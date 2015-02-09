Анонс конференции Mobius 2018 Piter
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В мобильной разработке так бурлит жизнь, что порой это даже становится проблемой. Например, когда всё движется и меняется, как в анонсе конференции описать её программу за пять месяцев? Но хотя многие подробности Mobius 2018 Piter станут известны позже, есть те, которые мы уже готовы рассказать — и их может хватить для принятия решения.
Для начала озвучим дату: 20-21 апреля 2018 года, Санкт-Петербург. Остальное — под катом.
Главное
Фидбэки, полученные нами после предыдущих Mobius, говорят, что вам нравится формат конференции и уровень докладов. Поэтому всё то, за что любят мероприятие, сохранится. Снова найдётся место и для Android, и для iOS, и для «платформонезависимых» тем. Доклады будут разного формата (от «можно прямо завтра внедрить у себя» до «информация специфическая, но интересная и полезная»). Они точно так же будут размечены пиктограммами, означающими сложность, так что разные зрители смогут найти подходящие для себя.
Как на прошлогоднем петербургском Mobius, будет два дня — такой формат позволяет подойти размереннее и давать переварить информацию. И мы опять сделаем так, чтобы вы получили от спикеров максимум, причём не только на сцене (если вы не были на Mobius раньше и заинтересовались, читайте об этом ниже в части «дискуссионные зоны»).
А будет ли в таком случае что-то непривычное? Да, помимо стандартных докладов, хотим и поэкспериментировать. Мы думаем над двумя форматами, зарекомендовавшими себя на встречах CocoaHeads — круглым столом и викториной. Так что в итоговой программе вполне могут оказаться, например, круглый стол по Android и викторина по iOS.
Спикеры и темы
Пока что мы готовы назвать нескольких спикеров. Зрители предыдущих Mobius уже успели узнать и полюбить большинство из них:
Fernando Cejas — What Mom Never Told You About Multi-threading
В прошлом году Фернандо, работавший тогда в SoundCloud, впервые выступил на нашей конференции с докладом «Hidden mysteries behind big mobile codebases» (можете посмотреть видеозапись). А буквально на днях он официально перешёл в IBM на роль developer advocate — причём по причине «мне нравится делиться знаниями на конференциях, и теперь смогу делать это активнее».
На новом Mobius он поговорит о том, как управляться с многопоточностью на мобильных платформах. Упор сделан на Android, но основная информация будет платформонезависимой, так что и iOS-разработчики смогут найти полезное для себя.
Hector Zarate
Хотя зарекомендовавших себя спикеров мы с радостью зовём с новыми темами, список выступающих не будет состоять из одних лишь «ветеранов». И вот, например, новое лицо: шведский разработчик из Spotify, именующий свою должность «iOS Cowboy».
Но если на Mobius он появится впервые, то в мире iOS-разработки он не новичок: в его GitHub-аккаунте iOSCowboy первые репозитории датированы ещё 2012-м. На конференции Гектор расскажет об архитектуре.
Йонатан Левин — явный фаворит двух предыдущих Mobius (например, доклад «IPC: AIDL — это не ругательство» получил отличные оценки). Только недавно московская конференция ярко завершилась его костюмированным кейноутом, а мы уже с радостью сообщаем, что и следующая петербургская без него не обойдётся. Конкретную тему пока что не назовём — но, кажется, многие уже рады просто «идти на Йонатана» вне зависимости от того, о чём именно он будет говорить.
Денис Неклюдов
Вряд ли требуется подробно представлять Дениса Android-разработчикам. Помимо докладов на предыдущих конференциях, он известен благодаря «Android Dev Подкасту» (во время Mobius там обычно выходят спецвыпуски), а также как первый Google Developer Expert из России. В случае с недавним московским Mobius Денис отошёл от обычной роли докладчика, вместо этого проведя отдельный тренинг (и эпизодически поучаствовал в кейноуте Йонатана Левина в роли Йонатана Левина) — но весной в Петербурге, вероятно, снова выступит с докладом.
David González
Дэвид, как и Денис — обладатель гордого звания Google Developer Expert. Так что он знает досконально многие связанные с Android вещи, и это поможет в его докладе «Android Authentication made simple». Что может быть скучнее для пользователя, чем логиниться в приложение? И может ли для разработчика быть что-то увлекательное в работе над этим? Дэвид считает, что многие разработчики не знают толком о таких вещах, как Firebase Authentication или новое Fingerprint API — а в итоге не делают того, что могло бы улучшить жизнь пользователей.
