Вот — новый поворот? От педагогики к андрагогике, от андрагогики к хьютагогике

Какую форму обучения для себя вы считаете наиболее удачной?

Какую форму обучения для себя вы считаете наиболее удачной?

Нет, но собираюсь учиться в компании

Нет, не участвовал(а)

Да, но это мне фактически ничего не дало

Да, это мне помогло в работе

Участвовали ли вы в программах корпоративного обучения сотрудников?

Участвовали ли вы в программах корпоративного обучения сотрудников?

В меня нужно инвестировать

Готовы ли вы тратить свои деньги на обучение?

Готовы ли вы тратить свои деньги на обучение?

Какой итог от прохождения обучения наиболее важен для вас?