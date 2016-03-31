Анонс Java-конференции JBreak 2018: Соединяем точки

Пришло время рассказать о нашей новой конференции — JBreak 2018. Для нетерпеливых, визитная карточка мероприятия:

Но вначале я хочу рассказать одну историю. Обычно такие истории-предисловия весьма скучные, знаю, но все-таки — послушайте. Она поможет вам принять решение, стоит ли идти на эту конференцию.

Так получилось, что у меня много друзей в возрасте около 25 лет. Все они искренне верят, что не доживут до 30, и спрашивают — ну как там, по другую сторону? Еще они спрашивают, как стать настоящим программистом (что бы это ни значило). А еще — стоит ли ехать на конференцию. Отвечаю: пока что здесь замечательно, стать успешным разработчиком можно и нужно, и чтобы объяснить это — у меня есть три истории.

Давайте познакомимся. Меня зовут Олег, мне 31 год, родился, живу и работаю в Новосибирске. Совсем недавно работал Java-архитектором в крупной компании, а теперь присоединился к команде JUG.ru Group и занимаюсь организацией конференций вместе с 23derevo, ARG89 и другими известными вам по Хабру людьми. Эта работа воспринимается совершенно не как работа, а как некая священная миссия — об этом будет дальше.

Три истории

Первая история начинается где-то в школе. Родители имели вполне конкретное представление о моем будущем: я должен был стать художником, архитектором или кем-то подобным — как они сами. Приходилось много рисовать, ходить в спецкружки, готовиться к поступлению в Новосибирскую государственную архитектурно-художественную академию (НГУАДИ/НГАХА) и так далее. Эта линейка развития была жестко поломана встречей с журналом Компьютерра, который ясно показал, что с помощью программного кода можно рисовать гораздо более красивые картинки. Впрочем, умение рисовать и знание базовых категорий композиции, понимание, как выглядит красивый продукт, выжглись в мозгу навсегда.

Вторая история началась сразу после поступления в НГУ, а точнее, эпического вылета из него по причине несданного экзамена по физике. К тому времени отец умер, а матери для оплаты универа пришлось бы отдать все деньги, зарабатываемые ей, будучи школьной учительницей изобразительного искусства. Я никак не мог принять такую жертву, и вместо этого просто пошел работать.

Вначале это был Delphi, но с выходом Delphi 8 стало понятно: платформе скоро придет конец, и надо бежать с нее сломя голову, неважно куда.

Потом был долгий позорный период, когда я лепил DLL на С++, подключая их к веб-интерфейсу на Delphi. Это работало плохо, я завалил пару проектов и потерял несколько друзей, с которыми мы делали эти проекты. Наверное, все когда-нибудь заваливали проекты по собственной вине и знают эту горечь и позор. Пришлось бросить программирование и пойти в сисадмины. На этом вторая история временно прекращается.

Третья история про то, что любой разработчик хоть иногда да представляет себя великим руководителем. Вначале я пошел в системные администраторы, четко понимая, что сисадмин маленькой компании — это второй человек после директора. Потом делал сайты (вначале очень плохо, потом все лучше — по мере освоения фотошопа и корела) — сначала один, потом начал делиться работой с друзьями. Быстро стало понятно, что в условиях жесткой конкуренции проще всего делать не всю работу, а только помогать другим разработчикам делать очень сложные вещи. А самая сложная вещь — это, конечно, программирование бэкенда.

Соединяем точки

И вот теперь, как говорил старина Джобс, пришло время соединять точки. Умение программировать привело на первую работу Java-разработчиком в Axmor (компания в Академгородке) под началом Андрея Канонирова. Умение общаться с бизнесом и производить визуально красивые продукты помогло быстро прыгнуть на должность ведущего разработчика с собственной командой (уже в другой компании), дальше — менеджера по продукту, и, пропуская еще несколько проектов, удалось взобраться на гору, вплоть до должности архитектора в Сбертехе.

Каждый из этих прыжков происходил с ростом либо зарплаты, либо интересности проекта, либо еще каких-то плюшек. Каждый из них был очень болезненным — когда год занимался управлением и не писал код, очень сложно для собеседования вспомнить, «сколько методов у ArrayList». И наоборот, когда год кодил одну узконаправленную тему, очень сложно переключиться на мультитаскинг из десятков задач и составление годового плана (Agile? Что такое Agile?).

