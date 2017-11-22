Использование buildSrc для внедрения дополнительной логики в Gradle
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Интересная заметка от Madis Pink в блоге ZeroTurnaround Rebel Labs. Если кто-то вас разбудит посреди ночи и спросит: “какую фичу в Gradle должен знать каждый?” — с уверенностью отвечай, что это
buildSrc. Это особый магический Gradle-проект внутри твоего репозитория, доступный всем файлам
build.gradle в виде библиотеки .
Описанный далее подход позволяет писать код на удобном тебе JVM-языке, и результат использовать прямо в своих сборочных скриптах. Как бонус, можно покрыть юнит-тестами особо хитрые моменты в этих скриптах. Добро пожаловать под кат!
Привет,
мир buildSrc!
Подключить эту фичу просто. Создаем директорию с именем
buildSrc в корне проекта (в той же директории, где лежит
settings.gradle):
mkdir buildSrc
К этому проекту одновременно применятся и плагин
java, и плагин
groovy. Поэтому, дальше мы просто делаем стандартную директорию
src/main/java и начинаем добавлять туда код.
mkdir -p buildSrc/src/main/java
Теперь можно синхронизировать проект с IDE и создать новый Java-класс в свежеиспеченном проекте
buildSrc:
package myapp.gradle;
public class Fun {
public static void sayHello() {
System.out.println("Hello from buildSrc!");
}
}
Остался последний шаг: позвать метод
Fun.sayHello из какого-нибудь файла
build.gradle. Давайте сделаем простой таск
hello в корневом проекте и посмотрим на выхлоп:
import myapp.gradle.Fun
task hello {
doLast {
Fun.sayHello()
}
}
$ ./gradlew hello
> Task :hello
Hello from buildSrc!
BUILD SUCCESSFUL in 0s
1 actionable task: 1 executed
Вот и всё. Метод
sayHello — это обычный Java-метод. Поскольку файл
build.gradle работает как JVM-приложение, можно звать его из Groovy как любой другой Java-метод.
Пишем свои собственные таски
Переиспользование кода — это хорошо, но весь этот мусор из
doLast {} при создании нового таска выглядит мерзко. С помощью
buildSrc мы сможем выбросить мусор, создав вместо него специальный класс таска. Свой Gradle-таск — это просто Java-класс, который:
- Наследуется от
org.gradle.api.DefaultTask
- Имеет публичный метод с аннотацией
@TaskAction. Этот код исполняется сразу после запуска нашего таска.
Давайте отрефакторим метод
Fun.sayHello в отдельный таск:
package myapp.gradle;
import org.gradle.api.DefaultTask;
import org.gradle.api.tasks.TaskAction;
public class HelloTask extends DefaultTask {
@TaskAction
public void run() {
System.out.println("Hello from task " + getPath() + "!");
}
}
Использовать этот таск из Gradle-скриптов проще некуда:
import myapp.gradle.HelloTask
task hello(type: HelloTask)
$ ./gradlew hello
> Task :hello
Hello from task :hello!
BUILD SUCCESSFUL in 0s
1 actionable task: 1 executed
Превращаем свои таски в полноценные плагины
В большом проекте приходится определять десятки тасков, встраивающихся в запутанный граф связей. В этом случае имеет смысл создать свой собственный плагин. Это плагин должен создавать все нужные таски и связывать их воедино.
package myapp.gradle;
import org.gradle.api.Plugin;
import org.gradle.api.Project;
public class MyPlugin implements Plugin<Project> {
@Override
public void apply(Project project) {
project.getTasks().create("hello", HelloTask.class);
}
}
Теперь мы можем не использовать таски напрямую, а подключать этот специальный плагин прямо в сборочный файл:
apply plugin: myapp.gradle.MyPlugin
И да, оно работает!
$ ./gradlew hello
> Task :hello
Hello from task :hello!
BUILD SUCCESSFUL in 1s
1 actionable task: 1 executed
Теперь у нас есть работающий вручную написанный плагин, который можно использовать в любом из подпроектов. Конечно, описанный выше пример с распечаткой текста на экране — невообразимо малая часть того, что можно устроить в своем проекте с помощью самописных плагинов. Если хочется разобраться в плагинах глубже, очень рекомендую вот эти доклады с Gradle Summit 2017:
- Designing and writing Gradle plugins by Benjamin Muschko
- Extending the Gradle Android Plugin by Eyal Lezmy
Бонус для дочитавших до конца: управление зависимостями с помощью
buildSrc
Днем автор этой заметки работает разработчиком в проекте JRebel for Android. Это инструмент для разработчиков, который состоит из плагина для IDE, Gradle-плагина, приложения для Android и обычного приложения на Java SE. Чтобы собрать все эти артефакты, имеется огромный Gradle-проект, состоящий 90+ подпроектов. Все эти подпроекты имеют во многом похожие зависимости, например,
commons-io и
slf4j-api. Если тебе приходится собирать
org.slf4j:slf4j-api:1.7.25 раз за разом, снова и снова, это быстро превращается в нудятину, по типа регулярного наведения порядка дома. То же самое про игру в угадывание правильной версии этих зависимостей.
Обычно, для управления ими предлагается использовать блок
ext {} прямо в корне проекта. Пример есть вот в этом ответе на StackOverflow. Обратная сторона такого подхода — в IDE отвалятся автодополнение и навигация по коду.
Мы пошли другим путём — определили зависимости как строковые константы в файле
Deps.java внутри
buildSrc. С этим подходом в IDE работает и автодополнение, и навигация! Давайте посмотрим как это выглядит на примере небольшого Android-проекта:
package myapp.gradle;
public class Deps {
public static final String androidPlugin = "com.android.tools.build:gradle:3.0.0-beta6";
public static final String kotlinVersion = "1.1.50";
public static final String kotlinPlugin = "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:" + kotlinVersion;
public static final String kotlinRuntime = "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jre7:" + kotlinVersion;
public static final String appCompat = "com.android.support:appcompat-v7:26.1.0";
public static final String constraintLayout = "com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2";
public static final String junit = "junit:junit:4.12";
}
Теперь можно ссылаться на них внутри любых файлов
build.gradle вот так:
Когда кладешь конфигурацию сборки в
buildSrc, это ощущается… немного неправильным, что ли. Но преимущества такого подхода сильно перевешивают.
Будете ли вы пользоваться фокусом с
buildSrc? Напишите в комментариях! Кроме того, автора можно достать через Twitter @madisp и задать все наболевшие неудобные вопросы. Все примеры из этого поста доступны на GitHub.
Пост публикуется с разрешения компании ZeroTunrnaround и автора — Madis Pink. Сотрудники ZeroTurnaround часто присутствуют в программном коммитете конференций JUG.ru Group, выступают как спикеры на конференциях и часто приезжают просто как гости. Читателей Хабра мы тоже приглашаем поучаствовать в JPoint, который пройдет 6-7 апреля 2018 года.
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