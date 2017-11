CoLaboratory: приглашаем на C++ User Group Meetup

15 ноября мы приглашаем всех неравнодушных к C++ на встречу с коллегами по цеху в рамках нашего проекта CoLaboratory. Резиденты C++ User Group сосредоточатся исключительно на практической стороне использования любимого инструмента программирования.Поговорим на разные темы. Например, как clang и библиотека «libtooling» помогают «Лаборатории Касперского» автоматически генерировать код? Когда же наконец в C++ появятся «рефлекшены» и в каком виде попадут в стандарт? Какие подводные камни могут встретиться на пути проектирования «пула потоков» для высоконагруженной системы и соответственно как с ними бороться? Запланированы следующие выступления:Сергей Садовников, наш старший архитектор программного обеспечения, расскажет о технологии автогенерации исходного кода на базе clang 3.9 API и специализированной библиотеки ‘libtooling’, входящей в состав clang. Он планирует поговорить о простом методе анализа существующего набора исходных текстов на C++ и генерации на его базе другого набора исходных текстов (например, функций преобразования enum в строки и обратно). Кроме того, он представит пример разработки «с нуля» простого кодогенератора, а также опишет способ интеграции такой библиотеки в среду сборки.На протяжении всего существования C++ постоянно обсуждается тема компайл-тайм рефлексии. Но, к сожалению, стандарт языка до сих пор не дает достаточных возможностей для извлечения и манипулирования компайл-тайм информацией. Надо сказать, что для решения этой проблемы уже подтянули множество библиотек и препроцессоров, начиная от простых макросов и заканчивая Qt-moc или ODB. Однако в своём докладе Антон Бикинеев, еще один наш разработчике, расскажет о позиции Комитета по Стандартизации по этой проблеме: какие решения были предложены, и какое стало доминирующим.Александр Боргардт, Architect/Team Lead из GolosCore, на примере из личного опыта расскажет, почему не надо проектировать thread pool раньше оценки профиля нагрузки и математических моделей, а также обсудит как они накладываются на реальную систему.Мероприятие пройдет 15 ноября в 19:00 в нашей штаб-квартире в БЦ «Олимпия Парк» на Ленинградском шоссе, 39А. Для участия в митапе необходимо зарегистрироваться