другой конференции, проводимой JUG.ru — DotNext 2017).
Доклады второго дня
Доклады второго дня были не менее интересными, чем доклады дня первого.
Boot yourself, Spring is coming
Кирилл Толкачёв, Альфа-Лаборатория и Евгений Борисов, Naya Technologies
Спикерский тандем Кирилла с Евгением уже отлично ранее себя зарекомендовал. На этот раз в их исполнении был доклад о Spring Boot, состоявший из двух частей. Первая и вторая часть были разделены получасовым перерывом.
Докладчики с огромной скоростью доносили информацию до слушателей, показывая слайды попеременно с кодом. Зрителям действие нравилось — на обоих частях доклада зал был полон. Одобрительный отзыв о докладе другого спикера конференции не заставил себя долго ждать.
Amazon Alexa vs Google Home: Большая битва голосовых интерфейсов на Java
Барух Садогурский, JFrog и Леонид Игольник, CA Technologies
Доклад воспринимался как продолжение серии, начатой Барухом и Леонидом на конференции DevOops докладами этим и этим.
Доклад был стилизован под боксёрский поединок (приглядевшись, можно заметить на спикерах белые халаты), рефери в котором выступил Антон Архипов. В нескольких раундах сравнивались Amazon Alexa (Леонид) и Google Home (Барух). Отличный доклад, много положительных эмоций от него и у зрителей, и у самих докладчиков, я думаю.
Дизайн реактивной системы на Spring 5/Reactor
Максим Гореликов, Альфа-Лаборатория
Максим рассказал о реактивных возможностях (интеграции Project Reactor) в Spring 5. Для примера была взято несколько взаимосвязанных синхронных сервисов и пошагово проводилось улучшение данной системы с помощью реактивных подходов.
Эксперименты, облечённые в код, можно посмотреть на GitHub.
TestContainers — интеграционное тестирование с Docker
Сергей Егоров, Uvita
Доклад анонсировался Сергеем ещё до конференции в одном из выпусков подкаста Разбор полётов. Заинтриговавшись анонсом, с интересом послушал и посмотрел.
Целью библиотеки TestContainers является наибольшее приближение во время выполнения тестов к промышленной среде, в которой приложение будет работать. Библиотека активно используется рядом известных Java-проектов и компаний (в том числе и в ZeroTurnaround, где Сергей недавно работал и где как раз начал заниматься TestContainers).
Проект Amber: вести с полей
Тагир Валеев, JetBrains
Персональным докладом Тагира на конференции (кроме парного доклада с Барухом) стал рассказ об Amber Project — собрании разных перспективных (или не очень) возможностей, которые могут появиться в следующих выпусках Java.
Кроме трёх JEP, перечисленных на странице проекта, были упомянуты JEP 303, JEP 309 и JEP 305. Слушатели доклада не преминули Тагира процитировать.
Как мы расширяли бутылочное горлышко разработки
Сергей Абдульманов, Мосигра
Завершающим конференцию стал доклад Сергея Milfgard Абдульманова — звезды Хабрахабра, пишущего отличные статьи и с 2010 года работающего в компании Мосигра.
Рассказывалось о трудном пути масштабирования при организации процесса выпуска настольных игр. На каждом из этапов напрашивались аналогии с выпуском программного обеспечения, что и, вероятно, в качестве одной из целей доклада преследовалось.
Интервью второго дня
Сергей Егоров, Кирилл Токачёв, Барух Садогурский и Леонид Игольник, Никита Липский, Алексей Шипилёв в качестве интервьюируемых. Алексей Фёдоров и Андрей Дмитриев подводят итоги конференции в конце второго дня.
Закрытие конференции
Алексей Фёдоров закрывает конференцию. Организаторы, волонтёры и спикеры конференции на традиционных завершающих общих фотографиях.
Итоги
- отличный сбалансированный набор докладов — возникает желание посмотреть несколько параллельных докладов;
- хорошая организация конференции (претензии по поводу киноа, предполагаю, будут учтены);
- сложился новый тандем спикеров Баруха Садогурского и Леонида Игольника;
- круглый стол и дискуссионные зоны были ещё более продуктивны и органичны.
С презентациями всех докладов можно ознакомиться на сайте конференции. Всем участникам конференции, оставившим отзывы, отправлена ссылка на видео всех докладов.
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