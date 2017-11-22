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сегодня в 09:57

Использование buildSrc для внедрения дополнительной логики в Gradle

https://zeroturnaround.com/rebellabs/using-buildsrc-for-custom-logic-in-gradle-builds/
  • Перевод
  • Tutorial

Интересная заметка от Madis Pink в блоге ZeroTurnaround Rebel Labs. Если кто-то вас разбудит посреди ночи и спросит: “какую фичу в Gradle должен знать каждый?” — с уверенностью отвечай, что это buildSrc. Это особый магический Gradle-проект внутри твоего репозитория, доступный всем файлам build.gradle в виде библиотеки .


Описанный далее подход позволяет писать код на удобном тебе JVM-языке, и результат использовать прямо в своих сборочных скриптах. Как бонус, можно покрыть юнит-тестами особо хитрые моменты в этих скриптах. Добро пожаловать под кат!


Привет, мир buildSrc!


Подключить эту фичу просто. Создаем директорию с именем buildSrc в корне проекта (в той же директории, где лежит settings.gradle):


mkdir buildSrc

К этому проекту одновременно применятся и плагин java, и плагин groovy. Поэтому, дальше мы просто делаем стандартную директорию src/main/java и начинаем добавлять туда код.


mkdir -p buildSrc/src/main/java

Теперь можно синхронизировать проект с IDE и создать новый Java-класс в свежеиспеченном проекте buildSrc:


package myapp.gradle;

public class Fun {
  public static void sayHello() {
    System.out.println("Hello from buildSrc!");
  }
}

Остался последний шаг: позвать метод Fun.sayHello из какого-нибудь файла build.gradle. Давайте сделаем простой таск hello в корневом проекте и посмотрим на выхлоп:


import myapp.gradle.Fun

task hello {
  doLast {
    Fun.sayHello()
  }
}

$ ./gradlew hello
> Task :hello
Hello from buildSrc!

BUILD SUCCESSFUL in 0s
1 actionable task: 1 executed

Вот и всё. Метод sayHello — это обычный Java-метод. Поскольку файл build.gradle работает как JVM-приложение, можно звать его из Groovy как любой другой Java-метод.


Пишем свои собственные таски


Переиспользование кода — это хорошо, но весь этот мусор из doLast {} при создании нового таска выглядит мерзко. С помощью buildSrc мы сможем выбросить мусор, создав вместо него специальный класс таска. Свой Gradle-таск — это просто Java-класс, который:


  • Наследуется от org.gradle.api.DefaultTask
  • Имеет публичный метод с аннотацией @TaskAction. Этот код исполняется сразу после запуска нашего таска.

Давайте отрефакторим метод Fun.sayHello в отдельный таск:


package myapp.gradle;

import org.gradle.api.DefaultTask;
import org.gradle.api.tasks.TaskAction;

public class HelloTask extends DefaultTask {
    @TaskAction
    public void run() {
        System.out.println("Hello from task " + getPath() + "!");
    }
}

Использовать этот таск из Gradle-скриптов проще некуда:


import myapp.gradle.HelloTask

task hello(type: HelloTask)

$ ./gradlew hello
> Task :hello
Hello from task :hello!

BUILD SUCCESSFUL in 0s
1 actionable task: 1 executed

Превращаем свои таски в полноценные плагины


В большом проекте приходится определять десятки тасков, встраивающихся в запутанный граф связей. В этом случае имеет смысл создать свой собственный плагин. Это плагин должен создавать все нужные таски и связывать их воедино.


package myapp.gradle;

import org.gradle.api.Plugin;
import org.gradle.api.Project;

public class MyPlugin implements Plugin<Project> {
    @Override
    public void apply(Project project) {
        project.getTasks().create("hello", HelloTask.class);
    }
}

Теперь мы можем не использовать таски напрямую, а подключать этот специальный плагин прямо в сборочный файл:


apply plugin: myapp.gradle.MyPlugin

И да, оно работает!


$ ./gradlew hello
> Task :hello
Hello from task :hello!

BUILD SUCCESSFUL in 1s
1 actionable task: 1 executed

Теперь у нас есть работающий вручную написанный плагин, который можно использовать в любом из подпроектов. Конечно, описанный выше пример с распечаткой текста на экране — невообразимо малая часть того, что можно устроить в своем проекте с помощью самописных плагинов. Если хочется разобраться в плагинах глубже, очень рекомендую вот эти доклады с Gradle Summit 2017:



Бонус для дочитавших до конца: управление зависимостями с помощью buildSrc


Днем автор этой заметки работает разработчиком в проекте JRebel for Android. Это инструмент для разработчиков, который состоит из плагина для IDE, Gradle-плагина, приложения для Android и обычного приложения на Java SE. Чтобы собрать все эти артефакты, имеется огромный Gradle-проект, состоящий 90+ подпроектов. Все эти подпроекты имеют во многом похожие зависимости, например, commons-io и slf4j-api. Если тебе приходится собирать org.slf4j:slf4j-api:1.7.25 раз за разом, снова и снова, это быстро превращается в нудятину, по типа регулярного наведения порядка дома. То же самое про игру в угадывание правильной версии этих зависимостей.


Обычно, для управления ими предлагается использовать блок ext {} прямо в корне проекта. Пример есть вот в этом ответе на StackOverflow. Обратная сторона такого подхода — в IDE отвалятся автодополнение и навигация по коду.


Мы пошли другим путём — определили зависимости как строковые константы в файле Deps.java внутри buildSrc. С этим подходом в IDE работает и автодополнение, и навигация! Давайте посмотрим как это выглядит на примере небольшого Android-проекта:


package myapp.gradle;

public class Deps {
    public static final String androidPlugin = "com.android.tools.build:gradle:3.0.0-beta6";

    public static final String kotlinVersion = "1.1.50";
    public static final String kotlinPlugin = "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:" + kotlinVersion;
    public static final String kotlinRuntime = "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jre7:" + kotlinVersion;

    public static final String appCompat = "com.android.support:appcompat-v7:26.1.0";
    public static final String constraintLayout = "com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2";

    public static final String junit = "junit:junit:4.12";
}

Теперь можно ссылаться на них внутри любых файлов build.gradle вот так:



Когда кладешь конфигурацию сборки в buildSrc, это ощущается… немного неправильным, что ли. Но преимущества такого подхода сильно перевешивают.


Будете ли вы пользоваться фокусом с buildSrc? Напишите в комментариях! Кроме того, автора можно достать через Twitter @madisp и задать все наболевшие неудобные вопросы. Все примеры из этого поста доступны на GitHub.


Пост публикуется с разрешения компании ZeroTunrnaround и автора — Madis Pink. Сотрудники ZeroTurnaround часто присутствуют в программном коммитете конференций JUG.ru Group, выступают как спикеры на конференциях и часто приезжают просто как гости. Читателей Хабра мы тоже приглашаем поучаствовать в JPoint, который пройдет 6-7 апреля 2018 года.

Метки:
JUG.ru Group 1 296,65
Конференции для взрослых. Java, .NET, JS и др. 18+
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Комментарии 1
  • 0
    Плагин для грэдла самый обычный. Смотрим «maven против gradle» батл — там аналогиные действия. Не понимаю в чем профит фиксированного имени плагина. Можете пояснить разницу?

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