Одна из важнейших вещей, которые помогали мне совершать эти прыжки наименее болезненно — это книги и обучающие видео на YouTube. Поясню за YouTube: когда ты Java Junior с зарплатой 15 тысяч рублей, ты не можешь ходить на настоящие конференции — едва хватает денег на пожрать. Когда ты работаешь «за идею» и 30 тысяч рублей в госкомпании, ты вряд ли полетишь в Санкт-Петербург на Joker (главную в России Java-конференцию), на это элементарно не хватит зарплаты. Поэтому — просмотр роликов на YouTube.

И это здорово помогало. С одной стороны, там были доклады, содержащие уникальные для России знания (мои конкурентные преимущества относительно других Java-разработчиков). С другой стороны, их можно применять более экзотическими методами. Например, однажды я применил замечательный хак: скомпилировал несколько популярных докладов с содержимым кукбука по популярному тогда Java веб-фреймворку Wicket и запилил из них короткий обучающий курс на YouTube. Когда на собеседовании спросили, знаю ли я Wicket, оказалось достаточно показать ютубовый канал, чтобы получить работу. Ролики удалил, чтобы не позориться — как сейчас понимаю, зря. На последнем месте работы, в ходе централизованного тестирования, доклады Лёши Шипилёва позволили правильно решить почти все тесты на тему Java Concurrency, что очень помогло в дальнейшем.

Настал момент, когда я с чистым сердцем купил самый дорогой (потому что пропустил все мыслимые сроки регистрации) билет на Joker. С четким пониманием, что это не я «разорился» на билет, а что именно Joker привел меня сюда: в такую ситуацию, когда мне наплевать, сколько стоит билет и как далеко придется лететь на самолете. Это такая специальная самоподдерживающаяся система — чем больше ты в нее вкладываешься, тем больше отдача.

И вот совсем недавно 23derevo предложил присоединиться к организации этих конференций. Разве у меня был какой-то выбор? Я просто обязан сделать так, чтобы тайные знания принадлежали не только некой маленькой группе элитных корпоративных программистов, а всем людям. Чтобы у каждого сурового сибирского разработчика, каждого новосибирца и барнаульца была возможность делать свои проекты с использованием новейших технологий или хотя бы иметь крутую высокооплачиваемую работу, не погрязая в копеечном аутсорсе и пошлых бодишопах. У каждого в жизни есть свои точки, помочь соединить их — это больше, чем просто работа. Результат этой миссии — лучшие в России конференции по Java: JBreak, Joker и JPoint.

В чем суть JBreak

На мой субъективный взгляд, JBreak 2018:

решает организационные проблемы-блокеры, которые когда-то мешали жить и посещать конференции лично мне;

воплощает кучу пожеланий относительно формы и содержания, которые в других местах игнорируются.

Вопросы организации

Всё проходит прямо в Новосибирске . Даже если наплевать на стоимость билета на самолет, каждый ли работодатель отпустит тебя на целую неделю в Санкт-Петербург на Joker? Давай считать: день, чтобы туда прилететь и устроиться в гостинице. Два дня конференции. День, чтобы вернуться назад (4 часа полета + 4 часа разницы часовых поясов — это сразу минус день). Риск, что тебя никуда не отпустят в свете надвигающихся дедлайнов, велик. Но JBreak проходит в Новосибирске, и никуда лететь не нужно.

. Даже если наплевать на стоимость билета на самолет, каждый ли работодатель отпустит тебя на целую неделю в Санкт-Петербург на Joker? Давай считать: день, чтобы туда прилететь и устроиться в гостинице. Два дня конференции. День, чтобы вернуться назад (4 часа полета + 4 часа разницы часовых поясов — это сразу минус день). Риск, что тебя никуда не отпустят в свете надвигающихся дедлайнов, велик. Но JBreak проходит в Новосибирске, и никуда лететь не нужно. Это будет выходной день . Многие работодатели считают конференции чепухой и вполне могут не отпустить тебя в рабочий день. Но JBreak пройдет в воскресенье, так что к черту все эти запреты. В субботу можно будет немного отдохнуть от работы, в воскресенье — посетить JBreak и окунуться в него с головой, а в понедельник — приступить к задачам со свежими мыслями и новыми инструментами.

. Многие работодатели считают конференции чепухой и вполне могут не отпустить тебя в рабочий день. Но JBreak пройдет в воскресенье, так что к черту все эти запреты. В субботу можно будет немного отдохнуть от работы, в воскресенье — посетить JBreak и окунуться в него с головой, а в понедельник — приступить к задачам со свежими мыслями и новыми инструментами. Если сложно доехать до Новосибирска — есть онлайн-трансляция . Для онлайна есть специальный тип билетов. Кстати, для сибирских конференций JUG.ru Group, онлайн-трансляция делается впервые, но это не экспромт, технология отработана на старших братьях JBreak — Joker и JPoint.

