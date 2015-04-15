Бесплатная YouTube-трансляция Mobius 2017 Moscow
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Привет, Хабр! Уже есть планы на субботу? Может, съездить на дачу или заняться ремонтом? Есть кое-что получше.
Дело в том, что до Mobius 2017 Moscow осталась всего пара дней, и пришло время объявить об открытии бесплатной трансляции главного трека! Под катом — небольшой changelog, ссылка на YouTube, официальный Telegram-канал и краткий обзор программы первого трека.
Мобильный рынок развивается настолько стремительно, что для того, чтобы понравиться пользователям, уже недостаточно разработать просто хорошее приложение или организовать хорошую конференцию. Нужно ориентироваться на аудиторию, гибко и быстро реагировать на её потребности. Одна из основных потребностей хабросообщества — возможность увидеть конференцию удалённо и в хорошем качестве.
Насчет качества. С апрельского Mobius прошло полгода, и мы основательно поработали над ошибками. Были проанализированы вообще все отзывы всех участников конференции, смотревших трансляцию. Исправлено, конечно, не всё, но многое. Начнем с того, что половина опрошенных (42%) даже не заметила никаких проблем — но мы-то знаем! Микрофоны будут работать лучше, звук будет чище, стабильность выше (благодаря стараниям наших друзей из SBTG.ru, которые ради этого даже переехали в более отказоустойчивый датацентр).
В перерывах между докладами, когда спикеры и участники на площадке удаляются в дискуссионные зоны, зрителям онлайн-трансляции мы показываем репортажи о внесессионных событиях конференции и берём увлекательные интервью у докладчиков и интересных гостей. Интервью будут живее: в промежутках между докладами будет два ведущих (@phillennium и @olegchir, наши посты вы можете регулярно видеть на Хабре). Мелкие технические неувязки поставлены на более жесткий контроль.
Вопросы участников (тех, кто смотрит бесплатно — тоже) теперь учитываются, задавать их можно в официальном Telegram-канале конференции. Разобраться с Telegram рекомендуется заранее. Вот прямо сейчас пойдите и установите его!
Собственно, уже совсем скоро вы сможете увидеть, что у нас получилось — 11 ноября в 9:40 утра мы начнем бесплатную трансляцию главного трека Mobius 2017 Moscow. А еще она будет в разрешении 1440р, так что в кои-то веки вам понадобятся ваши крутые мониторы. Важно, что разрешение поднято не просто ради гонки за качеством видео, а со вполне конкретной целью: дополнительное пространство используется для отображения самого спикера рядом с экраном (который отображается в 1080p) — камера больше не будет скакать между слайдами и докладчиком.
Как подключиться
Просто открыть YouTube в браузере, мобильном устройстве или как вам удобней. Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=7pYJbHqiZTQ
Ограничения
- Трансляция предоставляется по принципу as is: мы уверены, что все будет хорошо, но если вдруг что – не обессудьте!
- Видеозаписей не будет. То есть они, конечно, будут, но только для участников конференции, оставивших фидбэк. А для всех остальных мы традиционно выложим их через 3-4 месяца.
- Вы не сможете смотреть, что происходит в других залах. А там будет много интересного. В следующий раз регистрируйтесь и смотрите все без ограничений.
Программа
Владимир @dzigoro Иванов — Пустота наследия: стратегия кардинальных улучшений в проекте
Владимир — один из достаточно частых гостей наших конференций, и его должность ведущего разработчика в EPAM этому не причина. Всё дело в использовании круга интересов (Android, React, iOS, Web) и не менее занимательного бэкграунда спикера (начинал как Java EE-инженер, но увлекся мобильным технологиями «и покатился»).
Для начала разомнём мат. аппарат (от слова «мат», а не «математика»). Разберём «Legacy». Каждому разработчику приходится сталкиваться с ним постоянно. Более того, каждый новый проект становится legacy со временем, если не уделять достаточно внимания техническому долгу. В докладе поговорим, как жить с особо запущенным случаем, aka проектом возраста более 5 лет.
Мы узнаем:
- как осознать размер долга;
- как придумать план рефакторинга;
- провести его максимально безболезненно.
Код будет на Java, но специфики Android почти нет, поэтому интересно будет инженерам обеих платформ.
Немного теории, много практики, щепотка статистики, нескучные картинки — всё, как вы любите.
Максим @max_sokolov Соколов — Мессенджер наизнанку, или Как сегодня сделать мессенджер в мобильном iOS-приложении
Представьте, что вместо того, чтобы оторвать бумажку с телефоном от объявления на подъезде, можно взять смартфон и сразу написать владельцу напрямую, уточнив статус, не мучаясь с проблемой «трубу не берёт, достали, продали» и т.д.
Для получения подобного мессенджера Максиму Соколову, как Team Lead в Avito, пришлось пройти через все тяжкие, от простого HTTP-API до использования веб-сокетов, узнавая про плюсы, минусы и подводные камни различных подходов. Максим поделится, как его команда проектировала клиент-серверное API и как в этом помогал Swift. Вы узнаете о том, как гарантировать доставку сообщений клиентам, онлайн-статусы пользователей, статусы сообщений и других функциях современных мессенджеров и их реализации.
