6 свежих примеров разбора и улучшения дизайна простыми способами

1. Пешкарики: усиливаем образ

Сделать человека похожим на курьера, а не на офисного сотрудника.

Подобрать более подходящий шрифт и переместить его под знак.

Сделать зеленый цвет не таким ярким.

2. Mad Media: добавляем динамики

3. Зеленая лампа: делаем знак проще

4. Промоутер 51: развиваем идею

5. Умная техника: добавляем деталей

6. Plastilin: делаем современней

Всем привет! В нашем сообществе Вконтакте есть рубрика, где мы даем экспресс-советы по дизайну. Наша рубрика — это быстрые советы о том, что можно улучшить в плане графики, а не полноценный редизайн или разработка логотипа. Сегодня рассказываем про полезные приемы на примере участников нашей рубрики.Пешкарики — пешая курьерская служба, поэтому компания решила использовать в логотипе ассоциацию с дорожным знаком.Посылка в руках человека больше похожа на чемодан, из-за этого образ курьера не читается. Шрифтовая часть спорит со знаком, поэтому не возникает ощущения целостности логотипа. Наше предложение:В зависимости от ситуации и места размещения, можно использовать разные версии логотипа.К нам за помощью обратилось агентство Mad Media. У ребят логотип в стиле безумного Макса — это круто, но знаку не хватает динамики.Наш совет — разрядить логотип. Сейчас в нем мало «воздуха», все элементы жмутся друг к другу. Если вынести отдельно название, то исчезнет проблема с местом. Бонусом можно использовать знак и шрифт отдельно друг от друга.Теперь, когда появилось место, можно подумать над знаком. Как вариант, чтобы добавить динамичности и брутальности машине, можно изменить скучный ракурс сбоку на нестандартный.Думаем, как бы подобный знак выглядел в жизни:Например, так можно оформить офис:А так — фирменные блокноты и визитки:Плюсы:Логотип стал динамичнееПоявилась возможность использовать знак отдельно от шрифтаМинусы:Над шрифтовой частью и цветами нужно подумать подольшеЗеленая лампа — интересный проект, библиотека в формате антикафе. В изначальном варианте много деталей: обводка разной толщины, гвозди на корпусе, характерный шрифт. Все эти элементы перегружают логотип и не дают понять его идею.Поэтому, совет для библиотеки: убрать лишние элементы и сделать логотип минималистичнее. Можно изобразить в виде книжки сам выключатель, а не его кнопку — так идея будет читаться лучше. Обводку сделать одной толщины, а шрифтовую часть успокоить.Как всегда смотрим, как бы такой логотип выглядел на фирменных носителях:В социальных сетях:Плюсы:Логотип стал аккуратнее и понятнееМинусы:Чтобы идея читалась еще лучше, можно добавить в книгу листыМы дали несколько советов рекламному сообществу Промоутер 51. Идея логотип неплохая: человек + место на карте = промоутер, точка раздачи.Но логотип похож на клипарт: все линии и расстояния в знаке случайны. Отсутствие пробела в названии ухудшает читаемость, а тени в знаке делают логотип сложным. Мы бы порекомендовали убрать клипарт. Совместить человечка и геотег в один простой символ. Выстроить логотип по сетке, добавить пробел и подстрочник.Такой символ будет легко использовать на форме промоутеров:И других носителях:Можно сделать анимации для соцсетей или сайта:Плюсы:Лого стал аккуратнееЕго можно использовать для фирменной одежды, что важно для компанииМинусы:Геотег — заезженная темаЛоготип магазина «Умная техника», наоборот, слишком простой. Здесь можно добавить больше деталей и развить идею.Как вариант, можно использовать элементы микросхем, тем самым сделав намек на технику, так знак будет говорить сам за себя. В этом случае знак и шрифт возможно использовать по отдельности.В шрифтовой части убираем прописные буквы и заменяем их на простой, аккуратный шрифт. Теперь у логотипа появилась идея, он стал выглядеть собраннее. Элементы логотипа можно использовать по-разному, например для оформления фирменных носителей:Плюсы:У логотипа появилась идеяМинусы:Для поддержки логотипа необходимы и другие элементы фирменного стиляPlastilin — это мастерская декора. Логотип студии привлекает внимание, но несколько деталей не дают ему работать в полную силу.Например, градиент и градиентная обводка — это устаревший прием. Хотя, стоит заметить, в некоторых случаях — уместный. Но, в случае студии, от него лучше избавиться. Мы бы предложили: градиент убрать, сделать цвета сочнее, а форме логотипа добавить пластичности — сделать все буквы мягкими, округлыми и не использовать острые углы. Примеряем, как такой вариант логотипа мог бы смотреться в жизни:На сумках для покупок:Плюсы:Логотип стал выглядеть современнейМинусы:Можно придумать более яркий знак для мастерскойЭто были несколько приемов, которыми можно воспользоваться, чтобы улучшить свой дизайн. Как всегда, напоминаем — это неполноценный редизайн, а быстрые графические советы. До встречи!Почитать предыдущие выпуски: