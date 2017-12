DotNext 2018 Piter Release Notes

22-23 апреля в Петербурге состоится DotNext 2018 Piter — наша следующая большая .NET-конференция.

Развитие конференции очень похоже на развитие программной платформы. Наши языки и динамические рантаймы постоянно конкурируют между собой: например, Java гонится за .NET по синтаксису основного языка, а .NET пытается догнать Java по кроссплатформенности.

IDE для наших платформ эволюционируют более непосредственно. Представьте обновление Rider — одного из основных IDE для .NET, построенного на основе IntelliJ Platform. Каждый раз, когда обновление получает базовая платформа, обновляются и все связанные проекты. Теоретически, если улучшить механизм PSI, апгрейд будет не только у Rider, но и у IntelliJ IDEA — самой популярной IDE для Java. Но некоторые фичи, возможно, потребуют дополнительного допиливания.

Наши конференции устроены еще лучше. Каждый раз, когда обновление получает главная .NET-конференция (DotNext) или главная Java-конференция (Joker), обновления совершенно кроссплатформенно распространяются на все продукты.

Если в DotNext мы вводим дополнительные механики социального взаимодействия участников конференции, то ими в дальнейшем будет пользоваться и Joker. Если в записи и прямой трансляции JPoint мы повышаем качество картинки до 1440p и добавляем возможность одновременно видеть спикера и слайды, эту фичу получает DotNext. Правильная архитектура платформы — залог успеха.

Интересно, что, участвуя в конференции на одной из сторон, ты попадаешь прямо в этот стремительный поток непрерывно эволюционирующих технологий. Ты видишь, как спикеры (если они из Microsoft или Oracle) рассказывают о новинках, сделанных для приближения друг к другу. Ты слушаешь, как герои из JetBrains пытаются усидеть на двух стульях (на самом деле, стульев больше). И ты можешь раз за разом наблюдать, как твоя любимая конференция эволюционирует вместе с ними, получая новые фичи и оттачивая старые до зеркального блеска.

Давайте посмотрим, какие новые фичи ждут нас в 2018 году.

Changelog. DotNext 2017 Moscow → DotNext 2018 Piter

Мы умеем делать клевые конференции, но просто клевые конференции больше не возбуждают. Мы тщательно проанализировали фидбэк, и в этот раз решили сфокусироваться на вовлечении участников в активное взаимодействие: чтобы люди общались, задавали вопросы, предлагали свои темы и решения и так далее. Как мы будем это делать?

Будут хорошие новые доклады, которые интересно обсудить. Тут всё понятно: они были, есть и будут, это суть наших конференций. Кроме них есть еще несколько важных вещей.

Во-первых, дискуссионные зоны. Если вы у нас еще не были, то следующая пара абзацев — небольшой курс молодого бойца дискуссионных зон.

Обычно вопросы после доклада жёстко ограничены во времени: есть несколько минут, а потом приходится освобождать зал. В нашем случае, этим дело не ограничивается: каждый спикер после выступления перемещается в специально отведённую зону, где заинтересованные слушатели могут продолжать общаться с ним куда дольше.

Дискуссионные зоны — это ваш инструмент как слушателя. Ими нужно уметь пользоваться, а не просто ждать у моря погоды. Узнав о наличии дискуссионной зоны, люди думают: «Окей, я всегда смогу задать свой вопрос». Нет, зачастую желающих слишком много. Можно не успеть выведать у спикера всё, что вам нужно, за отведенный час. Даже если спикер по доброй воле решил остаться надолго, если это какой-то очень важный в сообществе человек, толпа вокруг него может не исчезать часами. Если докладчика «допрашивают» излишне долго, он может просто перегореть, и свой вопрос вы так и не зададите. Кроме того, дискуссия может зайти в неинтересное вам русло — поэтому нужно активно принимать участие в её формировании. Поднимайте интересные вам темы, подходите поближе. Часто дискуссионные зоны расположены там, где много народу, плюс вокруг спикера собирается внушительная толпа. Если стоять слишком далеко, будет очень плохо слышно, вопрос издалека не задать и к разговору не подключиться. Если честно, нужно всегда прорываться в первый ряд — во втором ряду слышимость уже хуже. Задавайте вопросы в Telegram-канале конференции — спикеры сами им пользуются и читают, что вы там пишете.

