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вчера в 14:40

DEV Labs 2017. Онлайн-митап по разработке на Scala. 25 ноября

    Продолжаем экспериментировать с форматами и темами мероприятий Soft Labs. 25 ноября приглашаем всех желающих на открытый митап посвящённый разработке на Scala. Поговорим об этом языке в исторической перспективе, а также рассмотрим несколько примеров его использования для решения актуальных задач.

    В программе мероприятия два выступления:

    «Язык Scala: прошлое, настоящее и будущее». Докладчик — Вдалимир Сонькин

    Поговорим о причинах появления языка Scala и о его влиянии на развитие индустрии и на язык Java. Затронем самые важные технологии, создаваемые с помощью Scala, такие как Akka и Spark. Посмотрим на проблемы языка и поговорим о том, как эти проблемы могут быть решены в следующей версии языка Scala 3 (Dotty). Обсудим перспективы языка Scala в будущем.


    «Scala, SQL и NoSQL: старый друг лучше новых двух»? Докладчик — Александр Брейман

    Кому доверить свои ценные данные – проверенной реляционной БД или современной «web-scale» БД? Как обрабатывать данные – на сервере, на клиенте, и на сервере, и на клиенте, или ни там, ни там? Если выбор сделан, можно ли передумать, когда половина проекта уже разработана? И кто из этой тройки тот старый друг, который лучше новых двух?

    Для участия и доступа к записям выступлений необходимо зарегистрироваться. Участие – бесплатное.

    Для того, чтобы принять участие в любом мероприятии серии Soft Labs, достаточно иметь компьютер или мобильное устройство, подключённые к интернету. Никакого специального программного обеспечения устанавливать не нужно. Плагин платформы загрузится за несколько секунд.
    Метки:
    Luxoft 101,56
    Компания
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    Информация
    • Дата основания 01 апреля 2000
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт luxoft.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 15 января 2010
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