11 бесплатных шрифтов с кириллицей

1. Arimo

2. PT Sans

3. Vollkorn

4. Noto Sans

5. Fira Sans

6. Certa Sans

7. Museo Cyrillic

8. Casper

9. Geometria

10. Raleway

11. Open Sans

Дизайнер: Стив Мэттэсон – увлеченный дизайнер из штата Колорадо. Более 25 лет Мэттисон разрабатывает шрифты, самыми крупными проектами стали дизайны для Android, Citrix, Microsoft, Nextel и Xbox.Arimo – без засечек, разработанный специально для работы с Arial. Шрифт слегка сжат по ширине. При небольшом кегле буквы тонкие и классические. Изящные черты достигаются при увеличении размера символов. Шрифт адаптирован для чтения на экране и отлично подойдет для документов на разных платформах.Дизайнер: Дизайнеры Александра Королькова, Ольга Умпелева и Владимир Ефимов.Разработка PT Sans – часть проекта, посвященного 300-летию реформы русского алфавита. Шрифт имеет базовые очертания и классические пропорции. Он распространяется бесплатно, но может быть включён в коммерческие проекты. PT Sans предназначен для официальной и деловой переписки, нормативно-технической документации, обслуживает печатные издания и информационные ресурсы. Хорошо смотрится в печатном и электронном варианте.Дизайнер: Фридрих Альтаузен – немецкий графический дизайнер.Vollkorn имеет крупные, брусковые засечки без скругления. Шрифт меняет свои очертания в зависимости от размера, но всегда смотрится заметно. Его удобно использовать как в теле текста, так и для выделения отдельных фрагментов или заголовков. Как первый проект дизайнера Фридриха Альтаузена шрифт предназначен для ежедневного написания и имеет открытую лицензию.Дизайнер: GoogleТипы: Regular, Regular Italic, Bold, Bold ItalicЛицензия: Apache License, Version 2.0Google разработал Noto как универсальное семейство, которое призвано избавить интернет от нечитаемых символов – маленьких прямоугольников, которые встречал каждый. На данный момент шрифт поддерживает латинские, кириллические и греческие символы и охватывает более 30 скриптов.Шрифт происходит от Droid, о котором мы писали ранее , не имеет засечек и визуально совместим высотой и толщиной штрихов с разными языками. Отлично подходит для использования в интернете.Дизайнер: Компания Carrois Apostrophe. Студия работает над корпоративными шрифтами. С 1975 года дизайнеры разработали стиль для Suzuki, TYPO3, the Neue National Galerie, and the Museo de Art de Ponce и других.Fira Sans – шрифт с классическими очертаниями, без засечек. Такой тип подойдет для написания основного текста, так как подходит для широкого диапазона экранов телефонов. Разработчики предъявили большие требования к разборчивости символов и рендерингу.Дизайнер: Глен Жан – российский дизайнер из Уфы.Certa Sans – шрифт без засечек в 16 начертаниях. Бесплатно доступны два начертания: Medium и Medium Italic, остальные стоят 25$ за тип. Шрифт без засечек, формы грубые, машинные. Certa Sans подойдет для набора большого объема текста.Дизайнер: Голландская компания exljbris Font Foundry предлагает свои услуги по созданию шрифтов более 15 лет.Museo Cyrillic – еще один шрифт из семейства Museo, знаменитого своими засечками. Оригинальное начертание делает его акцентивным. Museo Cyrillic сможет выделить заголовок или важную цитату, привлекая внимание засечками необычной формы. За счет мелких деталей не рекомендуется для использования в теле текста. Бесплатно начертание Museo Cyrillic 500.Дизайнер: Михаил Череда – молодой российский дизайнер из Екатеринбурга.Создатель позиционирует шрифт как акцидентный. Особенностью Casper является наличие декоративных элементов в конструкции букв и знаков. Шрифт не имеет засечек, символы легкие, подвижные. Дизайнер представил два вида написания цифр и добавил в гарнитуру широкий набор символов: ординалы, лигатуры, глифы, валютные и математические знаки. Casper подходит для импользования в рекламных буклетах, цитатах, крупных заголовках.Дизайнер: Гаянэ Багдасарян, Вячеслав КириленкоШрифт Geometria соответствует названию и имеет точные, строгие формы. Интересную деталь имеют прописные буквы: их талия слегка завышена. Geometria – это нескучно, шрифт подойдет для визиток, презентаций, календарей или интерфейсов. Бесплатно начертание Geometria Light.Дизайнер: Мэтт Макинерни, Пабло Импаллари и Родриго Фуэнзалид.Raleway – представитель акцидентных шрифтов, предназначенный для использования в заголовках.Дизайнер: Стив Мэттэсон – дизайнер из штата Колорадо. Более 25 лет Мэттисон разрабатывает шрифты.Open Sans – шрифт с простыми формами без засечек. Начертание букв плавное и широкое. Пакет оптимизирован для печатных, веб и мобильных интерфейсов.Подборку подготовила копирайтер Логомашины — Алена Коваленко