Пара слов про Telegram-канал. Он есть, и его действительно читают. Более того, когда доклад завершается, и наступает время задавать вопросы, трекоунеры зачитывают из Telegram избранные вопросы.

Во-вторых, общение между участниками. Почему этому уделяется такое внимание? Часто мы получаем отзывы типа: «Я два дня ходил, никто со мной не общается, я не знаю, как подойти к людям — это будет выглядеть глупо, что мне делать?» Поэтому мы решили помочь наладить общение и вне дискуссионных зон. Конечно же, будет вечеринка, на ней хотят выступить наши докладчики — Дилан Битти и Вагиф. В Москве это было вот так, и всем очень понравилось:

В-третьих, будет круглый стол. Мы очень долго боялись круглых столов, сознательно не включали их в программу — мало у кого они получаются хорошо. Было даже мнение, что проще сделать пустой слот, чем круглый стол. Но первые же попытки показали, что у нас это вышло замечательно. В прошлый раз на DotNext был особенно хороший круглый стол, и нам кажется, вот почему: прекрасный модератор, отличные эксперты, и, главное, — дружелюбная аудитория, задающая интересные вопросы. Кстати, там было несколько вопросов из Telegram.

У вас есть возможность повлиять на тему круглого стола прямо сейчас. Напишите в комментариях свою тему (или любые другие предложения), и мы учтем ваши пожелания при формировании программы.





В-четвертых: будет открытый микрофон. Это новая для нас практика, заключающаяся в следующем: в программе есть один свободный слот, который можно заполнить любым докладом и любой темой. Утром в фойе появляется флипчарт, размеченный сеткой всевозможных тем. Любой участник может с помощью стикера, лежащего рядом с флипчартом, отметить тему, которая ему максимально интересна. Просто вклеить стикер в квадрат с нужной темой. Тема, которая наберет больше стикеров, и займет свободный слот. Возможно, ближе к конференции мы что-то поменяем, но общий смысл — такой.

Есть другие варианты организации открытого микрофона, но они довольно сложные. Например, утром выставить несколько досок и дать спикерам возможность писать на них собственные темы, типа: «Я хочу рассказать про .NET Core 3.0». После обеда наступает вторая фаза: слушатели смотрят на эти темы и точно так же отмечают стикерами наиболее понравившиеся. Третья фаза: модераторы анализируют темы и стикеры, и из самых топовых тем формируют программу следующего дня в одном отдельно взятом зале. К сожалению, согласно мировой практике, этот формат — не самый удачный, для успеха ему требуется серьезная доводка и улучшения. Поэтому в России нигде такого не делают, и мы тоже пока не делали, и на DotNext 2018 Piter делать не будем.

Для разнообразия, расскажем о практике, которая есть повсеместно, а у нас — нет, потому что она не работает. На зарубежных конференциях ставят столики с обозначенной темой: например, на столике стоит бумажка с надписью «.NET Core». Предполагается, что люди на перерыве будут собираться вокруг такого столика и обсуждать .NET Core. На самом деле, это не работает. Люди говорят о чем угодно, кроме «темы столика» — о машинах, о снеге на улице, о политике… В результате там сидят те, кому негде больше сесть. Убого как-то, да?

Как же люди будут находить друг друга? Мы в JUG.ru Group про это думали-думали, и так ничего и не придумали.

Господа хаброжители! Помогите советом! Как вы хотите находить друг друга? Может, нам написать для вас какое-то мобильное приложение? Speed dating устроить? :) Какие форматы, по вашему мнению, действительно работают? Напишите в комментариях! Сейчас — тот момент, когда своим комментарием вы можете реально что-то поменять в лучшую сторону.

Характер доклада: «смузи», «бородач», «хардкор».

Изучая программу конференции, вы увидите напротив каждого доклада пиктограмму — «смузи», «бородач» и «хардкор».

Многие неверно интерпретируют это как «сложность темы доклада» и в результате идут на неподходящие доклады.

Одна из лучших вещей, которые вообще можно сделать этим хабрапостом — объяснить истинный смысл обозначений.

