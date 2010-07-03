Вот — новый поворот? От педагогики к андрагогике, от андрагогики к хьютагогике
Тем, кто работает с информационными технологиями, приходится учиться непрерывно. Но взрослые не могут учиться по тем же принципам, что и школьники: наша способность воспринимать информацию меняется на протяжении жизни. Исследования в этой области привели к появлению новой образовательной концепции, а информационный бум, распространение мобильных интернет-устройств и развитие социальных сетей предопределили очередную смену образовательной парадигмы.
В этой статье я расскажу, как эволюционировали образовательные концепции, на какие принципы обучения взрослых опираются современные учебные центры и что изменится в образовании в недалеком будущем.
Образование считается одной из самых консервативных сфер деятельности человека. Однако и в теории обучения время от времени происходят большие перемены. Одно из таких изменений случилось в середине прошлого века: оформился отдельный раздел теории обучения – обучение взрослых, или «андрагогика».
Необходимость «закачивать» во взрослые умы большое количество сложной информации технического характера в короткие сроки неизбежно привела к исследованию особенностей взрослого человека как субъекта процесса обучения. Один из первых примеров такой задачи – обучение солдат во время Второй мировой войны. Относительно недавний пример – обучение ИТ-специалистов.
Все мы отлично знаем традиционный школьный и вузовский подход к обучению. Это обучение преимущественно контентно-ориентированное, а в центре образовательного процесса находится учитель. Он – непререкаемый авторитет.
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Подход ориентирован на массовое обучение более-менее однородной по начальному уровню знаний и опыта группы учеников. Часто опыт у учеников отсутствует, а их разум – это «чистый, белый лист бумаги». В школьных классах обычно занимается не менее 20 учеников, а на лекциях в вузах число студентов может превышать и сотню. Программы в школах и университетах – многолетние и ориентированы прежде всего на получение фундаментальных знаний. И, что важнее, школа и вуз должны научить подрастающее поколение осознанно учиться и трудиться.
В чем же отличие подхода к обучению в рамках андрагогики?
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Если говорить про обучение ИТ-специалистов, то каждый уважающий себя ИТ-вендор имеет программу обучения и сертификации (экзаменов) преподавателей, которая основана на принципах андрагогики, а учебные центры, ведущие такие программы обучения, обязаны иметь в штате подготовленных преподавателей.
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Эти постулаты взяли на вооружение учебные центры в сфере информационных технологий. Сеть таких учреждений, преимущественно коммерческих, сложилась в России к началу этого века.
Но постепенно ситуация в образовании снова начала качественно меняться. Обусловлено это рядом факторов.
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Таким образом, в начале этого века начала оформляться теория нового подхода к обучению, которая получила название «хьютагогика» (эвтагогика).
Термин «хьютагогика» или «эвтагогика» (два равнозначных перевода английского heutagogy) был сформулирован в научной статье австралийских педагогов и ученых Стюарта Хассе (Stewart Hase) и Криса Кеньона (Chris Kenyon) в 2000 году. Этот термин по аналогии с «педагогикой» и «андрагогикой» сконструирован из греческих слов, которые апеллируют к самостоятельному поиску, открытиям и выводам.
Источник
Хьютагогика не противопоставляется андрагогике и не отменяет ее, а является ее продолжением, следующим шагом, на котором учащийся берет на себя роль лидера в образовательном процессе. Он не только самостоятельно ищет и отбирает информацию, но также и выбирает способы и методы обучения. А значит, учащийся должен представлять сущность таких вариантов и оценивать их эффективность.
Роль преподавателя также изменяется. Лучше всего его миссию описать иностранным термином «фасилитатор» (человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию). Он следит за соблюдением правил встречи, её процедуры и регламента. Фасилитатор позволяет её участникам сконцентрироваться на целях и содержании встречи.
Для реализации принципов хьютагогики в образовательном процессе должны быть изучены, пересмотрены и скорректированы подходы к производству учебного контента. Очевидно, он должен быть максимально понятным, подаваться с использованием игровых компонент и, желательно, небольшими порциями в разных форматах.
Сейчас эффективность самостоятельного обучения – одна из основных тем при обсуждении проблематики корпоративного обучения. Это обусловлено тем, что во всех крупных организациях (в том числе и в нашей группе компаний) уже внедрены системы электронного обучения, которые, как правило, предполагают самостоятельное обучение как основную форму образования.
