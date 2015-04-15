Бесплатная YouTube-трансляция Mobius 2017 Moscow

Привет, Хабр! Уже есть планы на субботу? Может, съездить на дачу или заняться ремонтом? Есть кое-что получше.

Дело в том, что до Mobius 2017 Moscow осталась всего пара дней, и пришло время объявить об открытии бесплатной трансляции главного трека! Под катом — небольшой changelog, ссылка на YouTube, официальный Telegram-канал и краткий обзор программы первого трека.

Как подключиться

Ограничения

Трансляция предоставляется по принципу as is: мы уверены, что все будет хорошо, но если вдруг что – не обессудьте!

Видеозаписей не будет. То есть они, конечно, будут, но только для участников конференции, оставивших фидбэк. А для всех остальных мы традиционно выложим их через 3-4 месяца.

Вы не сможете смотреть, что происходит в других залах. А там будет много интересного. В следующий раз регистрируйтесь и смотрите все без ограничений.

Программа

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провести его максимально безболезненно.

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