Кирилл Попов (Одноклассники)
В 2016-м Кирилл рассказывал на Mobius о применении Fresco (видеозапись), и тогда его доклад стал одним из самых высоко оцененных зрителями. А теперь, спустя два года, он вернётся на нашу сцену. С темой пока не определились окончательно, но в числе вариантов рассматривается, например, использование GPU — вам такое интересно?
Дискуссионные зоны
Для тех, кто бывал на последних Mobius, сюрприза в этом не будет, а вот всем остальным стоит знать. В отличие от обычного подхода, когда у спикера после выступления есть время лишь на несколько вопросов из зала, мы делаем так, чтобы все желающие смогли задать свои вопросы.
Как это работает: каждый спикер сразу после своего выступления перемещается в дискуссионную зону — специально предназначенное место с доской для иллюстраций, сидячими местами и возможностью схватить чашку кофе. И все, у кого доклад вызвал вопросы, могут задать их там с чувством, с толком, с расстановкой: вникая в нюансы и уточняя всё непонятное.
В общем, становится ясно, «зачем ходить на конференции, когда можно и в интернете что-то смотреть и читать»: здесь не просто выливается односторонний поток информации от экспертов, а идут подробные диалоги с ними.
Онлайн-трансляция
Все доклады конференции можно будет посмотреть онлайн, купив соответствующий билет. У такой трансляции есть даже небольшое преимущество перед живым присутствием: если по началу доклада вдруг понимаешь, что он почему-то не подходит, переключиться на другой зал проще, чем перебегать между ними.
Трансляцию мы устраиваем далеко не в первый раз, но от года к году она становится лишь краше. Вот о каких недавних улучшениях стоит рассказать:
- Видео в 1440р — благодаря этому можно одновременно отображать и презентацию спикера в FullHD, и самого спикера;
- Хотя в трансляции нет доступа к дискуссионным зонам, это не означает, что зрителям вообще не задать ни одного вопроса спикерам. Их можно будет написать в Telegram-чат конференции — и если в конце доклада на них останется время, трекоунеры их зададут;
- А в перерывах между докладами, когда спикеры и участники на площадке удаляются в дискуссионные зоны, зрителям онлайн-трансляции не приходится скучать, специально для них мы делаем отдельный контент: интервью со спикерами и спонсорами. При желании можете составить представление о них по записи трансляции Mobius 2017 Moscow;
- Улучшено качество звука, серьезно переработана система звукозаписи;
- Решено много мелких технических проблем, которые большинство даже не заметило, но они там были. В целом, ощущение от просмотра трансляции должно быть лучше.
Call for Papers
Если вы считаете, что ваше место не только в зале, но и на сцене, и горите желанием выступить на Mobius с докладом — сейчас самое время подать заявку!
Раньше не выступали и не совсем понимаете, что это вам даст? Можете прочитать наш январский пост, где несколько опытных спикеров другой нашей конференции изложили свою точку зрения.
Не уверены в своих силах? Конечно, наш Программный комитет следит за тем, чтобы на конференцию попадали только качественные доклады, но в то же время он и помогает делать их лучше, детально разбирая со спикером будущий доклад и дорабатывая его. Так что, если сомневаетесь, можете подать заявку, а дальше станет яснее.
Спонсорские стенды
Мы сами ещё не знаем полный список стендов, которые увидим весной на питерском Mobius, зато можем напомнить, что было на недавнем московском: там, например, компания Avito привлекла много внимания конкурсом «Мамин архитектор». А теперь на Хабре она продолжает этот конкурс, и в качестве главного приза разыгрывает как раз билет на Mobius 2018 Piter! Вероятно, в Петербурге тоже не обойдётся без интересной движухи — так что в перерывах можно будет не только пытать вопросами выступивших спикеров.
Купить билеты
Регистрация уже открыта — и сейчас приобрести билет можно по early bird-цене. А уже с 1 января они подорожают. Так что, если информации выше оказалось достаточно, чтобы принять решение, можно стать участником на самых выгодных условиях. А если не готовы — можете следить за сайтом, он постепенно будет пополняться новыми именами спикеров и названиями докладов.
До встречи на Mobius 2018 Piter!
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