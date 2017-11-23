BPM в компании: пусть решают процессы





У нас для вас две новости: хорошая и так себе. Хорошая: BPM уже существует. Так себе: мало кто знает, что с этим делать.

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Наша команда работает с BPM несколько лет, конкретно с Pega. За это время мы реализовали несколько крупных проектов, связанных с Pega BPM, в финансовом секторе и наработали уникальную экспертизу. Будучи погружёнными в технологию, мы видим, насколько Pega популярна в мире и, увы, пока почти неизвестна в России. В общем, кто, если не мы? В своём блоге на Хабре мы открываем серию статей, в которой расскажем о Pega со всех сторон и развеем некоторые мифы, которые уже успели появиться. Мы поставили себе цель писать о технологии «человеческим» языком. Эта статья — вводная, а дальше будем погружаться в детали.



Зачем BPM бизнесу?





В любой компании есть процессы. Более того, всё происходящее является процессом: от закупки канцелярских товаров до управления строительством или организации полёта в космос. И чем рутиннее процесс, то есть чем чаще он повторяется, тем больше он нуждается в автоматизации. Автоматизация процессов влечёт за собой ряд позитивных изменений в компании:



снижается нагрузка на работников — высвобождаются трудовые ресурсы, которые можно перенаправить на решение более ценных и трудозатратных задач;



снижаются трудозатраты на внутрифирменные операции — не приходится делать работу внутри процесса несколько раз, переделывать документацию, вносить изменения на ходу;



повышается прозрачность процессов: во-первых, становится проще находить узкие места процессов и обнаруживать проблемы (например, ненужные шаги или нотификации); во-вторых в корневом бизнес-процессе прописаны правила, цепочки действий и ответственные; во время старта задачи создаётся экземпляр процесса и каждый участник точно знает, что и в какие сроки нужно сделать, и знает, что если он это не сделает, найти виновного в протоколе процесса — дело 30 секунд.



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Частая ошибка компаний — использовать мощный инструмент лишь частично или вообще не для того, для чего он предназначен, а потом жаловаться на низкую окупаемость. Работая с Pega, стоит доверить ей автоматизацию всех процессов — результат вы ощутите быстро.



Эти три позитивных изменения обусловлены особенностями Pega как технологической платформы. По сути Pega — даже не BPM, а новая эволюционная ветвь — iBPM, интеллектуальная система управления бизнес-процессами. В России она не так известна, а между тем за рубежом Pega стоит на вооружении крупных банков и транспортных узлов и, кстати, не покидает лидерские позиции в рейтингах Forrester и квадрантах Gartner. BPM от Pegasystems — это ещё и базовая среда разработки и моделирования, в которой можно создавать приложения, ориентированные на бизнес-процессы. Так чем определяется интеллект этой BPM-системы?



Pega обеспечивает быстрое и лёгкое внесение изменений в бизнес-процессы и значительно снижает их себестоимость. Любой бизнес меняется: сокращается, растёт, меняет продукт или стратегию управления. И нет ничего хуже, когда сложная и неповоротливая автоматизация отстаёт от изменений, поскольку очередная доработка занимает много времени. С Pega реагировать на изменения можно мгновенно — достаточно пересмотреть процессы и перестроить их в визуальном редакторе. Таким образом, бизнес не привязан к системе и может внедрять улучшения на постоянной основе.



Как правило, бизнес-процессами в компаниях владеют руководители, менеджеры, аналитики, которые компетентны в вопросах управления и зачастую слабы в вопросах программирования и инженерии. Сам процесс внутреннего заказа доработки от менеджера к программисту протекает тяжело, начиная от создания ТЗ и заканчивая тестированием изменений.



Внедрение Pega никогда не выглядит как внедрение с нуля. Даже если в компании бизнес-процессы до конца не определены или откровенно хромают, можно внести в неё то, что есть, а затем менять и улучшать схемы по ходу работы. По сравнению с другими проектами у Pega просто молниеносная скорость внедрения.



Постоянный мониторинг бизнес-процессов помогает глубже смотреть на проблемы внутри компании, реагировать на них и менять почти на лету.



Наконец, стоит сказать о жемчужине внутри Pega BPM — о системе управления кейсами (case management). Система управления кейсами — это IT-система для координации всех «ручных» и автоматических действий при выполнении комплексных однотипных задач (кейсов). Например, в британском аэропорту Хитроу в кейс входят все действия служб с момента попадания самолета в зону ответственности диспетчеров и до момента, когда этот самолет покидает воздушное пространство аэропорта. В банках кейс, как правило, включает в себя все действия с момента обращения клиента (например, запрос на получение кредита, опротестование операции по карте) до полного решения данного вопроса (к примеру, выдача кредита). Case management нацелен на улучшение операционных показателей за счёт шаблонизации, унификации и непрерывной оптимизации бизнес-процессов.