При этом все понимают, что невелика конвертация тех, кто начал учиться самостоятельно, и тех, кто завершил это обучение без дополнительных организационных и методологических усилий. Самостоятельное обучение должно «подпитываться» внешней энергией экспертов, тьюторов, мотиваторов, других слушателей. Форма подачи и доступность материала, продолжительность образовательной единицы – все имеет смысл и значение, иначе интерес к самостоятельному обучению теряется.
Ряд специалистов по обучению персонала отмечает общую низкую культуру самообучения в России. Используя на курсах «Сетевой Академии» элементы самообучения, мы также нередко отмечаем, что специалисты не готовы к восприятию проактивных форм самостоятельного обучения. Например, обучающиеся не могут критически воспринимать информацию и задавать вопросы преподавателю, а больше ориентированы на традиционный подход, когда учитель задает вопросы по изученному материалу. Слушателям бывает сложно самостоятельно контролировать качество усвоения материала. То есть взрослому, воспитанному традиционной системой образования и привыкшему к пассивному восприятию новой информации, бывает непросто перестроиться к новой системе.
Источник
Поэтому менять подходы к обучению лучше с самого детства, в школе или даже раньше. Очень важно научить людей учиться самостоятельно и осознанно, потому что правильно выстроенное самостоятельное обучение сможет конкурировать по эффективности с онлайн-обучением.
Многие компании экспериментируют с методологией самообучения и мотивацией слушателей, интуитивно используя положения хьютагогики. На слуху такие подходы и практики обучения, как микробучение, sms-треннинги, мобильное обучение, смешанное обучение и т.д. Мы также проводим эксперименты и внедряем практики и инструменты, показавшие свою эффективность (например, т.н. «персональное обучение»). При этом «задним числом» понимаем, что в основном все внедряемые нами новшества относятся к подходу в духе хьютагогики.
Например, мы изменяем роль преподавателя, делая его больше консультантом, направляющим самообучение слушателей, а не лектором, или даем большую свободу слушателям в выборе материала для изучения. Но всегда лучше понимать общие принципы построения обучения, чем использовать метод «научного тыка».
В свое время изучение принципов андрагогики очень помогло нам в выстраивании массового обучения взрослых слушателей. Мне не известно, проводились ли в России осознанные попытки построения самонаправляемого обучения (если такие примеры есть, поделитесь, пожалуйста). В мире такие исследования проводились, например, обучение аспирантов менеджменту проектов в Университете Халла.
Изменения в подходах к корпоративному обучению (да и, наверное, в образовании в целом) грядут, и они неизбежны и уже происходят. Бизнесу нужны специалисты, которые могут принимать самостоятельные решения и доводить их до результата. Умение направлять свое самостоятельное обучение, безусловно, коррелирует с таким бизнес-требованием.
Источник
Пока новая концепция обучения взрослых находится в стадии осмысления, генерации идей, совершения проб и ошибок. Мы ждем перемен и готовимся к ним. А вы замечаете, как в последние десятилетия меняются подходы к образованию?
Внизу небольшой опрос на эту тему, и мы думаем, всем будет интересно узнать, как учатся читатели Хабра.
В этой статье я расскажу, как эволюционировали образовательные концепции, на какие принципы обучения взрослых опираются современные учебные центры и что изменится в образовании в недалеком будущем.
Образование считается одной из самых консервативных сфер деятельности человека. Однако и в теории обучения время от времени происходят большие перемены. Одно из таких изменений случилось в середине прошлого века: оформился отдельный раздел теории обучения – обучение взрослых, или «андрагогика».
Хотя сам термин «андрагогика» был введен немецким историком-педагогом Александром Каппом на сто лет раньше, в XIX веке, теория обучения взрослой аудитории получила реальное развитие лишь в середине XX века.
Необходимость «закачивать» во взрослые умы большое количество сложной информации технического характера в короткие сроки неизбежно привела к исследованию особенностей взрослого человека как субъекта процесса обучения. Один из первых примеров такой задачи – обучение солдат во время Второй мировой войны. Относительно недавний пример – обучение ИТ-специалистов.
Все мы отлично знаем традиционный школьный и вузовский подход к обучению. Это обучение преимущественно контентно-ориентированное, а в центре образовательного процесса находится учитель. Он – непререкаемый авторитет.
Источник
Подход ориентирован на массовое обучение более-менее однородной по начальному уровню знаний и опыта группы учеников. Часто опыт у учеников отсутствует, а их разум – это «чистый, белый лист бумаги». В школьных классах обычно занимается не менее 20 учеников, а на лекциях в вузах число студентов может превышать и сотню. Программы в школах и университетах – многолетние и ориентированы прежде всего на получение фундаментальных знаний. И, что важнее, школа и вуз должны научить подрастающее поколение осознанно учиться и трудиться.