. Для онлайна есть специальный тип билетов. Кстати, для сибирских конференций JUG.ru Group, онлайн-трансляция делается впервые, но это не экспромт, технология отработана на старших братьях JBreak — Joker и JPoint. Участникам конференции, конечно же, будут предоставлены видеозаписи всех докладов , причем очень быстро. Если воспринимать конференцию как реальный источник знаний, то безумием было бы надеяться запомнить такое количество полезной информации в один день. К счастью, записи у нас будут.

, причем очень быстро. Если воспринимать конференцию как реальный источник знаний, то безумием было бы надеяться запомнить такое количество полезной информации в один день. К счастью, записи у нас будут. Стоимость билетов — значительно меньше, чем на JPoint и Joker. Примерно в 3 раза. Конечно, нужно учитывать, что JBreak идет только один день, а JPoint и Joker — два дня.

Вопросы содержания

На JBreak будут не только простые лайтовые доклады, но и мощный хардкор . Такие вещи, которые имеют реальную ценность, дают конкурентное преимущество, заставляют шевелиться извилины, whatever. Нечто такое, чего почти никогда не завозят на редкие новосибирские Java-митапы. Хотите знать, как добавить новые интринсики в JVM? Кушать подано. (Доклад с одного из прошлых JBreak, на этом будут совершенно новые доклады).

. Такие вещи, которые имеют реальную ценность, дают конкурентное преимущество, заставляют шевелиться извилины, whatever. Нечто такое, чего почти никогда не завозят на редкие новосибирские Java-митапы. Хотите знать, как добавить новые интринсики в JVM? Кушать подано. (Доклад с одного из прошлых JBreak, на этом будут совершенно новые доклады). Среди спикеров — не только наши соотечественники, но и зарубежные специалисты с мировым именем.

Среди наших соотечественников — сибиряки, с которыми вполне возможно однажды столкнуться на улице. Например, Никита Липский живет в Новосибирске и работает в Excelsior — это те самые чуваки, которые написали свою собственную JVM. Тагир Валеев тоже живет в Новосибирске, работает в JetBrains и делает ту самую IDE, на которой ты пишешь свой код. (Если еще не пишешь, стоит попробовать!) Чтобы не казалось, что это тайная масонская новосибирская ложа, есть люди и из других мест: например, Алексей Зиновьев исторически из Омска.

Программный коммитет JBreak тоже во-многом сибирский. Скорей всего, про программный коммитет мы напишем отдельную статью;

Если вы считаете, что спикеры недостаточно хороши, и вы можете сделать доклад лучше — подавайте заявку , Call For Papers открыт!

, Call For Papers открыт! Со всеми спикерами можно будет пообщаться в специальных дискуссионных зонах. Грубо говоря, после доклада каждый (!) спикер направляется в специально отведенное место, где можно продолжительно мучить его сложнейшими вопросами. Про это я напишу чуть ниже с красивой фотографией :-)

JBreak — это не уменьшенная копия JPoint и Joker, а самостоятельная конференция со своими собственными докладами. Сейчас точный список докладов еще неизвестен, и возможно в чем-то они будут пересекаться с Joker и JPoint, но при составлении программы мы будем жестко бороться за независимость. Если вы посетили конференцию в Новосибирске, можно слетать в Санкт-Петербург и Москву и увидеть много нового.

Программа

Программа все еще формируется. Сейчас известно всего о нескольких докладах, информация о которых представлена ниже. В будущем доклады будут добавляться (это можно будет увидеть на официальном сайте)

JDK 9, Mission Accomplished: What next for Java?

Simon Ritter, Azul Systems

Саймон — заместитель генерального директора Azul, занимающийся бизнесом в IT, начиная с 1984 года. (Автор этого хабрапоста в том году еще не родился). В 1996 году Саймон начал работать над JDK 1.0 в Sun Microsystems, потом стал евангелистом в Oracle, а сейчас работает в Azul, представляет Azul в JCP и продолжает помогать людям разбираться с Java и другими JVM-технологиями. Он является Java Champion, дважды Java Rockstar по версии JavaOne и так далее и тому подобное.