Первым ярким достижением Pega, доказавшим перспективность выбранного подхода к автоматизации банковских процессов, стал масштабный проект в ФРС США в начале 2000-х гг. В результате успешной реализации этого проекта Pega стала первой промышленной IT-системой, внедренной во всех 12 банках ФРС. Впервые по всей стране был стандартизирован один из ключевых бизнес-процессов ФРС, а количество операционных центров удалось сократить в три раза. Кроме того, заменив единственной IT-системой множество существовавших, ФРС сократила затраты на IT на миллионы долларов в год.



Среди использующих Pega компаний — лондонский аэропорт Хитроу, MasterCard, City Bank, Morgan Chase и многие другие.

Сегодня масштабные решения на базе платформы Pega успешно внедрены в десяти крупнейших глобальных банках, а также во многих лидирующих компаниях других отраслей, в том числе в лондонском аэропорте Хитроу. Благодаря этому системы управления кейсами стали широко известны и активно применяются в большинстве стран мира, в том числе и в России.



По состоянию на 2017 год, решения Pega внедрены в Сбербанке, Альфа-Банке и компании МТС.



Самое интересное внедрение платформы Pega BPM было сделано командой ЛАНИТ в Сбербанке. Были автоматизированы процессы в Операционном блоке, отвечающем за работу нескольких десятков тысяч отделений по всей стране. Удалось централизовать и упорядочить совершение клиентских операций. Большой проект был реализован в Правовом департаменте Центрального аппарата Сбербанка — работа департамента стала прозрачной, видна эффективность каждого отдельного сотрудника.



Кстати, именно кейс Сбербанка демонстрирует скорость и гибкость Pega. Только представьте: первый процесс в такой гигантской структуре был запущен уже через 3,5 месяца, а далее довольно безболезненно проводилось масштабирование по всей структуре.

Технологические преимущества

Кроме бизнес-профитов, у Pega BPM есть и технологические преимущества, которые выгодно выделяют её из гомогенного ряда корпоративных систем. Более того, нередко при внедрении Pega руководители и технари, привыкшие к паттернам взаимодействия с 1С, SAP, Oracle и проч. технологий, ощущают новую систему, как революционную и прорывную. И это происходит именно за счёт технических особенностей.



Pega не ограничивается только BPM, но также включает документооборот, частичную функциональность CRM, операционное управление, управление проектами. Таким образом, на базе решений Pega можно реализовать сквозную автоматизацию. Система имеет гибкую и целостную архитектуру, внутри которой можно описать все процессы и организовать автоматизацию всей компании.



Процессы в Pega динамически адаптируются в соответствии с изменениями факторов: региона, типа клиента, особенностей бизнеса и т.д.



Pega предоставляет возможность настроить интерфейс рабочего стола один раз и пользоваться им с любого удобного гаджета. Есть мнение, что важность мобильных версий для корпоративных систем переоценена, поскольку пользователь обращается к ним с рабочего места. Это недалеко от правды. Но если вам на совещании, у клиента или в отпуске внезапно нужен доступ, то этот доступ должен быть полноценным. Pega прекрасно реализовала этот принцип — можно уверенно работать с мобильных устройств и подключаться к центральному хранилищу с бизнес-данными.



Pega — это инструмент для создания бизнес-процессов с менее сложным техническим синтаксисом, чем в других BPM-системах. При необходимости продвинутый, глубоко погружённый в существующие процессы пользователь может научиться создавать бизнес-приложения внутри инфраструктуры Pega BPM.



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Pega по-настоящему многофункциональна, и вы удивитесь, насколько легко она адаптирует бизнес-процессы к любым требованиям: от потребностей банка до требований крупнейшего международного аэропорта Хитроу.



Как видите, Pega BPM полезна и понятна бизнесу. За счёт отчётности, высоких норм безопасности, возможностей интеграции, прогностической и адаптивной аналитики она абсолютно комфортна для работы компании любого типа. В общем, если вы запутались в процессах или вообще не можете назвать процессами то, что происходит в компании, внедрение подобной системы может поправить дело.



Зачем Pega сотрудникам компаний?

Сотрудники абсолютно всех компаний — от микробизнеса до транснациональных холдингов — недолюбливают внедрение корпоративных систем. И это неудивительно: они опасаются лишней ненужной работы, дополнительного контроля, формализации отношений и даже сокращений. Между тем, сотрудникам стоит транслировать все выгоды, которые они получат от внедрения системы.



Исчезает излишняя «плохая» бюрократия — все ненужные звенья, согласования, влияния исключаются благодаря прозрачности системы.