«Смузи» — это такой доклад, для которого не нужно иметь глубоких знаний о теме обсуждения. Всё необходимое сообщается по ходу доклада. Например, слушатель может долго работать с фреймворком, но не имеет глубоких знаний в каком-то его аспекте. По ходу доклада об этом аспекте всё расскажут. Несмотря на то, что такая тема сложна, вся необходимая информация для её понимания полностью рассказывается докладчиком.



«Бородач» — это такой доклад, для которого нужно иметь опыт работы с технологией. Эти доклады созданы для практикующих инженеров, которые знают толк в обсуждаемой теме, поэтому не нужно тратить время на мелочи типа объяснения терминологии и типичных способов делать вещи. Тут дается сконцентрированная информация.



«Хардкор» — это доклады, для которых требуется недюжинное понимание темы. Тебе ничего не нужно объяснять — ты сам знаешь бэкграунд проблемы не хуже докладчика. Докладчик сразу берет быка за рога и доносит информацию с самого фронта борьбы с проблемой. Например, в эту категорию часто попадает материал о низкоуровневых оптимизациях: доклады одних профессионалов-перформансников для других профессионалов-перформансников. Попытка полностью описать контекст проблемы растянулась бы на многие дни. Это не означает, что тема сложна сама по себе — это означает способ, которым спикер доносит материал доклада.

Теперь — сноски со звездочкой*, как это бывает в контрактах.

Бывает так, что некоторые доклады — «хардкорные», но почему-то они стоят под «бородачами», и наоборот. Тут есть еще такая вещь, как способ подачи. Некоторые спикеры имеют невероятно интересный контент, но очень сложно подают его. Например, спикер решил в сравнительно простой теме удариться в математическое доказательство какого-то утверждения, и хардкор возникает просто потому, что он решил объясняться таким способом. Тем не менее, его доказательство — важное, и просить у докладчика выбросить этот кусок не имеет смысла.

А есть спикеры, которые придумывают интересные способы и хаки, как сложные вещи объяснить максимально простым образом. Например, мне кажется, что Саша Гольдштейн умеет так подобрать слова, что сложные вещи кажутся не такими уж хардкорными. Хотя его доклады у нас почти всегда помечены «козой» — это соответствует их истинному уровню.

Отдельный вопрос — паззлеры. С одной стороны, паззлеры — это весело и прикольно, и даже неподготовленные слушатели могут туда приходить. Но оказывается, что по характеру доклада паззлеры — это или «бородач», или «хардкор». Если человек пришел туда просто повеселиться, и реально ничего не практикует, абсолютно всё содержание доклада пройдет мимо него.

Еще можно рассказать про четвертую категорию докладов, которой у нас никогда не бывает — маркетинг и product placement-доклады. В мировой практике принято четко обозначать такие доклады в программе: должно быть сразу видно, что это для того, чтобы вы купили или начали практиковать что-то, нужное докладчику. Но у нас таких докладов не бывает — и это ключевая фишка нашей конференции. Никакого маркетингового буллшита, только реально интересный, полезный и актуальный материал. А вот за рубежом product placement-доклады — обычное дело, и это взрывает мозг морально неподготовленному слушателю.

Программа

По поводу контента нового DotNext 2018 Piter. Он будет всё такой же огненный, и около десяти докладов проходят подготовку прямо сейчас.

Я не буду копипастить на Хабр всю программу, а перенаправлю на соответствующую страницу на официальном сайте конференции. Тем более, что эта страница сейчас стремительно изменяется, отражая регистрацию новых спикеров и работу над программой.

Вместо этого пара слов о подготовке. Многие спикеры мирового уровня могут привезти с собой сразу несколько новинок, но еще не определились с выбором.





Например, Jeremy Likness — developer advocate команды Azure в Microsoft.

С одной стороны, он может взять вполне очевидную для него тему «Going Serverless with .NET», рассказав про то, как оверхед бессерверной платформы можно побороть с помощью правильной обработки событий (HTTP-запросов, таймеров, загрузки файлов и т.п.). Заодним рассказав про кроссплатформенную разработку на C# и употребив множество популярных слов типа IaaS, PaaS, SaaS, Serverless, Azure Functions, Azure Logic Apps, Azure AppInsights.

