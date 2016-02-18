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Логомашина
Логотипы из Петербурга для всего мира
сегодня в 15:34 Дизайн

6 свежих примеров разбора и улучшения дизайна простыми способами

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    Всем привет! В нашем сообществе Вконтакте есть рубрика, где мы даем экспресс-советы по дизайну. Наша рубрика — это быстрые советы о том, что можно улучшить в плане графики, а не полноценный редизайн или разработка логотипа. Сегодня рассказываем про полезные приемы на примере участников нашей рубрики.

    1. Пешкарики: усиливаем образ


    Пешкарики — пешая курьерская служба, поэтому компания решила использовать в логотипе ассоциацию с дорожным знаком.

    Посылка в руках человека больше похожа на чемодан, из-за этого образ курьера не читается. Шрифтовая часть спорит со знаком, поэтому не возникает ощущения целостности логотипа. Наше предложение:

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    • Сделать человека похожим на курьера, а не на офисного сотрудника.
    • Подобрать более подходящий шрифт и переместить его под знак.
    • Сделать зеленый цвет не таким ярким.

    В зависимости от ситуации и места размещения, можно использовать разные версии логотипа.

    2. Mad Media: добавляем динамики


    К нам за помощью обратилось агентство Mad Media. У ребят логотип в стиле безумного Макса — это круто, но знаку не хватает динамики.

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    Наш совет — разрядить логотип. Сейчас в нем мало «воздуха», все элементы жмутся друг к другу. Если вынести отдельно название, то исчезнет проблема с местом. Бонусом можно использовать знак и шрифт отдельно друг от друга.

    Теперь, когда появилось место, можно подумать над знаком. Как вариант, чтобы добавить динамичности и брутальности машине, можно изменить скучный ракурс сбоку на нестандартный.

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    Думаем, как бы подобный знак выглядел в жизни:

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    Например, так можно оформить офис:

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    А так — фирменные блокноты и визитки:

    image

    Как итог

    Плюсы:

    Логотип стал динамичнее
    Появилась возможность использовать знак отдельно от шрифта

    Минусы:

    Над шрифтовой частью и цветами нужно подумать подольше

    3. Зеленая лампа: делаем знак проще


    Зеленая лампа — интересный проект, библиотека в формате антикафе. В изначальном варианте много деталей: обводка разной толщины, гвозди на корпусе, характерный шрифт. Все эти элементы перегружают логотип и не дают понять его идею.

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    Поэтому, совет для библиотеки: убрать лишние элементы и сделать логотип минималистичнее. Можно изобразить в виде книжки сам выключатель, а не его кнопку — так идея будет читаться лучше. Обводку сделать одной толщины, а шрифтовую часть успокоить.

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    Как всегда смотрим, как бы такой логотип выглядел на фирменных носителях:

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    В социальных сетях:

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    Итог

    Плюсы:

    Логотип стал аккуратнее и понятнее

    Минусы:

    Чтобы идея читалась еще лучше, можно добавить в книгу листы

    4. Промоутер 51: развиваем идею


    Мы дали несколько советов рекламному сообществу Промоутер 51. Идея логотип неплохая: человек + место на карте = промоутер, точка раздачи.

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    Но логотип похож на клипарт: все линии и расстояния в знаке случайны. Отсутствие пробела в названии ухудшает читаемость, а тени в знаке делают логотип сложным. Мы бы порекомендовали убрать клипарт. Совместить человечка и геотег в один простой символ. Выстроить логотип по сетке, добавить пробел и подстрочник.

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    Такой символ будет легко использовать на форме промоутеров:

    image

    И других носителях:

    image

    Можно сделать анимации для соцсетей или сайта:

    image

    Итог:

    Плюсы:

    Лого стал аккуратнее
    Его можно использовать для фирменной одежды, что важно для компании

    Минусы:

    Геотег — заезженная тема

    5. Умная техника: добавляем деталей


    Логотип магазина «Умная техника», наоборот, слишком простой. Здесь можно добавить больше деталей и развить идею.

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    Как вариант, можно использовать элементы микросхем, тем самым сделав намек на технику, так знак будет говорить сам за себя. В этом случае знак и шрифт возможно использовать по отдельности.

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    В шрифтовой части убираем прописные буквы и заменяем их на простой, аккуратный шрифт. Теперь у логотипа появилась идея, он стал выглядеть собраннее. Элементы логотипа можно использовать по-разному, например для оформления фирменных носителей:

    image

    image

    Итог:

    Плюсы:

    У логотипа появилась идея

    Минусы:

    Для поддержки логотипа необходимы и другие элементы фирменного стиля

    6. Plastilin: делаем современней


    Plastilin — это мастерская декора. Логотип студии привлекает внимание, но несколько деталей не дают ему работать в полную силу.