В чем же отличие подхода к обучению в рамках андрагогики?
- Самое главное – у взрослых слушателей имеется накопленный багаж, опыт. Этот опыт должен учитываться в процессе обучения. Если игнорировать уже имеющийся у учащихся опыт, обучение становится неэффективным и бессмысленным. При этом опыт у разных слушателей существенно различается. Часто преподавателям приходится «бороться» со сложившимися стереотипами.
- Существенно меняется роль преподавателя. Это уже не непререкаемый авторитет, а «простой смертный». Преподаватель находится не над коллективом учащихся, а внутри. Он – проводник, организатор, его задача – вести свою группу в «светлое будущее». Слушатели же являются равноправными участниками своей группы и могут воздействовать на направление движения. Авторитарный, командный стиль ведения занятий недопустим.
Источник
Если говорить про обучение ИТ-специалистов, то каждый уважающий себя ИТ-вендор имеет программу обучения и сертификации (экзаменов) преподавателей, которая основана на принципах андрагогики, а учебные центры, ведущие такие программы обучения, обязаны иметь в штате подготовленных преподавателей.
В наш учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ» мы всегда с опаской берем на работу уже сложившихся учителей школ и преподавателей вузовов. Не каждому из них удается перебороть свои привычные взгляды на процесс обучения и перестроиться.
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- Слушатели могут иметь сильно различающиеся мотивации обучения, и это необходимо учитывать. Без персонального подхода к каждому слушателю в такой ситуации не обойтись.
- Обучение взрослых, как правило, краткосрочное и интенсивное. Растягивать программу нельзя, чтобы надолго не отрывать специалистов от своих рабочих обязанностей. В нашем учебном центре обычно продолжительность курсов – 5 дней, по 8 академических часов каждый.
Поскольку обучение информационным технологиям носит прикладной характер, содержание курсов быстро устаревает. Сейчас обычный срок обновления технических ИТ-курсов составляет не более двух лет.
- Чтобы обеспечить эффективность обучения, следующего принципам андрагогики, количество слушателей в группе должно быть небольшим, в районе 10 человек.
Эти постулаты взяли на вооружение учебные центры в сфере информационных технологий. Сеть таких учреждений, преимущественно коммерческих, сложилась в России к началу этого века.
Но постепенно ситуация в образовании снова начала качественно меняться. Обусловлено это рядом факторов.
- Процедура публикации информации стала очень простой и доступной для всех желающих, а скорость распространения информации – почти мгновенной. Это произошло благодаря развитию интернета, поисковых систем и социальных сетей.
- Стало повсеместным использование электронных гаджетов, подключенных к высокоскоростным мобильным сетям – прежде всего речь идет о смартфонах и планшетах. Этот фактор изменил не только подходы к разработке и распространению программного обеспечения, но также повысил доступность образовательного контента. Теперь по сути любой человек может получать доступ к образовательным материалам в любое время и из любого места Земли и даже космоса.
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- Развитие компьютерной техники и магистральных сетей передачи данных теперь позволяет хранить и быстро передавать огромные массивы сложных данных. Образовательный контент из преимущественно текстово-графического стал по большей части мультимедийно-интерактивным.
- Электронное обучение (elearning), а также простые инструментарии для подготовки электронных учебных материалов стали данностью, реальностью сегодняшнего дня.
Таким образом, в начале этого века начала оформляться теория нового подхода к обучению, которая получила название «хьютагогика» (эвтагогика).
Об электронном обучении elearning активно заговорили в 90-х годах прошлого века, что было связано с растущей доступностью персональных компьютеров и развитием Интернета. Тогда на Западе появились школы с дистанционным обучением для учеников из дальних поселений. Сегодня использование электронного обучения – обычная практика не только для школ и вузов, но и для бизнеса.
Термин «хьютагогика» или «эвтагогика» (два равнозначных перевода английского heutagogy) был сформулирован в научной статье австралийских педагогов и ученых Стюарта Хассе (Stewart Hase) и Криса Кеньона (Chris Kenyon) в 2000 году. Этот термин по аналогии с «педагогикой» и «андрагогикой» сконструирован из греческих слов, которые апеллируют к самостоятельному поиску, открытиям и выводам.