С другой стороны, он же может рассказать о CosmosDB — документной NoSQL-базе данных, с помощью которой можно начать работать в парадигме serverless data. Георепликация и понятное latency идут в комплекте, а еще — выбор API по вкусу и поддержка DocumentDB, MongoDB, Gremlin, Table Storage, Cassandra. Всё это с лайв-кодингом и демонстрациями.

Первый доклад — откровенно полезный, второй — необычный, выбрать какой-то один из них — головная боль Программного комитета. Как говорил ведьмак Геральт из Ривии про выбор из двух зол: «Меньшее, бо́льшее, среднее — всё едино, пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник, не только одно добро творил в жизни. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще». У Программного комитета проблема посложней: во-первых, им нужно выбрать один из двух заранее великолепных докладов. Во-вторых — выбирать придется, потому что на DotNext 2018 Piter будет большое количество звездных докладчиков, и упаковать их всего в два дня — задача непростая.





Jeremy — не единственный человек с двумя докладами. Например, Maarten Balliauw (основатель MyGet.org и developer advocate в JetBrains) может рассказать как о диагностике приложений для Azure, так и о DNS. Опять этот выбор: все мы делаем облачные приложения, а тема семантического логирования для Azure и вещи типа AppInsights и AppInsights Analytics актуальны как никогда. С другой стороны, есть очень интересный и необычный доклад про то, как взять DNS (казалось бы, технологию столетней давности), проанализировать её лучшие стороны (почему она так хороша, что продолжает быть актуальна в 2017 году) и показать, как DNS можно использовать для реализации вещей, для которых эта технология и не предназначена вовсе.





Кроме новых докладчиков будут и всем известные люди. Например, совершенно точно приедет Саша Гольдштейн — автор книг, текстов и постов, регулярный спикер DotNext и бесконечного количества других конференций и так далее и тому подобное, специализирующийся на перфомансе и отладке в мире .NET и C++. С выбором возможных новых докладов у него также всё очень хорошо.





Будет Дилан Битти. Кроме того, что он играет на гитаре на афтепати DotNext и носит огромную черную шляпу, Дилан известен как системный архитектор в Spotlight, занимающийся разработкой огромных распределенных систем и дизайном идеально красивых API. Будет Federico Lois с докладом «Scratched metal: Hardware intrisic at RavenDB» — он покажет, как работать с аппаратными интринсиками, параллельно помогая коллегам из Intel (или подпинывая их?) на реализацию инструкций, нужных нам для vNext.





Мы смогли уговорить Андрея Акиньшина ещё раз выступить с докладом. В прошлый раз у него случился полный аншлаг. Несмотря на то, что у него был кейноут, и он не стал лидером по времени работы с аудиторией в дискуссионной зоне, суммарное количество вложенных им в конференцию сил потрясало и ужасало. Кроме того, он участвовал в Программном комитете. После своего выступления он был как бы везде одновременно и отвечал на все вопросы сразу. К концу второго дня Андрей начал выгорать, и я боялся, что однажды он выйдет в дверь в произвольном направлении и больше не вернется. Но нет, суровые испытания делают Андрея только сильнее, и на DotNext 2018 Piter он появится с новой порцией хардкора.





Ну и на закуску, хочется рассказать об одном из наиболее известных спикеров. К нам приедет «тот самый» Андрей Александреску — соавтор языка программирования D, автор книг и статей (включая «Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns», которая когда-то необратимо повлияла на помыслы C++ программистов во всём мире), эксперт во множестве связанных тем типа машинного обучения и обработки естественных языков. Андрей расскажет о современных челленджах в области оптимизации и на конкретных примерах покажет принципы разработки алгоритмов, которые можно применять ежедневно с целью их улучшения (или иногда — полного их редизайна). Бенчмаркинг, параллелизм, связность данных и так далее — в общем, всё, что и ожидается от Андрея. Более подробно содержание доклада я спойлерить пока не буду, тем более что, по мере приближения DotNext 2018 Piter, мы собираемся опубликовать еще несколько постов на Хабре, раскрывающих программу конференции и темы докладов. С несколькими спикерами будет отдельное интервью.

Уже сейчас очевидно, что программа DotNext 2018 Piter будет хороша. Но если хочется сделать её еще лучше — приходите со своим собственным докладом. Как подать заявку — написано на сайте.

Встретимся на DotNext 2018 Piter!