Его доклад начнется с краткого обзора того, что было включено в Java 9 и как это поможет Java-разработчикам (а возможно — бросит им серьезный вызов). JDK 9, включая Java Platform Module System (JPMS), наконец-то вышел, и с этим что-то нужно делать.

Oracle сделал несколько важных заявлений о будущем JDK и Java EE. Мы узнаем о предполагаемых изменениях в частоте релизов JDK, схеме нумерации и выпуске бинарников под GPL. Также мы рассмотрим модель долгосрочной поддержки (LTS) и что это означает для разработчиков и администраторов.

Наконец, мы заглянем в будущее платформы. Существует множество предложений по улучшению JDK (JEPs) и проектов OpenJDK вроде Valhalla, Amber, Metropolis и Loom. Обсудим, что это такое и какое имеет значение для разработчиков.





Верификация Java-байткода: когда, как, а может отключить?

Никита pjBooms Липский, Excelsior

Никита — один из инициаторов и руководителей проекта Excelsior JET, сертифицированной реализации Java SE, разрабатываемой компанией Excelsior. Работая над проектом с 1997 года, поучаствовал в исследовании и разработке практически всех компонентов продукта от ядра до продуктовых свойств. В частности, является одним из авторов поддержки OSGI на уровне JVM в Excelsior JET, технологии Java Runtime Slim Down (модуляризация Java SE, реализованная в Excelsior JET с 2007 года), обоих верификаторов Java-байткода в Excelsior JET и многого другого.

В этом докладе Никита расскажет о верификаторе байткода. Сегодня Java-разработчики все чаще используют библиотеки для порождения Java-байткода в рантайме для эффективной реализации различных трюков, которые сложно или невозможно выразить на языке Javа. Но если используя язык Java, компилятор javac гарантирует, что на выходе получится корректный Java-байткод, то спускаясь на уровень непосредственно байткода, вам нужно часто самостоятельно следить за его корректностью. Иначе вы будете получать j.l.VerifyError при загрузке порожденных вами классов, потому что JVM строго следит за корректностью байткода, который она загружает, посредством верификатора Java-байткода. Таким образом, порождая байткод, вам часто недостаточно просто знать семантику байткодных инструкций, вам также нужно знать, как работает Java bytecode-верификатор, какой байткод он считает корректным, а какой — нет.

В этом докладе мы разберёмся, какую миссию в JVM несёт верификатор байткода, когда и как он работает, может ли повлиять на производительность вашего приложения и почему опасно его отключать.





Смузи ML вместе со Spark MLlib

Алексей zaleslaw Зиновьев, EPAM

Алексей представляет собой воплощение Харона. В греческой мифологии Харон занимался перевозкой душ умерших через реку Стикс, а Алексей возит из Java в Big Data. Если говорить проще, то он — практикующий тренер в компании EPAM Systems. С Hadoop/Spark и прочей бигдатой дружит с 2012 года, форкается и пуллреквестит с 2014, рассказывает с 2015. Особенно любит текстовые данные и большие графы.

В направлении BigData требуются не только data scientist-ы, тюнящие параметры моделей из пакетов на R/Python, но и джависты, которые способны понять построенные модели, воплотив их на Java/Scala, в том числе при помощи Spark MLlib. С помощью Алексея, мы начнем знакомство с этой самой мощной библиотекой распределенного машинного обучения, заодно обсудив особенности использования стандартных алгоритмов машинного обучения и структур данных в Spark.





ML Pipelines в Одноклассниках

Дмитрий Бугайченко, Mail.ru

Дмитрий закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет в 2004 году, там же защитил кандидатскую по формально-логическим методам в 2007. Почти 9 лет проработал в аутсорсинге, не теряя контакта с университетом и научной средой. Анализ больших данных в Одноклассниках стал для Дмитрия уникальным шансом совместить теоретическую подготовку и научный фундамент с разработкой реальных, востребованных продуктов. И этим шансом он с радостью воспользовался, придя туда пять лет назад.

В рамках доклада Дмитрия мы рассмотрим основную архитектуру библиотеки машинного обучения Spark ML, а также особенности ее использования для решения реальных задач с обработкой больших объемов данных. Особое внимание уделим ряду ограничений, усложняющих применение библиотеки, и узнаем о том, какие расширения для стандартных элементов пришлось разработать, чтобы эти ограничения обойти и полноценно раскрыть потенциал массивного распределенного машинного обучения. Работа стандартной библиотеки и ее расширений будет продемонстрирована на примере задачи ранжирования новостной ленты в социальной сети Одноклассники. Доклад будет полезен разработчикам, инженерам данных и аналитикам, использующим методы машинного обучения и платформы распределенной обработки информации.





