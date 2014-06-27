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ГК ЛАНИТ 341,83
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сегодня в 10:24

Театр и ИТ: Шекспиру и не снилось

    Привычно читать о проникновении информационных технологий на производство, в финансы, логистику, ритейл и другие сферы. А что если соединить театр и ИТ?

    Мне повезло участвовать в таком проекте и следовать не привычному ТЗ, а режиссерскому замыслу, который окончательно формировался на моих глазах. В Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой мы устанавливали аудиовизуальное оборудование, и пару месяцев я был полноправным участником репетиций – следил за процессом из-за кулис и с балкона, где располагалось рабочее место инженера видеомонтажа, настраивал технику и вносил коррективы.



    О наших экспериментах в области театрального искусства, о сложностях и победах я и расскажу. В этом посте также будет много фотографий: театр ведь зрелищное искусство. А для самых нетерпеливых сразу под катом выкладываю видеоспойлер. В этом видеоролике нет технических деталей (в отличие от поста), зато всего за три минуты вы узнаете о совместных проектах ЛАНИТ и Ермоловского театра.




    Как мы вообще к этому пришли




    В театр Ермоловой нас привел случай. Небольшой проект по поставке современной оргтехники для администрации познакомил главу ЛАНИТ и худрука театра Олега Меньшикова. И, как говорится, все завертелось. Стало понятно, что у нас уже нет иного пути, кроме как в Ермоловский театр.

    Так ЛАНИТ стал технологическим партнером театра. Но информационные технологии добрались до сцены не сразу. Сначала в театральной витрине на Тверской мы установили видеопанель для онлайн-трансляций спектаклей и репетиций, демонстрации роликов, афиши. Опыт использования системы видеотрансляции оказался успешным, и видеопанели появились во всех четырех окнах фасада.



    Экраны в окнах театра да еще и в двух шагах от Кремля не заметить невозможно. Естественно, прохожие обращают на них внимание, останавливаются, приходят в театр. Администрация отметила, что видеопанели повлияли и на продажи билетов, и на посещаемость.

    А дальше — по нарастающей: совместные ИТ-проекты становились все более творческими и технически сложными.

    Как создать современный медиаобраз на сцене?


    Цифровые решения на сцене театра впервые появились в спектакле «Портрет Дориана Грея», поставленном в 2013 году режиссером Александром Созоновым.



    В спектакле мы использовали несколько видов проекторов (полный список оборудования привожу ниже под катом), проекционный экран и билборд. Один из проекторов засвечивает задний фон сцены, где разворачиваются необходимые по смыслу пьесы картины.

    Важное место на сцене было отведено большому подвесному экрану размером 3,5×2 м: он становился то зеркалом, то картиной. Этот экран вместе с короткофокусным проектором перемещается по порталу сцены, быстро меняя декорации и решая творческие задачи по ходу спектакля. Все конструктивные крепежные элементы, механику и приводы пришлось производить под заказ.



    Зачем все это было нужно? Ведь существует огромное количество спектаклей, которые обходятся без каких-либо панелей.

    Дориан Грей должен был предстать перед зрителем не реальным персонажем, а плодом продюсерской работы Лорда Генри – эдаким современным мифом, образом вечной красоты, с помощью которого можно добиться неограниченной власти. Портрет Дориана Грея, героя которого сыграл Сергей Кемпо, по задумке режиссера, искажается на виду у зрителя, разлагаясь под воздействием собственных пороков. Чтобы показать это зрителю, потребовались видеоинсталляции и спецэффекты.

    Если есть возможность по замыслу режиссера использовать дополнительные средства, почему бы не использовать их? Именно так Олег Меньшиков впоследствии объяснял собственное решение дать простор ИТ-экспериментам в своем театре.

    На тот момент производственного опыта для создания мультимедийной постановки театр еще не имел: ни режиссер, ни инженеры театра, ни уж тем более артисты не знали, как все это реализовать. Тогда ермоловцы и обратились к нам за помощью.

    Над визуальной концепцией постановки работала команда, в которую помимо режиссера, видеоинженеров театра, приглашенных видеохудожников, вошли специалисты нашей ИТ-компании. Мы обсуждали весь видеоряд спектакля: режиссер говорил, какого эффекта нужно добиться от техники, а мы предлагали варианты, как это осуществить.



    Я и еще два специалиста «ЛАНИТ-Интеграции» участвовали в производственных совещаниях постановочной группы. Контент и графика дорабатывались прямо по ходу репетиций: режиссер искал идеальную композицию между положением оборудования, актеров на сцене и транслируемого контента.