Источник
Хьютагогика не противопоставляется андрагогике и не отменяет ее, а является ее продолжением, следующим шагом, на котором учащийся берет на себя роль лидера в образовательном процессе. Он не только самостоятельно ищет и отбирает информацию, но также и выбирает способы и методы обучения. А значит, учащийся должен представлять сущность таких вариантов и оценивать их эффективность.
Хьютагогика – это творческий подход к самостоятельному обучению, который позволит учащемуся самому определять, что, когда и как он будет изучать.
Роль преподавателя также изменяется. Лучше всего его миссию описать иностранным термином «фасилитатор» (человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию). Он следит за соблюдением правил встречи, её процедуры и регламента. Фасилитатор позволяет её участникам сконцентрироваться на целях и содержании встречи.
Для реализации принципов хьютагогики в образовательном процессе должны быть изучены, пересмотрены и скорректированы подходы к производству учебного контента. Очевидно, он должен быть максимально понятным, подаваться с использованием игровых компонент и, желательно, небольшими порциями в разных форматах.
Сейчас эффективность самостоятельного обучения – одна из основных тем при обсуждении проблематики корпоративного обучения. Это обусловлено тем, что во всех крупных организациях (в том числе и в нашей группе компаний) уже внедрены системы электронного обучения, которые, как правило, предполагают самостоятельное обучение как основную форму образования.
При этом все понимают, что невелика конвертация тех, кто начал учиться самостоятельно, и тех, кто завершил это обучение без дополнительных организационных и методологических усилий. Самостоятельное обучение должно «подпитываться» внешней энергией экспертов, тьюторов, мотиваторов, других слушателей. Форма подачи и доступность материала, продолжительность образовательной единицы – все имеет смысл и значение, иначе интерес к самостоятельному обучению теряется.
Ряд специалистов по обучению персонала отмечает общую низкую культуру самообучения в России. Используя на курсах «Сетевой Академии» элементы самообучения, мы также нередко отмечаем, что специалисты не готовы к восприятию проактивных форм самостоятельного обучения. Например, обучающиеся не могут критически воспринимать информацию и задавать вопросы преподавателю, а больше ориентированы на традиционный подход, когда учитель задает вопросы по изученному материалу. Слушателям бывает сложно самостоятельно контролировать качество усвоения материала. То есть взрослому, воспитанному традиционной системой образования и привыкшему к пассивному восприятию новой информации, бывает непросто перестроиться к новой системе.
Источник
Поэтому менять подходы к обучению лучше с самого детства, в школе или даже раньше. Очень важно научить людей учиться самостоятельно и осознанно, потому что правильно выстроенное самостоятельное обучение сможет конкурировать по эффективности с онлайн-обучением.
Многие компании экспериментируют с методологией самообучения и мотивацией слушателей, интуитивно используя положения хьютагогики. На слуху такие подходы и практики обучения, как микробучение, sms-треннинги, мобильное обучение, смешанное обучение и т.д. Мы также проводим эксперименты и внедряем практики и инструменты, показавшие свою эффективность (например, т.н. «персональное обучение»). При этом «задним числом» понимаем, что в основном все внедряемые нами новшества относятся к подходу в духе хьютагогики.
Например, мы изменяем роль преподавателя, делая его больше консультантом, направляющим самообучение слушателей, а не лектором, или даем большую свободу слушателям в выборе материала для изучения. Но всегда лучше понимать общие принципы построения обучения, чем использовать метод «научного тыка».
В свое время изучение принципов андрагогики очень помогло нам в выстраивании массового обучения взрослых слушателей. Мне не известно, проводились ли в России осознанные попытки построения самонаправляемого обучения (если такие примеры есть, поделитесь, пожалуйста). В мире такие исследования проводились, например, обучение аспирантов менеджменту проектов в Университете Халла.
Изменения в подходах к корпоративному обучению (да и, наверное, в образовании в целом) грядут, и они неизбежны и уже происходят. Бизнесу нужны специалисты, которые могут принимать самостоятельные решения и доводить их до результата. Умение направлять свое самостоятельное обучение, безусловно, коррелирует с таким бизнес-требованием.
Источник
Пока новая концепция обучения взрослых находится в стадии осмысления, генерации идей, совершения проб и ошибок. Мы ждем перемен и готовимся к ним. А вы замечаете, как в последние десятилетия меняются подходы к образованию?
Внизу небольшой опрос на эту тему, и мы думаем, всем будет интересно узнать, как учатся читатели Хабра.
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