Effective enterprise testing

Sebastian Daschner

Себастиан работает Java-консультантом, является автором книг и тренером, кроме всего прочего занимающимся программированием с использованием Java (EE). Например, вы можете знать его книгу «Architecting Modern Java EE Applications». Себастиан участвует в JCP и помогает формировать стандарты Java EE, участвуя в группах типа JAX-RS и JSON-P. За все это ему присвоили звания Java Champion, Oracle Developer Champion, JavaOne Rockstar и т.п. Кроме Java, Себастиан занимается технологиями контейнеризации в Linux, например, Docker.

Теперь пара слов о докладе. Большинство разработчиков до сих пор стараются избегать темы тестирования. Несмотря на то, что тестирование имеет большую значимость для работы ПО, разработка и поддержание тестов требуют определенного времени и усилий, особенно когда изменения в существующей функциональности заставляют сценарии тестов адаптироваться. Не делать тесты ПО — это не решение проблемы. Отсюда возникает вопрос: как можно выполнять энтерпрайз-тесты наиболее эффективно и продуктивно?

В данном докладе мы рассмотрим, что необходимо для эффективного, прагматичного и автоматического тестирования Java EE-приложений. Увидим, как сохранять быстрый фидбэк, существенное покрытие и постоянную скорость разработки. Большая часть времени будет посвящена лайв-кодингу тестов разного масштаба с использованием различных технологий. Покажем, как контейнеры и фреймворки оркестрации поддерживают эффективное энтерпрайз-тестирование. И в особенности сфокусируемся на разработке поддерживаемого и высококачественного кода тестов, требующего владения основами мастерского написания ПО.





Дискуссионные зоны

Наверняка тебе знакомо чувство, когда поднимаешь руку, чтобы задать вопрос, а ведущий вдруг объявляет: «Осталось время для одного вопроса», — и конечно, выбор падает не на тебя, а в перерыве спикер скрывается за дверьми спикерских комнат.

Если за прошедший год ты хоть раз был у нас на конференциях, то ужешь знаешь о том, что у нас так не бывает. Каждый доклад сопровождается дискуссионной зоной. От этого формата в восторге все: и участники, и докладчики — можно спокойно задать конкретные вопросы в специально отведенном месте, у спикера есть возможность конструктивно и обстоятельно ответить на любой вопрос, каким бы узким он ни был, не думая о тайминге или о том, интересно ли это все слушателям.

Именно дискуссионные зоны отвечают на вопрос «зачем ходить на конференции, когда можно и в интернете все узнать». Все просто: чтобы лично задать твой конкретный вопрос. Что ж, на JBreak 2018 для этого созданы все условия: в длительных перерывах трек-оунеры приведут спикера в выделенное пространство с доской для иллюстраций, сидячими местами и возможностью схватить чашку кофе. Теперь ни один вопрос не утонет в тайминге.

Особенности online-трансляции

Видео в разрешении 2560x1440. В таком разрешении Java-конференции снимает только JUG.ru Group;

Возможность смотреть доклады из любого зала, у вас столько же возможностей, что и у участников, приехавших лично!

К тому же, если у тебя возникнет вопрос, можно задать его докладчику через Telegram-чат конференции и сразу же получить на него ответ;

Улучшенное качество звука, серьезно переработана система звукозаписи;

В перерывах между докладами, когда спикеры и участники на площадке удаляются в дискуссионные зоны, зрителям онлайн-трансляции мы показываем репортажи и интервью со спикерами и спонсорами. Ведут их @phillennium и я (то есть хаброюзер @olegchir). Как это происходит — можно посмотреть на примере Joker 2017;

Решено много мелких технических проблем, которые большинство даже не заметило, но они там были. В целом, ощущение от просмотра трансляции должно быть лучше.

Заключение

Надеюсь, я дал вам достаточно информации, чтобы понять, стоит идти на JBreak или нет.

Важное предупреждение: на момент анонса действуют самые низкие цены на билеты. Поэтому если уверен — покупай билет прямо сейчас! А если не уверен, можно подождать более высоких цен и окончательной программы. Или посмотреть наш двухминутный ролик и попробовать понять, хочется ли окунуться в эту атмосферу:

ВСТРЕТИМСЯ НА JBREAK 2018!