    Оборудование для спектакля «Портрет Дориана Грея»
    • Мультимедийный проектор 16000 ANSI lm 1024 х 768. 3LCD-проектор. 4-х ламповая оптическая система. Блэндинг. 4:3, контрастность: 2500:1.
    • Видеопроектор 4200 ANSI Lm 1280 x 800. 3LCD. Формат 16:10. Контрастность: 2000:1.
    • Видеопроектор 3000 ANSI lm 1024 х 768 3LCD. Короткофокусный объектив. Формат 4:3.Контрастность: 3000:1.
    • Рабочая станция, 16GB(4x4GB)DDR3-1600 ECC, 256GB SATA SSD, 2TB SATA 7200 HDD, DVDRW, no graphics, mouse opt, keyboard, CardReader, Win7Prof 64  (C2Y99ES#ACB).
    • Коммутатор видеосигнала, TripleHead2Go Digital Edition, 3x 1680x1050(2x 1920x1200), external multi-display upgrade that adds up to three monitors to your system, Input-DVI-DL or VGA, Output-2/3 DVI-I outputs, 1cable VGA-VGA, 1cable DVI-DVI, 1 USB cable RTL.
    • Монитор, 27".
    • Ручная видеокамера.
    • Объектив для проектора.
    • Комплект устройств для беспроводной передачи сигналов HDMI 3DTV интерфейса на расстояние до 25 метров.
    • Видеокамера GoPro камера HD hero3 White edition.
    • Преобразователь Wireless Home Digital Interface Gigabyte.




    Ох, нелегкая это задача...


    Современные технологии нам пришлось встраивать в сценическое пространство одного из старейших московских особняков. Кроме того, оборудование не должно было мешать актерам. Поэтому мы использовали беспроводные передатчики сигнала, максимально сократив расстояние между ними. А для здания в центре Москвы, в ближайшем соседстве с двумя международными отелями, в которых службы безопасности высокопоставленных гостей постоянно глушат сигнал, это серьезная проблема.

    В итоге мы взяли кабель и оптические приемники-передатчики, переместили их от оборудования до планшета сцены, закрепили на софитах. В результате расстояние от беспроводного приемника-передатчика до беспроводной камеры, с которой ходит актер на сцене, уменьшилось, и сигнал транслируется в пространство сцены, а не в зал.



    На первых порах бывали экстренные случаи. Естественно, мы не могли предусмотреть все возможные чрезвычайные ситуации хотя бы потому, что здание театра старое и не всегда было ясно, как будет вести себя в нем та или иная техника.

    Перед премьерой «Портрета Дориана Грея» начались скачки электричества, и связь между приемом и передачей видео стала обрываться. Тогда из офиса пришлось срочно привезти генератор бесперебойного питания. К счастью, мы успели его подключить перед началом спектакля. Все обошлось, премьера прошла с аншлагом, но этот случай стал большой встряской для всех нас. Сейчас, конечно, все технологии уже хорошо «обкатаны», и ничего подобного не может произойти.



    Наш «пилотный» спектакль показал, что театру нужна отдельная служба для создания видеоконтента и работы с видеооборудованием. Так появился новый отдел — видеоцех. На первых порах мы активно консультировали его сотрудников, а сейчас такой потребности уже нет.

    Я с Еленой Марченко, которая сейчас возглавляет видеоцех театра.

    Художественные ИТ-приемы


    В спектакле «Портрет Дориана Грея» есть три видеосоставляющих.

    Во-первых, это life. На билборд выводятся с камеры те части сцены, которые обычно не видны зрителю, или крупные планы, важные для смысловых акцентов.



    Во-вторых, это chroma key – технология, позволяющая заснять человека на зеленом фоне и встроить изображение героя в любой видеоряд. Во время спектакля изображение актеров с камер в режиме реального времени совмещается с фонами и видеорядом, заранее подготовленными видеохудожниками театра, и проецируется на полотно позади сцены.



    В-третьих, это kinect. Технология распознавания движений тела превращает силуэт Дориана Грея в разлагающийся портрет.



    Информационные технологии на сцене расширяют пространство и помогают создать новые смыслы.



    Интересно, что сами актеры во время работы не погружаются в виртуальную действительность, так как не видят то, что предстает перед глазами публики. Из-за кулис обычно виден задник декорации, на котором черной краской написано, к примеру, «Левая/правая сторона башни». Отсюда актеры и выходят на сцену. Поэтому их бесполезно спрашивать, как на них повлияли все эти камеры, проекторы, экраны.

    Проекции для истории из будущего


    Вторым спектаклем с использованием ИТ на большой сцене стали «Счастливчики» в постановке Олега Меньшикова. Это история из будущего: к 2080-м году человечество нашло своеобразный способ смены поколений – участь пожилых решает Госкомиссия по оптимизации населения. Люди старше 80 лет должны пройти тест, напоминающий известный всем тест на IQ. Результаты оглашаются на популярном телевизионном шоу «Счастливчики». Для победителей награда — жизнь. А проигравших с почестями провожают в мир иной.



    Что почем


    Все аудиовизуальное оборудование стоит немалых денег, и далеко не каждый столичный театр может себе позволить эксперименты, подобные нашим. Олег Меньшиков говорил, что стоимость одного только проектора, задействованного в спектакле «Счастливчики», сопоставима с бюджетом всего спектакля.

