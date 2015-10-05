На том же месте, в тот же час: ждем вас на новой встрече Android-разработчиков в ЛК
16 сентября в московском офисе «Лаборатории Касперского» пройдет вторая встреча сообщества MOSDROID для всех, кто увлечен мобильной разработкой. И если в первый раз мы говорили об инструментарии Android-программистов (Groovy, Kotlin и автоматизации CodeReview), то на этот раз речь пойдёт о внутренностях операционки — от хранения чувствительной информации средствами системы до межпроцессного взаимодействия.
К слову, доля зелёного робота на рынке мобильных устройств вплотную приблизилась к 90%. Это означает, что Android установлена примерно на девяти из десяти проданных смартфонов. В общем, самое время пилить крутой софт и слушать наши доклады:
● В первом выступлении Антон Дудаков из Яндекса расскажет «Как наладить взаимодействие между приложениями» — зачем вообще это нужно и какие способы для этого предусмотрены в ОС. Антон подробнейшим образом объяснит как устроены эти механизмы изнутри, как работают на системном уровне и сделает выводы об ограничениях каждого и целях, для которых подойдет тот или иной инструмент.
● «Храни секреты правильно» — так назвал свой доклад наш второй спикер — Артем Кулаков из REDMADROBOT. Большинство Android-разработчиков сталкиваются с проблемами безопасного хранения секретной информации, но, увы, не все их грамотно решают. В итоге Google Play заполнен приложениями, в которых безопасность отсутствует как класс. Артем разберёт типичные ошибки разработчиков и рассмотрит варианты решения проблем.
● Ну и третий завершающий доклад нашей программы — «Взгляд из песочницы» Кирилла Филимонова из Mail.Ru Group. Он расскажет о работе Android-приложения в контексте операционной системы и его взаимодействии с системными службами, а также покажет все, что скрыто за методами SDK.
Вот как выглядит расписание нашей встречи 16 сентября:
17:30 — 18:00 – Регистрация
18:00 – «Как наладить взаимодействие между приложениями», Антон Дудаков, Яндекс
19:00 – «Взгляд из песочницы», Кирилл Филимонов, Mail.Ru Group
20:00 – «Храни секреты правильно», Артем Кулаков, REDMADROBOT
21:00 – Социальная часть: дружно посидим в пабе;)
Словом, ждем вас, коллеги, в штаб-квартире “Лаборатории” в Москве! Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Для тех же, кто по какой-либо причине не сможет присутствовать, мы организуем видеотрансляцию на канале Kaspersky Lab Russia.
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