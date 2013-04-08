Интеграция сервиса Lokalise в крупнейший фотобанк мира: опыт Depositphotos
- Разработка мобильных приложений,
- Разработка веб-сайтов,
- Клиентская оптимизация,
- Блог компании Lokalise
Для завоевания зарубежного рынка бизнесу необходимо не просто переводить тексты и интерфейсы на другие языки, но и адаптировать продукт под актуальные условия региона учитывая все особенности: денежные единицы, систему измерений, даты, даже традиции и религиозные нюансы. Кто-то все делает своими силами, кто-то нанимает переводчиков (а лучше носителей языка), а кто-то использует профессиональные платформы локализации. Одним из таких сервисов по автоматизации и управлению переводами является Lokalise. Опытом его внедрения поделились специалисты популярного международного фото- и видеобанка Depositphotos — менеджер по локализации Татьяна Гребенюк и web-разработчик Роман Дроголов. Итоги бесед с ними представлены в двух частях, первая из которых посвящена техническим аспектам разработки и интеграции Lokalise в проектную среду, а вторая – непосредственно вопросам переводов и взаимодействия с переводчиками.
Depositphotos – это международный фото- и видеобанк, основанный украинским бизнесменом Дмитрием Сергеевым в 2009 году. Компания неоднократно привлекала крупные инвестиции от TMT Investments и Европейского Банка Реконструкции и Развития. Сейчас коллекция файлов Depositphotos насчитывает более 67 млн изображений и видео, а сама компания присутствует на двух десятках рынков по всему миру.
Сейчас Depositphotos уже локализован на 20 языков, и работа ведется над еще двумя языковыми версиями проекта – тайской и индонезийской. Команда фотобанка приняла решение о переходе к системе автоматизированного перевода около двух лет назад, и с тех пор через Lokalise проходят пять внутренних проектов компании: сам сайт, мобильные приложения фотобанка, графический онлайн-редактор Crello, портал фотостудии Lightfield и публикации в соцсетях.
До перехода на Lokalise команда пользовалась выделенной SQL-базой данных, которая успела разрастись до 120 тысяч ключей. Многие из них уже были не нужны, однако удалить их не представлялось возможным, поскольку среди такого многообразия строк отделить нужные ключи от ненужных являлось непосильной задачей. Роман Дроголов отмечает, что после перехода на Lokalise объем базы ключей уменьшился более чем в 25 раз (примерно до 5 тысяч), которые теперь можно легко упорядочивать и фильтровать по необходимым параметрам. «Когда нужно было перенести базу ключей в Lokalise, мы встроили логирование используемых строк и посмотрели, какие ключи использовались в течение последних 2 месяцев на продакшене. Их потом и залили в Lokalise», — вспоминает разработчик. По его словам, конечно, возникали и ситуации, когда оказывалось, что нужный и используемый ключ не был перенесен в Lokalise, но они были единичными, а интуитивность платформы позволяла легко и оперативно перенести забытые ключи вручную.
Сам переход на автоматизированный сервис занял около недели. За это время были написаны скрипты, отвечающие за взаимодействие с новой базой данных на стороне Lokalise, а также слегка изменена прослойка кэшей на проекте. После чего сервис был полностью интегрирован в рабочий процесс Depositphotos.
Роман отмечает, что для него одним из основных преимуществ Lokalise является интеграция вебхуков в проект, причем некоторые из них его команда смогла адаптировать под свои нужды. Так, например, Slack-вебхук они приспособили под логирование изменений в локализационных ключах. «В Lokalise достаточно хорошо реализовано использование одних и тех же ключей для iOS, Android и веба одновременно. Наши мобильные разработчики активно используют этот функционал», — отмечает он.
Разработчик рассказал о том, что конфликтов с фреймворками за время работы с Lokalise он практически не встречал. Команда использует фреймворк Phalcon, однако весьма ограниченно, и предпочитает ему собственноручно написанные инструменты. «В целом, я бы хотел сказать, что у Lokalise весьма хороший и удобный API. Да, ему немного не хватает возможностей для фильтрации ключей, но в целом я доволен его работой», — говорит Роман Дроголов. Он добавляет, что были и проблемы, однако они быстро разрешались.
В Depositphotos в свое время столкнулись с проблемой введения в Lokalise ограничения запросов к API. Команда была «слегка» удивлена, когда ряд скриптов начал работать некорректно. «У нас, как на тестовых, так и на продакшн серверах могут запускаться одновременно несколько скриптов для кэша, стягивающих новые переводы. Из-за того, что запросы идут с разницей в полсекунды-секунду, API их блокировала и приходилось ждать следующего автоматического запуска, чтобы залить новую локализацию», — рассказывает Роман. Однако, разнесение запросов по времени помогло преодолеть это неудобство.
