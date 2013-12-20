Новости онлайн-курсов Mail.Ru Group: «Программирование на Python»

Вчера мы запустили на Coursera новый онлайн-курс «Программирование на Python», чтобы научить всех желающих программировать на этом языке. Курс подойдет для всех, кто уже имеет какой-то опыт программирования и хочет изучить Python. Курс читают разработчики, применяющие Python в проектах, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Ключевая особенность курса — он покрывает все необходимые для ежедневной работы темы.

В ходе курса вы изучите конструкции, основные типы, структуры данных и функции языка, научитесь применять объектно ориентированное программирование на Python, писать асинхронный и многопоточный код. Помимо теории вас ждет масса практических заданий, на которых вы сможете оттачивать свои навыки программирования на языке Python и применять все полученные знания. Этих знаний будет достаточно, чтобы вы могли создавать полноценные сетевые приложения.

Чтобы справиться с нагрузкой, понадобится от четырех до шести часов свободного времени в неделю. Около двух часов будет уходить на просмотр видеолекций, остальное — на выполнение тестов и домашних заданий. Будьте готовы уделить курсу и больше времени, если хотите получить максимальный результат.

Курс состоит из следующих частей:

Введение в Python Структуры данных и функции Объектно ориентированное программирование Углубленный Python Многопоточное и асинхронное программирование Итоговый проект

Лекционные материалы и задания без оценки доступны бесплатно, для оцениваемых заданий и получения сертификата необходимо приобрести курс.

Авторы курса

Александр Емелин

Разработчик Python, Go. Сторонник open-source. Автор достаточно крупного open-source проекта https://github.com/centrifugal/centrifugo

Александр Жебрак

Программист, преподает курс по Python в Технопарке МГТУ и Mail.Ru Group. Занимается машинным обучением, 4,5 года работал в Mail.Ru в отделе внутренней разработки, руководил разработкой интранета. Сейчас занимается проектами в области анализа биомедицинских данных в InsilicoMedicine.

Принял участие в создании курса, так как это замечательный опыт преподавания, работы с камерой, общения с коллегами. В ходе создания курса смог отточить навыки подачи чистого материала, это отличается от лекций в университете в рамках Технопарка.

Главной сложностью при создании стало то, что процесс занял больше времени, чем рассчитывали. Трудности в основном были организационные и с качеством материала: старались делать хорошо, поэтому много пришлось переделывать.

Дмитрий Швеенков

Окончил Пензенский государственный университет. Работает в Mail.Ru Group, руководит командой разработки. В последние несколько лет занимается разработкой высоконагруженных сервисов на Python.

Решил взяться за создание курса, чтобы попробовать новый для себя формат задач.

Содержание курса

Курс состоит из шести модулей — «недель», в ходе которых слушатели изучают конкретную тему или выполняют проект. Вначале даются ключевые знания о структуре и синтаксисе языка, и чем дальше, тем больше вы будете осваивать тонкости Python и возможности его практического применения.

В конце курса вас ждет итоговый проект, где вы самостоятельно реализуете сетевое приложение.

1. Введение в Python

На первой неделе участники курса узнают об особенностях языка и сфере его применения, выберут среду разработки и начнут программировать. Первый этап разбирает работу с базовыми типами: числами, логическими типами, строками и байтовыми строками. Участники научатся работать с потоками, разворачивать окружение и собирать программу из модулей и пакетов. Для тех, кто уже знаком с Python, этот модуль будет возможностью освежить и систематизировать свои знания перед более сложными темами.

Задачи обучения

Развернуть окружение для программирования на Python

Узнать базовые сведения о языке

Освоить базовые типы и конструкции языка

Узнать об организации кода на Python

Получить начальные сведения о внутреннем устройстве интерпретатора Python

Темы недели

Знакомство с курсом

Первые шаги

Базовые типы и конструкции

Организация кода и окружение

Задания по программированию

Сумма цифр в строке

Рисуем лестницу

Корни квадратного уравнения

2. Структуры данных и функции

На второй неделе программа касается базовых структур данных, необходимых в любой программе: списков, кортежей, словарей и множеств. Участники увидят примеры использования этих конструкций, разберутся, как читать документацию, и сдадут тест по этому уроку.

