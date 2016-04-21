Huawei Agile Distributed Wi-Fi Solution: что это? Часть вторая
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В этой статье я хочу продолжить тему решения по беспроводному доступу Huawei Agile Distributed Wi-Fi, начатую здесь. В этот раз попытаемся проанализировать, какие встроенные средства безопасности заложены производителем в это решение и насколько они работоспособны.
Очевидно, если доступ к корпоративной инфраструктуре посредством Wi-Fi становится приоритетным методом подключения, то на него будут накладываться и более жесткие требования по безопасности, качеству работы, гибкости и масштабированию. Второй момент — это отсутствие в русскоязычном сегменте интернета каких бы то ни было не то что инструкций, а вообще упоминаний по настройке оборудования Huawei по любой линейке вендора.
Напомню, что мы по-прежнему говорим о модели ADP9430DN-12 и радиомодулях R230.
В документации в разделе «Функции безопасности» мы находим следующий список поддерживаемых опций:
Естественно, наличием полного списка методов аутентификации (WEP/WPA/WPA2 и т.д.) никого уже не удивишь. Это умеют даже доморощенные «домашние» роутеры. А вот присутствие таких опций прямо из коробки (без лицензий и платных подписок), как URL filtering, Intrusion prevention, Antivirus и Smart Application Control – это уже интересно!
Но все по порядку. Для начала обратимся к web-интерфейсу системы, кстати, весьма неплохому по замыслу и реализации.
В прошлой статье мы уже описали процедуру настройки WLAN сервисов на примере Small-Scale Network WLAN через CLI интерфейс. Поэтому пропустим эту часть и перейдем к тому, как настроить авторизацию и аутентификацию пользователей, к примеру, через встроенный Built-in Portal Authentication.
Встроенный портал аутентификации позволяет нам авторизовывать подключения только тех абонентов, которые уже занесены в локальную базу данных пользователей, к примеру, при гостевом доступе. Пользователь, подключившийся к открытой сети, при попытке выйти в интернет будет перенаправлен на страницу авторизации, где от него попросят ввести логин и пароль.
Для этого нам в разделе Configuration — Security — AAA нужно создать Authentication Profile «ad9430» (далее для простоты все профили настроек будут иметь имя «ad9430»), который в свою очередь включает в себя профили: Portal Profile и Authentication Scheme. Параметры настроек указаны на скриншотах.
Затем необходимо создать связку пользователь — пароль в локальной базе данных для авторизации наших абонентов. В том же разделе Configuration — Security — AAA, далее Local User.
Теперь на закладке Built-in Portal Server указываем IP-адрес и порт сервера, куда будут перенаправляться запросы от пользователей при аутентификации. Также можно выбрать Web-шаблон страницы. SSL Policy оставляем по умолчанию.
Осталось только сделать нашу сеть «открытой» для подключения. Идем Configuration — AP config — AP group — Security Profile.
Пробуем авторизоваться — первый раз намеренно с неправильным паролем (как видим, система «ругается»). Далее все штатно.
Технология фильтрации URL-адресов регулирует доступ в интернет, контролируя, к каким URL-адресам могут обращаться пользователи нашей сети. Таким образом, администратор может прямо на уровне сети Wi-Fi ограничивать доступ к тем или иным ресурсам в сети Интернет.
Ни для кого не секрет, что представляет из себя формат URL адреса:
В нашем случае производитель предоставляет нам возможность фильтровать не только полное имя хоста, но и URL любой глубины.
Для настройки URL-фильтрации нам необходимо в первую очередь задействовать механизм Security Engine в разделе: Configuration — Security — Attack Defense.
Теперь создадим профиль для URL-фильтрации в разделе: Configuration — AP Config — Profile Management — Wireless Services — URL Filtering Profile. После внесения изменений не забываем нажать кнопку «Apply».
Как мы видим, алгоритм работы URL-фильтрации может быть следующим:
Достаточно поверхностный тест работы URL-фильтрации показал, что функция работает и достаточно неплохо отфильтровывает адреса из blacklist.
Однако если мы меняем правило фильтрации на white лист, и говорим, что все блокировать кроме адресов из списка, возникает непонятная ситуация.
