Huawei Agile Distributed Wi-Fi Solution: что это? Часть вторая

Open system authentication,



WEP authentication/encryption using a 64-bit, 128-bit, or 152-bit encryption key,



WPA/WPA2-PSK authentication and encryption (WPA/WPA2 personal edition),



WPA/WPA2-802.1x authentication and encryption (WPA/WPA2 enterprise edition),



WPA-WPA2 hybrid authentication,



WAPI authentication and encryption,



Wireless intrusion detection system (WIDS) and wireless intrusion prevention system (WIPS), including rogue device detection and countermeasure, attack detection and dynamic blacklist, and STA/AP blacklist and whitelist,



DHCP snooping,



Dynamic ARP Inspection (DAI),



IP Source Guard (IPSG),



URL filtering,



Intrusion prevention,



Antivirus,



Smart Application Control (SAC).



Built-in Portal

URL Filtering

http протокол



протокол www.example.com имя хоста



имя хоста 8088 порт



порт news/edu.aspx путь



путь name=tom&age=20 параметры



Действие по умолчанию — блокировать или пропускать запросы.



Использовать «белый» или «черный» список разрешенных адресов.



Правило фильтрации — Хост или URL.



Smart Application Control

CLI: display sac information [AD9430]display sac information ------------------------------------------------------------------------------ SAC status : enabled App protocol number : 1588 SAC signature status : loaded SAC signature version : 7.2.1105.1 ------------------------------------------------------------------------------



CLI: display sac application-group [AD9430] -------------------------------------------------------------------------------- Index Group name State -------------------------------------------------------------------------------- 1 auth_service Unbound 2 finance Unbound 3 data_backup Unbound 4 database Unbound 5 email Unbound 6 enterprise_application Unbound 7 internet_conferencing Unbound 8 remote_access Unbound 9 game Unbound 10 instant_messaging Bound 11 media_sharing Unbound 12 wireless Unbound 13 social_networking Unbound 14 ucc Unbound 15 web_posting Unbound 16 browser_plugin Unbound 17 file_sharing Bound 18 im_file_transfer Unbound 19 search_engines Unbound 20 software_update Unbound 21 utility Unbound 22 web_content_aggregate Unbound 23 web_desktop Unbound 24 web_spider Unbound 25 web_browsing Unbound 26 encrypted_tunnel Unbound 27 infrastructure Unbound 28 ip_protocol Unbound 29 proxy Unbound 30 general_udp Unbound 31 general_tcp Unbound 32 other Unbound 33 electronic_business Unbound 34 file_access Unbound 35 webmail Unbound 36 microblog Unbound 37 peercasting Unbound 38 web_video Unbound 39 fileshare_p2p Unbound 40 network_storage Unbound 41 appdownload Bound 42 attack Unbound 43 network_admin Unbound 44 news_group Unbound 45 cloudservice Unbound -------------------------------------------------------------------------------- Total: 45