Налаживается мониторинг — каждый сотрудник может следить за процессами в рамках своих компетенций, анализировать, предлагать улучшения и тем самым глубже включаться в работу, становиться ещё более необходимым сотрудником.

Снижаются затраты на организацию процессов, увеличивается удовлетворенность клиентов, растёт выручка. А большая выручка — хороший шанс получить увеличенную премию.

Все процессы абсолютно прозрачны: каждый участник может наблюдать за их ходом, видеть, у кого процесс находится. Перекладывание ответственности и человеческий фактор исчезают практически полностью. В такой ситуации улучшаются отношения внутри коллектива, растёт доверие.

Наконец, система BPM в компании — это дополнительная мотивация, поскольку каждый сотрудник может непосредственно участвовать в управлении компанией, ощущать свою полезность. А мотивированный работник — ключ к успеху всей команды.



Что касается контроля, то в Pega BPM он не больше, чем в других корпоративных информационных системах. Более того, контроль за ходом процесса делегируется всем его участникам.



Есть ли у Pega будущее и стоит ли с ней работать?

На самом деле, Pega сама по себе — будущее автоматизированных систем управления (АСУ) и корпоративных информационных систем (КИС).



Разработка под Pega, действительно, отличается от того, к чему привыкли программисты в энтерпрайзе. Pega / PRPC имеет определённые сходства с языками ООП: классы, наследование, свойства, методы, условия, деревья и т. д. Некоторые вещи, разумеется, связаны с реляционными базами данных (внутренняя база данных PRPC и внешние Oracle / SQL Server и любые другие), дебагингом, сервис-ориентированными архитектурами (SOA) и Java SDK для расширения функциональности Pega / PRPC. Также в Pega можно проектировать пользовательские интерфейсы, работать с web-компонентами. Если уж совсем обобщить, то в Pega есть разработка на любой вкус: можно создавать конфигурации, работая мышью в визуальном редакторе, а можно разрабатывать и дорабатывать компоненты на Java и Javascript, используя HTML и CSS.



Работа с Pega BPM — это перспективное направление для развития как в бизнес-аналитике, так и в разработке. При этом не стоит опасаться того, что после работы с конкретной системой вы окажетесь связанными с 2-3 компаниями на рынке — сегмент использования Pega BPM растёт и будет активно расти в будущем. Поэтому, если у вас есть опыт работы с Pega или относительно подходящий стек знаний, срочно присылайте резюме — ЛАНИТ Би Пи Эм ищет самых-самых.



Работая в действительно нетривиальных и сложных проектах, разработчики могут использовать и прокачивать свои навыки:



Java SE, Java EE,

PHP,

Java, C++, C#,

PL/SQL,

навыки создания технических заданий,

управленческие навыки.

Аналитики могут использовать свой опыт и глубинно освоить важнейшие навыки для работы в корпорациях самого высокого уровня:



работать с процессами на стороне клиента: исследовать их, анализировать, вырабатывать рекомендации,

собирать требования и разрабатывать технические задания,

управлять большим пулом документации,

тестировать ПО на уровне бизнеса (высокоуровневое функциональное тестирование ПО).

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Главное, использовать навыки так, чтобы Pega максимально эффективно работала на заказчика. Если есть опыт работы с Pega, приходите — мы вас научим её готовить и будем вместе делать крутые бизнес-проекты.



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28-летний опыт ЛАНИТ показал, что во многих технологиях мы оказались первопроходцами и визионерами. Нередко мы создаём реальность раньше рынка. Уверены, так будет и с Pega: она уже готова прийти на смену тяжеловесным сложным ERP-системам в бизнесе разного уровня. А значит, самое время присоединиться к проектам Pega — и как сотруднику, и как клиенту.



Кстати, мы нашли продакт плейсмент Pega в советском кино.



