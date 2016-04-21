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ГК ЛАНИТ 228,51
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сегодня в 13:00 Администрирование

Huawei Agile Distributed Wi-Fi Solution: что это? Часть вторая

  • Tutorial
В этой статье я хочу продолжить тему решения по беспроводному доступу Huawei Agile Distributed Wi-Fi, начатую здесь. В этот раз попытаемся проанализировать, какие встроенные средства безопасности заложены производителем в это решение и насколько они работоспособны.

Очевидно, если доступ к корпоративной инфраструктуре посредством Wi-Fi становится приоритетным методом подключения, то на него будут накладываться и более жесткие требования по безопасности, качеству работы, гибкости и масштабированию. Второй момент — это отсутствие в русскоязычном сегменте интернета каких бы то ни было не то что инструкций, а вообще упоминаний по настройке оборудования Huawei по любой линейке вендора.

Напомню, что мы по-прежнему говорим о модели ADP9430DN-12 и радиомодулях R230.



В документации в разделе «Функции безопасности» мы находим следующий список поддерживаемых опций:

  • Open system authentication,
  • WEP authentication/encryption using a 64-bit, 128-bit, or 152-bit encryption key,
  • WPA/WPA2-PSK authentication and encryption (WPA/WPA2 personal edition),
  • WPA/WPA2-802.1x authentication and encryption (WPA/WPA2 enterprise edition),
  • WPA-WPA2 hybrid authentication,
  • WAPI authentication and encryption,
  • Wireless intrusion detection system (WIDS) and wireless intrusion prevention system (WIPS), including rogue device detection and countermeasure, attack detection and dynamic blacklist, and STA/AP blacklist and whitelist,
  • DHCP snooping,
  • Dynamic ARP Inspection (DAI),
  • IP Source Guard (IPSG),
  • URL filtering,
  • Intrusion prevention,
  • Antivirus,
  • Smart Application Control (SAC).

Естественно, наличием полного списка методов аутентификации (WEP/WPA/WPA2 и т.д.) никого уже не удивишь. Это умеют даже доморощенные «домашние» роутеры. А вот присутствие таких опций прямо из коробки (без лицензий и платных подписок), как URL filtering, Intrusion prevention, Antivirus и Smart Application Control – это уже интересно!

Но все по порядку. Для начала обратимся к web-интерфейсу системы, кстати, весьма неплохому по замыслу и реализации.



В прошлой статье мы уже описали процедуру настройки WLAN сервисов на примере Small-Scale Network WLAN через CLI интерфейс. Поэтому пропустим эту часть и перейдем к тому, как настроить авторизацию и аутентификацию пользователей, к примеру, через встроенный Built-in Portal Authentication.

Built-in Portal


Встроенный портал аутентификации позволяет нам авторизовывать подключения только тех абонентов, которые уже занесены в локальную базу данных пользователей, к примеру, при гостевом доступе. Пользователь, подключившийся к открытой сети, при попытке выйти в интернет будет перенаправлен на страницу авторизации, где от него попросят ввести логин и пароль.
Для этого нам в разделе Configuration — Security — AAA нужно создать Authentication Profile «ad9430» (далее для простоты все профили настроек будут иметь имя «ad9430»), который в свою очередь включает в себя профили: Portal Profile и Authentication Scheme. Параметры настроек указаны на скриншотах.





Затем необходимо создать связку пользователь — пароль в локальной базе данных для авторизации наших абонентов. В том же разделе Configuration — Security — AAA, далее Local User.





Теперь на закладке Built-in Portal Server указываем IP-адрес и порт сервера, куда будут перенаправляться запросы от пользователей при аутентификации. Также можно выбрать Web-шаблон страницы. SSL Policy оставляем по умолчанию.



Осталось только сделать нашу сеть «открытой» для подключения. Идем Configuration — AP config — AP group — Security Profile.



Пробуем авторизоваться — первый раз намеренно с неправильным паролем (как видим, система «ругается»). Далее все штатно.





URL Filtering


Технология фильтрации URL-адресов регулирует доступ в интернет, контролируя, к каким URL-адресам могут обращаться пользователи нашей сети. Таким образом, администратор может прямо на уровне сети Wi-Fi ограничивать доступ к тем или иным ресурсам в сети Интернет.



Ни для кого не секрет, что представляет из себя формат URL адреса:



  • http протокол
  • www.example.com имя хоста
  • 8088 порт
  • news/edu.aspx путь
  • name=tom&age=20 параметры

В нашем случае производитель предоставляет нам возможность фильтровать не только полное имя хоста, но и URL любой глубины.

Для настройки URL-фильтрации нам необходимо в первую очередь задействовать механизм Security Engine в разделе: Configuration — Security — Attack Defense.



Теперь создадим профиль для URL-фильтрации в разделе: Configuration — AP Config — Profile Management — Wireless Services — URL Filtering Profile. После внесения изменений не забываем нажать кнопку «Apply».



Как мы видим, алгоритм работы URL-фильтрации может быть следующим:

  • Действие по умолчанию — блокировать или пропускать запросы.
  • Использовать «белый» или «черный» список разрешенных адресов.
  • Правило фильтрации — Хост или URL.

Достаточно поверхностный тест работы URL-фильтрации показал, что функция работает и достаточно неплохо отфильтровывает адреса из blacklist.





Однако если мы меняем правило фильтрации на white лист, и говорим, что все блокировать кроме адресов из списка, возникает непонятная ситуация.



