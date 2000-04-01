DEV Labs 2017. Онлайн-митап по разработке на Scala. 25 ноября
Продолжаем экспериментировать с форматами и темами мероприятий Soft Labs. 25 ноября приглашаем всех желающих на открытый митап посвящённый разработке на Scala. Поговорим об этом языке в исторической перспективе, а также рассмотрим несколько примеров его использования для решения актуальных задач.
В программе мероприятия два выступления:
«Язык Scala: прошлое, настоящее и будущее». Докладчик — Вдалимир Сонькин
Поговорим о причинах появления языка Scala и о его влиянии на развитие индустрии и на язык Java. Затронем самые важные технологии, создаваемые с помощью Scala, такие как Akka и Spark. Посмотрим на проблемы языка и поговорим о том, как эти проблемы могут быть решены в следующей версии языка Scala 3 (Dotty). Обсудим перспективы языка Scala в будущем.
«Scala, SQL и NoSQL: старый друг лучше новых двух»? Докладчик — Александр Брейман
Кому доверить свои ценные данные – проверенной реляционной БД или современной «web-scale» БД? Как обрабатывать данные – на сервере, на клиенте, и на сервере, и на клиенте, или ни там, ни там? Если выбор сделан, можно ли передумать, когда половина проекта уже разработана? И кто из этой тройки тот старый друг, который лучше новых двух?
Для участия и доступа к записям выступлений необходимо зарегистрироваться. Участие – бесплатное.
Для того, чтобы принять участие в любом мероприятии серии Soft Labs, достаточно иметь компьютер или мобильное устройство, подключённые к интернету. Никакого специального программного обеспечения устанавливать не нужно. Плагин платформы загрузится за несколько секунд.
В программе мероприятия два выступления:
«Язык Scala: прошлое, настоящее и будущее». Докладчик — Вдалимир Сонькин
Поговорим о причинах появления языка Scala и о его влиянии на развитие индустрии и на язык Java. Затронем самые важные технологии, создаваемые с помощью Scala, такие как Akka и Spark. Посмотрим на проблемы языка и поговорим о том, как эти проблемы могут быть решены в следующей версии языка Scala 3 (Dotty). Обсудим перспективы языка Scala в будущем.
«Scala, SQL и NoSQL: старый друг лучше новых двух»? Докладчик — Александр Брейман
Кому доверить свои ценные данные – проверенной реляционной БД или современной «web-scale» БД? Как обрабатывать данные – на сервере, на клиенте, и на сервере, и на клиенте, или ни там, ни там? Если выбор сделан, можно ли передумать, когда половина проекта уже разработана? И кто из этой тройки тот старый друг, который лучше новых двух?
Для участия и доступа к записям выступлений необходимо зарегистрироваться. Участие – бесплатное.
Для того, чтобы принять участие в любом мероприятии серии Soft Labs, достаточно иметь компьютер или мобильное устройство, подключённые к интернету. Никакого специального программного обеспечения устанавливать не нужно. Плагин платформы загрузится за несколько секунд.
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