«Белый» адрес по-прежнему доступен:
Но при изменении протокола в адресе на https правило фильтрации перестает работать — это ошибка разработчиков:
Популярность таких видов услуг, как P2P, онлайн-игры и VoIP, привлекает большое количество клиентов, но также создает большие проблемы.
Например, многие приложения P2P могут потреблять слишком много сетевых ресурсов. В результате происходит перегрузка сети. Технология Smart Application Control используется для ограничения воздействия этих избыточных приложений на сетевые ресурсы.
Механизм, заложенный в Smart Application Control, использует технологию обнаружения для идентификации пакетов динамических протоколов, таких как HTTP и RTP, путем проверки информации на 4-7 уровнях OSI и сравнения ее с текущими файлами сигнатур блокируемых приложений. Этот же алгоритм Huawei использует в файерволах серии NGFW USG6000.
Традиционная технология классификации трафика проверяет содержимое пакетов только до уровня 4 и более низких уровней, например: адрес источника, адрес назначения, порт источника, порт назначения и тип службы. Она не может анализировать приложения в пакетах. Помимо заголовка IP-пакета, SAC может анализировать содержимое прикладного уровня.
Файлы сигнатур Smart Application Control содержат порядка 5000+ приложений. Конечно, большая их часть ориентирована на китайский рынок (qq, baidu, 21cn, tencent и пр.), но тем не менее, есть и российские социальные сети (vk, ok, mail.ru), и прочие гуглосервисы и фейсбуки.
Приложения разделены на группы по виду предоставляемых сервисов
То же самое в Web-интерфейсе системы: Configuration — Other Services — SAC
Чтобы задействовать функционал SAC, нам необходимо создать профиль настроек: Configuration — AP Config — Profile — Wireless Services — SAC Profile. Далее мы должны сконфигурировать политики управления приложениями:
Теперь проверим насколько отрабатываются системой выбранные политики, применяемые к нашему сетевому трафику.
Мы выбрали блокировку: социальной сети VK, видео хостинга Youtube, скачивание приложений из Google Play, почтового сервиса Gmail и сервисов Skype/Skype for Business.
В результате тестов продолжали работать только сервисы Skype (живучие они). Остальные политики отработали корректно. При этом приложение Youtube запускается и позволяет совершать какие-то действия, например, поиск, но видео не воспроизводит.
То же самое можно сказать и про Google Play: политика блокировки включается только на закачку приложений.
При создании правила также можно выбрать вариант не блокировки сервиса, а ограничения его полосы пропускания. Ниже — пример с Google Play:
Наверняка, будут те, кто прочитав этот небольшой отчет о тестировании решения Huawei Agile Distributed Wi-Fi, скажут, зачем на уровне Wi-Fi доступа городить огород с файерволами, порталами авторизации и прочими смартконтролами, когда для этого есть
специально обученные люди отдельное оборудование. Да, такое оборудование есть, отлично справляется со своими задачами и в большинстве случаев, безусловно, лучше использовать именно его.
Но согласитесь, если вы заказчик из SMB и ваш IT-бюджет стремится не к бесконечности, а совершенно в противоположную сторону, но иметь все то, о чем говорилось выше, уж очень хочется, так почему нет.
Очевидно, если доступ к корпоративной инфраструктуре посредством Wi-Fi становится приоритетным методом подключения, то на него будут накладываться и более жесткие требования по безопасности, качеству работы, гибкости и масштабированию. Второй момент — это отсутствие в русскоязычном сегменте интернета каких бы то ни было не то что инструкций, а вообще упоминаний по настройке оборудования Huawei по любой линейке вендора.
Напомню, что мы по-прежнему говорим о модели ADP9430DN-12 и радиомодулях R230.
В документации в разделе «Функции безопасности» мы находим следующий список поддерживаемых опций:
- Open system authentication,
- WEP authentication/encryption using a 64-bit, 128-bit, or 152-bit encryption key,
- WPA/WPA2-PSK authentication and encryption (WPA/WPA2 personal edition),
- WPA/WPA2-802.1x authentication and encryption (WPA/WPA2 enterprise edition),
- WPA-WPA2 hybrid authentication,
- WAPI authentication and encryption,
- Wireless intrusion detection system (WIDS) and wireless intrusion prevention system (WIPS), including rogue device detection and countermeasure, attack detection and dynamic blacklist, and STA/AP blacklist and whitelist,
- DHCP snooping,
- Dynamic ARP Inspection (DAI),
- IP Source Guard (IPSG),
- URL filtering,
- Intrusion prevention,
- Antivirus,
- Smart Application Control (SAC).
