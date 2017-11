Использование buildSrc для внедрения дополнительной логики в Gradle

Интересная заметка от Madis Pink в блоге ZeroTurnaround Rebel Labs. Если кто-то вас разбудит посреди ночи и спросит: “какую фичу в Gradle должен знать каждый?” — с уверенностью отвечай, что это buildSrc . Это особый магический Gradle-проект внутри твоего репозитория, доступный всем файлам build.gradle в виде библиотеки .

Описанный далее подход позволяет писать код на удобном тебе JVM-языке, и результат использовать прямо в своих сборочных скриптах. Как бонус, можно покрыть юнит-тестами особо хитрые моменты в этих скриптах. Добро пожаловать под кат!

Привет, мир buildSrc!

Подключить эту фичу просто. Создаем директорию с именем buildSrc в корне проекта (в той же директории, где лежит settings.gradle ):

mkdir buildSrc

К этому проекту одновременно применятся и плагин java , и плагин groovy . Поэтому, дальше мы просто делаем стандартную директорию src/main/java и начинаем добавлять туда код.

mkdir -p buildSrc/src/main/java

Теперь можно синхронизировать проект с IDE и создать новый Java-класс в свежеиспеченном проекте buildSrc :

package myapp.gradle; public class Fun { public static void sayHello() { System.out.println("Hello from buildSrc!"); } }

Остался последний шаг: позвать метод Fun.sayHello из какого-нибудь файла build.gradle . Давайте сделаем простой таск hello в корневом проекте и посмотрим на выхлоп:

import myapp.gradle.Fun task hello { doLast { Fun.sayHello() } } $ ./gradlew hello > Task :hello Hello from buildSrc! BUILD SUCCESSFUL in 0s 1 actionable task: 1 executed

Вот и всё. Метод sayHello — это обычный Java-метод. Поскольку файл build.gradle работает как JVM-приложение, можно звать его из Groovy как любой другой Java-метод.

Пишем свои собственные таски

Переиспользование кода — это хорошо, но весь этот мусор из doLast {} при создании нового таска выглядит мерзко. С помощью buildSrc мы сможем выбросить мусор, создав вместо него специальный класс таска. Свой Gradle-таск — это просто Java-класс, который:

Наследуется от org.gradle.api.DefaultTask

Имеет публичный метод с аннотацией @TaskAction . Этот код исполняется сразу после запуска нашего таска.

Давайте отрефакторим метод Fun.sayHello в отдельный таск:

package myapp.gradle; import org.gradle.api.DefaultTask; import org.gradle.api.tasks.TaskAction; public class HelloTask extends DefaultTask { @TaskAction public void run() { System.out.println("Hello from task " + getPath() + "!"); } }

Использовать этот таск из Gradle-скриптов проще некуда:

import myapp.gradle.HelloTask task hello(type: HelloTask) $ ./gradlew hello > Task :hello Hello from task :hello! BUILD SUCCESSFUL in 0s 1 actionable task: 1 executed

Превращаем свои таски в полноценные плагины

В большом проекте приходится определять десятки тасков, встраивающихся в запутанный граф связей. В этом случае имеет смысл создать свой собственный плагин. Это плагин должен создавать все нужные таски и связывать их воедино.

package myapp.gradle; import org.gradle.api.Plugin; import org.gradle.api.Project; public class MyPlugin implements Plugin<Project> { @Override public void apply(Project project) { project.getTasks().create("hello", HelloTask.class); } }

Теперь мы можем не использовать таски напрямую, а подключать этот специальный плагин прямо в сборочный файл:

apply plugin: myapp.gradle.MyPlugin

И да, оно работает!

$ ./gradlew hello > Task :hello Hello from task :hello! BUILD SUCCESSFUL in 1s 1 actionable task: 1 executed

Теперь у нас есть работающий вручную написанный плагин, который можно использовать в любом из подпроектов. Конечно, описанный выше пример с распечаткой текста на экране — невообразимо малая часть того, что можно устроить в своем проекте с помощью самописных плагинов. Если хочется разобраться в плагинах глубже, очень рекомендую вот эти доклады с Gradle Summit 2017:

Бонус для дочитавших до конца: управление зависимостями с помощью buildSrc

Днем автор этой заметки работает разработчиком в проекте JRebel for Android. Это инструмент для разработчиков, который состоит из плагина для IDE, Gradle-плагина, приложения для Android и обычного приложения на Java SE. Чтобы собрать все эти артефакты, имеется огромный Gradle-проект, состоящий 90+ подпроектов. Все эти подпроекты имеют во многом похожие зависимости, например, commons-io и slf4j-api . Если тебе приходится собирать org.slf4j:slf4j-api:1.7.25 раз за разом, снова и снова, это быстро превращается в нудятину, по типа регулярного наведения порядка дома. То же самое про игру в угадывание правильной версии этих зависимостей.

Обычно, для управления ими предлагается использовать блок ext {} прямо в корне проекта. Пример есть вот в этом ответе на StackOverflow. Обратная сторона такого подхода — в IDE отвалятся автодополнение и навигация по коду.

Мы пошли другим путём — определили зависимости как строковые константы в файле Deps.java внутри buildSrc . С этим подходом в IDE работает и автодополнение, и навигация! Давайте посмотрим как это выглядит на примере небольшого Android-проекта:

package myapp.gradle; public class Deps { public static final String androidPlugin = "com.android.tools.build:gradle:3.0.0-beta6"; public static final String kotlinVersion = "1.1.50"; public static final String kotlinPlugin = "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:" + kotlinVersion; public static final String kotlinRuntime = "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jre7:" + kotlinVersion; public static final String appCompat = "com.android.support:appcompat-v7:26.1.0"; public static final String constraintLayout = "com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2"; public static final String junit = "junit:junit:4.12"; }

Теперь можно ссылаться на них внутри любых файлов build.gradle вот так:

Когда кладешь конфигурацию сборки в buildSrc , это ощущается… немного неправильным, что ли. Но преимущества такого подхода сильно перевешивают.

Будете ли вы пользоваться фокусом с buildSrc ? Напишите в комментариях! Кроме того, автора можно достать через Twitter @madisp и задать все наболевшие неудобные вопросы. Все примеры из этого поста доступны на GitHub.

Пост публикуется с разрешения компании ZeroTunrnaround и автора — Madis Pink. Сотрудники ZeroTurnaround часто присутствуют в программном коммитете конференций JUG.ru Group, выступают как спикеры на конференциях и часто приезжают просто как гости. Читателей Хабра мы тоже приглашаем поучаствовать в JPoint, который пройдет 6-7 апреля 2018 года.