Вместо заключения

В этой статье я хочу продолжить тему решения по беспроводному доступу Huawei Agile Distributed Wi-Fi, начатую здесь . В этот раз попытаемся проанализировать, какие встроенные средства безопасности заложены производителем в это решение и насколько они работоспособны.Очевидно, если доступ к корпоративной инфраструктуре посредством Wi-Fi становится приоритетным методом подключения, то на него будут накладываться и более жесткие требования по безопасности, качеству работы, гибкости и масштабированию. Второй момент — это отсутствие в русскоязычном сегменте интернета каких бы то ни было не то что инструкций, а вообще упоминаний по настройке оборудования Huawei по любой линейке вендора.Напомню, что мы по-прежнему говорим о модели ADP9430DN-12 и радиомодулях R230.В документации в разделе «Функции безопасности» мы находим следующий список поддерживаемых опций:Естественно, наличием полного списка методов аутентификации (WEP/WPA/WPA2 и т.д.) никого уже не удивишь. Это умеют даже доморощенные «домашние» роутеры. А вот присутствие таких опций прямо из коробки (без лицензий и платных подписок), как URL filtering, Intrusion prevention, Antivirus и Smart Application Control – это уже интересно!Но все по порядку. Для начала обратимся к web-интерфейсу системы, кстати, весьма неплохому по замыслу и реализации. прошлой статье мы уже описали процедуру настройки WLAN сервисов на примере Small-Scale Network WLAN через CLI интерфейс. Поэтому пропустим эту часть и перейдем к тому, как настроить авторизацию и аутентификацию пользователей, к примеру, через встроенный Built-in Portal Authentication.Встроенный портал аутентификации позволяет нам авторизовывать подключения только тех абонентов, которые уже занесены в локальную базу данных пользователей, к примеру, при гостевом доступе. Пользователь, подключившийся к открытой сети, при попытке выйти в интернет будет перенаправлен на страницу авторизации, где от него попросят ввести логин и пароль.Для этого нам в разделе Configuration — Security — AAA нужно создать Authentication Profile «ad9430» (далее для простоты все профили настроек будут иметь имя «ad9430»), который в свою очередь включает в себя профили: Portal Profile и Authentication Scheme. Параметры настроек указаны на скриншотах.Затем необходимо создать связку пользователь — пароль в локальной базе данных для авторизации наших абонентов. В том же разделе Configuration — Security — AAA, далее Local User.Теперь на закладке Built-in Portal Server указываем IP-адрес и порт сервера, куда будут перенаправляться запросы от пользователей при аутентификации. Также можно выбрать Web-шаблон страницы. SSL Policy оставляем по умолчанию.Осталось только сделать нашу сеть «открытой» для подключения. Идем Configuration — AP config — AP group — Security Profile.Пробуем авторизоваться — первый раз намеренно с неправильным паролем (как видим, система «ругается»). Далее все штатно.Технология фильтрации URL-адресов регулирует доступ в интернет, контролируя, к каким URL-адресам могут обращаться пользователи нашей сети. Таким образом, администратор может прямо на уровне сети Wi-Fi ограничивать доступ к тем или иным ресурсам в сети Интернет.Ни для кого не секрет, что представляет из себя формат URL адреса:В нашем случае производитель предоставляет нам возможность фильтровать не только полное имя хоста, но и URL любой глубины.Для настройки URL-фильтрации нам необходимо в первую очередь задействовать механизмв разделе: Configuration — Security — Attack Defense.Теперь создадим профиль для URL-фильтрации в разделе: Configuration — AP Config — Profile Management — Wireless Services — URL Filtering Profile. После внесения изменений не забываем нажать кнопку «Apply».Как мы видим, алгоритм работы URL-фильтрации может быть следующим:Достаточно поверхностный тест работы URL-фильтрации показал, что функция работает и достаточно неплохо отфильтровывает адреса из blacklist.Однако если мы меняем правило фильтрации на white лист, и говорим, что все блокировать кроме адресов из списка, возникает непонятная ситуация.«Белый» адрес по-прежнему доступен:Но при изменении протокола в адресе направило фильтрации перестает работать — это ошибка разработчиков:Популярность таких видов услуг, как P2P, онлайн-игры и VoIP, привлекает большое количество клиентов, но также создает большие проблемы.Например, многие приложения P2P могут потреблять слишком много сетевых ресурсов. В результате происходит перегрузка сети. Технология Smart Application Control используется для ограничения воздействия этих избыточных приложений на сетевые ресурсы.Механизм, заложенный в Smart Application Control, использует технологию обнаружения для идентификации пакетов динамических протоколов, таких как HTTP и RTP, путем проверки информации на 4-7 уровнях OSI и сравнения ее с текущими файлами сигнатур блокируемых приложений. Этот же алгоритм Huawei использует в файерволах серии NGFW USG6000.Традиционная технология классификации трафика проверяет содержимое пакетов только до уровня 4 и более низких уровней, например: адрес источника, адрес назначения, порт источника, порт назначения и тип службы. Она не может анализировать приложения в пакетах. Помимо заголовка IP-пакета, SAC может анализировать содержимое прикладного уровня.Файлы сигнатур Smart Application Control содержат порядка 5000+ приложений. Конечно, большая их часть ориентирована на китайский рынок (qq, baidu, 21cn, tencent и пр.), но тем не менее, есть и российские социальные сети (vk, ok, mail.ru), и прочие гуглосервисы и фейсбуки.Приложения разделены на группы по виду предоставляемых сервисовТо же самое в Web-интерфейсе системы: Configuration — Other Services — SACЧтобы задействовать функционал SAC, нам необходимо создать профиль настроек: Configuration — AP Config — Profile — Wireless Services — SAC Profile. Далее мы должны сконфигурировать политики управления приложениями:Теперь проверим насколько отрабатываются системой выбранные политики, применяемые к нашему сетевому трафику.Мы выбрали блокировку: социальной сети VK, видео хостинга Youtube, скачивание приложений из Google Play, почтового сервиса Gmail и сервисов Skype/Skype for Business.В результате тестов продолжали работать только сервисы Skype (живучие они). Остальные политики отработали корректно. При этом приложение Youtube запускается и позволяет совершать какие-то действия, например, поиск, но видео не воспроизводит.То же самое можно сказать и про Google Play: политика блокировки включается только на закачку приложений.При создании правила также можно выбрать вариант не блокировки сервиса, а ограничения его полосы пропускания. Ниже — пример с Google Play:Наверняка, будут те, кто прочитав этот небольшой отчет о тестировании решения Huawei Agile Distributed Wi-Fi, скажут, зачем на уровне Wi-Fi доступа городить огород с файерволами, порталами авторизации и прочими смартконтролами, когда для этого естьотдельное оборудование. Да, такое оборудование есть, отлично справляется со своими задачами и в большинстве случаев, безусловно, лучше использовать именно его.Но согласитесь, если вы заказчик из SMB и ваш IT-бюджет стремится не к бесконечности, а совершенно в противоположную сторону, но иметь все то, о чем говорилось выше, уж очень хочется, так почему нет.