Естественно, наличием полного списка методов аутентификации (WEP/WPA/WPA2 и т.д.) никого уже не удивишь. Это умеют даже доморощенные «домашние» роутеры. А вот присутствие таких опций прямо из коробки (без лицензий и платных подписок), как URL filtering, Intrusion prevention, Antivirus и Smart Application Control – это уже интересно!
Но все по порядку. Для начала обратимся к web-интерфейсу системы, кстати, весьма неплохому по замыслу и реализации.
В прошлой статье мы уже описали процедуру настройки WLAN сервисов на примере Small-Scale Network WLAN через CLI интерфейс. Поэтому пропустим эту часть и перейдем к тому, как настроить авторизацию и аутентификацию пользователей, к примеру, через встроенный Built-in Portal Authentication.
Built-in Portal
Встроенный портал аутентификации позволяет нам авторизовывать подключения только тех абонентов, которые уже занесены в локальную базу данных пользователей, к примеру, при гостевом доступе. Пользователь, подключившийся к открытой сети, при попытке выйти в интернет будет перенаправлен на страницу авторизации, где от него попросят ввести логин и пароль.
Для этого нам в разделе Configuration — Security — AAA нужно создать Authentication Profile «ad9430» (далее для простоты все профили настроек будут иметь имя «ad9430»), который в свою очередь включает в себя профили: Portal Profile и Authentication Scheme. Параметры настроек указаны на скриншотах.
Затем необходимо создать связку пользователь — пароль в локальной базе данных для авторизации наших абонентов. В том же разделе Configuration — Security — AAA, далее Local User.
Теперь на закладке Built-in Portal Server указываем IP-адрес и порт сервера, куда будут перенаправляться запросы от пользователей при аутентификации. Также можно выбрать Web-шаблон страницы. SSL Policy оставляем по умолчанию.
Осталось только сделать нашу сеть «открытой» для подключения. Идем Configuration — AP config — AP group — Security Profile.
Пробуем авторизоваться — первый раз намеренно с неправильным паролем (как видим, система «ругается»). Далее все штатно.
URL Filtering
Технология фильтрации URL-адресов регулирует доступ в интернет, контролируя, к каким URL-адресам могут обращаться пользователи нашей сети. Таким образом, администратор может прямо на уровне сети Wi-Fi ограничивать доступ к тем или иным ресурсам в сети Интернет.
Ни для кого не секрет, что представляет из себя формат URL адреса:
- http протокол
- www.example.com имя хоста
- 8088 порт
- news/edu.aspx путь
- name=tom&age=20 параметры
В нашем случае производитель предоставляет нам возможность фильтровать не только полное имя хоста, но и URL любой глубины.
Для настройки URL-фильтрации нам необходимо в первую очередь задействовать механизм Security Engine в разделе: Configuration — Security — Attack Defense.
Теперь создадим профиль для URL-фильтрации в разделе: Configuration — AP Config — Profile Management — Wireless Services — URL Filtering Profile. После внесения изменений не забываем нажать кнопку «Apply».
Как мы видим, алгоритм работы URL-фильтрации может быть следующим:
- Действие по умолчанию — блокировать или пропускать запросы.
- Использовать «белый» или «черный» список разрешенных адресов.
- Правило фильтрации — Хост или URL.
Достаточно поверхностный тест работы URL-фильтрации показал, что функция работает и достаточно неплохо отфильтровывает адреса из blacklist.
Однако если мы меняем правило фильтрации на white лист, и говорим, что все блокировать кроме адресов из списка, возникает непонятная ситуация.
«Белый» адрес по-прежнему доступен:
Но при изменении протокола в адресе на https правило фильтрации перестает работать — это ошибка разработчиков:
Smart Application Control
Популярность таких видов услуг, как P2P, онлайн-игры и VoIP, привлекает большое количество клиентов, но также создает большие проблемы.
Например, многие приложения P2P могут потреблять слишком много сетевых ресурсов. В результате происходит перегрузка сети. Технология Smart Application Control используется для ограничения воздействия этих избыточных приложений на сетевые ресурсы.
