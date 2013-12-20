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сегодня в 17:50 Разработка

Новости онлайн-курсов Mail.Ru Group: «Программирование на Python»


    Вчера мы запустили на Coursera новый онлайн-курс «Программирование на Python», чтобы научить всех желающих программировать на этом языке. Курс подойдет для всех, кто уже имеет какой-то опыт программирования и хочет изучить Python. Курс читают разработчики, применяющие Python в проектах, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Ключевая особенность курса — он покрывает все необходимые для ежедневной работы темы.


    В ходе курса вы изучите конструкции, основные типы, структуры данных и функции языка, научитесь применять объектно ориентированное программирование на Python, писать асинхронный и многопоточный код. Помимо теории вас ждет масса практических заданий, на которых вы сможете оттачивать свои навыки программирования на языке Python и применять все полученные знания. Этих знаний будет достаточно, чтобы вы могли создавать полноценные сетевые приложения.


    Чтобы справиться с нагрузкой, понадобится от четырех до шести часов свободного времени в неделю. Около двух часов будет уходить на просмотр видеолекций, остальное — на выполнение тестов и домашних заданий. Будьте готовы уделить курсу и больше времени, если хотите получить максимальный результат.


    Курс состоит из следующих частей:


    1. Введение в Python
    2. Структуры данных и функции
    3. Объектно ориентированное программирование
    4. Углубленный Python
    5. Многопоточное и асинхронное программирование
    6. Итоговый проект

    Лекционные материалы и задания без оценки доступны бесплатно, для оцениваемых заданий и получения сертификата необходимо приобрести курс.



    Авторы курса


    Александр Емелин


    Разработчик Python, Go. Сторонник open-source. Автор достаточно крупного open-source проекта https://github.com/centrifugal/centrifugo


    Александр Жебрак


    Программист, преподает курс по Python в Технопарке МГТУ и Mail.Ru Group. Занимается машинным обучением, 4,5 года работал в Mail.Ru в отделе внутренней разработки, руководил разработкой интранета. Сейчас занимается проектами в области анализа биомедицинских данных в InsilicoMedicine.


    Принял участие в создании курса, так как это замечательный опыт преподавания, работы с камерой, общения с коллегами. В ходе создания курса смог отточить навыки подачи чистого материала, это отличается от лекций в университете в рамках Технопарка.


    Главной сложностью при создании стало то, что процесс занял больше времени, чем рассчитывали. Трудности в основном были организационные и с качеством материала: старались делать хорошо, поэтому много пришлось переделывать.


    Дмитрий Швеенков


    Окончил Пензенский государственный университет. Работает в Mail.Ru Group, руководит командой разработки. В последние несколько лет занимается разработкой высоконагруженных сервисов на Python.


    Решил взяться за создание курса, чтобы попробовать новый для себя формат задач.


    Содержание курса


    Курс состоит из шести модулей — «недель», в ходе которых слушатели изучают конкретную тему или выполняют проект. Вначале даются ключевые знания о структуре и синтаксисе языка, и чем дальше, тем больше вы будете осваивать тонкости Python и возможности его практического применения.


    В конце курса вас ждет итоговый проект, где вы самостоятельно реализуете сетевое приложение.


    1. Введение в Python


    На первой неделе участники курса узнают об особенностях языка и сфере его применения, выберут среду разработки и начнут программировать. Первый этап разбирает работу с базовыми типами: числами, логическими типами, строками и байтовыми строками. Участники научатся работать с потоками, разворачивать окружение и собирать программу из модулей и пакетов. Для тех, кто уже знаком с Python, этот модуль будет возможностью освежить и систематизировать свои знания перед более сложными темами.


    Задачи обучения


    • Развернуть окружение для программирования на Python
    • Узнать базовые сведения о языке
    • Освоить базовые типы и конструкции языка
    • Узнать об организации кода на Python
    • Получить начальные сведения о внутреннем устройстве интерпретатора Python

    Темы недели


    • Знакомство с курсом
    • Первые шаги
    • Базовые типы и конструкции
    • Организация кода и окружение

    Задания по программированию


    • Сумма цифр в строке
    • Рисуем лестницу
    • Корни квадратного уравнения

    2. Структуры данных и функции


    На второй неделе программа касается базовых структур данных, необходимых в любой программе: списков, кортежей, словарей и множеств. Участники увидят примеры использования этих конструкций, разберутся, как читать документацию, и сдадут тест по этому уроку.