Также вторая неделя касается функций и функционального программирования. Еще участники разберут работу с файлами, узнают, что такое декораторы и генераторы, научатся читать документацию по этим разделам.

Задачи обучения

Научиться работать со стандартными структурами данных в Python

Научиться писать функции на Python

Применять функциональные особенности языка

Научиться работать с файлами с помощью языка Python

Темы недели

Коллекции (списки, кортежи, словари, множества)

Функции (декораторы, генераторы)

Задания по программированию

Key-value хранилище

Декоратор to_json

3. Объектно ориентированное программирование

ООП — главный подход к построению сложных проектов на языке, который просто необходимо знать. Раздел состоит из трех уроков, два из них посвящены теории, один — работе с ошибками.

В теоретической части студенты узнают, что такое классы, экземпляры и методы, научатся простому и множественному наследованию, name mangling. Участники курса разберут работу с исключениями, тестирование и отладку.

Задачи обучения

Научиться создавать классы и работать с ними

Научиться обрабатывать исключения

Научиться работать с файлами с помощью языка Python

Знать механизмы наследования и уметь их применять

Темы недели

Классы и объекты

Наследование

Работа с ошибками

Задания по программированию

Реализация простого класса для чтения из файла

Классы и наследование

4. Углубленный Python

Четвертая неделя касается работы с особыми классами и методами в Python. Она нужна для того, чтобы расширить понимание того, как все работает в языке. Студенты узнают, что такое магические методы, итераторы, контекстные менеджеры, дескрипторы и метаклассы. Отдельное внимание уделяется работе с документацией по этим разделам.

Задачи обучения

Изучить углубленные особенности объектно ориентированной модели в Python

Научиться искать и исправлять ошибки в программе на Python

Освоить тестирование программ на Python

Темы недели

Особые методы классов

Механизм работы классов

Отладка и тестирование

Задания по программированию

Файл с магическими методами

Дескриптор с комиссией

5. Многопоточное и асинхронное программирование

Знания этой недели помогут в ответе на вопрос, как написать сетевую программу на Python. Без сетевого взаимодействия не обходится практически ни одна реальная задача в жизни.

Неделя касается работы с потоками, сетью и сокетами. В первой части модуля студенты узнают о создании процессов и потоков и об их синхронизации. Во второй части разберут работу с сокетами и клиент-серверную модель программы, таймауты, обработку сетевых ошибок и одновременную работу с несколькими соединениями.

Задачи обучения

Научиться писать многопоточный код на Python

Научиться писать асинхронный код на Python

Научиться работать с сетью

Получить знания о процессах и потоках ОС

Темы недели

Процессы и потоки

Работа с сетью, сокеты

Асинхронное программирование

Задания по программированию

Клиент для отправки метрик

6. Итоговый проект

На этой неделе вы сможете воспользоваться всеми накопленными знаниями для решения практической задачи.

Задачи обучения

Создать свое серверное сетевое приложение

Задания по программированию

Сервер для приема метрик

Постановка задачи

На предыдущей неделе слушатели курса разрабатывали сетевое приложение — клиента для сервера метрик, который умеет отправлять и получать всевозможные метрики. Пришло время финального задания — нужно реализовать серверную часть самостоятельно.

Сервер должен соответствовать протоколу, который был описан в задании к предыдущей неделе. Он должен уметь принимать от клиентов команды put и get, разбирать их и формировать ответ согласно протоколу.

Результат курса

Участники создадут свой собственный проект — полноценное серверное приложение для получения метрик от множества клиентов, применив технологии курса. Подытожим, повторив сказанное в начале: выпускники курса овладеют необходимыми знаниями для разработки на языке Python. Кроме того, лучших выпускников мы рассмотрим на подходящую вакансию в Mail.Ru Group.

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