В вашей компании стоит CRM, ERP, BI, ECM, 1С, PM, BPM? Наверняка, хотя бы с одной из этих систем вы сталкивались как пользователь, администратор, менеджер или даже как разработчик. Особо «везучие» имели дело со всем «зоопарком» корпоративного ПО сразу. Кто работал, тот знает: проблем с этими системами немерено: от интеграции до построения новых модулей и адаптации под требования бизнеса. В лучшем случае выходит дорого и долго, в худшем — дорогостоящая система простаивает, не принося никакой пользы и тем более прибыли компании. И, кажется, нет выхода из этого порочного круга. Вот бы одну систему, да чтобы минимум программирования и максимум гибкости, и чтобы процессы в ней строить не по сложным нотациям, и чтобы работать в ней было просто приятно!У нас для вас две новости: хорошая и так себе. Хорошая: BPM уже существует. Так себе: мало кто знает, что с этим делать. BPM — это концепция управления бизнесом через бизнес-процессы. Мы расскажем, как это делаем на Pega.В любой компании есть процессы. Более того, всё происходящее является процессом: от закупки канцелярских товаров до управления строительством или организации полёта в космос. И чем рутиннее процесс, то есть чем чаще он повторяется, тем больше он нуждается в автоматизации. Автоматизация процессов влечёт за собой ряд позитивных изменений в компании:Эти три позитивных изменения обусловлены особенностями Pega как технологической платформы. По сути Pega — даже не BPM, а новая эволюционная ветвь — iBPM, интеллектуальная система управления бизнес-процессами. В России она не так известна, а между тем за рубежом Pega стоит на вооружении крупных банков и транспортных узлов и, кстати, не покидает лидерские позиции в рейтингах Forrester и квадрантах Gartner. BPM от Pegasystems — это ещё и базовая среда разработки и моделирования, в которой можно создавать приложения, ориентированные на бизнес-процессы. Так чем определяется интеллект этой BPM-системы?Сегодня масштабные решения на базе платформы Pega успешно внедрены в десяти крупнейших глобальных банках, а также во многих лидирующих компаниях других отраслей, в том числе в лондонском аэропорте Хитроу. Благодаря этому системы управления кейсами стали широко известны и активно применяются в большинстве стран мира, в том числе и в России.Кроме бизнес-профитов, у Pega BPM есть и технологические преимущества, которые выгодно выделяют её из гомогенного ряда корпоративных систем. Более того, нередко при внедрении Pega руководители и технари, привыкшие к паттернам взаимодействия с 1С, SAP, Oracle и проч. технологий, ощущают новую систему, как революционную и прорывную. И это происходит именно за счёт технических особенностей.Как видите, Pega BPM полезна и понятна бизнесу. За счёт отчётности, высоких норм безопасности, возможностей интеграции, прогностической и адаптивной аналитики она абсолютно комфортна для работы компании любого типа. В общем, если вы запутались в процессах или вообще не можете назвать процессами то, что происходит в компании, внедрение подобной системы может поправить дело.Сотрудники абсолютно всех компаний — от микробизнеса до транснациональных холдингов — недолюбливают внедрение корпоративных систем. И это неудивительно: они опасаются лишней ненужной работы, дополнительного контроля, формализации отношений и даже сокращений. Между тем, сотрудникам стоит транслировать все выгоды, которые они получат от внедрения системы.Что касается контроля, то в Pega BPM он не больше, чем в других корпоративных информационных системах. Более того, контроль за ходом процесса делегируется всем его участникам.На самом деле, Pega сама по себе — будущее автоматизированных систем управления (АСУ) и корпоративных информационных систем (КИС).Разработка под Pega, действительно, отличается от того, к чему привыкли программисты в энтерпрайзе. Pega / PRPC имеет определённые сходства с языками ООП: классы, наследование, свойства, методы, условия, деревья и т. д. Некоторые вещи, разумеется, связаны с реляционными базами данных (внутренняя база данных PRPC и внешние Oracle / SQL Server и любые другие), дебагингом, сервис-ориентированными архитектурами (SOA) и Java SDK для расширения функциональности Pega / PRPC. Также в Pega можно проектировать пользовательские интерфейсы, работать с web-компонентами. Если уж совсем обобщить, то в Pega есть разработка на любой вкус: можно создавать конфигурации, работая мышью в визуальном редакторе, а можно разрабатывать и дорабатывать компоненты на Java и Javascript, используя HTML и CSS.Работа с Pega BPM — это перспективное направление для развития как в бизнес-аналитике, так и в разработке. При этом не стоит опасаться того, что после работы с конкретной системой вы окажетесь связанными с 2-3 компаниями на рынке — сегмент использования Pega BPM растёт и будет активно расти в будущем. Поэтому, если у вас есть опыт работы с Pega или относительно подходящий стек знаний, срочно присылайте резюме — ЛАНИТ Би Пи Эм ищет самых-самых.Работая в действительно нетривиальных и сложных проектах, разработчики могут использовать и прокачивать свои навыки:Аналитики могут использовать свой опыт и глубинно освоить важнейшие навыки для работы в корпорациях самого высокого уровня:28-летний опыт ЛАНИТ показал, что во многих технологиях мы оказались первопроходцами и визионерами. Нередко мы создаём реальность раньше рынка. Уверены, так будет и с Pega: она уже готова прийти на смену тяжеловесным сложным ERP-системам в бизнесе разного уровня. А значит, самое время присоединиться к проектам Pega — и как сотруднику, и как клиенту.Кстати, мы нашли продакт плейсмент Pega в советском кино.

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