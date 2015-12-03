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сегодня в 12:30

[Питер] Встреча JUG.ru с Олегом Ненашевым из CloudBees — Groovy DSL в Jenkins и Pipeline. Реализации и подводные грабли



    В понедельник, 4 декабря, в офисе компании Oracle состоится встреча с Олегом Ненашевым, разработчиком в компании CloudBees, которая является одним из основных контрибьюторов Jenkins. Тема встречи — Groovy DSL в Jenkins и Pipeline.

    Несмотря на появление новых средств CI/CD, Jenkins остается одним из наиболее популярных серверов автоматизации. Он фактически является распределенным веб-сервисом и предоставляет различные DSL, в том числе с доступом к JVM и внутренним API. Давать такой доступ нужно аккуратно, а то в продакшне будет мучительно больно: security, UX, performance, и т.д. О предотвращении этой боли и пойдет разговор.

    Олег расскажет:
    • как в Jenkins реализованы Groovy DSL и почему их так много;
    • как в Jenkins Pipeline реализованы Groovy Sandbox, доступ к API Java, Script Security и персистентность контекста при рестарте;
    • какие архитектурные проблемы это вызывает;
    • как можно при всем этом расширять и поддерживать DSL для частных задач.


    Disclaimer: Цель доклада — поговорить об архитектурных особенностях Jenkins, который в своей основе является распределённым Java-приложением. Мы будем говорить о Jenkins Pipeline и его новомодных фичах (Declarative Pipeline, Blue Ocean), но только в контексте реализации.

    Теги: jenkins, groovy, dsl, configuration-as-code.

    О докладчике


    Олег Ненашев — разработчик в CloudBees, состоит в Core Team проекта Jenkins. C 2008 года занимается автоматизацией, инфраструктурой и фреймворкостроением для крупных программно-аппаратных проектов с помощью Jenkins и десятков других тулов. Пишет код, поддерживает ядро и плагины Jenkins, организует митапы в Питере и других городах.

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    Метки:
    JUG.ru Group 1 016,66
    Конференции для взрослых. Java, .NET, JS и др. 18+
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    • Численность 11–30 человек
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