Мессенджеры развиваются стремительно и новый функционал требуется добавлять быстро. В рамках доклада будет рассказано, как заложить масштабируемую архитектуру, которая позволит легко добавлять новые фишки.
Евгений @ptiz Камышанов — Жизнь без подключения: от хаоса к консенсусу
Слишком много исторических отсылок получается в ходе обзора. Но что поделать, история движется по спирали: «приложения на десктопе стремятся работать в облаке независимо от локальной памяти», «приложения на телефоне постепенно обретают всё больший оффлайн-функционал».
Хорошо это или не очень, можно будет обсудить с Евгением Камышановым из EPAM после его практической демонстрации данного явления в ходе доклада.
При всём этом, будучи Lead iOS developer в компании EPAM в Санкт-Петербурге, спикер не верит в серебряные пули и по мере сил борется с перфекционизмом.
Александр @zlx Зимин — Давайте проектировать UI правильно
Уже прошло несколько месяцев с того момента, как мы взяли интервью у Александра, которое можно почитать тут. Информация в статье позволит представить спикера в разы лучше, чем тысяча лишних знаков в обзоре, поэтому перейдём непосредственно к докладу.
В докладе Александр расскажет про подходы к разработке UI, которые позволяют новым разработчикам вносить изменения без переписывания кода и переиспользования написанных компонентов.
Также часть доклада будет посвящена Atomic Design. Многие популярные приложения используют нестандартные визуальные компоненты, и команда Badoo — не исключение. Чтобы это не создавало много головной боли дизайнерам и разработчикам, им пришлось выработать решение, которое и будет представлено в докладе.
Глеб @Novixon Новик — Архитектура сервисного слоя с использованием составных операций
Наверняка многим знаком подкаст про мобильную разработку Podlodka. Его ведёт Глеб Новик, автор фреймворка COOperation.
Доклад Глеба будет построен вокруг распространенного способа построения сервисного слоя приложения — это использование механизмов GCD для создания асинхронного взаимодействия компонентов. Многие задумываются, но мало кто использует на практике всю мощь классов NSOperation и NSOperationQueue для данной задачи.
С помощью тщательной декомпозиции и небольшой доработки указанных классов можно получить чрезвычайно гибкий и переносимый компонент, который станет верным другом при создании новых сервисов. Глеб расскажет о том, как можно использовать составные операции при построении сервисного слоя и как в этом может помочь разработанный им фреймворк COOperation.
Дмитрий @handamade Куркин — Оптимизация размера приложения
Итак, с чем у вас ассоциируется звук «о-оу»? За всех, естественно, говорить не стоит, но для тех, кто начинал до пришествия iPhone — это звук одного мессенджера, который по знаменитости был сопоставим с теперешним Telegram.
К чему это всё? Дмитрий 12 лет занимается разработкой мессенджеров под разные платформы. Последние 5 лет делает iOS-клиент для ICQ (звук «о-оу») в должности team lead.
Рассмотрим, из чего складывается размер приложения на iOS и как этот размер можно уменьшить. Приведем несколько экспериментов для пояснения, из чего в итоге складывается размер приложения в AppStore, и расскажем про инструменты, которые помогут найти лишние данные и определить наиболее объемные участки кода программы.
Йонатан Левин — Как самому запилить новую фичу и при этом не быть убитым своим менеджером
У вас когда-нибудь была ситуация, когда вы работаете в компании над приложением, и внезапно вам в голову приходит идея новой крутой фичи? Вы понимаете, вот он — переломный момент, но когда вы обращаетесь за поддержкой и одобрением на разработку, вы сталкиваетесь с препятствием: «У нас нет ресурсов», или «На данный момент у нас другие приоритеты».
Сотрудники, которые не понаслышке знакомы с продуктом компании, больше всего подходят для придумывания и проектирования лучших фич для приложения, но иногда на пути встают политики и процедуры компании. Но где есть желание, там есть возможности! Мир завоёвывают повстанцы и мятежники — Империя должна пасть! Если вы знаете, что эта фича важна, но у вас нет разрешения продолжать, вам придётся осторожно балансировать между свободой творчества и уважением к приоритетам вашей компании.
В данном докладе Йонатан поделится, как он разработал фичу без разрешения и как при этом его не уволили/покалечили/убили.
Йонатан — один из ведущих израильских мобильных разработчиков, часть элитной команды Google Developer Experts. Сыграл ключевую роль в успехе Gett, собравшем более 500 миллионов долларов, а также получил финансирование своего стартапа KolGene, набирающего популярность генетического market connector-а. Будучи верным приверженцем мобильного и продукт-менеджмента, Йонатан также с большим энтузиазмом занимается бэкендом. Как состоявшийся разработчик и предприниматель, он точно знает, как превратить умные идеи в прибыльный продукт.
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