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    Например, градиент и градиентная обводка — это устаревший прием. Хотя, стоит заметить, в некоторых случаях — уместный. Но, в случае студии, от него лучше избавиться. Мы бы предложили: градиент убрать, сделать цвета сочнее, а форме логотипа добавить пластичности — сделать все буквы мягкими, округлыми и не использовать острые углы. Примеряем, как такой вариант логотипа мог бы смотреться в жизни:

    image

    image

    На сумках для покупок:

    image

    Итог:

    Плюсы:

    Логотип стал выглядеть современней

    Минусы:

    Можно придумать более яркий знак для мастерской

    Это были несколько приемов, которыми можно воспользоваться, чтобы улучшить свой дизайн. Как всегда, напоминаем — это неполноценный редизайн, а быстрые графические советы. До встречи!

    Почитать предыдущие выпуски:

    Выпуск №1
    Выпуск №2
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    Выпуск №4
    Метки:
    Логомашина 262,67
    Логотипы из Петербурга для всего мира
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    Комментарии 6
    • +2
      Не считайте меня предвзятым, я уже ко второму посту пишу, но зеленую лампу и Mad Media вы практически убили, перестал читаться стиль, зеленая лампа вообще перестала восприниматься как логотип. В остальном, пластилин и промоутер вполне адекватны.
      • 0
        Mad media — графическая часть вроде симпатичная, а вот текстовая вообще никуда не годится. «До» было лучше.
        • +1
          Зелёная лампа, что «до», что «после» является зеленым выключателем. Но в переработанном варианте есть намёк на книгу, что вполне можно прочитать как библиотека.
          Можно вместо страниц попробовать добавить закладку.
          Mad Media — нехорошо показывать зад. И даже движение слева направо, которое должно говорить, что это движение вперёд, на самом деле является движением «убежать» и неважно в какую сторону. На мой, не профессиональный взгляд, лучше показать переднюю часть автомобиля взглядом на правый передний угол, то есть машина наезжает с левого нижнего угла в правый верхний. Оставив всё остальное в такой-же переработанной стилистке, она достаточно хороша. Но такой «наезд» уже был — можно поиграть с углом.
          У "Промоутера 51" шрифт ужасный, он в корне отличается от неплохого переделанного логотипа. Но тут само название «промоутер» мешает. Возможно стоит воспользоваться опытом FedEx (бывший Ferderal Express) и сократить название. И придумать какой-нибудь «Промо51» или «ПроМ 51». Да и «51» напоминает о «Зоне 51» в США. Можно попробовать обыграть это «совпадение». :)
          Умная техника, что оригинал, что итоговый вариант, уже где-то были в очень похожем варианте. Не цепляют. Переработанный вариант не факт, что поймут люди, которые не видели печатных плат вблизи, а таких 98%.
          Plastilin вызывает ассоциации с детьми, но никак не с декор-студией, особенно откреативленный вариант.
          Пешкарики получились хорошими, можно ассоциировать с курьерской службой.
          • 0
            Как ваш постоянный читатель и критик внесу свои 5 копеек.
            1. Пешкарики — отличная работа. Логотип стал более живым и понятным.
            2. Mad Media — новый логотип намного хуже старого. Какой-то блеклый и потерявший индивидуальность.
            3. Зелёная лампа — вы убили дизайн. Новый логотип — это не логотип антикафе, а какого-то онлайн книжного магазина или магазина хозтоваров. Из практических советов:
            — Развернуть книжку корешком от читателя, добавить характерную форму книги (более округлую), добавить листы
            — Или оставить как есть, но придать более книжную форму (и может быть добавить текст на корешок книги)
            4. Промоутер 51 — неоднозначно, но на мой взгляд стало хуже. Логотип похож на беременную матрёшку.
            5. Умная техника — тут новый логотип нравится больше, но и старый был неплохим. Чуть выровнять и изменить шрифты в старом и будет тоже очень даже ничего…
            6. Пластилин — Больших различий нет, но новый выглядит получше и посовременнее…
            • 0
              Не перестаю восхищаться профессионализмом людей, работающих в Логомашине.

              И речь сейчас не только о впечатлениях от экспресс-доработки логотипов, но и в целом о существовании этого, а также других проектов, имидже фирмы и настроении, которое они создают.

              Молодцы
              • 0
                Первое впечатление от нового логотипа «Промоутер 51» — полная/беременная женщина, стоящая боком.

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                • Дата основания 14 октября 2013
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                  Россия
                • Сайт logomachine.ru
                • Численность 11–30 человек
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