«Вообще, я хочу сказать, что саппорт-команда Lokalise работает безукоризненно. Они очень оперативно отвечают на вопросы – буквально в течение часа-полутора, довольно подробно объясняют, как решить ту или иную проблему, и всегда стремятся найти наиболее удобный для нас способ. Со мной по таким вопросам чаще всего работает Ник Устинов», — рассказывает Роман Дрогонов (прим.ред. – на момент проведения беседы, Роман не знал, что Ник Устинов является СЕО Lokalise).
Своим опытом взаимодействия с сервисом Lokalise так же поделилась менеджер по локализациям Depositphotos Татьяна Гребенюк. Она отмечает, что Depositphotos затеял переход на Lokalise, чтобы упростить процесс локализации для всех его участников, а также сделать его быстрым и эффективным. «Нам нужно было получить возможность пользоваться «памятью переводов» и ограничить доступ посторонних людей к админке и базе данных ключей. Конечно, большую часть работ с базой данных проводила я, однако иногда, особенно, когда задача была срочной, нам нужно было давать доступ к базе переводчикам, а это, как вы понимаете, чревато проблемами самого разного рода», — вспоминает Татьяна. По ее словам, сейчас, когда переводчики имеют доступ к системе локализации, и в то же время нет никакого риска, что они ее случайно «поломают», работать стало гораздо легче всем: и локализаторам, и разработчикам, и переводчикам.
Сама идея обратиться к Lokalise возникла после того, как СЕО Depositphotos прочитал материал, посвященный платформе, и ему это показалось интересным. Татьяна отмечает, что тогда желание найти новую цельную локализационную платформу и информация о Lokalise удивительным образом совпали, вдобавок, ценовые предложения сервиса были вполне адекватны.
Команда переводчиков у Depositphotos своя, выращенная с самого старта проекта. По словам Татьяны, с этими людьми компания сотрудничает уже более 5 лет, а 70% из них так и работают с начала локализации на свой язык. «Это люди, которые знают всю специфику проекта, и я расстаюсь с ними только в очень исключительных случаях», — говорит она. После перехода на новую систему время работы над локализацией сократилось в два раза. Если раньше на один язык уходило порядка 4 месяцев непрерывной работы, то сейчас этот срок уменьшился до 2-2,5 месяцев. «Такое сокращение стало возможным благодаря тому, что переводчики работают непосредственно в платформе для переводов и мне не нужно вытаскивать для них каждый ключ по отдельности», — говорит Татьяна.
Сейчас проекты Depositphotos локализованы уже на 20 языков и ведется работа еще для двух – тайского и индонезийского. «Работа у нас построена следующим образом: переводчики получают доступ к Lokalise, где и переводят основную версию на свой язык. После этого мы подгружаем перевод на тестовый сервер и даем им доступ также и туда, чтобы они могли посмотреть итоговый вариант своей работы, прокомментировать и дополнить свои переводы, если это потребуется», — рассказывает Татьяна. Также она отмечает, что после такого теста перевод все там же, в Lokalise, проверяется при помощи других онлайн-переводчиков и независимых экспертов, для которых целевой язык является родным (native speaker-ов).
Менеджер Depositphotos в качестве основных преимуществ сервиса Lokalise отмечает простоту в использовании, возможность спокойно давать доступ переводчикам к базе, наличие истории переводов, а также фильтров по ключам. «Удобно, что здесь есть комментарии, можно подтягивать скриншоты, чтобы предоставить переводчику необходимый контекст того или иного ключа. Также для меня очень важно то, что я могу спокойно скрыть какой-то язык, если работа с ним на текущем этапе закончена», — рассказывает Татьяна.
Вместе с тем, ей бы хотелось, чтобы фильтрация по ключам была более тонко настраиваемой и точной, а также, чтобы «память переводов» (translation memory) обладала большей гибкостью. «Учитывая объем наших проектов, переводчики часто немного плутают, переводя какое-то слово. Было бы неплохо, если бы в подсказке у них был не один вариант перевода, а все, что использовались в текущем проекте», — добавляет менеджер Depositphotos. Кроме того, по ее мнению, сервису не хватает возможности создания специальных «персонализированных» списков ключей под ту или иную задачу.