    Поэтому, предваряя вопрос об условиях сотрудничества ЛАНИТ с театром, сразу скажу, что вся техника была подарена ермоловцам, и глава группы компаний называет этот шаг не иначе как меценатством. Речь о передаче театру нескольких десятков позиций дорогостоящего современного оборудования, в их числе мультимедийные проекторы, камеры, мониторы,  видеомонтажное оборудование, ноутбуки, компьютеры, принтеры и др.

    Для спектакля «Счастливчики» ЛАНИТ подарил театру лазерный проектор Panasonic PT-RZ12KE с объективом ET-D75LE20, с минимальным уровнем шума, что актуально при установке проектора в зрительном зале.

    Оборудование для спектакля «Счастливчики»
    • Проектор PT-RZ12KE.
    • Коммутационный блок ET-YFB200G (до 100 метров по витой паре от проектора до пультовой).
    • Объектив ET-D75LE20.


    ИТ-эксперименты на Новой сцене





    Осенью 2014 года в театре торжественно открыли Новую сцену, которую мы также оснастили современным видеооборудованием. К зрительному залу поднимается шикарная винтовая лестница с коваными перилами, в холле – дизайнерские интерьеры.

    Все это сделано со вкусом и рассчитано на взыскательную публику. А мы взяли на себя задачу оборудовать зрительный зал на втором этаже все того же старинного особняка и при проектировании учесть особенности его конструкций и коммуникаций.



    В стене позади сцены есть ниша, которую в спектакле «Адам и Ева/Шейпинг» мы использовали для видеопроекций. Видеопроекции являются современными декорациями – позади героев режиссер Олеся Невмержицкая «нарисовала» четкие геометрические границы, которые помогают выстраивать нужные мизансцены и одновременно являются удачным световым решением постановки.



    Спектакль «Адам и Ева» в принципе невозможно представить без специального технического оснащения, потому что это история, происходящая в наше время, и поднимающая вопрос о возможностях и границах современного искусства: что значит свобода самовыражения для современного художника, можно ли использовать людей для создания своих арт-объектов?

    Техническое оборудование в спектакле – не обслуживающий элемент, а ключевое смысловое художественное решение спектакля.



    Видеопанель, использованная в спектакле, демонстрирует зрителю чувства и мысли героев. На этом стилизованном экране смартфона можно прочитать переписку героев, комментарии и увидеть лайки.


    Оборудование для спектакля «Адам и Ева / Шейпинг»
    • Проектор.
    • Комплект компатных устройств для передачи DVI-D Single Link по оптоволоконной линии (2 жилы).
    • Плазменный телевизор.
    • Видеокарта видеозахвата, цифровой захват и вывод видео, для HDMI и компонентного аналогового интерфейсов, Intensity Pro.
    • Камера CANON LEGRIA HF R56.
    • Аккумулятор повышенной емкости, литийно-ионный, время записи — 3 часа 15 минут.


    Для зрителя – игрушка, для театра – инструмент маркетинга


    В фойе Новой сцены мы установили систему распознавания жестов Viziware, разработанную другой дочерней компанией ЛАНИТ — «ЛАНИТ-Терком». Благодаря видеокамерам, способным вычислять расстояния до объектов и работающим как человеческий глаз, система позволяет управлять экраном и вводить данные с помощью простых жестов. Система в режиме реального времени отслеживает объекты перед экраном, оценивает их положение и скорость. Уникальные алгоритмы обрабатывают полученную информацию и «считывают» жесты пользователя. Затем устройство выполняет команду, отданную жестом.



    С помощью Viziware зрители могут просмотреть афишу театра, информацию о труппе и текущем репертуаре, совершить путешествие по закулисью основной сцены театра – посетить гримерные, кабинет Олега Меньшикова, заглянуть в карман сцены с декорациями спектаклей. Еще можно представить себя режиссером и собрать свой оркестр из разных инструментов.

    Для руководства театра Viziware является дополнительным маркетинговым инструментом: во-первых, любую информацию, размещенную в игровой форме, зритель воспринимает быстрее и с большим удовольствием, а во-вторых, система собирает и обрабатывает полную статистику о посетителях интерактивной «витрины».



    Продолжая сотрудничество с театром, ЛАНИТ дооснастил Новую сцену мультимедийным оборудованием, что позволило здесь проводить кинопоказы. В 2016 году в театре демонстрировали документальные фильмы фестиваля «ДОКер» и современное авторское неигровое кино в рамках программы «Ермоловский + кино». Это стало новой формой диалога театра и зрителя.

    А что вы думаете о тандеме театра и ИТ? Возможно, вы уже бывали на спектаклях с высокотехнологичными средствами выразительности? Буду рад вашему мнению.

    Кстати, для тех, кто хочет стать частью нашей команды, в «ЛАНИТ-Интеграции» как раз есть вакансия: «Системный архитектор (IT-инфраструктура)».
    Метки:
    ГК ЛАНИТ 341,83
    Ведущая многопрофильная группа ИТ-компаний в РФ
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    Информация
    • Дата основания 16 октября 1989
    • Локация Россия
    • Сайт lanit.ru
    • Численность свыше 5000 человек
    • Дата регистрации 17 января 2017
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