«Белый» адрес по-прежнему доступен:



Но при изменении протокола в адресе на https правило фильтрации перестает работать — это ошибка разработчиков:





Smart Application Control


Популярность таких видов услуг, как P2P, онлайн-игры и VoIP, привлекает большое количество клиентов, но также создает большие проблемы.

Например, многие приложения P2P могут потреблять слишком много сетевых ресурсов. В результате происходит перегрузка сети. Технология Smart Application Control используется для ограничения воздействия этих избыточных приложений на сетевые ресурсы.

Механизм, заложенный в Smart Application Control, использует технологию обнаружения для идентификации пакетов динамических протоколов, таких как HTTP и RTP, путем проверки информации на 4-7 уровнях OSI и сравнения ее с текущими файлами сигнатур блокируемых приложений. Этот же алгоритм Huawei использует в файерволах серии NGFW USG6000.



Традиционная технология классификации трафика проверяет содержимое пакетов только до уровня 4 и более низких уровней, например: адрес источника, адрес назначения, порт источника, порт назначения и тип службы. Она не может анализировать приложения в пакетах. Помимо заголовка IP-пакета, SAC может анализировать содержимое прикладного уровня.

Файлы сигнатур Smart Application Control содержат порядка 5000+ приложений. Конечно, большая их часть ориентирована на китайский рынок (qq, baidu, 21cn, tencent и пр.), но тем не менее, есть и российские социальные сети (vk, ok, mail.ru), и прочие гуглосервисы и фейсбуки.

CLI: display sac information
[AD9430]display sac information
------------------------------------------------------------------------------
SAC status        	: enabled
App protocol number   : 1588
SAC signature status  : loaded
SAC signature version : 7.2.1105.1
------------------------------------------------------------------------------



Приложения разделены на группы по виду предоставляемых сервисов

CLI: display sac application-group
[AD9430]
--------------------------------------------------------------------------------
  Index    	Group name                      	State
--------------------------------------------------------------------------------
  1        	auth_service                    	Unbound
  2        	finance                         	Unbound
  3        	data_backup                     	Unbound
  4        	database                        	Unbound
  5        	email                           	Unbound
  6        	enterprise_application          	Unbound
  7        	internet_conferencing           	Unbound
  8        	remote_access                   	Unbound
  9        	game                            	Unbound
  10       	instant_messaging               	Bound
  11       	media_sharing                   	Unbound
  12       	wireless                        	Unbound
  13       	social_networking               	Unbound
  14       	ucc                             	Unbound
  15       	web_posting                     	Unbound
  16       	browser_plugin                  	Unbound
  17       	file_sharing                    	Bound
  18       	im_file_transfer                	Unbound
  19       	search_engines                  	Unbound
  20       	software_update                 	Unbound
  21       	utility                         	Unbound
  22       	web_content_aggregate           	Unbound
  23       	web_desktop                     	Unbound
  24       	web_spider                      	Unbound
  25       	web_browsing                    	Unbound
  26       	encrypted_tunnel                	Unbound
  27       	infrastructure                  	Unbound
  28       	ip_protocol                     	Unbound
  29       	proxy                           	Unbound
  30       	general_udp                     	Unbound
  31       	general_tcp                     	Unbound
  32       	other                           	Unbound
  33       	electronic_business             	Unbound
  34       	file_access                     	Unbound
  35       	webmail                         	Unbound
  36       	microblog                       	Unbound
  37       	peercasting                     	Unbound
  38       	web_video                       	Unbound
  39       	fileshare_p2p                   	Unbound
  40       	network_storage                 	Unbound
  41       	appdownload                     	Bound
  42       	attack                          	Unbound
  43       	network_admin                   	Unbound
  44       	news_group                      	Unbound
  45       	cloudservice                    	Unbound
--------------------------------------------------------------------------------
  Total: 45



То же самое в Web-интерфейсе системы: Configuration — Other Services — SAC







Чтобы задействовать функционал SAC, нам необходимо создать профиль настроек: Configuration — AP Config — Profile — Wireless Services — SAC Profile. Далее мы должны сконфигурировать политики управления приложениями:



Теперь проверим насколько отрабатываются системой выбранные политики, применяемые к нашему сетевому трафику.

Мы выбрали блокировку: социальной сети VK, видео хостинга Youtube, скачивание приложений из Google Play, почтового сервиса Gmail и сервисов Skype/Skype for Business.



В результате тестов продолжали работать только сервисы Skype (живучие они). Остальные политики отработали корректно. При этом приложение Youtube запускается и позволяет совершать какие-то действия, например, поиск, но видео не воспроизводит.



То же самое можно сказать и про Google Play: политика блокировки включается только на закачку приложений.

При создании правила также можно выбрать вариант не блокировки сервиса, а ограничения его полосы пропускания. Ниже — пример с Google Play:




Вместо заключения


Наверняка, будут те, кто прочитав этот небольшой отчет о тестировании решения Huawei Agile Distributed Wi-Fi, скажут, зачем на уровне Wi-Fi доступа городить огород с файерволами, порталами авторизации и прочими смартконтролами, когда для этого есть специально обученные люди отдельное оборудование. Да, такое оборудование есть, отлично справляется со своими задачами и в большинстве случаев, безусловно, лучше использовать именно его.
Но согласитесь, если вы заказчик из SMB и ваш IT-бюджет стремится не к бесконечности, а совершенно в противоположную сторону, но иметь все то, о чем говорилось выше, уж очень хочется, так почему нет.  
Метки:
ГК ЛАНИТ 228,51
Ведущая многопрофильная группа ИТ-компаний в РФ
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