Но несмотря на некоторые недостатки платформы, в Depositphotos не пользуются другими сервисами локализации и не планируют уходить с Lokalise. «Я, как проектный менеджер, конечно, получаю предложения от других компаний, однако в основном это не платформы для работы с нашими собственными переводчиками, а очередные переводческие сервисы с переводчиками-фрилансерами. Для такого проекта как мы, это не подходит. Многие вещи посторонний человек просто не сможет понять, а перевод от кого-попало нас точно не устроит», — говорит Татьяна.
Depositphotos – это международный фото- и видеобанк, основанный украинским бизнесменом Дмитрием Сергеевым в 2009 году. Компания неоднократно привлекала крупные инвестиции от TMT Investments и Европейского Банка Реконструкции и Развития. Сейчас коллекция файлов Depositphotos насчитывает более 67 млн изображений и видео, а сама компания присутствует на двух десятках рынков по всему миру.
Сейчас Depositphotos уже локализован на 20 языков, и работа ведется над еще двумя языковыми версиями проекта – тайской и индонезийской. Команда фотобанка приняла решение о переходе к системе автоматизированного перевода около двух лет назад, и с тех пор через Lokalise проходят пять внутренних проектов компании: сам сайт, мобильные приложения фотобанка, графический онлайн-редактор Crello, портал фотостудии Lightfield и публикации в соцсетях.
Начало
До перехода на Lokalise команда пользовалась выделенной SQL-базой данных, которая успела разрастись до 120 тысяч ключей. Многие из них уже были не нужны, однако удалить их не представлялось возможным, поскольку среди такого многообразия строк отделить нужные ключи от ненужных являлось непосильной задачей. Роман Дроголов отмечает, что после перехода на Lokalise объем базы ключей уменьшился более чем в 25 раз (примерно до 5 тысяч), которые теперь можно легко упорядочивать и фильтровать по необходимым параметрам. «Когда нужно было перенести базу ключей в Lokalise, мы встроили логирование используемых строк и посмотрели, какие ключи использовались в течение последних 2 месяцев на продакшене. Их потом и залили в Lokalise», — вспоминает разработчик. По его словам, конечно, возникали и ситуации, когда оказывалось, что нужный и используемый ключ не был перенесен в Lokalise, но они были единичными, а интуитивность платформы позволяла легко и оперативно перенести забытые ключи вручную.
Сам переход на автоматизированный сервис занял около недели. За это время были написаны скрипты, отвечающие за взаимодействие с новой базой данных на стороне Lokalise, а также слегка изменена прослойка кэшей на проекте. После чего сервис был полностью интегрирован в рабочий процесс Depositphotos.
Роман отмечает, что для него одним из основных преимуществ Lokalise является интеграция вебхуков в проект, причем некоторые из них его команда смогла адаптировать под свои нужды. Так, например, Slack-вебхук они приспособили под логирование изменений в локализационных ключах. «В Lokalise достаточно хорошо реализовано использование одних и тех же ключей для iOS, Android и веба одновременно. Наши мобильные разработчики активно используют этот функционал», — отмечает он.
Трудности и поддержка
Разработчик рассказал о том, что конфликтов с фреймворками за время работы с Lokalise он практически не встречал. Команда использует фреймворк Phalcon, однако весьма ограниченно, и предпочитает ему собственноручно написанные инструменты. «В целом, я бы хотел сказать, что у Lokalise весьма хороший и удобный API. Да, ему немного не хватает возможностей для фильтрации ключей, но в целом я доволен его работой», — говорит Роман Дроголов. Он добавляет, что были и проблемы, однако они быстро разрешались.
В Depositphotos в свое время столкнулись с проблемой введения в Lokalise ограничения запросов к API. Команда была «слегка» удивлена, когда ряд скриптов начал работать некорректно. «У нас, как на тестовых, так и на продакшн серверах могут запускаться одновременно несколько скриптов для кэша, стягивающих новые переводы. Из-за того, что запросы идут с разницей в полсекунды-секунду, API их блокировала и приходилось ждать следующего автоматического запуска, чтобы залить новую локализацию», — рассказывает Роман. Однако, разнесение запросов по времени помогло преодолеть это неудобство.
«Вообще, я хочу сказать, что саппорт-команда Lokalise работает безукоризненно. Они очень оперативно отвечают на вопросы – буквально в течение часа-полутора, довольно подробно объясняют, как решить ту или иную проблему, и всегда стремятся найти наиболее удобный для нас способ. Со мной по таким вопросам чаще всего работает Ник Устинов», — рассказывает Роман Дрогонов (прим.ред. – на момент проведения беседы, Роман не знал, что Ник Устинов является СЕО Lokalise).