Механизм, заложенный в Smart Application Control, использует технологию обнаружения для идентификации пакетов динамических протоколов, таких как HTTP и RTP, путем проверки информации на 4-7 уровнях OSI и сравнения ее с текущими файлами сигнатур блокируемых приложений. Этот же алгоритм Huawei использует в файерволах серии NGFW USG6000.
Традиционная технология классификации трафика проверяет содержимое пакетов только до уровня 4 и более низких уровней, например: адрес источника, адрес назначения, порт источника, порт назначения и тип службы. Она не может анализировать приложения в пакетах. Помимо заголовка IP-пакета, SAC может анализировать содержимое прикладного уровня.
Файлы сигнатур Smart Application Control содержат порядка 5000+ приложений. Конечно, большая их часть ориентирована на китайский рынок (qq, baidu, 21cn, tencent и пр.), но тем не менее, есть и российские социальные сети (vk, ok, mail.ru), и прочие гуглосервисы и фейсбуки.
CLI: display sac information
[AD9430]display sac information
------------------------------------------------------------------------------
SAC status : enabled
App protocol number : 1588
SAC signature status : loaded
SAC signature version : 7.2.1105.1
------------------------------------------------------------------------------
Приложения разделены на группы по виду предоставляемых сервисов
CLI: display sac application-group
[AD9430]
--------------------------------------------------------------------------------
Index Group name State
--------------------------------------------------------------------------------
1 auth_service Unbound
2 finance Unbound
3 data_backup Unbound
4 database Unbound
5 email Unbound
6 enterprise_application Unbound
7 internet_conferencing Unbound
8 remote_access Unbound
9 game Unbound
10 instant_messaging Bound
11 media_sharing Unbound
12 wireless Unbound
13 social_networking Unbound
14 ucc Unbound
15 web_posting Unbound
16 browser_plugin Unbound
17 file_sharing Bound
18 im_file_transfer Unbound
19 search_engines Unbound
20 software_update Unbound
21 utility Unbound
22 web_content_aggregate Unbound
23 web_desktop Unbound
24 web_spider Unbound
25 web_browsing Unbound
26 encrypted_tunnel Unbound
27 infrastructure Unbound
28 ip_protocol Unbound
29 proxy Unbound
30 general_udp Unbound
31 general_tcp Unbound
32 other Unbound
33 electronic_business Unbound
34 file_access Unbound
35 webmail Unbound
36 microblog Unbound
37 peercasting Unbound
38 web_video Unbound
39 fileshare_p2p Unbound
40 network_storage Unbound
41 appdownload Bound
42 attack Unbound
43 network_admin Unbound
44 news_group Unbound
45 cloudservice Unbound
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 45
То же самое в Web-интерфейсе системы: Configuration — Other Services — SAC
Чтобы задействовать функционал SAC, нам необходимо создать профиль настроек: Configuration — AP Config — Profile — Wireless Services — SAC Profile. Далее мы должны сконфигурировать политики управления приложениями:
Теперь проверим насколько отрабатываются системой выбранные политики, применяемые к нашему сетевому трафику.
Мы выбрали блокировку: социальной сети VK, видео хостинга Youtube, скачивание приложений из Google Play, почтового сервиса Gmail и сервисов Skype/Skype for Business.
В результате тестов продолжали работать только сервисы Skype (живучие они). Остальные политики отработали корректно. При этом приложение Youtube запускается и позволяет совершать какие-то действия, например, поиск, но видео не воспроизводит.
То же самое можно сказать и про Google Play: политика блокировки включается только на закачку приложений.
При создании правила также можно выбрать вариант не блокировки сервиса, а ограничения его полосы пропускания. Ниже — пример с Google Play:
Вместо заключения
Наверняка, будут те, кто прочитав этот небольшой отчет о тестировании решения Huawei Agile Distributed Wi-Fi, скажут, зачем на уровне Wi-Fi доступа городить огород с файерволами, порталами авторизации и прочими смартконтролами, когда для этого есть
Но согласитесь, если вы заказчик из SMB и ваш IT-бюджет стремится не к бесконечности, а совершенно в противоположную сторону, но иметь все то, о чем говорилось выше, уж очень хочется, так почему нет.
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