    Также вторая неделя касается функций и функционального программирования. Еще участники разберут работу с файлами, узнают, что такое декораторы и генераторы, научатся читать документацию по этим разделам.


    Задачи обучения


    • Научиться работать со стандартными структурами данных в Python
    • Научиться писать функции на Python
    • Применять функциональные особенности языка
    • Научиться работать с файлами с помощью языка Python

    Темы недели


    • Коллекции (списки, кортежи, словари, множества)
    • Функции (декораторы, генераторы)

    Задания по программированию


    • Key-value хранилище
    • Декоратор to_json

    3. Объектно ориентированное программирование


    ООП — главный подход к построению сложных проектов на языке, который просто необходимо знать. Раздел состоит из трех уроков, два из них посвящены теории, один — работе с ошибками.


    В теоретической части студенты узнают, что такое классы, экземпляры и методы, научатся простому и множественному наследованию, name mangling. Участники курса разберут работу с исключениями, тестирование и отладку.


    Задачи обучения


    • Научиться создавать классы и работать с ними
    • Научиться обрабатывать исключения
    • Научиться работать с файлами с помощью языка Python
    • Знать механизмы наследования и уметь их применять

    Темы недели


    • Классы и объекты
    • Наследование
    • Работа с ошибками

    Задания по программированию


    • Реализация простого класса для чтения из файла
    • Классы и наследование

    4. Углубленный Python


    Четвертая неделя касается работы с особыми классами и методами в Python. Она нужна для того, чтобы расширить понимание того, как все работает в языке. Студенты узнают, что такое магические методы, итераторы, контекстные менеджеры, дескрипторы и метаклассы. Отдельное внимание уделяется работе с документацией по этим разделам.


    Задачи обучения


    • Изучить углубленные особенности объектно ориентированной модели в Python
    • Научиться искать и исправлять ошибки в программе на Python
    • Освоить тестирование программ на Python

    Темы недели


    • Особые методы классов
    • Механизм работы классов
    • Отладка и тестирование

    Задания по программированию


    • Файл с магическими методами
    • Дескриптор с комиссией

    5. Многопоточное и асинхронное программирование


    Знания этой недели помогут в ответе на вопрос, как написать сетевую программу на Python. Без сетевого взаимодействия не обходится практически ни одна реальная задача в жизни.


    Неделя касается работы с потоками, сетью и сокетами. В первой части модуля студенты узнают о создании процессов и потоков и об их синхронизации. Во второй части разберут работу с сокетами и клиент-серверную модель программы, таймауты, обработку сетевых ошибок и одновременную работу с несколькими соединениями.


    Задачи обучения


    • Научиться писать многопоточный код на Python
    • Научиться писать асинхронный код на Python
    • Научиться работать с сетью
    • Получить знания о процессах и потоках ОС

    Темы недели


    • Процессы и потоки
    • Работа с сетью, сокеты
    • Асинхронное программирование

    Задания по программированию


    • Клиент для отправки метрик

    6. Итоговый проект


    На этой неделе вы сможете воспользоваться всеми накопленными знаниями для решения практической задачи.


    Задачи обучения


    • Создать свое серверное сетевое приложение

    Задания по программированию


    • Сервер для приема метрик

    Постановка задачи


    На предыдущей неделе слушатели курса разрабатывали сетевое приложение — клиента для сервера метрик, который умеет отправлять и получать всевозможные метрики. Пришло время финального задания — нужно реализовать серверную часть самостоятельно.


    Сервер должен соответствовать протоколу, который был описан в задании к предыдущей неделе. Он должен уметь принимать от клиентов команды put и get, разбирать их и формировать ответ согласно протоколу.


    Результат курса


    Участники создадут свой собственный проект — полноценное серверное приложение для получения метрик от множества клиентов, применив технологии курса. Подытожим, повторив сказанное в начале: выпускники курса овладеют необходимыми знаниями для разработки на языке Python. Кроме того, лучших выпускников мы рассмотрим на подходящую вакансию в Mail.Ru Group.


    Регистрация на курс


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    Метки:
    Mail.Ru Group 922,01
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    • Дата основания 15 октября 1998
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт corp.mail.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 09 августа 2008
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