6 свежих примеров разбора и улучшения дизайна простыми способами
Всем привет! В нашем сообществе Вконтакте есть рубрика, где мы даем экспресс-советы по дизайну. Наша рубрика — это быстрые советы о том, что можно улучшить в плане графики, а не полноценный редизайн или разработка логотипа. Сегодня рассказываем про полезные приемы на примере участников нашей рубрики.
1. Пешкарики: усиливаем образ
Пешкарики — пешая курьерская служба, поэтому компания решила использовать в логотипе ассоциацию с дорожным знаком.
Посылка в руках человека больше похожа на чемодан, из-за этого образ курьера не читается. Шрифтовая часть спорит со знаком, поэтому не возникает ощущения целостности логотипа. Наше предложение:
- Сделать человека похожим на курьера, а не на офисного сотрудника.
- Подобрать более подходящий шрифт и переместить его под знак.
- Сделать зеленый цвет не таким ярким.
В зависимости от ситуации и места размещения, можно использовать разные версии логотипа.
2. Mad Media: добавляем динамики
К нам за помощью обратилось агентство Mad Media. У ребят логотип в стиле безумного Макса — это круто, но знаку не хватает динамики.
Наш совет — разрядить логотип. Сейчас в нем мало «воздуха», все элементы жмутся друг к другу. Если вынести отдельно название, то исчезнет проблема с местом. Бонусом можно использовать знак и шрифт отдельно друг от друга.
Теперь, когда появилось место, можно подумать над знаком. Как вариант, чтобы добавить динамичности и брутальности машине, можно изменить скучный ракурс сбоку на нестандартный.
Думаем, как бы подобный знак выглядел в жизни:
Например, так можно оформить офис:
А так — фирменные блокноты и визитки:
Как итог
Плюсы:
Логотип стал динамичнее
Появилась возможность использовать знак отдельно от шрифта
Минусы:
Над шрифтовой частью и цветами нужно подумать подольше
3. Зеленая лампа: делаем знак проще
Зеленая лампа — интересный проект, библиотека в формате антикафе. В изначальном варианте много деталей: обводка разной толщины, гвозди на корпусе, характерный шрифт. Все эти элементы перегружают логотип и не дают понять его идею.
Поэтому, совет для библиотеки: убрать лишние элементы и сделать логотип минималистичнее. Можно изобразить в виде книжки сам выключатель, а не его кнопку — так идея будет читаться лучше. Обводку сделать одной толщины, а шрифтовую часть успокоить.
Как всегда смотрим, как бы такой логотип выглядел на фирменных носителях:
В социальных сетях:
Итог
Плюсы:
Логотип стал аккуратнее и понятнее
Минусы:
Чтобы идея читалась еще лучше, можно добавить в книгу листы
4. Промоутер 51: развиваем идею
Мы дали несколько советов рекламному сообществу Промоутер 51. Идея логотип неплохая: человек + место на карте = промоутер, точка раздачи.
Но логотип похож на клипарт: все линии и расстояния в знаке случайны. Отсутствие пробела в названии ухудшает читаемость, а тени в знаке делают логотип сложным. Мы бы порекомендовали убрать клипарт. Совместить человечка и геотег в один простой символ. Выстроить логотип по сетке, добавить пробел и подстрочник.
Такой символ будет легко использовать на форме промоутеров:
И других носителях:
Можно сделать анимации для соцсетей или сайта:
Итог:
Плюсы:
Лого стал аккуратнее
Его можно использовать для фирменной одежды, что важно для компании
Минусы:
Геотег — заезженная тема
5. Умная техника: добавляем деталей
Логотип магазина «Умная техника», наоборот, слишком простой. Здесь можно добавить больше деталей и развить идею.
Как вариант, можно использовать элементы микросхем, тем самым сделав намек на технику, так знак будет говорить сам за себя. В этом случае знак и шрифт возможно использовать по отдельности.
В шрифтовой части убираем прописные буквы и заменяем их на простой, аккуратный шрифт. Теперь у логотипа появилась идея, он стал выглядеть собраннее. Элементы логотипа можно использовать по-разному, например для оформления фирменных носителей:
Итог:
Плюсы:
У логотипа появилась идея
Минусы:
Для поддержки логотипа необходимы и другие элементы фирменного стиля
6. Plastilin: делаем современней
Plastilin — это мастерская декора. Логотип студии привлекает внимание, но несколько деталей не дают ему работать в полную силу.
Например, градиент и градиентная обводка — это устаревший прием. Хотя, стоит заметить, в некоторых случаях — уместный. Но, в случае студии, от него лучше избавиться. Мы бы предложили: градиент убрать, сделать цвета сочнее, а форме логотипа добавить пластичности — сделать все буквы мягкими, округлыми и не использовать острые углы. Примеряем, как такой вариант логотипа мог бы смотреться в жизни:
На сумках для покупок:
Итог:
Плюсы:
Логотип стал выглядеть современней
Минусы:
Можно придумать более яркий знак для мастерской
Это были несколько приемов, которыми можно воспользоваться, чтобы улучшить свой дизайн. Как всегда, напоминаем — это неполноценный редизайн, а быстрые графические советы. До встречи!
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