Взгляд менеджера по локализациям Depositphotos
Своим опытом взаимодействия с сервисом Lokalise так же поделилась менеджер по локализациям Depositphotos Татьяна Гребенюк. Она отмечает, что Depositphotos затеял переход на Lokalise, чтобы упростить процесс локализации для всех его участников, а также сделать его быстрым и эффективным. «Нам нужно было получить возможность пользоваться «памятью переводов» и ограничить доступ посторонних людей к админке и базе данных ключей. Конечно, большую часть работ с базой данных проводила я, однако иногда, особенно, когда задача была срочной, нам нужно было давать доступ к базе переводчикам, а это, как вы понимаете, чревато проблемами самого разного рода», — вспоминает Татьяна. По ее словам, сейчас, когда переводчики имеют доступ к системе локализации, и в то же время нет никакого риска, что они ее случайно «поломают», работать стало гораздо легче всем: и локализаторам, и разработчикам, и переводчикам.
Сама идея обратиться к Lokalise возникла после того, как СЕО Depositphotos прочитал материал, посвященный платформе, и ему это показалось интересным. Татьяна отмечает, что тогда желание найти новую цельную локализационную платформу и информация о Lokalise удивительным образом совпали, вдобавок, ценовые предложения сервиса были вполне адекватны.
Специфика работы над локализацией
Команда переводчиков у Depositphotos своя, выращенная с самого старта проекта. По словам Татьяны, с этими людьми компания сотрудничает уже более 5 лет, а 70% из них так и работают с начала локализации на свой язык. «Это люди, которые знают всю специфику проекта, и я расстаюсь с ними только в очень исключительных случаях», — говорит она. После перехода на новую систему время работы над локализацией сократилось в два раза. Если раньше на один язык уходило порядка 4 месяцев непрерывной работы, то сейчас этот срок уменьшился до 2-2,5 месяцев. «Такое сокращение стало возможным благодаря тому, что переводчики работают непосредственно в платформе для переводов и мне не нужно вытаскивать для них каждый ключ по отдельности», — говорит Татьяна.
Сейчас проекты Depositphotos локализованы уже на 20 языков и ведется работа еще для двух – тайского и индонезийского. «Работа у нас построена следующим образом: переводчики получают доступ к Lokalise, где и переводят основную версию на свой язык. После этого мы подгружаем перевод на тестовый сервер и даем им доступ также и туда, чтобы они могли посмотреть итоговый вариант своей работы, прокомментировать и дополнить свои переводы, если это потребуется», — рассказывает Татьяна. Также она отмечает, что после такого теста перевод все там же, в Lokalise, проверяется при помощи других онлайн-переводчиков и независимых экспертов, для которых целевой язык является родным (native speaker-ов).
Сильные стороны Lokalise, и чего сервису не хватает
Менеджер Depositphotos в качестве основных преимуществ сервиса Lokalise отмечает простоту в использовании, возможность спокойно давать доступ переводчикам к базе, наличие истории переводов, а также фильтров по ключам. «Удобно, что здесь есть комментарии, можно подтягивать скриншоты, чтобы предоставить переводчику необходимый контекст того или иного ключа. Также для меня очень важно то, что я могу спокойно скрыть какой-то язык, если работа с ним на текущем этапе закончена», — рассказывает Татьяна.
Вместе с тем, ей бы хотелось, чтобы фильтрация по ключам была более тонко настраиваемой и точной, а также, чтобы «память переводов» (translation memory) обладала большей гибкостью. «Учитывая объем наших проектов, переводчики часто немного плутают, переводя какое-то слово. Было бы неплохо, если бы в подсказке у них был не один вариант перевода, а все, что использовались в текущем проекте», — добавляет менеджер Depositphotos. Кроме того, по ее мнению, сервису не хватает возможности создания специальных «персонализированных» списков ключей под ту или иную задачу.
Но несмотря на некоторые недостатки платформы, в Depositphotos не пользуются другими сервисами локализации и не планируют уходить с Lokalise. «Я, как проектный менеджер, конечно, получаю предложения от других компаний, однако в основном это не платформы для работы с нашими собственными переводчиками, а очередные переводческие сервисы с переводчиками-фрилансерами. Для такого проекта как мы, это не подходит. Многие вещи посторонний человек просто не сможет понять, а перевод от кого-попало нас точно не устроит», — говорит Татьяна.
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