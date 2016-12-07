Разрыв в навыках кибербезопасности: обучение следующего поколения
Технологические достижения быстро развиваются, но способность населения использовать эти новые возможности продолжает отставать. Растущая численность атак на кибербезопасность за последнее время свидетельствует о втором недостатке; нехватка квалифицированных специалистов в отрасли кибербезопасности, по прогнозам, достигнет к 2022 году примерно 1,8 миллионов рабочих.
Есть множество предложений и идей о том, как ликвидировать разрыв, например, повышением квалификации работающих сотрудников или использованием систем автоматизации. Но долгосрочная стратегия, ориентированная на подготовку и обучение следующего поколения, поможет обеспечить в будущем достаточным количеством кадров, обладающих необходимыми навыками.
Дети сейчас растут в эпоху цифровых технологий, и поэтому они находятся в идеальном положении и имеют больше возможностей для получения знаний и поиска решений проблем, связанных с кибербезопасностью, которые в будущем положительно отразятся на их трудоустройство. Это раннее знакомство с технологиями и передовыми методами способствует тому, чтобы дать им прекрасную возможность обучиться этим навыкам, необходимым для восполнения пробелов в индустрии кибербезопасности. Но как же привлечь их в эту сферу, которую многие считают эксцентричной?
Разнообразие на рынке труда
Как и в любой отрасли, привлечение разнообразной рабочей силы в IT-индустрию имеет важное значение для создания высокоэффективного сектора в кибербезопасности. Численность женщин в этой сфере крайне мала, она составляет всего 7 процентов от полного количества сотрудников в Европе, однако общая численность работающих женщин составляют не менее 40 процентов от всей рабочей силы во многих странах. Поэтому, привлечение большего числа служащих женского пола к этой профессии поможет сократить разрыв в численности.
Обеспечение кибербезопасности в рамках учебной программы
В 2014 году Великобритания стала первой страной из «Большой семерки», которая сделала информатику обязательным предметом в школе – учащиеся должны уметь писать и отлаживать компьютерные программы к семи годам. Важно, чтобы мы в широких масштабах просвещали общество через национальную учебную программу, которая обеспечит каждого человека определенным уровнем знаний и квалификаций, чтобы больше людей продолжало развивать в себе необходимые им знания. Это также дает педагогам возможность выявлять таланты детей на ранней стадии и совершенствовать их. Интенсивное обучение для талантливой молодежи уже проходит в клубах, основной темой которых является кибербезопасность.
Получение технических навыков для решения поставленных задач
Понимание как сетевых, так и компьютерных основ является неотъемлемой частью предоставления молодым людям возможности трудоустройства в индустрию кибербезопасности. В учебном лагере в Сан-Диего для старшеклассников, основным направлением которого является изучение сферы кибербезопасности, эта тема рассматривалась в базовом курсе сетевой архитектуры. Укрепление этих фундаментальных навыков у молодых людей гарантирует уменьшение количества пробелов в их знаниях, что дает нам возможность более высокой и квалифицированной защиты от потенциальных хакерских атак. Семинары по вредоносному ПО, кодированию и шифрованию должны быть включены в стандартную программу обучения, чтобы учащиеся обладали широким спектром знаний и пониманием в данной сфере. Более углубленная подготовка ориентирована на молодых людей, которые демонстрируют свой талант в области информатики. Важно также учитывать и другие аспекты в индустрии кибербезопасности, например, такие как правоохранительная деятельность.
Важность коммуникативных навыков
Разумеется, технические знания необходимы. Однако коммуникативные навыки не должны упускаться из виду, так как считаются не менее важными в этой отрасли. В тоже время, пока данная тема находится на стадии рассмотрения, необходимо, чтобы специалисты в области кибербезопасности разработали разумные и нравственные стандарты, необходимые для эффективной работы в этой отрасли.
Решением для устранения разрыва в навыках сферы кибербезопасности является образование не только профессионалов в этой области, но и обучение всего населения, путем подготовки следующего поколения и всеобщего обеспечения пониманием компьютерной безопасности. Нет сомнений в том, что при правильной учебной программе самые яркие и талантливые люди будут привлечены к фантастическим возможностям, которые существуют в индустрии кибербезопасности.
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